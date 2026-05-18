Ακρίβεια: Παρατεταμένη η ακρίβεια στα καύσιμα – Έρχονται νέες αυξήσεις σε αμόλυβδη και diesel
Οικονομικές Ειδήσεις 18 Μαΐου 2026, 09:00

Εκτιμήσεις για περαιτέρω άνοδο των τιμών στα καύσιμα. Εκτιμήσεις πως η αμόλυβδη ενδέχεται να ξεπεράσει σύντομα τα 2,15 ευρώ το λίτρο. Θα χρειαστεί μεγάλο χρονικό διάστημα για να επιστρέψουν οι τιμές στα προ πολέμου επίπεδα.

Στράτος Ιωακείμ
«Κολλημένη» πάνω από τα δύο ευρώ η τιμή της αμόλυβδης. Η διεθνής γεωπολιτική αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή, σε συνδυασμό με την εκτίναξη του πετρελαίου Brent έχει δημιουργήσει ένα εκρηκτικό κοκτέιλ. Η εγχώρια αγορά αντιδρά άμεσα στις διεθνείς πιέσεις, με τις τιμές, όπως όλα δείχνουν, να μην έχουν πιάσει «ταβάνι».

Η αμόλυβδη βενζίνη σταθεροποιείται πάνω από το ψυχολογικό όριο των δύο ευρώ. Το κύμα ακρίβειας πυροδοτεί ανοδική πορεία του πληθωρισμού, η πραγματική κατανάλωση μειώνεται αισθητά και δεν διαφαίνεται άμεση εκτόνωση της κρίσης

Οι μέσες τιμές πανελλαδικά έχουν σταθεροποιηθεί σε απαγορευτικά επίπεδα, ενώ οι αποκλίσεις ανάμεσα στα μεγάλα αστικά κέντρα και την περιφέρεια ή τα νησιά είναι χαοτικές.

«Πετάει» η τιμή στα καύσιμα

Εκπρόσωποι των πρατηριούχων και παράγοντες της αγοράς προειδοποιούν για νέα άμεση επιβάρυνση των τιμών τις επόμενες μέρες, κάνοντας πλέον το σενάριο για επιστροφή της αμόλυβδης κάτω από τα 2 ευρώ να μοιάζει εξαιρετικά μακρινό.

Σύμφωνα με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων Καυσίμων, η τιμή διυλιστηρίου έχει ήδη αυξηθεί κατά περίπου 8 λεπτά το τελευταίο διάστημα μαζί με τον ΦΠΑ, ενώ η εικόνα στις διεθνείς αγορές παραμένει ιδιαίτερα πιεστική.

«Θα περάσουν πάνω από έξι μήνες για να δούμε τιμές στο πετρέλαιο όπως αυτές πριν από τον πόλεμο» δήλωσε (ΕΡΤnews) ο Γιώργος Ασμάτογλου, πρώην πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Καυσίμων. Παράλληλα εκτίμησε ότι τις επόμενες ημέρες οι τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης θα παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενώ προειδοποίησε ότι η αμόλυβδη ενδέχεται να ξεπεράσει σύντομα τα 2,15 ευρώ το λίτρο.

Ο ίδιος εμφανίστηκε απαισιόδοξος για αποκλιμάκωση των τιμών το επόμενο διάστημα. «Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι δύσκολα θα δούμε τη βενζίνη κάτω από τα 2 ευρώ», ανέφερε χαρακτηριστικά. Όπως εξήγησε, η διεθνής τιμή του πετρελαίου, λόγω της έκρυθμης κατάστασης στη Μέση Ανατολή, παραμένει σε έντονα ανοδική τροχιά.

«Δεν πρόκειται να φτάσουμε σύντομα στις τιμές πριν από τον πόλεμο και αν συμβεί αυτό θα περάσουν πάνω από έξι μήνες», δήλωσε. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι οι επιπτώσεις στα καταναλωτικά αγαθά θα διαρκέσουν ακόμη περισσότερο. «Για να δούμε αποκλιμάκωση στα καταναλωτικά αγαθά θα χρειαστεί πάνω από ένας χρόνος», υπογράμμισε.

Εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός

Τα καύσιμα αποτελούν βασικό τροφοδότη του πληθωρισμού, ο οποίος παρουσιάζει σημαντική έξαρση, συμπαρασύροντας τις τιμές σε βασικά αγαθά, τρόφιμα και υπηρεσίες.

Οι καταναλωτές δεν έχουν ακόμη δει το πραγματικό κόστος του πολέμου στη Μέση Ανατολή στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Ο πληθωρισμός στην Ελλάδα εκτινάχθηκε στο 5,4% τον Απρίλιο και σύμφωνα με εκτιμήσεις παραγόντων οι πιέσεις θα ενταθούν τους επόμενους μήνες, καθώς το κύμα ανατιμήσεων δεν αναμένεται να «ξεφουσκώσει».

Στο μεταξύ, αυξήσεις παρατηρούνται στις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων ενώ ισχυρές είναι οι πιέσεις και στα ακτοπλοϊκά ναύλα, ακριβώς πάνω στην έναρξη της τουριστικής περιόδου.

Από την πλευρά των καταναλωτών εκφράζονται έντονες ανησυχίες για παιχνίδια κερδοσκοπίας την ώρα που οι έλεγχοι της πολιτείας για την αθέμιτη κερδοφορία εντείνονται, χωρίς ωστόσο να ανακόπτουν το κύμα των ανατιμήσεων.

Νέες αυξήσεις σύντομα

Σύμφωνα με τον Γιώργο Ασμάτογλου, εφόσον συνεχιστεί η ανοδική πορεία του αργού πετρελαίου, οι τιμές στα πρατήρια θα αυξηθούν περαιτέρω μέσα στις επόμενες ημέρες.

«Στα μέσα της επόμενης εβδομάδας η αμόλυβδη μπορεί να φτάσει στα μεγάλα αστικά κέντρα τα 2,14 με 2,15 ευρώ το λίτρο», εκτίμησε.

Μιλώντας για το πετρέλαιο κίνησης εκτίμησε ότι θα ξεπεράσει το 1,85 ευρώ στα αστικά κέντρα, ενώ στην περιφέρεια μπορεί να φτάσει ακόμη και το 1,95 ή 1,97 ευρώ».

Ο πρώην πρόεδρος των πρατηριούχων καυσίμων σημείωσε ότι, παρά την εκτίναξη του τζίρου λόγω των αυξημένων τιμών, η πραγματική κατανάλωση έχει μειωθεί αισθητά. «Έχουν αυξηθεί οι τζίροι, αλλά έχουν μειωθεί οι όγκοι πωλήσεων», είπε.

Όπως εξήγησε, το κράτος εισπράττει περισσότερα έσοδα μέσω ΦΠΑ εξαιτίας της ανόδου των τιμών, παρότι η κατανάλωση καυσίμων υποχωρεί καθώς ο κόσμος είναι προσεκτικός στις μετακινήσεις του.

«Λύπη» και «οργή»

Με το κλίμα να είναι ιδιαίτερα βαρύ για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, εξέφρασε λύπη και οργή για την ακρίβεια που αποτελεί το νούμερο ένα πρόβλημα της χώρας. Παρ’ όλα αυτά δεν έκανε καμία αυτοκριτική για την καθολική αποτυχία του να την ελέγξει.

ΔΕΗ: «Βροχή» προσφορών στην ΑΜΚ – Η νέα μετοχική σύνθεση

Βιολογική γήρανση: Οι ρουτίνες που μας κρατούν νέους

Moody’s: Τα 4 σενάρια για τις εκλογές του 2027 στην Ελλάδα

Gen Z: Παλεύει με κόλπα για δουλειά, ενώ Millennials, Gen X και Βaby Βoomers… από το σχολείο στο γραφείο
Για πολλούς απόφοιτους της Gen Z, ο ενθουσιασμός της ολοκλήρωσης του σχολείου αντικαθίσταται γρήγορα από άγχος. Η εύρεση εργασίας στη σημερινή αγορά εργασίας δεν είναι απλώς δύσκολη, είναι πολύ δύσκολη

