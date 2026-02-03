newspaper
Κτηματολόγιο: Από τις «υπερηχητικές» ταχύτητες στον… καρβουνιάρη
Οικονομία 03 Φεβρουαρίου 2026, 06:05

Κτηματολόγιο: Από τις «υπερηχητικές» ταχύτητες στον… καρβουνιάρη

Γιατί μπλοκάρουν οι μεταγραφές - Σε συστήματα της δεκαετίας του 2000 «τρέχει» η βάση δεδομένων ακινήτων - Επικίνδυνα απαρχαιωμένα το κύριο και το εφεδρικό κέντρο δεδομένων

Προκόπης Γιόγιακας
Σοβαρά προβλήματα στα πληροφοριακά του συστήματα αντιμετωπίζει το Κτηματολόγιο. Λίγο πριν από την ολοκλήρωση της κτηματογράφησης, η οποία – με βάση τον νεότερο σχεδιασμό – μετατέθηκε για το τέλος του Απριλίου του 2026, οι επαναλαμβανόμενες τεχνικές δυσλειτουργίες στις ψηφιακές πλατφόρμες καλά κρατούν, με συνέπεια να υπάρχει έντονη ανησυχία για την αξιοπιστία του συστήματος.

Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι να… τινάζονται στον αέρα υποθέσεις χιλιάδων επαγγελματιών και να κινδυνεύουν να χαθούν προθεσμίες. Και επειδή η κατάσταση, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν καλά το θέμα, δεν πρόκειται, άμεσα τουλάχιστον, να αλλάξει, όλοι πλέον στο Κτηματολόγιο έχουν στραμμένα τα μάτια τους στην επόμενη ημέρα, όπου ο σχεδιασμός προβλέπει, όπως άλλωστε έχει πει επανειλημμένως ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, τη μετάβαση στο Cloud (κυβερνητικό νέφος). Οι δεσμεύσεις παίρνουν τράτο για το μέλλον χωρίς δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να διευκρινιστεί πως ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε για την προαναφερόμενη μετάβαση να είχε ολοκληρωθεί έως τις 25 Μαρτίου 2025. Ωστόσο, όπως όλα δείχνουν, οι δεσμεύσεις παίρνουν συνεχώς τράτο και μετατίθενται στο μέλλον, χωρίς δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα. Ετσι, σήμερα, από το πολυδιαφημιζόμενο «όλα με ένα κλικ» γρήγορα από το σπίτι ή το γραφείο φτάσαμε στο… αγκομαχητό, με συνέπεια να υπάρχουν μέρες που χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων αλλά και επαγγελματίες (μηχανικοί, δικηγόροι, συμβολαιογράφοι κ.ά.) να μην μπορούν να εξυπηρετηθούν. Δηλαδή να μην μπορεί να γίνει «ανέβασμα», κοινώς ηλεκτρονική υποβολή και καταχώριση, εγγραπτέων πράξεων στο Κτηματολόγιο (όπως συμβόλαια, δικαστικές αποφάσεις, μεταγραφές κ.ά.), με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις συναλλαγές. Ειδικότερα, με το «μπλοκάρισμα» του συστήματος, δεν διασφαλίζονται η ακρίβεια των στοιχείων και η νομιμότητα της μεταβίβασης, δεν μπορεί να γίνει διόρθωση σφαλμάτων, ούτε πληρωμή τελών. Και αυτό συμβαίνει επειδή, πολύ απλά, τα τελευταία χρόνια, το Κτηματολόγιο «φορτώθηκε» με πολλές νέες εφαρμογές, οι οποίες όμως δεν μπορεί να υποστηριχθούν επαρκώς… Σήμερα το Κτηματολόγιο μπορεί να προβάλλεται ως ένα σύγχρονο ψηφιακό έργο, ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η βάση δεδομένων ακινήτων εξακολουθεί να «τρέχει» στηριζόμενη σε συστήματα της δεκαετίας του 2000 (το κύριο και το εφεδρικό κέντρο δεδομένων είναι επικίνδυνα πλέον απαρχαιωμένα)…

Πρακτικά αυτό σημαίνει πως σημαντικά τμήματα του εξοπλισμού είναι εκτός υποστήριξης, έχουν ξεπεράσει τον κύκλο ζωής τους και έχουν αποσυρθεί από τους κατασκευαστές.

