27.04.2026 | 08:22
Επεισόδιο με πυροβολισμούς στο Όστιν – Αναφορές για τραυματίες
Καύσιμα: Οι τιμές στην Ευρώπη πριν τον πόλεμο και μετά την εκεχειρία – Η απόλυτη σύγκριση με βάση τα επίσημα στοιχεία
Οικονομία 27 Απριλίου 2026, 07:00

Καύσιμα: Οι τιμές στην Ευρώπη πριν τον πόλεμο και μετά την εκεχειρία – Η απόλυτη σύγκριση με βάση τα επίσημα στοιχεία

Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή έβαλε «φωτιά» στις αντλίες. Ο ευρωπαϊκός χάρτης των αυξήσεων στα καύσιμα και η απόλυτη σύγκριση μεταξύ της 23ης Φεβρουαρίου και της 20ης Απριλίου. Τι έχει συμβεί στην Ελλάδα.

Στράτος Ιωακείμ
ΕπιμέλειαΣτράτος Ιωακείμ
Ο καφές «ανεβάζει» την διάθεση – Πώς «επανεκπαιδεύει» τον άξονα εντέρου–εγκεφάλου

Ο καφές «ανεβάζει» την διάθεση – Πώς «επανεκπαιδεύει» τον άξονα εντέρου–εγκεφάλου

Η ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή εκτόξευσε τις τιμές στα καύσιμα. Το «πάγωμα» των εχθροπραξιών βοήθησε στην αποκλιμάκωση ωστόσο οι τιμές του ντίζελ και της βενζίνης εξακολουθούν να παραμένουν αισθητά υψηλότερες αν συγκριθούν με αυτές πριν την έναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων.

Μέχρι τον Φεβρουάριο του 2026 η τιμή των καυσίμων παρουσίαζε γενικά πτωτική τάση στην Ευρώπη. Ωστόσο, η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή αύξησε σημαντικά τις τιμές. H αστάθεια της αγοράς ενέργειας και o καθοριστικόw ρόλο των γεωπολιτικών εξελίξεων στη διαμόρφωση του κόστους ζωής

Με βάση το εβδομαδιαίο δελτίο καυσίμων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το Euronews Business ανέλυσε τις μεταβολές στις τιμές που παρά την εκεχειρία παραμένουν πάνω από τα προ επιθέσεων στο Ιράν επίπεδα, κατά μέσο όρο 12%. Κατά την περίοδο 22/02-20/04 η μέση τιμή βενζίνης (αμόλυβδη 95) στην ΕΕ αυξήθηκε από 1,64 σε 1,83 ευρώ το λίτρο.

Αύξηση 17% της αμόλυβδης στην Ελλάδα

Το Βέλγιο, η Τσεχία και η Βουλγαρία κατέγραψαν τις μεγαλύτερες αυξήσεις, της τάξης του 22%. Μεταξύ των τεσσάρων μεγαλύτερων οικονομιών της ΕΕ, η Γαλλία σημείωσε τη μεγαλύτερη άνοδο με 18%, ακολουθούμενη από τη Γερμανία με 15%. Η αύξηση στην Ελλάδα είναι της τάξεως του 17% αρκετά πάνω από το ευρωπαϊκό μέσο όρο. Η Ιταλία (7%) και η Ισπανία (3%) είχαν πιο ήπιες αυξήσεις. Η Φινλανδία και η Δανία κατέγραψαν άνοδο 14%. Η Ουγγαρία σημείωσε αύξηση 13%, η Ολλανδία 11% και η Ιρλανδία 10%.

Στη Μάλτα οι τιμές της βενζίνης παρέμειναν αμετάβλητες.

Οι αυξήσεις στο πετρέλαιο κίνησης

Η μέση τιμή πετρελαίου κίνησης στην ΕΕ ανέβηκε από 1,59 σε 2,01 ευρώ το λίτρο, αύξηση 26%.

Η Βουλγαρία κατέγραψε τη μεγαλύτερη αύξηση, 43%. Η Γαλλία (36%), η Εσθονία (35%) και το Βέλγιο (33%) είδαν όλες μεγάλες ανόδους. Η αύξηση στην τιμή του ντίζελ ξεπέρασε το 30% και στην Κύπρο, την Κροατία και τη Λετονία.

