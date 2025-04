Η Λάιζα Μινέλι εμφανίζεται στη σκηνή για πρώτη φορά μετά από χρόνια στο Drag Race της RuPaul

Το πλήθος ξέσπασε σε χειροκροτήματα καθώς η 79χρονη Λάιζα Μινέλι, νικήτρια του τετραπλού επάθλου EGOT (Emmy, Grammy, Oscar και Tony Award) είπε στο κοινό: «Σας αγαπώ!».

«Μιλάω εκ μέρους μιας ευγνώμονος κοινότητας» είπε η RuPaul στη Μινέλι: «Λάιζα, σε αγαπάμε!».

«Σε ευχαριστώ. Δεν ξέρω τι άλλο να πω, εκτός από το ότι αν δεν ήσουν εσύ, δεν θα ήμουν εγώ. Εσύ με έκανες» απάντησε η ηθοποιός, η οποία καθόταν σε έναν κόκκινο θρόνο.

Η RuPaul, 64 ετών, συμπλήρωσε γλυκά: «Βασικά, εσύ μας έκανες! Για άλλη μια φορά, ας το γιορτάσουμε, ας χτυπήσουμε τις καμπάνες!».

Η κοινότητα των εκθαμβωτικών ψυχών

Αφού παρέλαβε το βραβείο της, η Μινέλι είπε τα λόγια από το τραγούδι της «Ring Them Bells» του 1972 και έκανε μια σειρά από πόζες από την καρέκλα της.

Η Μινέλι είναι εδώ και καιρό υπέρμαχος της LGBTQ+ κοινότητας, γράφοντας μια επιστολή στο Billboard προς τιμήν της υπερηφάνειας το 2017. «Πού θα ήμουν χωρίς την LGBTQ κοινότητα των εκθαμβωτικών ψυχών που πάντα με υποστήριζαν και με καταλάβαιναν σε ένα επίπεδο μοναδικό και εξαιρετικό», έγραψε η καλλιτέχνις.

«Από τις πρώτες μου αναμνήσεις κατάλαβα ότι κάποιοι άνθρωποι ήταν διαφορετικοί, ειδικά όταν γνώρισα τόσους πολλούς από τους δημιουργικούς ανθρώπους που δούλευαν στις ταινίες που έφτιαξαν η μητέρα μου και ο πατέρας μου».

«Να είμαι θαρραλέα διαφορετική»

«Σήμερα γιορτάζω όλους τους ξεχωριστούς ανθρώπους, στο παρελθόν και στο παρόν» συνέχισε η Μινέλι. «Που μου έδωσαν τη δυνατότητα να είμαι εδώ και να είμαι θαρραλέα διαφορετική. Τα παραδείγματά τους με διαμόρφωσαν και χωρίς αυτούς, η ζωή μου θα ήταν άδεια».

Πριν από το Drag Race, η τελευταία μεγάλη εμφάνιση της σταρ του Cabaret ήταν στα Όσκαρ του 2022, όπου ανέβηκε στη σκηνή σε αναπηρικό καροτσάκι, μαζί με τη Lady Gaga.

Το δίδυμο παρουσίασε το βραβείο καλύτερης ταινίας, με τον υπεύθυνο δημοσίων σχέσεων της Μινέλι, τον Σκοτ Γκοριστέιν, να δηλώνει τότε στο People: «Η Lady Gaga ζήτησε να παρουσιάσει η Λάιζα το βραβείο μαζί της».

«Ξέρετε πόσο μου αρέσει να δουλεύω με θρύλους. Και είναι τιμή μου να απονείμω το τελευταίο βραβείο της βραδιάς σε έναν πραγματικό θρύλο του θεάματος», δήλωσε η 39χρονη Gaga ενώ βρισκόταν στη σκηνή.

Ο ρόλος και το Όσκαρ στο Cabaret

Η Μινέλι, κόρη της ηθοποιού Τζούντι Γκάρλαντ και του σκηνοθέτη Βινσέντε Μινέλι, έγινε για πρώτη φορά διάσημη αφού πρωταγωνίστησε στην αναβίωση του off-Broadway «Best Foot Forward», το 1963.

Μέχρι το 1969, η ηθοποιός απέκτησε τον πρωταγωνιστικό ρόλο στο ρομαντικό/δραματικό έργο «The Sterile Cuckoo» και ένα χρόνο αργότερα, το 1970, πρωταγωνίστησε στο «Tell Me That You Love Me, Junie Moon».

