Κουβέιτ: Κήρυξε ανωτέρα βία στις παραδόσεις πετρελαίου

Aνωτέρα βία στις αποστολές αργού πετρελαίου και προϊόντων διύλισης κήρυξε το Κουβέιτ, καθώς ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ καθιστά αδύνατη την εκπλήρωση υποχρεώσεων προς τους πελάτες που δεν μπορούν να φέρουν πλοία στον Περσικό Κόλπο.

Η κρατική Kuwait Petroleum Corp. ενημέρωσε τους πελάτες την Παρασκευή ότι επικαλείται τη συμβατική ρήτρα που επιτρέπει σε έναν προμηθευτή να χάσει παραδόσεις, σύμφωνα με έγγραφο που έλαβε το Bloomberg News. Η κίνηση αυτή δεν σημαίνει ότι οι προμήθειες θα σταματήσουν εντελώς, ανέφερε μια πηγή.

Τα πλήγματα στην παραγωγή του Κουβέιτ

Το Κουβέιτ έχει υποστεί πολλαπλά πλήγματα στις πετρελαϊκές υποδομές και η παραγωγή βρίσκεται τώρα σε επίπεδα που είχαν παρατηρηθεί τελευταία φορά στις αρχές της δεκαετίας του 1990 μετά την ιρακινή εισβολή.

Η πλήρης παραγωγή θα χρειαστεί χρόνο για να ανακάμψει μόλις υποχωρήσουν οι εχθροπραξίες, κάτι που ενδεχομένως θα σημαίνει συνεχή αντίκτυπο στις εξαγωγές, αναφέρουν πηγές που επιθυμούν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους.

Αξιωματούχοι του Κουβέιτ έχουν δηλώσει ότι θα μπορούσαν να επαναφέρουν την παραγωγή στα προπολεμικά επίπεδα μέσα σε λίγους μήνες από το τέλος της σύγκρουσης.

Τα Στενά του Ορμούζ

Ο πόλεμος του Ιράν έχει σχεδόν σταματήσει την κυκλοφορία στο Ορμούζ, με τις δεξαμενές στην περιοχή να γεμίζουν ανατρέποντας τις παγκόσμιες αγορές πετρελαίου. Το ουσιαστικό κλείσιμο της κρίσιμης πλωτής οδού είναι ένα εφιαλτικό σενάριο για τις χώρες του Περσικού Κόλπου, οι οποίες βασίζονται στα έσοδα από τις εξαγωγές ενέργειας για τη χρηματοδότηση των δημόσιων δαπανών.

Οι χώρες σε όλη την περιοχή αναγκάστηκαν να μειώσουν την παραγωγή πετρελαίου, φυσικού αερίου και προϊόντων διύλισης ως αποτέλεσμα του κλεισίματος του Ορμούζ και των ιρανικών επιθέσεων. Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η κυβέρνηση των ΗΠΑ εκτίμησε ότι η παραγωγή πετρελαίου άνω των 9 εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα θα διακοπεί κατά τη διάρκεια του Απριλίου.

