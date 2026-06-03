newspaper
Τετάρτη 03 Ιουνίου 2026
weather-icon 22o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
02.06.2026 | 20:20
Φωτιά σε υπόγειο καταστήματος στο Κολωνάκι
Σημαντική είδηση:
02.06.2026 | 12:51
Πέθανε ο Νάσος Αθανασίου
# ΕΛΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
ΗΠΑ: Ο Μεχμέτ Οζ εξαίρει την «εντυπωσιακή» υγεία του Τραμπ
Κόσμος 03 Ιουνίου 2026, 05:00

ΗΠΑ: Ο Μεχμέτ Οζ εξαίρει την «εντυπωσιακή» υγεία του Τραμπ

Ο πρώην τηλεαστέρας γιατρός Μεχμέτ Οζ χαρακτηρίζει εντυπωσιακή την υγεία του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος βρίσκεται «σε εξαιρετική κατάσταση» αλλά πρέπει να χάσει βάρος.

Σύνταξη
Σχολιάστε
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
AI: Οι 5 δεξιότητες που δύσκολα θα αντικαταστήσει

AI: Οι 5 δεξιότητες που δύσκολα θα αντικαταστήσει

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Ο Μεχμέτ Οζ, πρώην τηλεαστέρας γιατρός που τώρα είναι υπεύθυνος για τα ομοσπονδιακά προγράμματα ασφάλισης υγείας, εξήρε χθες Τρίτη την «εντυπωσιακή» υγεία του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, απορρίπτοντας τα ερωτήματα που ανέκυψαν από τις συχνές ιατρικές εξετάσεις του, που είναι συχνότερες από εκείνες των προκατόχων του (στη φωτογραφία του Reuters/Jonathan Ernst, επάνω, ο Μεχμέτ Οζ επιδεικνύει ένα έγγραφο ενώ μιλάει για την υγεία του Ντόναλντ Τραμπ).

Ο πρόεδρος είναι «πολύ σχολαστικός», δήλωσε ο χειρουργός και πρώην τηλεοπτικός αστέρας, όταν οι δημοσιογράφοι τον ρώτησαν κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου γιατί ο 79χρονος δισεκατομμυριούχος επισκέπτεται τόσο τακτικά τους γιατρούς.

Η τελευταία ιατρική έκθεση για την υγεία του Τραμπ αναφέρει ότι βρίσκεται «σε εξαιρετική κατάσταση» αλλά συστήνει να χάσει βάρος

Ο Τραμπ έχει υποβληθεί σε τρεις ιατρικές εξετάσεις αφού επέστρεψε στον Λευκό Οίκο, τον Ιανουάριο του 2025. Είχε προηγηθεί άλλη μία το 2024, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του.

Ο προκάτοχός του, ο δημοκρατικός Τζο Μπάιντεν, εξεταζόταν μία φορά τον χρόνο.

Η τελευταία ιατρική έκθεση για την υγεία του Τραμπ, που δημοσιοποιήθηκε το βράδυ της Παρασκευής, λέει ότι είναι «σε εξαιρετική κατάσταση» αλλά συστήνει να χάσει βάρος.

Τα αποτελέσματα που έδωσε στη δημοσιότητα ο Λευκός Οίκος «είναι εντυπωσιακά», είτε πρόκειται για τη χοληστερίνη, είτε για την πίεση του προέδρου, είπε ο Μεχμέτ Οζ.

«Αυτό το επίπεδο ενέργειας και αυτή η διανοητική οξύτητα δεν έρχονται από το πουθενά. Χρειάζεται ένας υποδοχέας για αυτό και ο πρόεδρος έχει τη μοναδική ικανότητα να επιδεικνύει αξιοσημείωτη δύναμη κάθε ώρα της ημέρας ή της νύχτας», συνέχισε.

Πατάει τα 80

Οσον αφορά τις συχνές επισκέψεις στον γιατρό, ο Μεχμέτ Οζ τις απέδωσε στο γεγονός ότι στον Τραμπ «αρέσουν τα αποτελέσματα» των εξετάσεων και θέλει να διασφαλίσει ότι «όλα πάνε καλά».

