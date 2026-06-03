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Ο Μεχμέτ Οζ, πρώην τηλεαστέρας γιατρός που τώρα είναι υπεύθυνος για τα ομοσπονδιακά προγράμματα ασφάλισης υγείας, εξήρε χθες Τρίτη την «εντυπωσιακή» υγεία του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, απορρίπτοντας τα ερωτήματα που ανέκυψαν από τις συχνές ιατρικές εξετάσεις του, που είναι συχνότερες από εκείνες των προκατόχων του (στη φωτογραφία του Reuters/Jonathan Ernst, επάνω, ο Μεχμέτ Οζ επιδεικνύει ένα έγγραφο ενώ μιλάει για την υγεία του Ντόναλντ Τραμπ).

Ο πρόεδρος είναι «πολύ σχολαστικός», δήλωσε ο χειρουργός και πρώην τηλεοπτικός αστέρας, όταν οι δημοσιογράφοι τον ρώτησαν κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου γιατί ο 79χρονος δισεκατομμυριούχος επισκέπτεται τόσο τακτικά τους γιατρούς.

Η τελευταία ιατρική έκθεση για την υγεία του Τραμπ αναφέρει ότι βρίσκεται «σε εξαιρετική κατάσταση» αλλά συστήνει να χάσει βάρος

Ο Τραμπ έχει υποβληθεί σε τρεις ιατρικές εξετάσεις αφού επέστρεψε στον Λευκό Οίκο, τον Ιανουάριο του 2025. Είχε προηγηθεί άλλη μία το 2024, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του.

Ο προκάτοχός του, ο δημοκρατικός Τζο Μπάιντεν, εξεταζόταν μία φορά τον χρόνο.

Η τελευταία ιατρική έκθεση για την υγεία του Τραμπ, που δημοσιοποιήθηκε το βράδυ της Παρασκευής, λέει ότι είναι «σε εξαιρετική κατάσταση» αλλά συστήνει να χάσει βάρος.

Τα αποτελέσματα που έδωσε στη δημοσιότητα ο Λευκός Οίκος «είναι εντυπωσιακά», είτε πρόκειται για τη χοληστερίνη, είτε για την πίεση του προέδρου, είπε ο Μεχμέτ Οζ.

«Αυτό το επίπεδο ενέργειας και αυτή η διανοητική οξύτητα δεν έρχονται από το πουθενά. Χρειάζεται ένας υποδοχέας για αυτό και ο πρόεδρος έχει τη μοναδική ικανότητα να επιδεικνύει αξιοσημείωτη δύναμη κάθε ώρα της ημέρας ή της νύχτας», συνέχισε.

Πατάει τα 80

Οσον αφορά τις συχνές επισκέψεις στον γιατρό, ο Μεχμέτ Οζ τις απέδωσε στο γεγονός ότι στον Τραμπ «αρέσουν τα αποτελέσματα» των εξετάσεων και θέλει να διασφαλίσει ότι «όλα πάνε καλά».

Ο αμερικανός πρόεδρος θα κλείσει τα 80 του χρόνια στις 14 Ιουνίου. Στο δεξί του χέρι εμφανίζει ένα επίμονο αιμάτωμα, που το καλύπτει με μακιγιάζ. Ο Λευκός Οίκος το αποδίδει στις «συχνές χειραψίες» και τη λήψη ασπιρίνης για προληπτικούς λόγους.

Πρόσφατα αποκάλυψε επίσης ότι ο Τραμπ πάσχει από χρόνια φλεβική ανεπάρκεια, μια συχνή, καλοήθη πάθηση.

Ο πρόεδρος έχει μειώσει τον ρυθμό των ταξιδιών του εντός των ΗΠΑ, σε σύγκριση με την πρώτη θητεία του και τους τελευταίους μήνες εμφανίζεται λιγότερο συχνά δημοσίως, σε σύγκριση με πέρυσι.

Διατηρεί ωστόσο ένα αρκετά έντονο πρόγραμμα ταξιδιών στο εξωτερικό και απαντά στους δημοσιογράφους πολύ συχνότερα απ’ ό,τι ο δημοκρατικός προκάτοχός του.

Πηγή: ΑΠΕ