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Η ακρίβεια κάνει «ταμείο»: Πώς ο πληθωρισμός εξαφάνισε τις αυξήσεις στον κατώτατο μισθό
Για εισαγόμενη ακρίβεια μίλησε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, αναφερόμενος σε ρεύμα, καύσιμα και σουπερμάρκετ. Όμως ο πληθωρισμός δεν περιορίζεται εκεί, ούτε είναι συγκυριακός.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Τουρισμός: Οι «γκρίζες ζώνες» του νέου Ειδικού Χωροταξικού
Ο τουρισμός υπό το νέο χωροταξικό πλαίσιο - Η βιωσιμότητα, οι ασάφειες και το ερώτημα αν μπορεί να λειτουργήσει με σαφείς κανόνες, ενιαία κριτήρια και αποτελεσματικούς μηχανισμούς ελέγχου στην πράξη

Τις λεπτομέρειες της παραγγελίας των 200 αεροσκαφών εξετάζει η Boeing με το Πεκίνο
O πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε, λίγο πριν αναχωρήσει από την κινεζική πρωτεύουσα, ότι το Πεκίνο θα αγοράσει 200 αεροσκάφη Boeing, την πρώτη μεγάλη παραγγελία της εταιρείας από την Κίνα την τελευταία δεκαετία

Στενά του Ορμούζ: Γιατί τα φορτηγά είναι «λύση ανάγκης» για τις ναυτιλιακές
Πολλά φορτία με προορισμό τη Μέση Ανατολή παραμένουν ακινητοποιημένα σε λιμάνια της Ινδίας και της Μοζαμβίκης, ενώ οι επιχειρήσεις να μετράνε χιλιάδες δολάρια σε επιπλέον κόστος

Διανυκτερεύσεις: Αγαπημένοι τουριστικοί προορισμοί στην Ευρώπη – Οι κορυφαίοι, οι εκπλήξεις και το «Live Your Myth in Greece»
Η Ευρώπη παραμένει ο κορυφαίος τουριστικός προορισμός στον κόσμο, προσελκύοντας εκατοντάδες εκατομμύρια ταξιδιώτες κάθε χρόνο. Η Ελλάδα δεν θα μπορούσε να απουσιάζει από τη λίστα.

Μειώνεται ο πληθυσμός, εκτοξεύονται τα ενοίκια – Η ακτινογραφία της κρίσης
Με πάνω από 200.000 σπίτια εγκλωβισμένα στην τουριστική αγορά και χιλιάδες ακόμη δεσμευμένα λόγω χρεών, η ελληνική αγορά ακινήτων βιώνει μια ιστορική ανισορροπία προσφοράς και ζήτησης

Γαλλία: Στο τραπέζι η φορολόγηση των κερδών της TotalEnergies
«Δεν υπάρχει ταμπού» ενάντια σε πιθανούς έκτακτους φόρους για την αναδιανομή των υπερβολικών κερδών που πραγματοποιεί η εταιρεία λόγω των αυξανόμενων τιμών του αργού πετρελαίου, τόνισε ο Γάλλος υπουργός Προϋπολογισμού

«The Beloved» – Ο Χαβιέ Μπαρδέμ απέναντι σε μια τρομακτική σχέση πατέρα-κόρης
«Ο Μπαρδέμ στη νέα ταινία The Beloved υποδύεται τον Εστεμπάν, έναν σκηνοθέτη ταινιών και διάσημο νικητή Όσκαρ και Χρυσού Φοίνικα: έναν γοητευτικό και κοσμικό άνδρα σε μια ασαφή κρίση μέσης ηλικίας» γράφει ο Peter Bradshaw στον Guardian.

«Ο Μουρίνιο επιστρέφει στη Ρεάλ! Οριστική συμφωνία της βασίλισσας με τον Πορτογάλο τεχνικό»
Ο γνωστός δημοσιογράφος Φαμπρίτσιο Ρομάνο, με ανάρτησή του, υποστηρίζει πως υπάρχει οριστική συμφωνία ανάμεσα στον Ζοσέ Μουρίνιο και την Ρεάλ Μαδρίτης για την επιστροφή του Πορτογάλου στον πάγκο της.