Μεταξύ των μεγάλων οικονομιών, η Γαλλία κατατάσσεται δεύτερη συνολικά με 36%. Σε αντίθεση με τη βενζίνη, η Ισπανία κατέγραψε αύξηση 27%, πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ. Η Ιταλία σημείωσε άνοδο 24% και η Γερμανία 23%. Στην Ελλάδα το πετρέλαιο κίνησης σημείωσε αύξηση 26% όσο και το μέσο όρο στην ΕΕ.

Η Μάλτα δεν κατέγραψε καμία αύξηση στις τιμές του ντίζελ. Η Ουγγαρία και η Ρουμανία (αμφότερες 13%) και η Πολωνία (15%) είχαν τις μικρότερες αυξήσεις.

Καύσιμα πριν και μετά την κρίση

Στις 20 Απριλίου, η Ολλανδία είχε την υψηλότερη τιμή βενζίνης στην Ευρώπη, στα 2,28 ευρώ το λίτρο. Η Δανία (2,22 €), η Γερμανία (2,11 €), η Ελλάδα (2,03 €) και η Γαλλία (2,02 €) βρίσκονται επίσης πάνω από τα 2 €.

Η Μάλτα έχει τη φθηνότερη βενζίνη, στα 1,34 €, ακολουθούμενη από την Πολωνία (1,41 €) και τη Βουλγαρία (1,47 €). Η Ισπανία έχει την τέταρτη χαμηλότερη τιμή, στα 1,52 €.

Η Ολλανδία έχει επίσης την υψηλότερη τιμή ντίζελ στην Ευρώπη, στα 2,30 ευρώ το λίτρο. Η Φινλανδία (2,25 €), η Γαλλία (2,24 €), η Δανία (2,22 €) και το Βέλγιο (2,19 €) συμπληρώνουν την πρώτη πεντάδα.

Η Γαλλία, η Γερμανία (2,13 €) και η Ιταλία (2,11 €) βρίσκονται ψηλά, κοντά στην κορυφή. Η Ισπανία είναι η μόνη μεγάλη οικονομία με τιμή ντίζελ κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ.

Η Μάλτα αποτελεί εξαίρεση με 1,21 ευρώ το λίτρο. Η αμέσως χαμηλότερη τιμή είναι στην Πολωνία, με 1,64 €.

Η Ισπανία είναι η μόνη χώρα με τιμή ντίζελ κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ μεταξύ των μεγαλύτερων οικονομιών. Η Γαλλία (2,24 €), η Γερμανία (2,13 €) και η Ιταλία (2,11 €) κινούνται σε παρόμοια επίπεδα, κοντά στην κορυφή.

Πώς εξελίχθηκαν οι τιμές των καυσίμων

Οι εβδομαδιαίες τιμές από τις αρχές του 2026 δείχνουν πώς η σύγκρουση οδήγησε σε άνοδο του κόστους καυσίμων στην ΕΕ στις τέσσερις μεγαλύτερες οικονομίες της ηπείρου.

Οι τιμές άρχισαν να αυξάνονται σταδιακά με τη βενζίνη να ανεβαίνει από 1,64 ευρώ το λίτρο στις 23 Φεβρουαρίου σχεδόν στα 1,90 € μέχρι τα τέλη Μαρτίου και το ντίζελ από 1,60 σε πάνω από 2,06 €. Το αποκορύφωμα των αυξήσεων ήρθε στις αρχές Απριλίου, με το ντίζελ να ξεπερνά προσωρινά τα 2,10 €.

Μετά την εκεχειρία, οι τιμές άρχισαν να υποχωρούν, ωστόσο και η βενζίνη και το ντίζελ παραμένουν πολύ πάνω από τα επίπεδα πριν η Μέση Ανατολή αρχίσει να «φλέγεται».

