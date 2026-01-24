Λάιζα Μινέλι: Η αναπάντεχη και AI επιστροφή της στη μουσική μετά από 13 χρόνια απουσίας

Μετά από 13 χρόνια, η Λάιζα Μινέλι πραγματοποιεί μια αναπάντεχη μουσική επιστροφή, δανείζοντας τη φωνή της σε ένα τραγούδι που δημιουργήθηκε με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ).

Το «Kids, Wait Til You Hear This», που αποτελεί και τον τίτλο της επικείμενης αυτοβιογραφίας της, είναι η πρώτη επαφή της 79χρονης σταρ με τη deep house, καθώς πλαισιώνει τον έντονο ρυθμό του με μια σειρά από δηλώσεις.

Λάιζα Μινέλι: Απούσα από το 2013

Η Μινέλι, η οποία είχε να παρουσιάσει νέο υλικό από το 2013, όταν συμμετείχε στο soundtrack της σειράς «Smash», εξέφρασε την εμπιστοσύνη της στις δυνατότητες της Τεχνητής Νοημοσύνης πάνω στη μουσική δημιουργία.

Η επιστροφή με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης

Σε ανάρτησή της στο Facebook, αναφέρθηκε στην ElevenLabs —την εταιρεία πίσω από το τραγούδι— κάνοντας λόγο για έναν «τεχνολογικό κολοσσό έξι δισεκατομμυρίων δολαρίων που κάνει καταπληκτικά πράγματα». Ωστόσο, έσπευσε να θέσει τα όριά της:

«Τι δεν θα επιτρέψω σε αυτή τη σπουδαία εταιρεία να κάνει; Να δημιουργήσει, να κλωνοποιήσει ή να αντιγράψει τη φωνή μου! Χρησιμοποιήσαμε την Τεχνητή Νοημοσύνη για τις ενορχηστρώσεις, όχι για τα φωνητικά. Οι φράσεις είναι όλες δικές μου!» διευκρίνισε.

Στο συνοδευτικό δελτίο Τύπου, η ίδια πρόσθεσε: «Πάντα πίστευα ότι η μουσική έχει να κάνει με τη σύνδεση και τη συναισθηματική αλήθεια.

Αυτό που με ενδιέφερε εδώ ήταν η ιδέα να χρησιμοποιήσω τη φωνή μου και νέα εργαλεία για να εκφράσω τον εαυτό μου, όχι να τον αντικαταστήσω. Αυτό το έργο σέβεται τη φωνή, τις επιλογές και την ιδιοκτησία του καλλιτέχνη.

Μεγάλωσα βλέποντας τους γονείς μου να δημιουργούν υπέροχα όνειρα που ανήκαν σε άλλους. Η ElevenLabs δίνει τη δυνατότητα στον καθένα να είναι δημιουργός και ιδιοκτήτης. Αυτό έχει σημασία».

Το τραγούδι περιλαμβάνεται στο «The Eleven Album», μια συλλογή που είναι ήδη διαθέσιμη στο Spotify και περιλαμβάνει τραγούδια που έχουν δημιουργηθεί ή επεξεργαστεί με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Ποιοι καλλιτέχνες συμμετέχουν στο μουσικό project

Στο πρότζεκτ συμμετέχουν άλλοι 12 καταξιωμένοι καλλιτέχνες, μεταξύ των οποίων ο Μάικλ Φάινσταϊν (Michael Feinstein) και ο Αρτ Γκαρφάνκελ (Art Garfunkel).

Όπως αναφέρει ο Guardian, το τραγούδι του Γκαρφάνκελ με τίτλο «Authorship», περιλαμβάνει ένα αφηγηματικό απόσπασμα από τα απομνημονεύματά του, «What Is It All But Luminous», στο οποίο αποτίει φόρο τιμής στον πατέρα του, υπό τον ήχο ενός πιάνου που έχει δημιουργηθεί μέσω AI.

«Αυτό που με εντυπωσίασε σε αυτή την εμπειρία ήταν ο σεβασμός στην τέχνη της μουσικής. Ο άνθρωπος παραμένει στο επίκεντρο. Η φωνή μου, σε συνδυασμό με την τεχνολογία, απλώς ανοίγει μια άλλη πόρτα» είπε.