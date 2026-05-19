Άρσεναλ – Μπέρνλι 1-0: Τρίποντο με Χάβερτς και ένα βήμα πιο κοντά στον τίτλο

Πώς μπορεί να χάσει αυτό το πρωτάθλημα η Άρσεναλ; Με ένα γκολ του Χάβερτς από τα αγαπημένα τους κόρνερ, οι «κανονιέρηδες» επικράτησαν με 1-0 της υποβιβασμένης Μπέρνλι στο «Emirates» και απέχουν μία νίκη από το πρωτάθλημα ή μία ήττα της Μάντσεστερ Σίτι. Στους πέντε βαθμούς η διαφορά των δύο ομάδων, με τους «Πολίτες» να έχουν ένα παιχνίδι λιγότερο.

Εάν νικήσει, όμως, τότε η Άρσεναλ θα πρέπει να πάρει τους τρεις βαθμούς εναντίον της Κρίσταλ Πάλας την Κυριακή (24/5, 18:00) στην τελευταία αγωνιστική. Στο «Σέλχαρστ Παρκ», μόλις 18 χιλιόμετρα νότια από την έδρα της, η ομάδα του βόρειου Λονδίνου έχει ραντεβού με την Ιστορία.

Οι «Κανονιέρηδες» δυσκολεύτηκαν, όπως ήταν φυσιολογικό. Δεν είναι και λίγο να ξέρεις ότι κάθε λάθος απόφαση μπορεί να χαλάσει το «πάρτι» που ο σύλλογος περιμένει εδώ και 22 χρόνια. Ομως βρήκαν τη λύση με τον τρόπο ο οποίος υπήρξε «σήμα κατατεθέν» τους σε όλη τη σεζόν: μια στατική φάση! Κόρνερ ο Σάκα, κεφαλιά με εντυπωσιακό άλμα ο Χάβερτς και 1-0 στο 37΄.

Το άγχος κυριάρχησε στο υπόλοιπο διάστημα του αγώνα, με τους γηπεδούχους να παίρνουν μια «φτωχή» νίκη. Αυτό σημαίνει πως οριστικά μειονεκτούν σε περίπτωση ισοβαθμίας με τη Σίτι αλλά εξακολουθούν να κρατούν την τύχη τους στα δικά τους χέρια.

ΑΡΣΕΝΑΛ: Ραγιά, Μοσκέρα, Σαλιμπά, Γκάμπριελ, Καλαφιόρι (72’ Ινκαπιέ), Ράις, Έζε (72’ Λιούις Σκέλι), Σακά, Έντεγκααρντ (90+3’ Μαρτινέλι), Τροσάρ (90+4’ Θουμπιμένδι), Χάβερτς (72’ Γκιόκερες)

ΜΠΕΡΝΛΙ: Βάις, Γουόκερ, Εστίβ (82’ Χάμφρις), Τουανζέμπε, Ουγκοτσούκβου (71’ Λορέν), Άντονι, Φλορεντίνο (78’ Γουόρντ Πράουζ), Τσάουνα (82’ Μπρουν Λάρσεν), Φλέμινγκ, Πιρές, Μέιμπρι (70’ Αμντουνί).

Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 37ης αγωνιστικής:

Παρασκευή 15/05

Άστον Βίλα-Λίβερπουλ 4-2

Κυριακή 17/05

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Νότιγχαμ Φόρεστ 3-2

Μπρέντφορντ-Κρίσταλ Πάλας 2-2

Έβερτον-Σάντερλαντ 1-3

Λιντς-Μπράιτον 1-0

Γουλβς-Φούλαμ 1-1

Νιουκάστλ-Γουέστ Χαμ 3-1

Δευτέρα 18/05

Άρσεναλ-Μπέρνλι 1-0

Τρίτη 19/05

Μπόρνμουθ-Μάντσεστερ Σίτι (21:30)

Τσέλσι-Τότεναμ (22:15)

Η βαθμολογία:

Το πρόγραμμα της τελευταίας αγωνιστικής (38η):

Κυριακή 24/05

Μπράιτον-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (18:00)

Μπέρνλι-Γουλβς (18:00)

Κρίσταλ Πάλας-Άρσεναλ (18:00)

Φούλαμ-Νιούκαστλ (18:00)

Λίβερπουλ-Μπρέντφορντ (18:00)

Μάντσεστερ Σίτι-Άστον Βίλα (18:00)

Νότιγχαμ Φόρεστ-Μπόρνμουθ (18:00)

Σάντερλαντ-Τσέλσι (18:00)

Τότεναμ-Έβερτον (18:00)

Γουέστ Χαμ-Λιντς (18:00)