Πώς ΔΕΗ, ΑΔΜΗΕ και ΤΕΝΕΡΓ μεγαλώνουν την Ελλάδα

Πώς ΔΕΗ, ΑΔΜΗΕ και ΤΕΝΕΡΓ μεγαλώνουν την Ελλάδα

Ο καφές «ανεβάζει» την διάθεση – Πώς «επανεκπαιδεύει» τον άξονα εντέρου–εγκεφάλου

Ο καφές «ανεβάζει» την διάθεση – Πώς «επανεκπαιδεύει» τον άξονα εντέρου–εγκεφάλου

Κόσμος
Στη Ρωσία έφτασε ο Αραγτσί, θα συναντηθεί με Πούτιν

Στη Ρωσία έφτασε ο Αραγτσί, θα συναντηθεί με Πούτιν

ΟΟΣΑ: Πόσο ροκανίζει τον μισθό η «φορολογική σφήνα» –  Σε χειρότερη θέση οι εργαζόμενοι με παιδιά
ΟΟΣΑ 27.04.26

Πόσο ροκανίζει τον μισθό η «φορολογική σφήνα» -  Σε χειρότερη θέση οι εργαζόμενοι με παιδιά

Σύμφωνα με τη νέα έκθεση του ΟΟΣΑ, ένας μέσος μισθωτός στην Ελλάδα με δύο παιδιά, έχει την 4η υψηλότερη «φορολογική σφήνα», ως συνολική επιβάρυνση του κόστους εργασίας από φόρους και εισφορές.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Αγορά εργασίας: CEOs… από απελπισία – Πώς η AI γκρεμίζει την παραδοσιακή ιδέα της καριέρας
Αγορά εργασίας 26.04.26

CEOs... από απελπισία - Πώς η AI γκρεμίζει την παραδοσιακή ιδέα της καριέρας

Καθώς οι νέοι βλέπουν την AI να εξαλείφει σταδιακά τις εισαγωγικές θέσεις εργασίας, η έννοια της υπαλληλικής σχέσης χάνεται και μαζί το όνειρο για μια καλή δουλειά

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Δημογραφικό: «Πολλαπλασιαστής κινδύνων» για την οικονομία – Το στοίχημα της επόμενης ημέρας
Οι κρίσιμες επιπτώσεις 26.04.26

«Πολλαπλασιαστής κινδύνων» για την οικονομία το δημογραφικό - Το στοίχημα της επόμενης ημέρας

Αγγίζοντας τον πυρήνα της σύγχρονης κοινωνικοοικονομικής πραγματικότητας. Το δημογραφικό και το «παράδοξο της ευημερίας». Όσο πιο πλούσια, ασφαλής και μορφωμένη γίνεται μια κοινωνία, τόσο λιγότερο τείνει να αναπαράγεται. Η αντίστροφη πυραμίδα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Geely vs Tesla: Η Κίνα «πατάει γκάζι» στα robotaxi
Διεθνής Οικονομία 26.04.26

Geely vs Tesla: Η Κίνα «πατάει γκάζι» στα robotaxi

Η Caocao της Geely σχεδιάζει τη μαζική ανάπτυξη χιλιάδων robotaxi από το 2027, ανοίγοντας έναν νέο κύκλο παγκόσμιου ανταγωνισμού στην αυτόνομη μετακίνηση

Νατάσα Σινιώρη
Πώς θα πληρωθούν όσοι εργαστούν την Πρωτομαγιά
Οικονομικές Ειδήσεις 26.04.26

Πώς θα πληρωθούν όσοι εργαστούν την Πρωτομαγιά

Φέτος η Πρωτομαγιά «πέφτει» Παρασκευή ενώ δεν τίθεται ζήτημα μετάθεσης λόγω Πάσχα καθώς έχει εορταστεί ήδη – Τι προβλέπει η νομοθεσία για την αμοιβή της συγκεκριμένης αργίας

Αντιδράσεις για τα data centers στις ΗΠΑ
Τεχνολογία 26.04.26

Αντιδράσεις για τα data centers στις ΗΠΑ

Η κυβερνήτης του Μέιν άσκησε βέτο στο μορατόριουμ για τα κέντρα δεδομένων – Τα data centers συχνά ασκούν σημαντική πίεση στις κοινότητες κοντά στις οποίες έχουν κατασκευαστεί