Χωρίς διασταυρώσεις

Επιπλέον, κατά τις ίδιες πηγές, πέρα από τα χιλιάδες λάθη και προβλήματα στις κτηματογραφήσεις και την καταγραφή της ακίνητης περιουσίας, με τα σημερινά δεδομένα της λειτουργίας του Κτηματολογίου δεν μπορούν να γίνουν διασταυρώσεις μεταξύ Κτηματολογίου και Ε9, διότι οι τεχνολογίες των βάσεων δεδομένων τους δεν είναι συμβατές και δεν συνεργάζονται μεταξύ τους… Επί της ουσίας, όλη αυτή η κατάσταση που επικρατεί στο Κτηματολόγιο είναι απλώς η επιβεβαίωση των ανησυχιών που εξέφρασαν οι εργαζόμενοι. Υπενθυμίζεται πως οι τελευταίοι, με επιστολή τους (στις 26 Μαΐου 2025) προς τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και την τότε διοίκηση του Κτηματολογίου, εξέφρασαν τις ανησυχίες τους για την αντοχή του πληροφοριακού συστήματος και έκρουσαν τον κώδωνα του κινδύνου για την οριακή κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα πληροφοριακά συστήματα.

n Οι ανησυχίες για τη μεταφορά των πολεοδομιών στο Κτηματολόγιο. Στο μεταξύ, είναι σε εξέλιξη ο σχεδιασμός για τη μεταφορά των πολεοδομιών στο Κτηματολόγιο. Ωστόσο, όπως λένε άνθρωποι που γνωρίζουν καλά τα θέματα του Κτηματολογίου, χωρίς να έχει διασφαλιστεί η κανονική λειτουργία των υφιστάμενων ψηφιακών συστημάτων του Κτηματολογίου, η μεταφορά ενδέχεται να πολλαπλασιάσει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι επαγγελματίες σε Κτηματολόγιο και πολεοδομίες.

Υποστελέχωση

Η άλλη όψη της μεταφοράς των πολεοδομιών και η υποστελέχωση. Με βάση τον σχεδιασμό του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, οι Υπηρεσίες Δόμησης (ΥΔΟΠΜ) θα μεταφερθούν σταδιακά (πιλοτικά από τον ερχόμενο Ιούνιο) στο Κτηματολόγιο, το οποίο θα αναλάβει την έκδοση οικοδομικών αδειών, και στους δήμους θα παραμείνει ο πολεοδομικός σχεδιασμός (τοπικά ρυμοτομικά σχέδια, πολεοδομικές μελέτες).

Εδώ μπαίνει και ένας άλλος παράγοντας που ενδεχομένως μπορεί να δημιουργήσει επιπλέον προβλήματα. Ποιος είναι αυτός; Είναι η υποστελέχωση, αφού, σύμφωνα με πληροφορίες, πολλοί μηχανικοί στους δήμους ήδη εξέφρασαν την πρόθεσή τους να μείνουν στον τομέα του πολεοδομικού σχεδιασμού και να μην πάνε στον νέο φορέα.

Κι αυτός είναι ο λόγος που στελέχη του Κτηματολογίου εκφράζουν ανησυχίες για τον κίνδυνο να επαναληφθούν όσα έγιναν το 2018 και οδήγησαν στη σημερινή κατάσταση της υποστελέχωσης των Κτηματολογικών Γραφείων σε όλη τη χώρα.

Για την Ιστορία, ο τότε νόμος (4512/2018) προέβλεπε την εντός διετίας απορρόφηση των υποθηκοφυλακείων από το Κτηματολόγιο, δίνοντας παράλληλα τη δυνατότητα στους εργαζομένους σε αυτά να μετατεθούν σε δικαστικές υπηρεσίες, δυνατότητα την οποία αξιοποίησαν οι περισσότεροι υπάλληλοι, αφήνοντας υποστελεχωμένα τα Κτηματολογικά Γραφεία, τα οποία έπειτα από μία οκταετία παρατάσεων ακόμη δεν λειτουργούν, όπως ο τότε νόμος όριζε.

