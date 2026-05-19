18.05.2026 | 23:07
Πυροβολισμοί με θύματα σε τέμενος στο Σαν Ντιέγκο
Στο «κόκκινο» η Αλικαρνασσός για τις «γκρίζες ζώνες» του Κτηματολογίου
Ελλάδα 19 Μαΐου 2026, 01:44

Στο «κόκκινο» η Αλικαρνασσός για τις «γκρίζες ζώνες» του Κτηματολογίου

Έκτακτη σύγκλιση του νομικού τμήματος του κτηματολογίου και του Δήμου Ηρακλείου για να βρεθεί τρόπος διαχείρισης των νομικών προβλημάτων που υπάρχουν, ζητούν οι κάτοικοι της περιοχής

Αισιόδοξος ότι θα προκύψει νομοθετική ρύθμιση για τις «γκρίζες ζώνες» στην περιοχή της Νέας Αλικαρνασσού, εμφανίστηκε ο αντιδήμαρχος πολεοδομίας Νίκος Γιαλιτάκης στην αποψινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την ώρα που κλιμακώνεται η αγωνία των κατοίκων της περιοχής εν όψει της επικείμενης ανάρτησης των προσωρινών κτηματολογικών πινάκων.

Την ίδια στιγμή, όπως αναφέρει το patris.gr, ο πρόεδρος του τοπικού Συμβουλίου Αλέξανδρος Τσουλφάς ζητά έκτακτη σύγκλιση του νομικού τμήματος του κτηματολογίου και του Δήμου Ηρακλείου για να βρεθεί τρόπος διαχείρισης των νομικών προβλημάτων που υπάρχουν.

Το επίμαχο θέμα της κτηματογράφησης συζητήθηκε στο πλαίσιο σχετικής ερώτησης που έχει κατατεθεί από τη μείζονα αντιπολίτευση ενώ την ίδια ώρα η τοπική κοινωνία της Νέας Αλικαρνασσού είναι ανάστατη καθώς υπάρχουν δεκάδες ανοικτά ζητήματα για περίπου 800 διαφορετικές ιδιοκτησίες.

Ο αντιδήμαρχος κ. Γιαλιτάκης, είπε ότι είναι σε ανοικτή γραμμή με το υπουργείο Εσωτερικών όχι τώρα αλλά εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα, και ήδη έχουν γίνει συναντήσεις με κορυφαία στελέχη για το θέμα των κρίσιμων ζητημάτων του κτηματολογίου. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η ανάρτηση των προσωρινών κτηματολογικών πινάκων λειτουργεί σαν επιταχυντής εξελίξεων και το υπουργείο δεν μπορεί να συμπεριφέρεται σαν να μη βλέπει το πρόβλημα και οφείλει να δώσει λύση πριν να οδηγηθούμε σε τελεσίδικες καταστάσεις.

Όπως είπε το κρίσιμο αυτό θέμα δεν είναι ζήτημα αντιπαράθεσης. Έχουν ενημερωθεί οι ιδιοκτήτες των ακινήτων και ξέρουν και τις προσπάθειες του Δήμου που ασφαλώς δεν θέλει να ξεσπιτωθούν οι άνθρωποι.

Από την πλευρά του ο κ. Τσουλφάς σημείωσε ότι «ο Δήμος Ηρακλείου, ανεξαρτήτως της πολιτικής βούλησης της σημερινής δημοτικής αρχής, είχε υποχρέωση να δηλώσει στο Κτηματολόγιο τις εκτάσεις που, βάσει δικαστικών αποφάσεων, μελετών και υφιστάμενων καταχωρήσεων, εμφανίζονται ως δημοτική περιουσία. Κοινός στόχος πρέπει να είναι η θεσμική και οριστική επίλυση του προβλήματος, με τρόπο που θα προστατεύει τόσο τα δικαιώματα των πολιτών όσο και τη νομιμότητα. Η Δημοτική Κοινότητα Νέας Αλικαρνασσού παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και αναμένει τις επόμενες ενέργειες και εισηγήσεις που θα αφορούν τη σχεδιαζόμενη νομοθετική παρέμβαση. Το ζήτημα θα μας απασχολήσει άμεσα και ουσιαστικά, με μοναδικό γνώμονα την προστασία των συμπολιτών μας και την αποφυγή άσκοπης ταλαιπωρίας, ανασφάλειας και στρεσογόνων διαδικασιών για εκατοντάδες οικογένειες της περιοχής. Το θέμα απαιτεί σοβαρότητα, συνεργασία και υπεύθυνη στάση από όλους».