Πέρα από τον μισθό: Η κρίση ταυτότητας και το άγχος στην εποχή της μετα-εργασίας
Αόρατοι στο γραφείο 26.04.26

Πέρα από τον μισθό: Η κρίση ταυτότητας και το άγχος στην εποχή της μετα-εργασίας

Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη αντικαθιστά τις θέσεις εργασίας, νέες διεθνείς επιστημονικές μελέτες αποκαλύπτουν μια πρωτοφανή ψυχολογική κρίση που διαβρώνει σταδιακά την ίδια την ανθρώπινη ταυτότητα

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Στενά του Ορμούζ: Οι 60 ημέρες που τρομάζουν τις αγορές – Έρχεται θερμό καλοκαίρι
Στενά του Ορμούζ 26.04.26

Οι 60 ημέρες που τρομάζουν τις αγορές - Έρχεται θερμό καλοκαίρι

Αξιωματούχοι της Κομισιόν και εκπρόσωποι κυβερνήσεων εστιάζουν στις επόμενες έξι έως οκτώ εβδομάδες, κατά τις οποίες η αγορά θα κληθεί να λειτουργήσει χωρίς κανονικές ροές

Αλέξανδρος Κλώσσας
Αυξάνεται ο κατώτατος μισθός, συμπιέζεται ο μέσος: Το spillover effect και πώς εξανεμίζεται
Μισθολογική καθήλωση 26.04.26

Αυξάνεται ο κατώτατος μισθός, συμπιέζεται ο μέσος: Το spillover effect και πώς εξανεμίζεται

Ο κατώτατος μισθός αυξήθηκε σωρευτικά πάνω από 41% από το 2019, πανηγυρίζει η κυβέρνηση. Όμως ο μέσος μισθός παραμένει καθηλωμένος στα χαμηλότερα επίπεδα της ΕΕ και η αγοραστική του δύναμη μειώνεται.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Αιματηρό επεισόδιο στη Θεσσαλονίκη – Πυροβόλησαν 28χρονο
Ελλάδα 27.04.26

Αιματηρό επεισόδιο στη Θεσσαλονίκη – Πυροβόλησαν 28χρονο

Το περιστατικό έγινε αντιληπτό από μία διερχόμενη γυναίκα, ενώ ο 28χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου και η υγεία του δεν διατρέχει κίνδυνο, καθώς οι σφαίρες δεν χτύπησαν αρτηρίες

Ο Τραμπ περιγράφει λεπτό προς λεπτό την επίθεση στο δείπνο των ανταποκριτών – «Η ταχύτητα του δράστη ήταν εντυπωσιακή»
Κόσμος 27.04.26

Ο Τραμπ περιγράφει λεπτό προς λεπτό την επίθεση στο δείπνο των ανταποκριτών – «Η ταχύτητα του δράστη ήταν εντυπωσιακή»

Όπως παραδέχθηκε ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, αρχικά δεν αντιλήφθηκε τη σοβαρότητα της κατάστασης, θεωρώντας ότι ο θόρυβος που ακούστηκε προερχόταν από κάτι συνηθισμένο, όπως η πτώση ενός αντικειμένου

Εκκαθαρίσεις, θρησκεία, πόλεμος: Το Πεντάγωνο στη δίνη ενός αχαλίνωτου Χέγκσεθ, που κάνει «πολιτιστικό πόλεμο»
Αμερικανική σταυροφορία 27.04.26

Εκκαθαρίσεις, θρησκεία, πόλεμος: Το Πεντάγωνο στη δίνη ενός αχαλίνωτου Χέγκσεθ, που κάνει «πολιτιστικό πόλεμο»

Απολύει στρατιωτικούς ηγέτες, μιλάει για σταυροφορίες και αίρει κάθε κανόνα εμπλοκής ή πολεμικής πρακτικής, μιλώντας παράλληλα για τον Θεό. Ο Πιτ Χέγκσεθ είναι όνομα και πράγμα ο «υπουργός Πολέμου» του Ντόναλντ Τραμπ.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Στη Ρωσία έφτασε ο Αραγτσί, θα συναντηθεί με Πούτιν – Αναφορές ότι το Ιράν κατέθεσε στις ΗΠΑ νέα πρόταση για το Ορμούζ
Κόσμος 27.04.26 Upd: 07:33