Μαζί και μόνοι στη δουλειά: Πώς η εργασιακή μοναξιά είναι ο «σιωπηλός δολοφόνος» της παραγωγικότητας
Διεθνείς έρευνες 03.02.26

Μαζί και μόνοι στη δουλειά: Πώς η εργασιακή μοναξιά είναι ο «σιωπηλός δολοφόνος» της παραγωγικότητας

«Η μοναξιά καταστρέφει τους χώρους εργασίας και σκοτώνει την παραγωγικότητα» λένε διεθνείς αναλύσεις. Στην Ελλάδα πάντως οι εργαζόμενοι νιώθουν κυρίως άγχος, θυμό και κούραση, παρά μοναξιά.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Οι ΗΠΑ θα αφαιρέσουν τους δασμούς 25% για αγορές ρωσικού πετρελαίου από την Ινδία
Διεθνής Οικονομία 03.02.26

Οι ΗΠΑ θα αφαιρέσουν τους δασμούς 25% για αγορές ρωσικού πετρελαίου από την Ινδία

Σύμφωνα με το Bloomberg, οι ΗΠΑ θα αντικαταστήσουν την Ρωσία ως κύριος προμηθευτής πετρελαίου και η Ινδία θα αγοράσει αμερικανικά προϊόντα συνολικής αξίας μισού τρις δολαρίων σε πέντε χρόνια.

Σύνταξη
Αγορά εργασίας: Ο ανθρώπινος παράγοντας στην εποχή της αυτοματοποίησης
Οι μεγάλες αλλαγές 02.02.26

Οι νέοι κανόνες στην αγορά εργασίας - Η δύναμη του ανθρώπου στην εποχή της αυτοματοποίησης

Σε μια περίοδο ταχύτατης υιοθέτησης της τεχνητής νοημοσύνη, της αυτοματοποίησης και έντονων δημογραφικών αλλαγών, το ανθρώπινο δυναμικό αναδεικνύεται σε καθοριστικό παράγοντα βιωσιμότητας και ανταγωνιστικότητας σε μια αγορά εργασίας που αλλάζει.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ανεργία «μονοψήφια», φτώχεια διψήφια: Τι κρύβεται πίσω από την ψαλίδα στα ποσοστά ανεργίας ΔΥΠΑ-ΕΛΣΤΑΤ
Ανάλυση ΠΑΝΣΥΠΟ 02.02.26

Ανεργία «μονοψήφια», φτώχεια διψήφια: Τι κρύβεται πίσω από την ψαλίδα στα ποσοστά ανεργίας ΔΥΠΑ-ΕΛΣΤΑΤ

Η ανεργία σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ έχει μειωθεί στο 8,2%. Όμως οι άνεργοι σύμφωνα με τη ΔΥΠΑ είναι διπλάσιοι. Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Υπαλλήλων του πρώην ΟΑΕΔ (ΠΑΝΣΥΠΟ), φωτίζει τις αιτίες της ψαλίδας.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Eπιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία: «Πασχίζουμε να κάνουμε τη δουλειά μας, χωρίς υποστήριξη»
Εργατικά ατυχήματα 02.02.26

Eπιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία: «Πασχίζουμε να κάνουμε τη δουλειά μας, χωρίς υποστήριξη»

Η Παναγιώτα Ρόζου, πρόεδρος του Συλλόγου Επιθεωρητών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, μιλάει στο in για τη μεθοδολογία καταγραφής των εργατικών ατυχημάτων και την υποβάθμιση των ελεγκτικών αρχών.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ο Τραμπ κλείνει το Kennedy Center για 2 χρόνια – Σε κατά μέτωπο επίθεση περνά η οικογένεια Κένεντι
Culture Live 03.02.26