Ο αμερικανός πρόεδρος θα κλείσει τα 80 του χρόνια στις 14 Ιουνίου. Στο δεξί του χέρι εμφανίζει ένα επίμονο αιμάτωμα, που το καλύπτει με μακιγιάζ. Ο Λευκός Οίκος το αποδίδει στις «συχνές χειραψίες» και τη λήψη ασπιρίνης για προληπτικούς λόγους.

Πρόσφατα αποκάλυψε επίσης ότι ο Τραμπ πάσχει από χρόνια φλεβική ανεπάρκεια, μια συχνή, καλοήθη πάθηση.

Ο πρόεδρος έχει μειώσει τον ρυθμό των ταξιδιών του εντός των ΗΠΑ, σε σύγκριση με την πρώτη θητεία του και τους τελευταίους μήνες εμφανίζεται λιγότερο συχνά δημοσίως, σε σύγκριση με πέρυσι.

Διατηρεί ωστόσο ένα αρκετά έντονο πρόγραμμα ταξιδιών στο εξωτερικό και απαντά στους δημοσιογράφους πολύ συχνότερα απ’ ό,τι ο δημοκρατικός προκάτοχός του.

Πηγή: ΑΠΕ

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ναυτιλία
Βαγγέλης Μαρινάκης στα Ποσειδώνια 2026: Η κρίση των Στενών του Ορμούζ, η ναυτιλία και η επόμενη ημέρα

Βαγγέλης Μαρινάκης στα Ποσειδώνια 2026: Η κρίση των Στενών του Ορμούζ, η ναυτιλία και η επόμενη ημέρα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
AI: Οι 5 δεξιότητες που δύσκολα θα αντικαταστήσει

AI: Οι 5 δεξιότητες που δύσκολα θα αντικαταστήσει

World
Morningstar DBRS: Τεράστια πρόκληση για τις τράπεζες η δημογραφική συρρίκνωση της Ευρώπης

Morningstar DBRS: Τεράστια πρόκληση για τις τράπεζες η δημογραφική συρρίκνωση της Ευρώπης

inWellness
inTown
Stream newspaper
Οι νέοι Αμερικανοί θέλουν μια «βιώσιμη ζωή» – Και στρέφονται στον δημοκρατικό σοσιαλισμό
Οικονομία για όλους 03.06.26

Οι νέοι Αμερικανοί θέλουν μια «βιώσιμη ζωή» – Και στρέφονται στον δημοκρατικό σοσιαλισμό

Μια ιδεολογία που στα χρόνια του Ψυχρού Πολέμου ήταν ότι κατακριτέα στις ΗΠΑ, κερδίζει περισσότερους νέους. Δεν έχουν διαβάσει Μαρξ, αλλά επιλέγουν τον σοσιαλισμό, γιατί διεκδικούν το δικαίωμα στη στέγη, στην οικογένεια, στη δουλειά και την υγεία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Συγκλονισμένη η Ιταλία για «τα φαντάσματα που μαζεύουν φράουλες» – Έκαψαν τέσσερις εργάτες ζωντανούς [βίντεο]
«Μαφία, κατάλαβες;» 03.06.26

Συγκλονισμένη η Ιταλία για «τα φαντάσματα που μαζεύουν φράουλες» - Έκαψαν τέσσερις εργάτες ζωντανούς

Εργοδοτική συμμορία στα φραουλοχώραφα της Ιταλίας, έκαψε τέσσερις ανθρώπους ζωντανούς στην επαρχία της Κοζέντσα, επειδή αντέδρασαν σε νέα εκμετάλλευση

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Κολομβία: Φιλοφρονήσεις ανταλάσσει ο Τραμπ με τον ακροδεξιό υποψήφιο για την προεδρία
ΗΠΑ - Κολομβία 03.06.26

Ακροδεξιές... φιλοφρονήσεις Τραμπ - Εσπριέγια

«Ευφυή, δυνατό και σκληρό ηγέτη» χαρακτηρίζει ο Τραμπ τον ακροδεξιό υποψήφιο για την προεδρία της Κολομβίας, ο οποίος δηλώνει θαυμαστής του αμερικανού προέδρου.