Στη Ρωσία έφτασε ο Αραγτσί, θα συναντηθεί με Πούτιν – Αναφορές ότι το Ιράν κατέθεσε στις ΗΠΑ νέα πρόταση για το Ορμούζ

Οι προσπάθειες για επανεκκίνηση των συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν συνεχίζονται υπό την αιγίδα του Πακιστάν, εν μέσω της αντιπαράθεσης στα Στενά του Ορμούζ - Το Ισραήλ συνεχίζει να βομβαρδίζει τον Λίβανο παρά την εκεχειρία - Όλες οι εξελίξεις στο in

Τέμπη: Ανοίγει ξανά η αυλαία της δίκης στη Λάρισα – Το ελληνικό δημόσιο εξηγεί την απόφαση για παράταση υποστήριξης της κατηγορίας
Ελλάδα 27.04.26

Τέμπη: Ανοίγει ξανά η αυλαία της δίκης στη Λάρισα – Το ελληνικό δημόσιο εξηγεί την απόφαση για παράταση υποστήριξης της κατηγορίας

Κατά τη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης αναμένεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία της υποστήριξης κατηγορίας με τα βλέμματα των παραγόντων της δίκης να είναι στραμμένα στους εκπροσώπους του δημοσίου οι οποίοι αναμένεται να εξηγήσουν την επιλογή και την απόφαση τους να βρεθούν απέναντι από τους 36 κατηγορουμένους στην εμβληματική αυτή δίκη

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Το ναυάγιο της ευρωπαϊκής άμυνας
Γαλλογερμανική διαφορά 27.04.26

Το ναυάγιο της ευρωπαϊκής άμυνας

Το κοινό ευρωπαϊκό μαχητικό FCAS βαλτώνει λόγω συγκρούσεων συμφερόντων, ενισχύοντας τις αμφιβολίες για τη δυνατότητα της ΕΕ να αποκτήσει στρατηγική αυτονομία

Η Αριστεία και άλλα τέσσερα «Α»
Η απάντηση 27.04.26

Η Αριστεία και άλλα τέσσερα «Α»

Πώς αποδομήθηκε σε μία δεκαετία ο βασικός ρητορικός πυλώνας του Κυριάκου Μητσοτάκη. Οι δεσμεύσεις, οι επιλογές και η κυβερνητική φθορά

Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Λέον Μπλακ: Παραποιημένα στοιχεία «βλέπει» η δικαστής – εκτός δίκης κρίσιμα ημερολόγια
Σκάνδαλο Έπσταϊν 27.04.26

Λέον Μπλακ: Παραποιημένα στοιχεία «βλέπει» η δικαστής – εκτός δίκης κρίσιμα ημερολόγια

Σοβαρά ζητήματα αξιοπιστίας στην υπόθεση κατά του Λέον Μπλακ εντοπίζει η δικαστής Τζέσικα Κλαρκ, μπλοκάροντας βασικά αποδεικτικά χωρίς να κρίνει τις καταγγελίες.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Άλαν Κάμινγκ: Ο Nightcrawler επιστρέφει για τους Avengers
Άλλος με τη βάρκα μας; 27.04.26

«Είναι θεραπευτικό» - Ο Άλαν Κάμινγκ επιστρέφει ως Nightcrawler για τη Marvel και τους Avengers μετά από 23 χρόνια

Ο επιτυχημένος Σκωτσέζος ηθοποιός Άλαν Κάμινγκ, επιστρέφει στον κόσμο των υπερηρώων μετά από 23 χρόνια. Αυτή τη φορά για το Avengers: Doomsday

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Βουτιά από ψηλά σε… ταραγμένη θάλασσα – Δημοσκοπική υποχώρηση της Νέας Δημοκρατίας
Αρνητικό πρόσημο 27.04.26

Ο Απρίλιος της δημοσκοπικής καθόδου της κυβέρνησης - Βουτιά από ψηλά σε… ταραγμένη θάλασσα

Η κυβέρνηση δείχνει ανήμπορη να διαχειριστεί τα σκάνδαλα και βυθίζεται δημοσκοπικά. Καθοδικός ο Απρίλιος για το κυβερνών κόμμα. Ενισχύει τις δυνάμεις του, το ΠΑΣΟΚ. Άλμα για το υπό ίδρυση «κόμμα Τσίπρα».

