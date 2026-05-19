Τα Playoffs ολοκληρώθηκαν, οι παίκτες αναχώρησαν για διακοπές και η διοίκηση του Παναθηναϊκού χειρίζεται την εκκρεμότητα με την τεχνική ηγεσία. Αφού ούτε η συνεργασία με τον Ράφα Μπενίτεθ έχει λυθεί μέχρι στιγμής, ούτε έχει επιτευχθεί συμφωνία με τον αντικαταστάτη του. Πάντως, στο Τριφύλλι έχουν ξεχωρίσει τον Γιάκομπ Νέστρουπ και έχουν προχωρημένες συζητήσεις για να συνεργαστούν μαζί του.

Ο Δανός προπονητής έχει στο βιογραφικό του επιτυχημένες δουλειές κυρίως με την Κοπεγχάγη και δευτερευόντως με τη Βίμποργκ. Στο Πάρκεν κατέκτησε δύο νταμπλ, έπαιξε στο Champions League και παρουσίασε κυριαρχικό αγωνιστικό στυλ. Όλο αυτό το «πακέτο» προσέλκυσε την προσοχή των ανθρώπων του Παναθηναϊκού και τον προσέγγισαν.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η επιλογή του Νέστρουπ προέκυψε με συγκεκριμένο τρόπο στον σύλλογο. Το «In» σκιαγραφεί αυτή την… αλυσίδα που κατέληξε στις επαφές μεταξύ των στελεχών της ΠΑΕ και του 38χρονου προπονητή.

Ο Γιάννης Αλαφούζος περιέγραψε στον Φράνκο Μπαλντίνι πως οραματίζεται αγωνιστικά τον Παναθηναϊκό που θα μπει στο νέο γήπεδο στο Βοτανικό και ο σύμβουλος του ανέλαβε να μετουσιώσει τη θεωρία στην πράξη. Οι δυο τους συμφώνησαν σε ορισμένες προϋποθέσεις και ο Μπαλντίνι πρότεινε μερικά βιογραφικά, μεταξύ των οποίων του Νέστρουπ. Οι προτάσεις του Ιταλού συζητήθηκαν σε έναν κλειστό κύκλο στην Αθήνα, που περιλάμβανε τους Αλαφούζο, Κοτσόλη και Μπουτσικάρη.

Η τριάδα, σε ανοιχτή γραμμή με τον Μπαλντίνι, προέκρινε το προφίλ του Νέστρουπ, λόγω ηλικίας, φιλοσοφίας, φιλοδοξίας και ποδοσφαιρικού μοντέλου. Παράλληλα, ζητήθηκε η γνώμη του τιμ μάνατζερ της ομάδας, Ζέκα, ο οποίος συνεργάστηκε με τον Νέστρουπ στην Κοπεγχάγη. Ο Ζέκα δεν συμμετείχε στις διεργασίες, δεν έχει τέτοιες αρμοδιότητες, όμως εκφράστηκε με εγκώμια για τη δουλειά και την προσωπικότητα του 38χρονου προπονητή.

Ο Κοτσόλης ως ο καθ’ ύλην αρμόδιος με την ιδιότητα του αθλητικού διευθυντή, ασχολήθηκε με την προσέγγιση του Δανού. Του παρουσίασε το πρότζεκτ του Παναθηναϊκού, τους στόχους και γιατί τον επέλεξαν από τη διοίκηση. Ο Νέστρουπ ικανοποιήθηκε από τα λεγόμενα του Κοτσόλη, πήρε τις δικές του πληροφορίες για τη ζωή και το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα και αντέδρασε θετικά στην κρούση που δέχτηκε…

Λίγο-πολύ, η συζήτηση για το αθλητικό κομμάτι έχει πραγματοποιηθεί. Τώρα, η διοίκηση του Παναθηναϊκού και οι μάνατζερ του Νέστρουπ διαπραγματεύονται για τους όρους της συνεργασίας τους. Ο Δανός προπονητής δεν έχει αποφασίσει οριστικά να εγκατασταθεί στην Αθήνα, αλλά κλίνει προς το «ναι», στην πρώτη επαγγελματική εμπειρία που θα έχει μακριά από την πατρίδα του…