Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
10.01.2026 | 10:14
Δεμένα πλοία στον Πειραιά λόγω των ισχυρών ανέμων
Οι Πολεοδομίες μετακομίζουν σε νέα δομή – Πότε θα μεταφερθούν στο Κτηματολόγιο
Οικονομικές Ειδήσεις 10 Ιανουαρίου 2026 | 08:29

Οι Πολεοδομίες μετακομίζουν σε νέα δομή – Πότε θα μεταφερθούν στο Κτηματολόγιο

Η ολική αναδιάρθρωση στον τρόπο με τον οποίο οργανώνεται η διαδικασία έκδοσης οικοδομικών αδειών στην Ελλάδα, μεταφέρεται εκ νέου την ευθύνη από τους δήμους στο κεντρικό κράτος

Μάχη Τράτσα
ΡεπορτάζΜάχη Τράτσα
Την 1η Ιουλίου θα λειτουργήσουν οι πρώτες πολεοδομίες –πιλότοι υπό την «ομπρέλα» του Κτηματολογίου ενώ το ρολόι μετρά αντίστροφα έως τον Ιανουάριο του 2027, όταν όλες οι Υπηρεσίες Δόμησης της χώρας θα έχουν αλλάξει «στέγη». Αυτά ανέφερε χθες, μιλώντας σε δημοσιογράφους ανώτατο στέλεχος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ).

Η ολική αναδιάρθρωση στον τρόπο με τον οποίο οργανώνεται η διαδικασία έκδοσης οικοδομικών αδειών στην Ελλάδα, μεταφέροντας εκ νέου την ευθύνη από τους δήμους στο κεντρικό κράτος, είχε δρομολογηθεί από την κυβέρνηση ήδη από το περασμένο φθινόπωρο. Στα τέλη Νοεμβρίου μάλιστα ο υπουργός και υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ.κ. Σταύρος Παπασταύρος και Νίκος Ταγαράς καθώς και ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Δημήτρης Παπαστεργίου είχαν παρουσιάσει στο υπουργικό συμβούλιο το πλαίσιο για τον νέο «Εθνικό Οργανισμό Κτηματολογίου και Ελέγχου Δόμησης» (ΕΟΚΕΔ).

Ο νέος φορέας και οι αρμοδιότητες

Ο σχεδιασμός έχει ως εξής: ο νέος φορέας, αξιοποιώντας το δίκτυο των κτηματολογικών γραφείων σε όλη τη χώρα και θα αναλάβει σχεδόν το σύνολο των διαδικασιών που συνδέονται με τις άδειες δόμησης: από τις βεβαιώσεις όρων και τις προεγκρίσεις έως την τελική έγκριση και τον έλεγχο των κατασκευών, καθώς και την τήρηση της πολεοδομικής νομοθεσίας. Στο πλαίσιο αυτό, το ανθρώπινο δυναμικό των πολεοδομιών θα ενταχθεί στο νέο σχήμα.

Παράλληλα, θα θεσμοθετηθεί μητρώο ανεξάρτητων ελεγκτών, ώστε κάθε οικοδομική άδεια να ελέγχεται υποχρεωτικά πριν από την έναρξη των εργασιών, ενώ προβλέπεται και η χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης για τη στοχευμένη ιεράρχηση των ελέγχων. Στους δήμους θα απομείνει η ευθύνη του πολεοδομικού σχεδιασμού και των παρεμβάσεων ανάπλασης. Η αλλαγή αυτή έρχεται να κλείσει έναν μακρύ κύκλο τριβών μεταξύ αυτοδιοίκησης και κεντρικού κράτους γύρω από τον έλεγχο και εποπτεία της δόμησης.

Ψηφιακό «one stop shop»

Με τον νέο Οργανισμό, ο πολίτης θα εξυπηρετείται από ένα σημείο διοίκησης για όλα τα θέματα που αφορούν στην ακίνητη ιδιοκτησία του. Αυτό μεταφράζεται σε ένα ψηφιακό one stop shop για το ακίνητο, όπου ιδιοκτησιακά δικαιώματα, αδειοδοτήσεις δόμησης και έλεγχος ενοποιούνται σε ένα συνεκτικό σύστημα, με ενιαία εφαρμογή της νομοθεσίας σε όλη την επικράτεια.