Σύνταξη
Βραζιλία: Ο Λούλα βλέπει τον Ρούμπιο ως «εχθρό» της Λατινικής Αμερικής
Βραζιλία 03.06.26

«Εχθρός» της Λατινικής Αμερικής ο Ρούμπιο, σύμφωνα με τον Λούλα

«Θανάσιμο εχθρό της Κούβας και άλλων λατινοαμερικάνικων κρατών», χαρακτήρισε ο Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα τον Μάρκο Ρούμπιο, μετά την απειλή των ΗΠΑ για επιβολή νέων δασμών κατά της Βραζιλίας.

Σύνταξη
Γερμανία: Τις τρεις κόρες του κρατά αιχμάλωτες ο δράστης της «ομηρείας» στο Ντόρτμουντ
Γερμανία 03.06.26

Τις τρεις κόρες του κρατά αιχμάλωτες ο δράστης της «ομηρείας»

Ενας Σέρβος πιστεύεται ότι κρατά αιχμάλωτες τις τρεις κόρες του στο σπίτι του στο Ντόρτμουντ, όπου έχει ταμπουρωθεί αφού αποπειράθηκε να ληστέψει εστιατόριο και πυροβόλησε κατά αστυνομικών.

Σύνταξη
Η ΕΕ επανεξετάζει το μέλλον των Ουκρανών προσφύγων, ενώ ορισμένα κράτη μέλη σκληραίνουν τη στάση τους
Πολωνία - Γερμανία 03.06.26

Η ΕΕ επανεξετάζει το μέλλον των Ουκρανών προσφύγων, ενώ ορισμένα κράτη μέλη σκληραίνουν τη στάση τους

Στις 4 Ιουνίου οι αρμόδιοι υπουργοί μετανάστευσης της ΕΕ για να συναποφασίσουν για την ανανέωση της προστασίας των ουκρανών προσφύγων, την ώρα που υπάρχουν αντιδράσεις

Σύνταξη
Ιράν: Επίθεση των ΗΠΑ στο νησί Κεσμ – «Συντριπτική» ιρανική απάντηση σε αμερικανική βάση στο Κουβέιτ
Μέση Ανατολή 03.06.26

Οι ΗΠΑ χτυπούν το νησί Κεσμ και το Ιράν επιτίθεται σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν

Νέος γύρος επιθέσεων στη Μέση Ανατολή, με τις δυνάμεις των ΗΠΑ να χτυπούν το ιρανικό νησί Κεσμ και τους Φρουρούς της Επανάστασης να απαντούν με συντριπτικά πλήγματα κατά του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν.

Σύνταξη
Ακήρυχτος πόλεμος μεταξύ των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ
Δυσπιστία 03.06.26

Ακήρυχτος πόλεμος μεταξύ των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ

Η CIA ξεκίνησε να μην μοιράζεται τις πληροφορίες της με τις υπόλοιπες μυστικές υπηρεσίες, ακόμα και για τον πόλεμο με το Ιράν, εν μέσω κόντρας για τις αρμοδιότητες και την ανταλλαγή πληροφοριών

Σύνταξη
Ουκρανία: Ο Ζελένσκι προειδοποιεί ότι επίκειται νέα μαζική πυραυλική επίθεση από τη Ρωσία
Πόλεμος στην Ουκρανία 03.06.26

Ουκρανία: Ο Ζελένσκι προειδοποιεί ότι επίκειται νέα μαζική πυραυλική επίθεση από τη Ρωσία

«Σας παρακαλώ, σας προτρέπω θερμά να δίνετε σημασία στους αεροπορικούς συναγερμούς», είπε στο διάγγελμά του προς τους Ουκρανούς ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Και επανέλαβε την έκκληση για αντιαεροπορικά μέσα από τους Δυτικούς συμμάχους.