Στη διάρκεια της συνεδρίασης ο αντιδήμαρχος Αντώνης Περισυνάκης κατέθεσε μια σειρά από προτάσεις (που όπως είπε αποτελούν διερεύνηση του κοινοτικού συμβούλου Ιωάννη Φράγκου), όπου εισηγήθηκε την άμεση ίδρυση και λειτουργία αποκεντρωμένου γραφείου υποστήριξης Κτηματολογίου (Helpdesk) με στόχο το δωρεάν έλεγχος των φακέλων των κατοίκων, η παροχή των απαραίτητων δημοτικών εγγράφων και η δημιουργία ενός «Μητρώου Πληγέντων Ιδιοκτητών» ανά κατηγορία (π.χ. συμβόλαια με οικοδομικές άδειες, προσφυγικά κ.λπ.).

Ακόμα ζήτησε τη δέσμευση του Δήμου για μη δικαστική προσβολή των ιδιοκτητών ώστε να μην προχωρήσουν δικαστικές διεκδικήσεις (αγωγές) εναντίον ιδιωτών που επιδεικνύουν νόμιμο τίτλο αγοράς ή και οικοδομική άδεια ανέγερσης προ της έναρξης της κτηματογράφησης.

Επίσης ζήτησε να αποσταλεί άμεσο αίτημα του Δήμου Ηρακλείου προς το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και την «Ελληνικό Κτηματολόγιο» για την κατ’ εξαίρεση παράταση των προθεσμιών υποβολής αιτήσεων διόρθωσης (ενστάσεων) ειδικά για τη Δημοτική Ενότητα Νέας Αλικαρνασσού, λόγω της αποδεδειγμένης πολυπλοκότητας της περιοχής.

Τέλος, πρότεινε τη διοργάνωση ανοιχτής ενημερωτικής συγκέντρωσης ώστε να ενημερωθεί ο κόσμος υπεύθυνα, έγκυρα και να αποφευχθεί ο άσκοπος πανικός και η οικονομική τους αφαίμαξη.

Στεγαστική κρίση στην Ευρώπη: Τα υψηλά ενοίκια, η Ακροδεξιά και η λύση

Στεγαστική κρίση στην Ευρώπη: Τα υψηλά ενοίκια, η Ακροδεξιά και η λύση

ΔΕΗ: Με προσφορές άνω των 12 δισ. ευρώ έκλεισε η πρώτη μέρα του βιβλίου για την ΑΜΚ

ΔΕΗ: Με προσφορές άνω των 12 δισ. ευρώ έκλεισε η πρώτη μέρα του βιβλίου για την ΑΜΚ

Politico 18.05.26

Έρευνα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τα καμπ των μεταναστών σε Μαλακάσα και Σιντική

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ερευνά τα 11 εκατ. ευρώ που κόστισαν οι καταυλισμοί μεταναστών, που κατασκευάστηκαν, χωρίς να προηγηθεί διαγωνισμός, την περίοδο 2020-2022. Υπόνοιες για υπεξαίρεση κονδυλίων.

Ελλάδα 18.05.26

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο υπουργείο Εξωτερικών για την αναχαίτιση του Global Sumud Flotilla

Συλλογικότητες, φορείς και πολιτικά κόμματα της Αριστεράς πραγματοποιούν συγκέντρωση έξω από το υπουργείο Εξωτερικών για την αναχαίτιση πλοίων που συμμετείχαν στον στολίσκο Global Sumud

Ελλάδα 18.05.26

«Ο θάνατος του Βαλυράκη προήλθε από χτυπήματα» κατέθεσε ο ιατροδικαστής Καλόγρηας

Όπως υποστήριξε ο έμπειρος ιατροδικαστής τα τραύματα στη σορό του πρώην υπουργού ήταν καθοριστικά - «Δεν ζητήθηκε ποτέ αυτοψία στο σημείο της τραγωδίας» αποκάλυψε ο κ. Καλόγρηας

Ελλάδα 18.05.26

Ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο από την ΕΛ.ΑΣ. για το Final Four - Τι προβλέπουν τα αυξημένα μέτρα ασφαλείας

Αυξημένη αστυνομική παρουσία και ανάπτυξη ζωνών προελέγχου και ελέγχων ασφαλείας περιλαμβάνει το σχέδιο της Ελληνικής Αστυνομίας ενόψει της διεξαγωγής του Final Four της EuroLeague, που θα πραγματοποιηθεί στις 22 και 24 Μαΐου στις εγκαταστάσεις του ΟΑΚΑ.