Ο Τραμπ κλείνει το Kennedy Center για 2 χρόνια – Σε κατά μέτωπο επίθεση περνά η οικογένεια Κένεντι

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε το προσωρινό κλείσιμο του Kennedy Center για δύο χρόνια, επικαλούμενος εκτεταμένες εργασίες ανακατασκευής, μετά την ανάληψη του ελέγχου του οργανισμού και την απόπειρα μετονομασίας του ιστορικού πολιτιστικού θεσμού

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Από την Ινδία ως της Αυστραλία: Πώς τα νέα αρχεία Έπσταϊν προκάλεσαν μια θύελλα πολύ πέρα από τις ΗΠΑ
Το Κουτί της Πανδώρας 03.02.26

Από την Ινδία ως της Αυστραλία: Πώς τα νέα αρχεία Έπσταϊν προκάλεσαν μια θύελλα πολύ πέρα από τις ΗΠΑ

Τα πιο πρόσφατα αρχεία περιλαμβάνουν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και μηνύματα μεταξύ του Έπσταϊν και ισχυρών ανδρών στην Ινδία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Αυστραλία και τη Σλοβακία

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Μαζί και μόνοι στη δουλειά: Πώς η εργασιακή μοναξιά είναι ο «σιωπηλός δολοφόνος» της παραγωγικότητας
Διεθνείς έρευνες 03.02.26

Μαζί και μόνοι στη δουλειά: Πώς η εργασιακή μοναξιά είναι ο «σιωπηλός δολοφόνος» της παραγωγικότητας

«Η μοναξιά καταστρέφει τους χώρους εργασίας και σκοτώνει την παραγωγικότητα» λένε διεθνείς αναλύσεις. Στην Ελλάδα πάντως οι εργαζόμενοι νιώθουν κυρίως άγχος, θυμό και κούραση, παρά μοναξιά.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Κυρ. Μητσοτάκης: Τα μηνύματα πίσω απ’ το (τηλεοπτικό) μήνυμα για τη συνταγματική αναθεώρηση
Πολιτική Γραμματεία 03.02.26

Κυρ. Μητσοτάκης: Τα μηνύματα πίσω απ’ το (τηλεοπτικό) μήνυμα για τη συνταγματική αναθεώρηση

Στην ύστατη προσπάθειά του για φυγή προς τα μπρος χρησιμοποιεί ως μέσο τη συζήτηση για την αναθεώρηση του Συντάγματος ο Κυρ. Μητσοτάκης. «Μητσοτάκης ή χάος», πιέσεις στο ΠΑΣΟΚ, προσπάθεια επαναφοράς του κυβερνητικού αφηγήματος για το 2015 και νεοφιλελεύθερος «εκσυγχρονισμός» πίσω από τις ανακοινώσεις.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Ουρές στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ και ανύπαρκτη ανακουφιστική φροντίδα στους ογκολογικούς ασθενείς
Συνέδριο Ασθενών 03.02.26

Ουρές στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ και ανύπαρκτη ανακουφιστική φροντίδα στους ογκολογικούς ασθενείς

Σε 10 ημέρες τα φάρμακα του ΕΟΠΥΥ στα ιδιωτικά φαρμακεία – Χρειάζεται επέκταση της νοσηλείας στο σπίτι και καλύτερη διαχείριση του πόνο

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Η δοκιμασία της δημοκρατίας στις ΗΠΑ – Οι ενδιάμεσες εκλογές, ο Τραμπ και η στρατηγική του χάους
Τοξικό κλίμα 03.02.26

Η δοκιμασία της δημοκρατίας στις ΗΠΑ – Οι ενδιάμεσες εκλογές, ο Τραμπ και η στρατηγική του χάους

Φοβούμενος ένα εχθρικό Κογκρέσο και νέα παραπομπή του, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ «τεντώνει» τα όρια εξουσίας, «ναρκοθετώντας» το δρόμο προς τις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Η κυβέρνηση Σάντσεθ νομιμοποιεί 500.000 μετανάστες – Για λόγους αξιοπρέπειας, δικαιοσύνης και ασφαλιστικού
Κόντρα στο ρεύμα 03.02.26