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Καταστροφή, εκτοπισμός, «τρύπια εκεχειρία» – Ο Λίβανος και τα τετελεσμένα της «κίτρινης γραμμής»
Οριακό σημείο 27.04.26

Καταστροφή, εκτοπισμός, «τρύπια εκεχειρία» – Ο Λίβανος και τα τετελεσμένα της «κίτρινης γραμμής»

Μεταξύ συνομιλιών με το Ισραήλ, εύθραυστης εκεχειρίας, αλλαγής δεδομένων επί του εδάφους και του αφοπλισμού της Χεζμπολάχ, ο Λίβανος ισορροπεί σε τεντωμένο σχοινί

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
ΟΟΣΑ: Πόσο ροκανίζει τον μισθό η «φορολογική σφήνα» –  Σε χειρότερη θέση οι εργαζόμενοι με παιδιά
ΟΟΣΑ 27.04.26

Πόσο ροκανίζει τον μισθό η «φορολογική σφήνα» -  Σε χειρότερη θέση οι εργαζόμενοι με παιδιά

Σύμφωνα με τη νέα έκθεση του ΟΟΣΑ, ένας μέσος μισθωτός στην Ελλάδα με δύο παιδιά, έχει την 4η υψηλότερη «φορολογική σφήνα», ως συνολική επιβάρυνση του κόστους εργασίας από φόρους και εισφορές.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Πού έχει κρυφτεί ο Μάρκο Ρούμπιο; Και γιατί «μένει σπίτι» όταν γίνεται πόλεμος στο Ιράν
Βλέπει εκλογές; 27.04.26

Πού έχει κρυφτεί ο Μάρκο Ρούμπιο; Και γιατί «μένει σπίτι» όταν γίνεται πόλεμος στο Ιράν

Υπό κανονικές συνθήκες, επικεφαλής των διαπραγματεύσεων σε μια κρίση σαν του Ιράν είναι ο υπουργός Εξωτερικών. Ωστόσο, ο Μάρκο Ρούμπιο, που έχει φιλοδοξίες, φαίνεται ότι αποφεύγει τις κακοτοπιές.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Γερμανία: Αυξάνονται οι αντιρρησίες συνείδησης
Γερμανία 27.04.26

Αυξάνονται οι αντιρρησίες συνείδησης

Αυξάνονται οι αντιρρησίες συνείδησης στη Γερμανία και αν η τάση συνεχιστεί, ο αριθμός θα φθάσει στο υψηλότερο επίπεδο αφότου καταργήθηκε η υποχρεωτική θητεία, το 2011.

Επίθεση – Ουάσιγκτον: Η βία δεν έχει θέση «στη δημοκρατία μας», τονίζει ο Ομπάμα
Επίθεση - Ουάσιγκτον 27.04.26

Η βία δεν έχει θέση «στη δημοκρατία μας», τονίζει ο Ομπάμα

«Επαφίεται σε όλους μας να απορρίψουμε την ιδέα ότι η βία έχει θέση στη δημοκρατία μας», τονίζει ο Μπαράκ Ομπάμα για την ένοπλη επίθεση κατά τη διάρκεια δεξίωσης με παρόντα τον Ντόναλντ Τραμπ.

SIPRI: Οι παγκόσμιες στρατιωτικές δαπάνες πλησίασαν τα 3 τρισ. δολάρια το 2025
Πλησίασαν τα 3 τρισ. 27.04.26

Φρενίτιδα τρισεκατομμυρίων δολαρίων για στρατιωτικούς εξοπλισμούς

Τα τρία τρισεκατομμύρια δολάρια πλησίασαν οι στρατιωτικές δαπάνες το 2025 σε παγκόσμιο επίπεδο, με τις ΗΠΑ, Κίνα και η Ρωσία να αντιπροσωπεύουν μαζί πάνω από το μισό αυτού του συνόλου.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally's Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

