Εκτοξεύτηκαν τον Μάρτιο οι τιμές των καυσίμων στην Ευρωπαϊκή Ενωση, με φόντο τον πόλεμος τη Μ. Ανατολή και τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ που εγκλώβισε το 20% περίπου των ποσοτήτων πετρελαίου που διακινούνται διά θαλάσσης παγκοσμίως.

Αυτό προκύπτει τα από τα στοιχεία που επεξεργάστηκε η Eurostat, σύμφωνα με τα οποία, τον Μάρτιο του 2026, η τιμή των καυσίμων και των λιπαντικών στην ΕΕ αυξήθηκε κατά 12,9% σε σύγκριση με τον Μάρτιο του 2025, κατά μέσο όρο.

Σημειωτέον, δε, ότι μέχρι τον Φεβρουάριο του 2026, η τιμή των καυσίμων και των λιπαντικών για τα ιδιωτικά μεταφορικά μέσα στην ΕΕ παρουσίαζε γενικά πτωτική τάση, τόσο στον μέσο όρο της ΕΕ όσο και στις περισσότερες χώρες της ΕΕ.

Καύσιμα και λιπαντικά

Σχεδόν όλες οι χώρες της ΕΕ σημείωσαν επίσης αυξήσεις τιμών σε σύγκριση με τον Μάρτιο του 2025.

Οι υψηλότερες αυξήσεις καταγράφηκαν στη Γερμανία (+19,8%), στη Ρουμανία (+19,6%), στις Κάτω Χώρες (+18,8%), στη Λετονία (+18,5%) και στην Αυστρία (+17,2%).

Στον αντίποδα, στην Ουγγαρία και στη Σλοβενία, οι τιμές μειώθηκαν κατά 2,7% και 5,9% αντίστοιχα, σε σύγκριση με τον Μάρτιο του 2025· ωστόσο, σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2026, η μείωση δεν ήταν τόσο έντονη.

Στην Ελλάδα, οι τιμές σε καύσιμα και λιπαντικά αυξήθηκαν σε μηνιαία βάση κατά 12,7%.

Ντίζελ και βενζίνη

Όσον αφορά τις τιμές του πετρελαίου κίνησης και της βενζίνης στην ΕΕ, τον Μάρτιο του 2026 αυξήθηκαν κατά 19,8% για το πετρέλαιο κίνησης και κατά 9,4% για τη βενζίνη σε σύγκριση με τον Μάρτιο του 2025.

Σε μηνιαία βάση, οι καταναλωτές είδαν τις τιμές του πετρελαίου κίνησης να αυξάνονται κατά 19,1% και τις τιμές της βενζίνης κατά 10,6% στην ΕΕ σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2026.

Οι τιμές και για τα δύο είδη καυσίμων αυξήθηκαν σε όλες τις χώρες της ΕΕ μεταξύ Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2026.

Για το πετρέλαιο, οι υψηλότερες αυξήσεις σημειώθηκαν στην Τσεχία και στη Σουηδία (και στις δύο +27,6%), στην Εσθονία (+26,8%), στη Λετονία (+25,4%), στο Βέλγιο (+25,2%) και στις Κάτω Χώρες (+25,1%), ενώ τα χαμηλότερα ποσοστά αυξήσεων καταγράφονται στη Σλοβενία (+2,9%), στη Σλοβακία καισ την Ουγγαρία (και στις δύο +7,0%). Όλες οι άλλες χώρες της ΕΕ σημείωσαν αυξήσεις άνω του 10%.

Η Ελλάδα βρίσκεται μεταξύ των χωρών με τις υψηλότερες αυξήσεις σε ντίζελ κίνησης σε μηνιαία βάση, κατά 24,1%, ενώ κατά 11,4% αξήθηκε η τιμή της βενζίνης.

Μεταξύ των χωρών της ΕΕ, οι αυξήσεις στις τιμές της βενζίνης δεν ήταν τόσο υψηλές όσο αυτές στις τιμές του πετρελαίου κίνησης, φτάνοντας το +15,1% στο Βέλγιο, το +15,0% στη Σουηδία, το +14,8% στην Αυστρία, το +14,6% στην Τσεχία και το +14,2% στην Εσθονία και τη Λιθουανία.

Και πάλι, οι χαμηλότερες μηνιαίες αυξήσεις καταγράφηκαν στη Σλοβενία (+2,4%), τη Σλοβακία (+3,8%), την Ουγγαρία (+4,7%), καθώς και την Ιταλία (+4,8%).

Πηγή: ΟΤ