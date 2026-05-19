Στο «κόκκινο» η Αλικαρνασσός για τις «γκρίζες ζώνες» του Κτηματολογίου

Αισιόδοξος ότι θα προκύψει νομοθετική ρύθμιση για τις «γκρίζες ζώνες» στην περιοχή της Νέας Αλικαρνασσού, εμφανίστηκε ο αντιδήμαρχος πολεοδομίας Νίκος Γιαλιτάκης στην αποψινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την ώρα που κλιμακώνεται η αγωνία των κατοίκων της περιοχής εν όψει της επικείμενης ανάρτησης των προσωρινών κτηματολογικών πινάκων.

Την ίδια στιγμή, όπως αναφέρει το patris.gr, ο πρόεδρος του τοπικού Συμβουλίου Αλέξανδρος Τσουλφάς ζητά έκτακτη σύγκλιση του νομικού τμήματος του κτηματολογίου και του Δήμου Ηρακλείου για να βρεθεί τρόπος διαχείρισης των νομικών προβλημάτων που υπάρχουν.

Το επίμαχο θέμα της κτηματογράφησης συζητήθηκε στο πλαίσιο σχετικής ερώτησης που έχει κατατεθεί από τη μείζονα αντιπολίτευση ενώ την ίδια ώρα η τοπική κοινωνία της Νέας Αλικαρνασσού είναι ανάστατη καθώς υπάρχουν δεκάδες ανοικτά ζητήματα για περίπου 800 διαφορετικές ιδιοκτησίες.

Ο αντιδήμαρχος κ. Γιαλιτάκης, είπε ότι είναι σε ανοικτή γραμμή με το υπουργείο Εσωτερικών όχι τώρα αλλά εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα, και ήδη έχουν γίνει συναντήσεις με κορυφαία στελέχη για το θέμα των κρίσιμων ζητημάτων του κτηματολογίου. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η ανάρτηση των προσωρινών κτηματολογικών πινάκων λειτουργεί σαν επιταχυντής εξελίξεων και το υπουργείο δεν μπορεί να συμπεριφέρεται σαν να μη βλέπει το πρόβλημα και οφείλει να δώσει λύση πριν να οδηγηθούμε σε τελεσίδικες καταστάσεις.

Όπως είπε το κρίσιμο αυτό θέμα δεν είναι ζήτημα αντιπαράθεσης. Έχουν ενημερωθεί οι ιδιοκτήτες των ακινήτων και ξέρουν και τις προσπάθειες του Δήμου που ασφαλώς δεν θέλει να ξεσπιτωθούν οι άνθρωποι.

Από την πλευρά του ο κ. Τσουλφάς σημείωσε ότι «ο Δήμος Ηρακλείου, ανεξαρτήτως της πολιτικής βούλησης της σημερινής δημοτικής αρχής, είχε υποχρέωση να δηλώσει στο Κτηματολόγιο τις εκτάσεις που, βάσει δικαστικών αποφάσεων, μελετών και υφιστάμενων καταχωρήσεων, εμφανίζονται ως δημοτική περιουσία. Κοινός στόχος πρέπει να είναι η θεσμική και οριστική επίλυση του προβλήματος, με τρόπο που θα προστατεύει τόσο τα δικαιώματα των πολιτών όσο και τη νομιμότητα. Η Δημοτική Κοινότητα Νέας Αλικαρνασσού παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και αναμένει τις επόμενες ενέργειες και εισηγήσεις που θα αφορούν τη σχεδιαζόμενη νομοθετική παρέμβαση. Το ζήτημα θα μας απασχολήσει άμεσα και ουσιαστικά, με μοναδικό γνώμονα την προστασία των συμπολιτών μας και την αποφυγή άσκοπης ταλαιπωρίας, ανασφάλειας και στρεσογόνων διαδικασιών για εκατοντάδες οικογένειες της περιοχής. Το θέμα απαιτεί σοβαρότητα, συνεργασία και υπεύθυνη στάση από όλους».

Στη διάρκεια της συνεδρίασης ο αντιδήμαρχος Αντώνης Περισυνάκης κατέθεσε μια σειρά από προτάσεις (που όπως είπε αποτελούν διερεύνηση του κοινοτικού συμβούλου Ιωάννη Φράγκου), όπου εισηγήθηκε την άμεση ίδρυση και λειτουργία αποκεντρωμένου γραφείου υποστήριξης Κτηματολογίου (Helpdesk) με στόχο το δωρεάν έλεγχος των φακέλων των κατοίκων, η παροχή των απαραίτητων δημοτικών εγγράφων και η δημιουργία ενός «Μητρώου Πληγέντων Ιδιοκτητών» ανά κατηγορία (π.χ. συμβόλαια με οικοδομικές άδειες, προσφυγικά κ.λπ.).

Ακόμα ζήτησε τη δέσμευση του Δήμου για μη δικαστική προσβολή των ιδιοκτητών ώστε να μην προχωρήσουν δικαστικές διεκδικήσεις (αγωγές) εναντίον ιδιωτών που επιδεικνύουν νόμιμο τίτλο αγοράς ή και οικοδομική άδεια ανέγερσης προ της έναρξης της κτηματογράφησης.

Επίσης ζήτησε να αποσταλεί άμεσο αίτημα του Δήμου Ηρακλείου προς το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και την «Ελληνικό Κτηματολόγιο» για την κατ’ εξαίρεση παράταση των προθεσμιών υποβολής αιτήσεων διόρθωσης (ενστάσεων) ειδικά για τη Δημοτική Ενότητα Νέας Αλικαρνασσού, λόγω της αποδεδειγμένης πολυπλοκότητας της περιοχής.

Τέλος, πρότεινε τη διοργάνωση ανοιχτής ενημερωτικής συγκέντρωσης ώστε να ενημερωθεί ο κόσμος υπεύθυνα, έγκυρα και να αποφευχθεί ο άσκοπος πανικός και η οικονομική τους αφαίμαξη.