Η κυβέρνηση Σάντσεθ νομιμοποιεί 500.000 μετανάστες – Για λόγους αξιοπρέπειας, δικαιοσύνης και ασφαλιστικού

Με ζέση υπερασπίστηκε ο Πέδρο Σάντσεθ το σχέδιο της κυβέρνησής του. Πέρα από λόγους κοινωνικής δικαιοσύνης, η Ισπανία θα ωφεληθεί: νόμιμοι εργαζόμενοι σημαίνει έσοδα και υγιές ασφαλιστικό σύστημα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ο Μπιλ και η Χίλαρι Κλίντον θα καταθέσουν για την υπόθεση Έπσταϊν στο Κογκρέσο αφότου προσπάθησαν να το αποφύγουν
Κόσμος 03.02.26

Ο Μπιλ και η Χίλαρι Κλίντον θα καταθέσουν για την υπόθεση Έπσταϊν στο Κογκρέσο αφότου προσπάθησαν να το αποφύγουν

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπιλ Κλίντον και η πρώην ΥΠΕΞ Χίλαρι Κλίντον θα καταθέσουν στην Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων για την υπόθεση Έπσταϊν

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Βενεζουέλα: Η αντιπολιτευόμενη Ματσάδο δηλώνει έτοιμη να συναντηθεί με τη Ροδρίγκες ενόψει «μετάβασης»
Ενόψει «μετάβασης» 03.02.26

Η Ματσάδο έτοιμη να συναντηθεί με τη «μαφία» της κυβέρνησης

Ετοιμη δηλώνει η Ματσάδο να συναντηθεί «αν είναι απαραίτητο» με την Ντέλσι Ροδρίγκες ενόψει της «μετάβασης» στη Βενεζουέλα, παρότι θεωρεί «μαφία» τη μεταβατική κυβέρνηση της χώρας.

Σύνταξη
Η Ρωσία στόχευσε ενεργειακές υποδομές σε όλη την Ουκρανία εντείνοντας την πίεση
Χειμώνας 03.02.26

Η Ρωσία στόχευσε ενεργειακές υποδομές σε όλη την Ουκρανία εντείνοντας την πίεση

Με τις πληροφορίες από εξειδικευμένες ουκρανικές και ρωσικές πηγές να βγαίνουν στην επιφάνεια, φαίνεται πως το μπαράζ των ρωσικών επιθέσεων είχε ως στόχο ενεργειακές υποδομές σε όλη την Ουκρανία

Σύνταξη
Ουκρανία: Μαζικές ρωσικές επιδρομές με πυραύλους και drones στο Κίεβο και άλλες περιοχές
Ουκρανία 03.02.26

Η Ρωσία σφυροκοπά το Κίεβο και άλλες περιοχές

Οι ρωσικές δυνάμεις επιτίθενται με πυραύλους και drones κατά του Κιέβου, του Χαρκόβου και άλλων περιοχών της Ουκρανίας, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για ζημιές σε κτίρια.

Σύνταξη
Σουδάν: Πόλεμος drones μεταξύ των εμπολέμων στο δυτικό και νότιο τμήμα της χώρας
Τρία χρόνια πολέμου 03.02.26

Πόλεμος drones μεταξύ των εμπολέμων στο Σουδάν

Πλήγματα με drones ανταλλάσσουν στο δυτικό και το νότιο τμήμα της χώρας οι αντιμαχόμενες πλευρές του εμφυλίου πολέμου στο Σουδάν, ο οποίος διαρκεί σχεδόν τρία χρόνια.

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ θα αφαιρέσουν τους δασμούς 25% για αγορές ρωσικού πετρελαίου από την Ινδία
Διεθνής Οικονομία 03.02.26

Οι ΗΠΑ θα αφαιρέσουν τους δασμούς 25% για αγορές ρωσικού πετρελαίου από την Ινδία

Σύμφωνα με το Bloomberg, οι ΗΠΑ θα αντικαταστήσουν την Ρωσία ως κύριος προμηθευτής πετρελαίου και η Ινδία θα αγοράσει αμερικανικά προϊόντα συνολικής αξίας μισού τρις δολαρίων σε πέντε χρόνια.