Ελλάδα 18.05.26

Επιχείρηση του ελληνικού FBI στα Βορίζια - Οικογένεια καταπάτησε χωράφια και πήρε επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για φθορές σε καλλιέργειες που ξεπερνούν κατά πολύ τις 200.000 ευρώ και τις οποίες προκάλεσαν σε όσους δεν υπέκυπταν στους εκβιασμούς.

Ελλάδα 18.05.26

Μαρτυρία σοκ για το τροχαίο δυστύχημα στη Ρόδο: «Έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα, έκανε επικίνδυνους ελιγμούς»

«Ακούσαμε έναν πολύ δυνατό βόμβο και αρχικά νομίσαμε πως γινόταν κάποια κόντρα, κάτι που δυστυχώς συμβαίνει συχνά στο νησί», ανέφερε αυτόπτης μάρτυρας

Νέα Υόρκη 19.05.26

Νέα Υόρκη: Ο Μαμντάνι έκανε ένα μικρό θαύμα – Έκλεισε «τρύπα» 12 δισ. στον προϋπολογισμό

Πάρκα, βιβλιοθήκες, ασφαλέστεροι δρόμοι και κοινωνική στέγαση οι προτεραιότητες του Ζόχραν Μαμντάνι. Ο προϋπολογισμός προβλέπει έσοδα περίπου 500 εκατ. δολαρίων από ένα νέο φόρο που θα επιβληθεί στις δευτερεύουσες κατοικίες αξίας άνω των 5 εκατ. δολαρίων.

Κλίμα απειλών 19.05.26

Οι ΗΠΑ επέβαλαν νέες κυρώσεις στην Κούβα, που προειδοποιεί για «λουτρό αίματος» αν υπάρξει αμερικανική επίθεση

Η αμερικανική κυβέρνηση αυξάνει την πίεση στην Κούβα, στοχεύοντας με κυρώσεις την υπηρεσία πληροφοριών και την ηγεσία της χώρας. Ο πρόεδρος Ντίας-Κανέλ προειδοποίησε τις ΗΠΑ να μην κινηθούν στρατιωτικά.

Πολιτική Γραμματεία 19.05.26

Για ποια «ασφάλεια» θα μιλήσει ο Γρηγόρης Δημητριάδης και με ποια ιδιότητα θεωρείται ισότιμος, πρώην πρωθυπουργών, υπουργών (που παρακολουθούσε) και άλλων αξιωματούχων;

Η πρόσκληση του Γρηγόρη Δημητριάδη στο συνέδριο Athens Defence Summit γεννά σοβαρά ερωτήματα για το ποιοι θέλουν να αναγορεύσουν αυτόν που μερίδα της κοινωνίας θεωρεί «εθνικό κοριό» σε κορυφαίο πολιτικό παράγοντα

Κόσμος 18.05.26

Η Γερμανία στέλνει Patriot και προσωπικό 150 ατόμων στην Τουρκία – «Η Τουρκία είναι αξιόπιστος εταίρος»

Η Γερμανία στέλνει Patriot και προσωπικό στην Τουρκία. Ο ΥΠΕΞ Γιόχαν Βάντεφουλ την αποκαλεί «αξιόπιστο εταίρο της Γερμανίας, αλλά ξεκαθάρισε ότι για την ένταξη στην ΕΕ ισχύουν τα κριτήρια της Κοπεγχάγης

Επικαιρότητα 18.05.26

«Προσευχές» για την πορεία του τουρισμού και… «ευκαιρίες» - Το «καλό σενάριο» σύμφωνα με τον πρωθυπουργό

Συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία του τουρισμού μετά το τέλος του πολέμου εκφράζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης ψάχνοντας για το «καλό σενάριο» και «ευκαιρίες», σε μια περίοδο κρίσης.

