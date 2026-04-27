Η ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή εκτόξευσε τις τιμές στα καύσιμα. Το «πάγωμα» των εχθροπραξιών βοήθησε στην αποκλιμάκωση ωστόσο οι τιμές του ντίζελ και της βενζίνης εξακολουθούν να παραμένουν αισθητά υψηλότερες αν συγκριθούν με αυτές πριν την έναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων.

Μέχρι τον Φεβρουάριο του 2026 η τιμή των καυσίμων παρουσίαζε γενικά πτωτική τάση στην Ευρώπη. Ωστόσο, η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή αύξησε σημαντικά τις τιμές. H αστάθεια της αγοράς ενέργειας και o καθοριστικόw ρόλο των γεωπολιτικών εξελίξεων στη διαμόρφωση του κόστους ζωής

Με βάση το εβδομαδιαίο δελτίο καυσίμων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το Euronews Business ανέλυσε τις μεταβολές στις τιμές που παρά την εκεχειρία παραμένουν πάνω από τα προ επιθέσεων στο Ιράν επίπεδα, κατά μέσο όρο 12%. Κατά την περίοδο 22/02-20/04 η μέση τιμή βενζίνης (αμόλυβδη 95) στην ΕΕ αυξήθηκε από 1,64 σε 1,83 ευρώ το λίτρο.

Αύξηση 17% της αμόλυβδης στην Ελλάδα

Το Βέλγιο, η Τσεχία και η Βουλγαρία κατέγραψαν τις μεγαλύτερες αυξήσεις, της τάξης του 22%. Μεταξύ των τεσσάρων μεγαλύτερων οικονομιών της ΕΕ, η Γαλλία σημείωσε τη μεγαλύτερη άνοδο με 18%, ακολουθούμενη από τη Γερμανία με 15%. Η αύξηση στην Ελλάδα είναι της τάξεως του 17% αρκετά πάνω από το ευρωπαϊκό μέσο όρο. Η Ιταλία (7%) και η Ισπανία (3%) είχαν πιο ήπιες αυξήσεις. Η Φινλανδία και η Δανία κατέγραψαν άνοδο 14%. Η Ουγγαρία σημείωσε αύξηση 13%, η Ολλανδία 11% και η Ιρλανδία 10%.

Στη Μάλτα οι τιμές της βενζίνης παρέμειναν αμετάβλητες.

Οι αυξήσεις στο πετρέλαιο κίνησης

Η μέση τιμή πετρελαίου κίνησης στην ΕΕ ανέβηκε από 1,59 σε 2,01 ευρώ το λίτρο, αύξηση 26%.

Η Βουλγαρία κατέγραψε τη μεγαλύτερη αύξηση, 43%. Η Γαλλία (36%), η Εσθονία (35%) και το Βέλγιο (33%) είδαν όλες μεγάλες ανόδους. Η αύξηση στην τιμή του ντίζελ ξεπέρασε το 30% και στην Κύπρο, την Κροατία και τη Λετονία.

Μεταξύ των μεγάλων οικονομιών, η Γαλλία κατατάσσεται δεύτερη συνολικά με 36%. Σε αντίθεση με τη βενζίνη, η Ισπανία κατέγραψε αύξηση 27%, πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ. Η Ιταλία σημείωσε άνοδο 24% και η Γερμανία 23%. Στην Ελλάδα το πετρέλαιο κίνησης σημείωσε αύξηση 26% όσο και το μέσο όρο στην ΕΕ.

Η Μάλτα δεν κατέγραψε καμία αύξηση στις τιμές του ντίζελ. Η Ουγγαρία και η Ρουμανία (αμφότερες 13%) και η Πολωνία (15%) είχαν τις μικρότερες αυξήσεις.

Καύσιμα πριν και μετά την κρίση

Στις 20 Απριλίου, η Ολλανδία είχε την υψηλότερη τιμή βενζίνης στην Ευρώπη, στα 2,28 ευρώ το λίτρο. Η Δανία (2,22 €), η Γερμανία (2,11 €), η Ελλάδα (2,03 €) και η Γαλλία (2,02 €) βρίσκονται επίσης πάνω από τα 2 €.

Η Μάλτα έχει τη φθηνότερη βενζίνη, στα 1,34 €, ακολουθούμενη από την Πολωνία (1,41 €) και τη Βουλγαρία (1,47 €). Η Ισπανία έχει την τέταρτη χαμηλότερη τιμή, στα 1,52 €.

Η Ολλανδία έχει επίσης την υψηλότερη τιμή ντίζελ στην Ευρώπη, στα 2,30 ευρώ το λίτρο. Η Φινλανδία (2,25 €), η Γαλλία (2,24 €), η Δανία (2,22 €) και το Βέλγιο (2,19 €) συμπληρώνουν την πρώτη πεντάδα.

Η Γαλλία, η Γερμανία (2,13 €) και η Ιταλία (2,11 €) βρίσκονται ψηλά, κοντά στην κορυφή. Η Ισπανία είναι η μόνη μεγάλη οικονομία με τιμή ντίζελ κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ.

Η Μάλτα αποτελεί εξαίρεση με 1,21 ευρώ το λίτρο. Η αμέσως χαμηλότερη τιμή είναι στην Πολωνία, με 1,64 €.

Πώς εξελίχθηκαν οι τιμές των καυσίμων

Οι εβδομαδιαίες τιμές από τις αρχές του 2026 δείχνουν πώς η σύγκρουση οδήγησε σε άνοδο του κόστους καυσίμων στην ΕΕ στις τέσσερις μεγαλύτερες οικονομίες της ηπείρου.

Οι τιμές άρχισαν να αυξάνονται σταδιακά με τη βενζίνη να ανεβαίνει από 1,64 ευρώ το λίτρο στις 23 Φεβρουαρίου σχεδόν στα 1,90 € μέχρι τα τέλη Μαρτίου και το ντίζελ από 1,60 σε πάνω από 2,06 €. Το αποκορύφωμα των αυξήσεων ήρθε στις αρχές Απριλίου, με το ντίζελ να ξεπερνά προσωρινά τα 2,10 €.

Μετά την εκεχειρία, οι τιμές άρχισαν να υποχωρούν, ωστόσο και η βενζίνη και το ντίζελ παραμένουν πολύ πάνω από τα επίπεδα πριν η Μέση Ανατολή αρχίσει να «φλέγεται».