Σύνταξη
Συμφωνία ΗΠΑ – Ινδίας για δασμούς – Η Ουάσιγκτον αντικαθιστά ως κυριότερος προμηθευτής τη Μόσχα
18% 03.02.26

Συμφωνία ΗΠΑ – Ινδίας για δασμούς – Η Ουάσιγκτον αντικαθιστά ως κυριότερος προμηθευτής τη Μόσχα

Η Ινδία μετά την Ευρωπαϊκή Ένωση προέβη σε εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ, σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, την ώρα που οι δασμοί θα υποχωρήσουν κατά 7 ποσοστιαίες μονάδες

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Ο ελληνικός λαός θα κάνει πράξη την πολιτική αλλαγή
Πολιτική Γραμματεία 03.02.26

ΠΑΣΟΚ: Ο ελληνικός λαός θα κάνει πράξη την πολιτική αλλαγή

Άμεση η αντίδραση του ΠΑΣΟΚ στη συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη. «Επιχείρησε να πείσει τους κεντρώους ψηφοφόρους χωρίς όμως μεταρρυθμιστικό αφήγημα, χωρίς λύσεις για τα προβλήματα της καθημερινότητας (...)», το σχόλιο της Χαριλάου Τρικούπη.

Σύνταξη
Παναγιώτης Δουδωνής: Οι προσωπικές φιλοδοξίες κάνουν κακό, στόχος ένα ΠΑΣΟΚ ενωμένο και νικηφόρο
Πολιτική Γραμματεία 03.02.26

Παναγιώτης Δουδωνής: Οι προσωπικές φιλοδοξίες κάνουν κακό, στόχος ένα ΠΑΣΟΚ ενωμένο και νικηφόρο

Σε προσωπικές φιλοδοξίες και όχι ουσιαστική πολιτική διαφωνία απέδωσε την εσωκομματική αναταραχή στο ΠΑΣΟΚ ο βουλευτής Επικρατείας Παναγιώτης Δουδωνής απευθύνοντας προς πάσα κατεύθυνση μήνυμα ενότητας και ζητώντας σκληρή δουλειά από όλους για τον κοινό στόχο. Εξέφρασε δε τεκμηριωμένη θέση για τη συνταγματική αναθεώρηση εξηγώντας τη στάση που θα κρατήσει το ΠΑΣΟΚ.

Σύνταξη
Με κάμερες στη στολή οι πράκτορες των ICE και CBP στη Μινεάπολη σε μια απόπειρα λογοδοσίας
Κρίστι Νοεμ 03.02.26

Με κάμερες στη στολή οι πράκτορες των ICE και CBP στη Μινεάπολη σε μια απόπειρα λογοδοσίας

Μετά από απανωτές δολοφονίες διαδηλωτών που ξεσήκωσαν την παγκόσμια κοινή γνώμη, οι πράκτορες της ICE στη Μινεάπολη των ΗΠΑ θα φορούν κάμερες σώματος, με απόφαση Τραμπ, λέει η ΥΠΕΣ Νόεμ.

Σύνταξη
Δημοσκόπηση: Τέσσερις στους δέκα αναζητούν «καινούργιο κόμμα» – Δεν αρκεί το αίτημα για δικαιοσύνη και κάθαρση
Δημοσκόπηση 02.02.26

Τέσσερις στους δέκα αναζητούν «καινούργιο κόμμα» - Δεν αρκεί το αίτημα για δικαιοσύνη και κάθαρση

Τοπίο στην ομίχλη το πολιτικό σκηνικό σε νέα δημοσκόπηση με το 41% να δηλώνει «πολύ πιθανό» και «αρκετά πιθανό» να υποστηρίξει ένα «καινούργιο κόμμα». Το 76% λέει ότι χρειάζεται πρόγραμμα διακυβέρνησης και δεν είναι αρκετό το αίτημα για δικαιοσύνη και κάθαρση.

Σύνταξη