Ο Γουίλεμ Νταφόε στην Αθήνα για την πρεμιέρα της ταινίας «Πάρτυ Γενεθλίων»
Ο Γουίλεμ Νταφόε έρχεται στην Αθήνα για το 16ο Athens Open Air Film Festival για μια διεθνή παραγωγή που γυρίστηκε στην Ελλάδα και βασίζεται στο μυθιστόρημα του Πάνου Καρνέζη το οποίο «φωτογραφίζει» τον Αριστοτέλη Ωνάση.

Gen Z: Παλεύει με κόλπα για δουλειά, ενώ Millennials, Gen X και Βaby Βoomers… από το σχολείο στο γραφείο
Για πολλούς απόφοιτους της Gen Z, ο ενθουσιασμός της ολοκλήρωσης του σχολείου αντικαθίσταται γρήγορα από άγχος. Η εύρεση εργασίας στη σημερινή αγορά εργασίας δεν είναι απλώς δύσκολη, είναι πολύ δύσκολη

Ρόδος: Μαρτυρία σοκ για το τροχαίο δυστύχημα – «Έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα, έκανε επικίνδυνους ελιγμούς»
«Ακούσαμε έναν πολύ δυνατό βόμβο και αρχικά νομίσαμε πως γινόταν κάποια κόντρα, κάτι που δυστυχώς συμβαίνει συχνά στο νησί», ανέφερε αυτόπτης μάρτυρας

Ροντινέι: «Ο Ολυμπιακός θα γυρίσει πιο δυνατός – Είμαστε και πάντα θα είμαστε οι καλύτεροι στην Ελλάδα»
Σε ανάρτηση που έκανε, ο Ροντινέι ένιωσε την ανάγκη να απολογηθεί στον κόσμο του Ολυμπιακού για την απώλεια του πρωταθλήματος και ταυτόχρονα υποσχέθηκε δυναμική επιστροφή τη νέα σεζόν.

Global Sumud Flotilla: Σε εξέλιξη ισραηλινή επίθεση σε σκάφη ανοιχτά της Κύπρου – Κρατούν 100 ακτιβιστές
Το ισραηλινό ναυτικό εμποδίζει για ακόμα μία φορά σκάφη του Global Sumud Flotilla να φτάσουν στη Γάζα - Δείτε live τα όσα συμβαίνουν στον στολίσκο ελευθερίας

Η Κάιλι Μινόγκ για τον έρωτα που της έκανε την καρδιά κομμάτια
Το ντοκιμαντέρ Kylie, κάνει μια βουτιά στη ζωή και την καριέρα της Κάιλι Μινόγκ, με την pop star να μιλάει για όλα - από τον καρκίνο μέχρι τον άνθρωπο που έκανε κομμάτια την καρδιά της

Ιράν: Αδιέξοδο στις συνομιλίες – Ο Τραμπ απειλεί να «πατήσει το κουμπί» – Πολεμικές προετοιμασίες στο Ισραήλ
Στην κόψη του ξυραφιού βρίσκεται η εκεχειρία ΗΠΑ και Ιράν - Πολεμικές προετοιμασίες με φόντο την κλιμάκωση της ρητορικής - Δεκάδες αμερικανικά αεροσκάφη με πυρομαχικά προσγειώθηκαν στο Τελ Αβίβ

Κτηνίατροι: Όταν η φροντίδα των ζώων συναντά την ανθρώπινη πίεση
Σε διεθνές επίπεδο οι κτηνίατροι εμφανίζουν σημαντικά υψηλότερα ποσοστά κατάθλιψης σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό, που προσεγγίζουν ή και ξεπερνούν το 30% .

How Greece Is “Locking In” the Aegean Sea
Athens is moving ahead with a vast new marine park in the Southern Cyclades, reshaping fishing, construction and environmental protections across strategically sensitive areas of the Aegean while reinforcing its maritime sovereignty claims

Σκόπελος: Το ελληνικό «κινηματογραφικό» νησί που βρίσκεται στην κορυφή των προορισμών της Ευρώπης
Το αφιέρωμα αναδεικνύει τις μοναδικές φυσικές ομορφιές του νησιού, τα καταπράσινα τοπία, τα πευκοδάση που αγγίζουν τη θάλασσα, τα γαλαζοπράσινα νερά και τα γραφικά εκκλησάκια που συνέβαλαν καθοριστικά στη δημιουργία της ατμόσφαιρας της ταινίας.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