Σύνταξη
Η Βόρεια Μακεδονία πρέπει να τροποποιήσει το Σύνταγμά της για την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την ΕΕ
Χρίστιαν Μίτσκοτσκι 02.06.26

Η Βόρεια Μακεδονία πρέπει να τροποποιήσει το Σύνταγμά της για την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την ΕΕ

Ο Αντόνιο Κόστα καλεί τη Βόρεια Μακεδονία να τροποποιήσει το Σύνταγμά της, ως προϋπόθεση για την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύνταξη
Σουηδία: Η κυβέρνηση σκοπεύει να απαγορεύσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε ανηλίκους κάτω των 15 ετών
Κόσμος 02.06.26

Σουηδία: Η κυβέρνηση σκοπεύει να απαγορεύσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε ανηλίκους κάτω των 15 ετών

Η σουηδική κυβέρνηση συγκρότησε επιτροπή το φθινόπωρο με αποστολή να αξιολογήσει τον καθορισμό της ελάχιστης ηλικίας για τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Σύνταξη
Washington Post: Έτσι όπως το πάνε οι ΗΠΑ, στο τέλος θα τους μείνει μόνο το Ισραήλ
Διπλωματία κατεδάφισης 02.06.26

Washington Post: Έτσι όπως το πάνε οι ΗΠΑ, στο τέλος θα τους μείνει μόνο το Ισραήλ

Οι ΗΠΑ κινδυνεύουν να τινάξουν στον αέρα, το εκτενές δίκτυο από συμμαχίες που ανέπτυξαν μεταπολεμικά από την Ευρώπη, μέχρι τη Μέση Ανατολή και την Ασία. 

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Η Σουηδία προετοιμάζει φυλακές για 13χρονους, μέλη συμμοριών που έχουν διαπράξει δολοφονίες
Κόσμος 02.06.26

Η Σουηδία προετοιμάζει φυλακές για 13χρονους, μέλη συμμοριών που έχουν διαπράξει δολοφονίες

Στην Σουηδία έχει αρχίσει και ζωηρεύει η συζήτηση σε σχέση με τα ανήλικα μέλη συμμοριών που έχουν διαπράξει φόνους και μέχρι σήμερα η επιμέλειά τους ανατίθεται στην πρόνοια

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πανελλαδικές εξετάσεις: 8 στους 10 γονείς ζητούν αλλαγή του συστήματος
Ελλάδα 03.06.26

Πανελλαδικές εξετάσεις: 8 στους 10 γονείς ζητούν αλλαγή του συστήματος

Τα ευρήματα της έρευνας «Σπουδές και Εργασία στην Εποχή της AI: Προβληματισμοί Γονέων της Gen Ζ» αποτυπώνουν ξεκάθαρα τις αγωνίες της ελληνικής οικογένειας για την επόμενη ημέρα

Κατερίνα Ροββά
Ο σκηνοθέτης του Conspiracy δεν έχει καλά λόγια να πει για τον Βαλ Κίλμερ
Σκληρός 03.06.26

«Ο χειρότερος άνθρωπος που έχω γνωρίσει»: Ο σκηνοθέτης του Conspiracy δεν έχει καλά λόγια να πει για τον Βαλ Κίλμερ

Περίπου έναν χρόνο μετά τον θάνατο του Βαλ Κίλμερ, ο σκηνοθέτης του Conspiracy Άνταμ Μάρκους «επιτέθηκε» στον σταρ της μεγάλης οθόνης, με μια ανάρτηση που έσβησε λίγο αργότερα

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Νομοσχέδιο για τη «Γαλάζια Πατρίδα»: Η προσπάθεια της Τουρκίας να αποτυπώσει σε νόμο τις διεκδικήσεις της
Διπλωματία 03.06.26

Νομοσχέδιο για τη «Γαλάζια Πατρίδα»: Η προσπάθεια της Τουρκίας να αποτυπώσει σε νόμο τις διεκδικήσεις της

Τα τουρκικά ΜΜΕ συνεχίζουν το παιχνίδι των διαρροών για το νομοσχέδιο της «Γαλάζια Πατρίδας», με αναλυτές να επισημαίνουν τους κινδύνους για την Αθήνα.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Οι νέοι Αμερικανοί θέλουν μια «βιώσιμη ζωή» – Και στρέφονται στον δημοκρατικό σοσιαλισμό
Οικονομία για όλους 03.06.26

Οι νέοι Αμερικανοί θέλουν μια «βιώσιμη ζωή» – Και στρέφονται στον δημοκρατικό σοσιαλισμό

