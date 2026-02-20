Η Λάιζα Μινέλι ερωτεύτηκε σφοδρά τον Σκορσέζε και αποφάσισε να κόψει τα ναρκωτικά λόγω Ελίζαμπεθ Τέιλορ

Tα 80α γενέθλια της Λάιζα Μινέλι πλησιάζουν και, η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός αποφάσισε να κυκλοφορήσει τα απομνημονεύματά της με τίτλο «Kids, Wait Till You Hear This» – παρόλο που κάποτε είχε υποστηρίξει ότι οι ιστορίες της ζωής της θα ήθελε να έρθουν στο φως αφού φύγει από το μάταιο μας κόσμο.

Κόρη δύο θρύλων, της ηθοποιού Τζούντι Γκάρλαντ και του σκηνοθέτη Βινσέντε Μινέλι, η Λάιζα πρόκειται να μοιραστεί ιστορίες για τις ταραχώδεις ερωτικές σχέσεις και τους αγώνες που έδωσε για να ξεπεράσει τον εθισμό στα ναρκωτικά.

Ο Πίτερ Άλεν και ο πόνος

Λίγους μήνες πριν από την επίσημη κυκλοφορία των απομνημονευμάτων της Λάιζα Μινέλι, η δημοσιογράφος Virginia Chamlee του περιοδικού People, μας δίνει μια γεύση από τις ιστορίες που θα διαβάσουμε, δημοσιεύοντας αποσπάσματα από το βιβλίο.

Σε ότι αφορά της ερωτικές περιπέτειες και πικρίες της Μινέλι, μαθαίνουμε πως ένα απόγευμα, επιστρέφοντας στο στο διαμέρισμα όπου διέμενε με τον τότε σύζυγό της Πίτερ Άλεν, τον βρήκε να κάνει σεξ με έναν άλλον άντρα στο κρεβάτι τους.

Όπως αναφέρει η ηθοποιός, η προδοσία την έκανε να νιώθει ευάλωτη και φοβισμένη. Ο Άλεν, την αγκάλιασε τότε σφιχτά και της είπε πως την αγαπάει βαθιά, αλλά είναι γκέι.

Μια από τις πιο κοντινές της φίλες, η Μία Φάροου, είχε μιλήσει για αυτό το οδυνηρό περιστατικό στο ντοκιμαντέρ «Liza: A Truly Terrific Absolutely True Story», στο οποίο είχε υποστηρίξει ότι: «Δεν την είχα δει ποτέ τόσο ευτυχισμένη όσο όταν ήταν σε σχέση με τον Πίτερ Άλεν».

Δύο παθιασμένοι Ιταλοί

Το 1973, η Λάιζα Μινέλι ερωτεύτηκε τον κωμικό Πίτερ Σέλερς και, ένα χρόνο αργότερα, παντρεύτηκε τον παραγωγό Τζακ Χέιλι Τζούνιορ.

Ωστόσο, όλα έμελλε να αλλάξουν σύντομα.

Το 1976, πρωταγωνίστησε στην ταινία «New York, New York», σε σκηνοθεσία Μάρτιν Σκορσέζε και σενάριο των Μάρντικ Μάρτιν και Ερλ Μακ Ράουτς.

Τότε ήταν που χάρισε απλόχερα της καρδιά της στο Σκορσέζε. «Ήμασταν και οι δύο Ιταλοί. Παθιασμένοι. Έντονοι. Αφοσιωμένοι στην τέχνη μας. Και οι δύο είχαμε εκρηκτικό ταμπεραμέντο. Ήταν ένας διαβολικά όμορφος άντρας που μοιραζόταν την αγάπη μου για τον κινηματογράφο. Εγώ ήμουν κόρη σκηνοθέτη. Με την καθοδήγηση του Μάρτι, όσο και αν ήταν ανορθόδοξη, έκανα μερικές από τις καλύτερες δουλειές μου. Για πρώτη φορά στη ζωή μου, συγκρατήθηκα. Εγώ!», αναφέρει στα απομνημονεύματα της, σύμφωνα με το περιοδικό People.

Η συμβουλή της Ελίζαμπεθ Τέιλορ

H ζωή της Λάιζα Μινέλι, αποτελεί μια ταινία από μόνη της: έρωτες, πόνος, πάθη, υποψηφιότητες για Όσκαρ, κορυφαίες ερμηνείες όπως αυτή στην ταινία «Cabaret» του 1972, που άφησε ιστορία.

Αλλά, στην πραγματικότητα ένα γεγονός την «κατασπάραξε» όσο τίποτε: στις 22 Ιουνίου 1969, η μητέρα της πέθανε από υπερβολική δόση.

Η ηθοποιός αντιμετώπιζε και η ίδια προβλήματα με την κατάχρηση ουσιών, γεγονός που οδήγησε την αδελφή της Λόρνα να της ζητήσει να πάει σε κέντρο αποτοξίνωσης το 1984.

Η Λάιζα Μινέλι, αναφέρει στα απομνημονεύματα της, ότι παρόλο που είχε δει τους δαίμονες της μητέρας της, νόμιζε πως είχε τον έλεγχο της κατάστασης, γιατί έκανε μόνο χρήση κοκαΐνης, όπως και τόσοι άλλοι στυλοβάτες του Χόλιγουντ.

Ωστόσο, οι εκτιμήσεις της, αποδείχθηκαν λανθασμένες. Η Μινέλι έδωσε μάχη για να κόψει τα ναρκωτικά και, η αλλαγή ήρθε μετά από μια συμβουλή που της έδωσε η Ελίζαμπεθ Τέιλορ, που είχε πρόσφατα σταματήσει να πίνει αλκοόλ.

Η Τέιλορ, με περίσσεια αυστηρότητα, την συμβούλεψε πως «αν δεν κάνει το σωστό» θα έχει άσχημη κατάληξη, λέγοντας της πως δεν θα μπορέσει να τα καταφέρει μόνη της και ότι οφείλει στον εαυτό της να απευθυνθεί σε ειδικούς.

Και, έτσι και έγινε.

Για να κλείσουμε αυτό το άρθρο όπως αρμόζει σε μια προσωπικότητα όπως η Λάιζα Μινέλι, αξίζει να θυμηθούμε την απάντηση που έδωσε σε έναν άντρα δημοσιογράφο, ο οποίος της είπε ότι ο σκανδαλοθηρικός Τύπος την χαρακτηρίζει άσχημη.

«Δεν με νοιάζει. Όταν βρίσκομαι στη σκηνή, απλώς κάνω τη δουλειά μου», είπε εκείνη.

*Με πληροφορίες από: People & New York Times