Ποδόσφαιρο 18.05.26

Τίτλοι τέλους: Ο Γκουαρντιόλα αποχωρεί από την Μάντσεστερ Σίτι – Φαβορί ο Μαρέσκα (pic)

Μετά από μία δεκαετία και 20 τίτλους συνολικά, ο Πεπ Γκουαρντιόλα αποφάσισε να αποχωρήσει από τη Μάντσεστερ Σίτι στο τέλος της σεζόν. Ο Έντσο Μαρέσκα το φαβορί για τον πάγκο.

Μπάσκετ 18.05.26

Ντόρσεϊ: «Ζω για τα μεγάλα σουτ»

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ μίλησε για τη φετινή του σεζόν, για την σχέση του με τον Γιώργο Μπαρτζώκα, αλλά και για το… όνειρο της Euroleague.

Καρφιά στην ΕΕ 18.05.26

Γερμανία: Η Μέρκελ επικρίνει την EE για την άρνησή της να κάνει διπλωματικό διάλογο με τη Ρωσία

Η Άνγκελα Μέρκελ είπε ότι «δεν είναι αρκετό» μόνο ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ να διατηρεί επαφή με τη Ρωσία. «Και εμείς μετράμε, ως Ευρωπαίοι», υπογράμμισε.

Τοτέμ 18.05.26

Μάικλ Τζάκσον: Eισπράξεις ρεκόρ για το Michael παρά τις αντιδράσεις – «Εξαγνισμός ενός Τέρατος» 

Η διχαστική βιογραφία του Μάικλ Τζάκσον επέστρεψε πανηγυρικά στο No.1 του διεθνούς box office κατά την τέταρτη εβδομάδα προβολής της κατακτώντας παρά τις καταγγελίες εις βάρος του

Ποδόσφαιρο 18.05.26

Η FIFA δεν έπιασε τον στόχο για τα τηλεοπτικά δικαιώματα του Μουντιάλ στην Κίνα ενώ ψάχνεται για την Ινδία

Η παγκόσμια ομοσπονδία είχε τιμή ζήτησης 300 εκατ. δολάρια αλλά έκλεισε συμφωνία στα 60 εκατ. δολάρια, ενώ δεν βρίσκει αγοραστή στην Ινδία, όπου κι εκεί δεν εισπράξει το ποσό ζήτησης

Κόσμος 18.05.26

Θα συσταθεί στις ΗΠΑ ταμείο 1,8 δισ δολαρίων που θα αποζημιώνει όσους «διώχθηκαν άδικα» όπως ο Τραμπ

Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ανακοίνωσε την σύσταση ταμείου αποζημιώσεων από «όσους έχουν διωχθεί άδικα», ταυτόχρονα η αγωγή του κατά της Εφορίας θα μπει στο αρχείο.

Ακραία φαινόμενα 18.05.26

Πενήντα εκατ. Αμερικανοί προετοιμάζονται για την δεύτερη ημέρα με πλημμύρες και ανεμοστρόβιλους

Μετά από μια μέρα με περισσότερους από 20 ανεμοστρόβιλους, οι μεσοδυτικές πολιτείες των ΗΠΑ ετοιμάζονται για ακόμα μια ημέρα με μεγάλες πιθανότητες εμφάνισης ανεμοστροβίλων

Ποδόσφαιρο 18.05.26

LIVE: Άρσεναλ – Μπέρνλι

LIVE: Άρσεναλ – Μπέρνλι. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρσεναλ – Μπέρνλι για την 37η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Κόσμος 18.05.26

Η αδελφή της προέδρου της Ιρλανδίας είναι μεταξύ των ακτιβιστών που συνελήφθησαν από το Ισραήλ

Η δρ Μάργαρετ Κόνολι βρίσκεται μεταξύ των απαχθέντων ακτιβιστών που μεταφέρθηκαν παρά τη θέλησή τους στο λιμάνι του Ασντόντ. Συνολικά 6 Ιρλανδοί βρίσκονται μεταξύ των συλληφθέντων

Μια δεκαετία μετά 18.05.26

Μαζί στη ζωή, μαζί και στην οθόνη: Οι Μάικλ Φασμπέντερ και Αλίσια Βικάντερ συμπρωταγωνιστούν σε νέα ταινία

Ο Μάικλ Φασμπέντερ και η Αλίσια Βικάντερ ερωτεύτηκαν κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας «The Light Between Oceans». Ένα χρόνο μετά παντρεύτηκαν.