Μια ιδεολογία που στα χρόνια του Ψυχρού Πολέμου ήταν ότι κατακριτέα στις ΗΠΑ, κερδίζει περισσότερους νέους. Δεν έχουν διαβάσει Μαρξ, αλλά επιλέγουν τον σοσιαλισμό, γιατί διεκδικούν το δικαίωμα στη στέγη, στην οικογένεια, στη δουλειά και την υγεία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Συγκλονισμένη η Ιταλία για «τα φαντάσματα που μαζεύουν φράουλες» – Έκαψαν τέσσερις εργάτες ζωντανούς [βίντεο]
«Μαφία, κατάλαβες;» 03.06.26

Συγκλονισμένη η Ιταλία για «τα φαντάσματα που μαζεύουν φράουλες» - Έκαψαν τέσσερις εργάτες ζωντανούς

Εργοδοτική συμμορία στα φραουλοχώραφα της Ιταλίας, έκαψε τέσσερις ανθρώπους ζωντανούς στην επαρχία της Κοζέντσα, επειδή αντέδρασαν σε νέα εκμετάλλευση

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Κολομβία: Φιλοφρονήσεις ανταλάσσει ο Τραμπ με τον ακροδεξιό υποψήφιο για την προεδρία
ΗΠΑ - Κολομβία 03.06.26

Ακροδεξιές... φιλοφρονήσεις Τραμπ - Εσπριέγια

«Ευφυή, δυνατό και σκληρό ηγέτη» χαρακτηρίζει ο Τραμπ τον ακροδεξιό υποψήφιο για την προεδρία της Κολομβίας, ο οποίος δηλώνει θαυμαστής του αμερικανού προέδρου.

Σύνταξη
Βραζιλία: Ο Λούλα βλέπει τον Ρούμπιο ως «εχθρό» της Λατινικής Αμερικής
Βραζιλία 03.06.26

«Εχθρός» της Λατινικής Αμερικής ο Ρούμπιο, σύμφωνα με τον Λούλα

«Θανάσιμο εχθρό της Κούβας και άλλων λατινοαμερικάνικων κρατών», χαρακτήρισε ο Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα τον Μάρκο Ρούμπιο, μετά την απειλή των ΗΠΑ για επιβολή νέων δασμών κατά της Βραζιλίας.

Σύνταξη
Γερμανία: Τις τρεις κόρες του κρατά αιχμάλωτες ο δράστης της «ομηρείας» στο Ντόρτμουντ
Γερμανία 03.06.26

Τις τρεις κόρες του κρατά αιχμάλωτες ο δράστης της «ομηρείας»

Ενας Σέρβος πιστεύεται ότι κρατά αιχμάλωτες τις τρεις κόρες του στο σπίτι του στο Ντόρτμουντ, όπου έχει ταμπουρωθεί αφού αποπειράθηκε να ληστέψει εστιατόριο και πυροβόλησε κατά αστυνομικών.

Σύνταξη
Η ΕΕ επανεξετάζει το μέλλον των Ουκρανών προσφύγων, ενώ ορισμένα κράτη μέλη σκληραίνουν τη στάση τους
Πολωνία - Γερμανία 03.06.26

Η ΕΕ επανεξετάζει το μέλλον των Ουκρανών προσφύγων, ενώ ορισμένα κράτη μέλη σκληραίνουν τη στάση τους

Στις 4 Ιουνίου οι αρμόδιοι υπουργοί μετανάστευσης της ΕΕ για να συναποφασίσουν για την ανανέωση της προστασίας των ουκρανών προσφύγων, την ώρα που υπάρχουν αντιδράσεις

Σύνταξη
Ιράν: Επίθεση των ΗΠΑ στο νησί Κεσμ – «Συντριπτική» ιρανική απάντηση σε αμερικανική βάση στο Κουβέιτ
Μέση Ανατολή 03.06.26

Οι ΗΠΑ χτυπούν το νησί Κεσμ και το Ιράν επιτίθεται σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν

Νέος γύρος επιθέσεων στη Μέση Ανατολή, με τις δυνάμεις των ΗΠΑ να χτυπούν το ιρανικό νησί Κεσμ και τους Φρουρούς της Επανάστασης να απαντούν με συντριπτικά πλήγματα κατά του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν.