Την ίδια περίοδο, η Minnelli δούλευε πάνω στη μουσική της – ηχογραφώντας το ντεμπούτο άλμπουμ της «Liza Minnelli» το 1968 και δύο άλμπουμ, το «Come Saturday Morning» και το «New Feelin’», το 1970.

Δύο χρόνια αργότερα, το 1972, η Μινέλι έγινε γνωστή από την ερμηνεία της ως Σάλι Μπόουλς στο Cabaret – για την οποία πήρε το πρώτο της Όσκαρ. «Είναι το είδος της ταινίας στην οποία ήμουν τόσο χαρούμενη που έπαιζα», δήλωσε στο BBC το 1973.

«Νομίζω ότι ο Μπομπ Φος βρήκε έναν νέο τρόπο να κάνει μια μουσική ταινία. Ξέρετε, δεν έμοιαζε με τίποτα άλλο συγκεκριμένα. Υπήρχε μουσική σε αυτήν, αλλά κανείς δεν ξέσπασε σε τραγούδι στο λεωφορείο ή κάτι παρόμοιο…».

«Ο πιο λαμπερός ήταν ο πατέρας μου και η πιο προκλητική η μητέρα μου»

Δύο γονείς με έντονη προσωπικότητα

Το 2024, η Μινέλι αναφέρθηκε στην καριέρα της και στο πώς μεγάλωσε με δύο έντονους γονείς. «Ο πιο λαμπερός ήταν ο πατέρας μου και η πιο προκλητική η μητέρα μου», είχε δηλώσει τότε στο περιοδικό Interview.

«Πήγαινα μπρος-πίσω επειδή ήταν χωρισμένοι, αλλά τους αγαπούσα και τους δύο τόσο πολύ. Η μητέρα μου ήταν συναρπαστική γιατί γνώριζε τόσους πολλούς φαντασμαγορικούς ανθρώπους που έρχονταν σπίτι μας.

»Και ο πατέρας μου με άφηνε να πηγαίνω στο πλατό και να τον βλέπω να σκηνοθετεί. Πήγαινα στην αίθουσα χορού όπου έκαναν χορογραφίες και τις μάθαινα. Παρακολουθούσα ανθρώπους όπως η Σιντ Τσαρίς και ο Τζιν Κέλι».

Η Τζούντι Γκάρλαντ, η οποία πρωταγωνίστησε ως Ντόροθι Γκέιλ στον «Μάγο του Οζ» το 1939, πέθανε σε ηλικία 47 ετών από υπερβολική δόση, το 1969.

Ο πατέρας της, που ήταν παντρεμένος με την Γκάρλαντ από το 1945 έως το 1951, πέθανε το 1986 σε ηλικία 83 ετών.

Το ντοκιμαντέρ του 2024, «LIZA: A Truly Terrific Absolutely True Story» έκανε πρεμιέρα την 1η Απριλίου

Η παρανόηση του κοινού

Η Λάιζα Μινέλι είπε στο παρελθόν ότι έχει πέσει θύμα της μεγαλύτερης παρανόησης από το κοινό γι’ αυτήν.

Ξεκαθάρισε ότι «διαβάζουν σκουπίδια και κουτσομπολιά και δεν ξέρουν ότι η ζωή μου είναι πραγματικά όμορφη. Είναι γεμάτη με αγαπημένα πρόσωπα, γέλιο, δημιουργικότητα και συναισθηματική αλλά και οικονομική ασφάλεια».

«Οι άνθρωποι γιγαντώνουν τις τρελές ιστορίες, είναι πολύ βαρετό. Δεν νομίζω ότι οι άνθρωποι καταλαβαίνουν πόσο δεμένη οικογένεια είμαστε. Η αδελφή μου η Λόρνα και εγώ βρισκόμαστε συνεχώς μαζί και γελάμε», εξήγησε η Μινέλι.

«Υπάρχει ο πυρήνας της οικογένειας. Αγαπώ το καθένα από τα αδέρφια μου. Τον αδελφό μου Τζόι, την αδελφή μου Τίνα [από τον δεύτερο γάμο του πατέρα της]. Τα παιδιά της ήταν εδώ μαζί μου για λίγες μέρες και ο Τύπος δεν το έμαθε. Χα!».

*Με στοιχεία από nypost.com | Αρχική Φωτό: H RuPaul και η Λάιζα Μινέλι στο φινάλε της 17ης σεζόν του RuPaul’s Drag Race. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙA: MTV