Τα στατιστικά δεδομένα για τις Υπηρεσίες Δόμησης της χώρας καταδεικνύουν τα προβλήματα: μόνο 185 από τους 332 δήμους διαθέτουν σήμερα Υπηρεσία Δόμησης, ενώ το 23% των ΥΔΟΜ ξεπερνά τους τρεις μήνες για την έκδοση οικοδομικής άδειας – με περιπτώσεις που έφτασαν ακόμη και τα πέντε χρόνια. Το 35% των υπηρεσιών λειτουργεί με έως δύο μηχανικούς, συχνά εξυπηρετώντας πολλαπλούς δήμους, γεγονός που υπονομεύει την αποτελεσματικότητα και την ισονομία. Σε όλα αυτά ήρθαν να προστεθούν και οι υποθέσεις διαφθοράς, κυρίως σε περιοχές με υψηλή αξία γης, όπως στην Μύκονο, στη Ρόδο και στην Χαλκιδική.

Ο ΕΟΚΕΔ έρχεται να απαντήσει σε αυτές τις παθογένειες καθώς υπόσχεται ταχύτερη εξυπηρέτηση, ίση μεταχείριση ανεξαρτήτως γεωγραφίας, διαφάνεια και χρήση τεχνητής νοημοσύνης στον έλεγχο των οικοδομικών αδειών, με στοχευμένους ελέγχους σε υποθέσεις υψηλού ρίσκου και σε ευαίσθητες περιοχές, ώστε τα προβλήματα να εντοπίζονται πριν ξεκινήσει η κατασκευή.

One stop shop ή one big fight;

Ωστόσο, οι δήμοι δηλώνουν έτοιμοι να σηκώσουν το γάντι, καθώς βλέπουν την αλλαγή όχι μόνο ως διοικητική, αλλά και ως βαθιά πολιτική καθώς «διαβάζουν» αναδιάταξη εξουσίας και προετοιμάζονται αναλόγως. Και κάπως έτσι, μια τεχνοκρατική μεταρρύθμιση αναμένεται να μετατραπεί σε πολιτική σύγκρουση, με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) να ετοιμάζει μια σκληρή γραμμή άμυνας. Κι αυτό διότι το μόνο που θα τους απομείνει θα είναι ο τοπικός πολεοδομικός σχεδιασμός και οι αναπλάσεις.

Έτσι, η μεταφορά των πολεοδομιών στο Κτηματολόγιο έχει εξελιχθεί σε casus belli για την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Δήμαρχοι και εκπρόσωποι της ΚΕΔΕ έχουν εκφράσει ήδη έντονες επιφυλάξεις, μιλώντας για αφαίρεση κρίσιμων αρμοδιοτήτων, για κίνδυνο αποδυνάμωσης του θεσμικού ρόλου των δήμων και για μια μεταρρύθμιση που –όπως υποστηρίζουν– δεν έχει ακόμη απαντήσει επαρκώς στα ζητήματα της χρηματοδότησης και της καθημερινής λειτουργίας των υπηρεσιών. Δεν λείπουν, μάλιστα, οι φωνές που προαναγγέλλουν προσφυγές στη Δικαιοσύνη, θεωρώντας ότι η μεταφορά των ΥΔΟΜ μεταβάλλει τις ισορροπίες μεταξύ κεντρικής διοίκησης και αυτοδιοίκησης.

Επιστροφή υπό το ΥΠΕΝ

Σε κάθε περίπτωση, η μεταφορά των πολεοδομιών στο Κτηματολόγιο, φαίνεται ότι ανοίγει και τη συζήτηση για την επιστροφή του φορέα υπό την εποπτεία του ΥΠΕΝ –λύση που, προς το παρόν, συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες. Η λογική πίσω από αυτή την κίνηση είναι η εξής: από το 2018 το «Ελληνικό Κτηματολόγιο» υπάγεται στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το οποίο όμως δεν έχει λόγο στον πολεοδομικό σχεδιασμό. Η επιστροφή του στο ΥΠΕΝ εμφανίζεται έτσι ως η πιο ασφαλής επιλογή για να διασφαλιστεί η συνέχεια στον κρίσιμο χώρο του πολεοδομικού και χωροταξικού σχεδιασμού.

Πηγή: ot.gr

Πόσες επιτυχίες του David Bowie χωράνε σε ένα βράδυ;
inTickets 09.01.26

Πόσες επιτυχίες του David Bowie χωράνε σε ένα βράδυ;

Στις 17 Ιανουαρίου, το stage του Black Temple υποδέχεται μια σειρά από ελληνικές μπάντες, που θα ερμηνεύσουν μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του David Bowie - ενώ τα decks θα αναλάβει ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος.

Σύνταξη
inTickets 08.01.26

Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης: Μία από τις πιο δυνατές και σκοτεινές νουβέλες του Ντοστογιέφσκι στο Θησείον

Η παράσταση Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης, εμπνευσμένη από το έργο, τη ζωή και τη φιλοσοφία του κορυφαίου Ρώσου συγγραφέα, επιχειρεί μια σύγχρονη, εσωτερική ανάγνωση πάνω στην έννοια της πτώσης — σωματικής, ηθικής και υπαρξιακής.