Σύνταξη
Λαζόπουλος για την παρακολούθησή του με Predator: Oι ιδιώτες ήθελαν να μάθουν αν θα ζήσω ή αν θα πεθάνω;
TV 03.06.26

Λαζόπουλος για την παρακολούθησή του με Predator: Oι ιδιώτες ήθελαν να μάθουν αν θα ζήσω ή αν θα πεθάνω;

«Οι παρακαθήμενοι του Μητσοτάκη είναι όλοι καθαγιασμένοι. Τα θέματα κλείνουν το ένα πίσω απ' το άλλο» σχολίασε ο Λάκης Λαζόπουλος που μίλησε για την ΕΥΠ, το Predator και το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε.

Σύνταξη
Ακήρυχτος πόλεμος μεταξύ των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ
Δυσπιστία 03.06.26

Ακήρυχτος πόλεμος μεταξύ των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ

Η CIA ξεκίνησε να μην μοιράζεται τις πληροφορίες της με τις υπόλοιπες μυστικές υπηρεσίες, ακόμα και για τον πόλεμο με το Ιράν, εν μέσω κόντρας για τις αρμοδιότητες και την ανταλλαγή πληροφοριών

Σύνταξη
Ουκρανία: Ο Ζελένσκι προειδοποιεί ότι επίκειται νέα μαζική πυραυλική επίθεση από τη Ρωσία
Πόλεμος στην Ουκρανία 03.06.26

Ουκρανία: Ο Ζελένσκι προειδοποιεί ότι επίκειται νέα μαζική πυραυλική επίθεση από τη Ρωσία

«Σας παρακαλώ, σας προτρέπω θερμά να δίνετε σημασία στους αεροπορικούς συναγερμούς», είπε στο διάγγελμά του προς τους Ουκρανούς ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Και επανέλαβε την έκκληση για αντιαεροπορικά μέσα από τους Δυτικούς συμμάχους.

Σύνταξη
Βαγγέλης Μαρινάκης: Η κρίση των Στενών του Ορμούζ, η ναυτιλία και η επόμενη ημέρα
Ποσειδώνια 2026 02.06.26

Βαγγέλης Μαρινάκης: Η κρίση των Στενών του Ορμούζ, η ναυτιλία και η επόμενη ημέρα

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης, πρόεδρος της Capital Maritime & Trading μίλησε στο TradeWinds Shipowners Forum τονίζοντας την ανάγκη λειτουργίας των Στενών του Ορμούζ ακόμη και με την επιβολή διοδίων

Σύνταξη
Ο πρέσβης της Τουρκίας μίλησε υπέρ της προώθησης του διαλόγου Αθήνας – Άγκυρας
Ελλάδα 02.06.26

Ο πρέσβης της Τουρκίας μίλησε υπέρ της προώθησης του διαλόγου Αθήνας – Άγκυρας

«Διάλογο και συνεργασία παρά τις διαφορές Ελλάδας - Τουρκίας» ζήτησε ο πρέσβης της Τουρκίας στην Ελλάδα, Τσαγατάι Ερτσιγές - Εφικτός ο στόχος για διμερές εμπόριο ύψους 10 δισ. δολαρίων, σημείωσε

Σύνταξη
Προαστιακός: Διακοπή σιδηροδρομικής κυκλοφορίας στο τμήμα Άνω Λιόσια – Ασπρόπυργος λόγω πυρκαγιάς νωρίτερα
Ελλάδα 02.06.26

Προαστιακός: Διακοπή σιδηροδρομικής κυκλοφορίας στο τμήμα Άνω Λιόσια – Ασπρόπυργος λόγω πυρκαγιάς νωρίτερα

Ταλαιπωρία για άλλη μια φορά στον Προαστιακό λόγω φωτιά δίπλα στις γραμμές στον Ασπρόπυργο - Οι επιβάτες μεταφέρονται προς τον τελικό τους προορισμό με λεωφορεία

Σύνταξη
Must Read
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Τετάρτη 03 Ιουνίου 2026
Cookies