Σύνταξη
Αλλάζουν οι λαϊκές αγορές – Πώς θα λειτουργούν, οι προωθούμενες ρυθμίσεις
Υπ. Ανάπτυξης 10.01.26

Αλλάζουν οι λαϊκές αγορές – Πώς θα λειτουργούν, οι προωθούμενες ρυθμίσεις

Το υπουργείο Ανάπτυξης έχει έτοιμη τη νομοθετική πρωτοβουλία που ενισχύει ριζικά την λειτουργία των λαϊκών αγορών, αντιμετωπίζοντας φαινόμενα γραφειοκρατίας και διευκολύνοντας έμπρακτα την είσοδο νέων πωλητών

Σύνταξη
Κυνηγώντας τα πλοία – φαντάσματα: Οι ΗΠΑ βάζουν στο μάτι τον «σκοτεινό στόλο»
Αλλαγή ρότας 10.01.26

Κυνηγώντας τα πλοία – φαντάσματα: Οι ΗΠΑ βάζουν στο μάτι τον «σκοτεινό στόλο»

Το πιο πρόσφατο επεισόδιο αυτής της κινηματογραφικής σειράς καταδιώξεων ήταν η κατάσχεση του δεξαμενόπλοιου Olina, του πέμπτου πλοίου που κατέσχεσαν οι αμερικανικές δυνάμεις μέσα σε τρεις εβδομάδες

Λάμπρος Καραγεώργος
Λάμπρος Καραγεώργος
Συλλογικές συμβάσεις εργασίας: Αναμένονται κρίσιμες αποφάσεις του ΟΜΕΔ για διανομείς και ταχυμεταφορείς
Εργασιακά δικαιώματα 10.01.26

Συλλογικές συμβάσεις εργασίας: Αναμένονται κρίσιμες αποφάσεις του ΟΜΕΔ για διανομείς και ταχυμεταφορείς

Θα δούμε πράγματι στις αρχές του 2026 περισσότερες συλλογικές συμβάσεις εργασίας και αυξήσεις μισθών, όπως υπόσχεται η Ν. Κεραμέως; Σωματεία που έχουν προσφύγει στον ΟΜΕΔ μιλάνε στο in.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Σύνταξη: Πότε συμφέρει η εξαγορά πλασματικών ετών
Αναλυτικά τι ισχύει 10.01.26

Πότε συμφέρει η εξαγορά πλασματικών ετών για να βγει κάποιος στη σύνταξη

Το «κλειδί» για θεμελίωση δικαιώματος για σύνταξη και για μείωση του ορίου ηλικίας έως και 7 χρόνια νωρίτερα - Ο ένας στους δύο ασφαλισμένους κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας

Ηλίας Γεωργάκης
Εποχικοί εργαζόμενοι: Προσφεύγουν στη δικαιοσύνη για τη μη καταβολή επιδόματος από την κυβέρνηση
ΔΥΠΑ 09.01.26

Εποχικοί εργαζόμενοι: Προσφεύγουν στη δικαιοσύνη για τη μη καταβολή επιδόματος από την κυβέρνηση

Πειθαρχική αναφορά διερεύνησης ευθυνών ζητάνε οι εποχικοί εργαζόμενοι που έμειναν χωρίς δώρο Χριστουγέννων και επίδομα ανεργίας στις γιορτές. Βροχή ερωτήσεων στη Βουλή από την αντιπολίτευση.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Στεγαστική κρίση: Ο «πονοκέφαλος» από την έλλειψη προσιτής στέγης και το «ολλανδικό μοντέλο»
Πριν να είναι αργά 09.01.26

Ο «πονοκέφαλος» από την έλλειψη προσιτής στέγης και το «ολλανδικό μοντέλο» που… τραβάει τα βλέμματα

Στο μικροσκόπιο το «ολλανδικό μοντέλο» για να αντιμετωπιστεί η στεγαστική κρίση. Πως λειτουργεί. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Φουντώνει το κύμα οργής στο Ιράν – Προειδοποιήσεις για ώρα μηδέν από Τραμπ και Χαμενεΐ
Κόσμος 10.01.26

Φουντώνει το κύμα οργής στο Ιράν - Προειδοποιήσεις για ώρα μηδέν από Τραμπ και Χαμενεΐ

Οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις συνεχίστηκαν και τη νύχτα της Παρασκευής στην Τεχεράνη και σε άλλες πόλεις του Ιράν - Η ιρανική Δικαιοσύνη απειλεί ακόμη και με θανατική ποινή όσους συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις

Σύνταξη
H Μπάρμπι έχασε: Καμία συμπερίληψη με το Χόλιγουντ να γυρίζει την πλάτη του στις γυναίκες
Σε ιστορικό χαμηλό 10.01.26

H Μπάρμπι έχασε: Καμία συμπερίληψη με το Χόλιγουντ να γυρίζει την πλάτη του στις γυναίκες

Τα στοιχεία της ετήσιας έκθεσης του USC Annenberg Inclusion Initiative για το 2025 αποκαλύπτουν μια ανησυχητική πραγματικότητα. Η συμπερίληψη και εκπροσώπηση των γυναικών σε ηγετικούς ρόλους μειώνεται ραγδαία

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Αιώνια χημικά στην κουζίνα μας – Ακόμη και σκεύη μαγειρικής επικίνδυνα για την υγεία
Πανταχόθεν απειλή 10.01.26

Αιώνια χημικά στην κουζίνα μας – Ακόμη και σκεύη μαγειρικής επικίνδυνα για την υγεία

Η ζωή είναι γεμάτη πλαστικό. Aυτό δεν αφορά μόνο συσκευασίες τροφίμων ή αντικειμένων. Από σκεύη κουζίνας έως χαλιά και ηλεκτρικές συσκευές, όλα περιέχουν αιώνια χημικά, τα οποία επηρεάζουν την υγεία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Πειραιάς: Δεμένα πλοία λόγω των ισχυρών ανέμων – Με τις ακτοπλοϊκές καλούνται να επικοινωνούν οι επιβάτες
Ελλάδα 10.01.26

Δεμένα πλοία στον Πειραιά λόγω των ισχυρών ανέμων - Με τις ακτοπλοϊκές καλούνται να επικοινωνούν οι επιβάτες

Γενικό απαγορευτικό απόπλου δεν έχει τεθεί σε ισχύ, αλλά κάποιες ακτοπλοϊκές εταιρείες δεν πραγματοποιούν προγραμματισμένα δρομολόγια με τα πλοία τους λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών

Σύνταξη
Πιερία: «Το είχε πάρει πολύ βαριά» – Ο πατέρας του κτηνοτρόφου που αυτοκτόνησε μετά τη σφαγή του κοπαδιού του
Λόγω ευλογιάς 10.01.26

«Το είχε πάρει πολύ βαριά» - Ο πατέρας του κτηνοτρόφου που αυτοκτόνησε μετά τη σφαγή του κοπαδιού του

Ο 53χρονος κτηνοτρόφος δεν κατάφερε να διαχειριστεί το στρες από τη θανάτωση του κοπαδιού του λόγω ευλογιάς - Τον εντόπισε νεκρό η ίδια του η μητέρα στην αποθήκη του σπιτιού τους στην Πιερία

Σύνταξη
Κυψέλη: Εκτός κινδύνου η 16χρονη που έπεσε στο κεφάλι της πινακίδα φαρμακείου
Στην Κυψέλη 10.01.26

Εκτός κινδύνου η 16χρονη που έπεσε στο κεφάλι της πινακίδα φαρμακείου - «Τώρα επικοινωνεί» λέει ο πατέρας της

Ο στύλος με τον σταυρό του φαρμακείου και άλλη μία διαφημιστική πινακίδα στη συμβολή Πατησίων και Χανίων στην Κυψέλη αποκολλήθηκε και έπεσε πάνω στο κορίτσι, που μεταφέρθηκε αιμόφυρτο στο ΚΑΤ

Σύνταξη
Fly Over: Κατεδαφίζεται η γέφυρα Πανοράματος στη Θεσσαλονίκη – Εκτός κυκλοφορίας ο περιφερειακός
Fly Over 10.01.26

Κατεδαφίζεται η γέφυρα Πανοράματος στη Θεσσαλονίκη - Εκτός κυκλοφορίας ο περιφερειακός

Λίγο πριν τις 08:00 ξεκίνησαν οι εργασίες και μπουλντόζες και ειδικά μηχανήματα άρχισαν να γκρεμίσουν τμήμα της γέφυρας Πανοράματος, στη Θεσσαλονίκη - Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που τέθηκαν σε ισχύ

Σύνταξη
Άλεξ Καρπ: Είναι αυτός ο πιο επικίνδυνος CEO της εποχής μας;
Άλεξ Καρπ 10.01.26

Είναι αυτός ο πιο επικίνδυνος CEO της εποχής μας;

Η εταιρεία του έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει το απόλυτο εργαλείο κρατικής παρακολούθησης, και ο Καρπ έχει πρόσφατα ξεκινήσει ένα επίφοβο πολιτικό και φιλοσοφικό ταξίδι

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
