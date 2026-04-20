Κουβέιτ: Κήρυξε ανωτέρα βία στις παραδόσεις πετρελαίου
Διεθνής Οικονομία 20 Απριλίου 2026, 21:00

Κουβέιτ: Κήρυξε ανωτέρα βία στις παραδόσεις πετρελαίου

Το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ δεν επιτρέπει στο Κουβέιτ να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του

Aνωτέρα βία στις αποστολές αργού πετρελαίου και προϊόντων διύλισης κήρυξε το Κουβέιτ, καθώς ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ καθιστά αδύνατη την εκπλήρωση υποχρεώσεων προς τους πελάτες που δεν μπορούν να φέρουν πλοία στον Περσικό Κόλπο.

Η κρατική Kuwait Petroleum Corp. ενημέρωσε τους πελάτες την Παρασκευή ότι επικαλείται τη συμβατική ρήτρα που επιτρέπει σε έναν προμηθευτή να χάσει παραδόσεις, σύμφωνα με έγγραφο που έλαβε το Bloomberg News. Η κίνηση αυτή δεν σημαίνει ότι οι προμήθειες θα σταματήσουν εντελώς, ανέφερε μια πηγή.

Τα πλήγματα στην παραγωγή του Κουβέιτ

Το Κουβέιτ έχει υποστεί πολλαπλά πλήγματα στις πετρελαϊκές υποδομές και η παραγωγή βρίσκεται τώρα σε επίπεδα που είχαν παρατηρηθεί τελευταία φορά στις αρχές της δεκαετίας του 1990 μετά την ιρακινή εισβολή.

Η πλήρης παραγωγή θα χρειαστεί χρόνο για να ανακάμψει μόλις υποχωρήσουν οι εχθροπραξίες, κάτι που ενδεχομένως θα σημαίνει συνεχή αντίκτυπο στις εξαγωγές, αναφέρουν πηγές που επιθυμούν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους.

Αξιωματούχοι του Κουβέιτ έχουν δηλώσει ότι θα μπορούσαν να επαναφέρουν την παραγωγή στα προπολεμικά επίπεδα μέσα σε λίγους μήνες από το τέλος της σύγκρουσης.

Τα Στενά του Ορμούζ

Ο πόλεμος του Ιράν έχει σχεδόν σταματήσει την κυκλοφορία στο Ορμούζ, με τις δεξαμενές στην περιοχή να γεμίζουν ανατρέποντας τις παγκόσμιες αγορές πετρελαίου. Το ουσιαστικό κλείσιμο της κρίσιμης πλωτής οδού είναι ένα εφιαλτικό σενάριο για τις χώρες του Περσικού Κόλπου, οι οποίες βασίζονται στα έσοδα από τις εξαγωγές ενέργειας για τη χρηματοδότηση των δημόσιων δαπανών.

Οι χώρες σε όλη την περιοχή αναγκάστηκαν να μειώσουν την παραγωγή πετρελαίου, φυσικού αερίου και προϊόντων διύλισης ως αποτέλεσμα του κλεισίματος του Ορμούζ και των ιρανικών επιθέσεων. Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η κυβέρνηση των ΗΠΑ εκτίμησε ότι η παραγωγή πετρελαίου άνω των 9 εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα θα διακοπεί κατά τη διάρκεια του Απριλίου.

Πηγή: ΟΤ

World
Λαγκάρντ: Η διπλή αβεβαιότητα από τον πόλεμο στο Ιράν – Τι μας δείχνει ο Χέγκελ και ο Γκαίτε

Λαγκάρντ: Η διπλή αβεβαιότητα από τον πόλεμο στο Ιράν – Τι μας δείχνει ο Χέγκελ και ο Γκαίτε

Κόσμος
Τραμπ: Η συμφωνία που συνάπτουμε με το Ιράν είναι πολύ καλύτερη από αυτή των Ομπάμα και Μπάιντεν

Τραμπ: Η συμφωνία που συνάπτουμε με το Ιράν είναι πολύ καλύτερη από αυτή των Ομπάμα και Μπάιντεν

Γεωργία Νταγάκη: «Από την Κρήτη ως το Άπειρο»
Γεωργία Νταγάκη: «Από την Κρήτη ως το Άπειρο» - Ένα μουσικό ταξίδι 20 χρόνων στο Κύτταρο

Η Γεωργία Νταγάκη μας προσκαλεί την Παρασκευή 24 Απριλίου σε ένα μουσικό ταξίδι που συμπυκνώνει 20 χρόνια δημιουργικής πορείας, αναζήτησης και εξέλιξης.

Μήνυμα από τη Gen Z: Δεν ψάχνουν όλοι το νόημα της ζωής στη δουλειά, κάποιοι απλώς παλεύουν να επιβιώσουν
Διεθνής Οικονομία 20.04.26

Μήνυμα από τη Gen Z: Δεν ψάχνουν όλοι το νόημα της ζωής στη δουλειά, κάποιοι απλώς παλεύουν να επιβιώσουν

Η Gen Z διαμορφώνεται από την ανισότητα, με τους νέους από υψηλότερα κοινωνικά στρώματα να αναζητούν εργασία «με νόημα», ενώ εκείνοι με λιγότερα προνόμια δίνουν προτεραιότητα στην οικονομική σταθερότητα

Σύνταξη
Τραμπ: Δασμοί, Βενεζουέλα, Ιράν – Τα ύποπτα στοιχήματα στις αγορές πριν από κρίσιμες ανακοινώσεις
Τα 5 παραδείγματα 20.04.26

Δασμοί, Βενεζουέλα, Ιράν - Τα ύποπτα στοιχήματα στις αγορές πριν από κρίσιμες ανακοινώσεις του Τραμπ

Οι υποψίες για εσωτερική πληροφόρηση «επενδυτών» που βαραίνουν την προεδρία Τραμπ - Ύποπτα στοιχήματα που αποφέρουν μεγάλα κέρδη πριν από «ανατρεπτικές» δηλώσεις Τραμπ - Πέντε παραδείγματα

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Τηλεργασία μία ημέρα την εβδομάδα
Επιμένει η ΕΕ 20.04.26

Τηλεργασία μία ημέρα την εβδομάδα

Δουλειά από το σπίτι, φθηνότερες μετακινήσεις και «λουκέτο» σε δημόσια κτίρια: το νέο σχέδιο της Ευρώπης για την ενεργειακή κρίση

Γεώργιος Μαζιάς
Πετρέλαιο: Νέα άνοδος στις τιμές μετά το νέο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ και την κλιμάκωση της έντασης
Διεθνής Οικονομία 20.04.26

Νέα άνοδος στις τιμές του πετρελαίου μετά το νέο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ και την κλιμάκωση της έντασης

Συνεχίζεται η αναστάτωση στις αγορές ενέργειας μετά την πτώση που σημειώθηκε την περασμένη εβδομάδα λόγω της αισιοδοξίας για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων

Σύνταξη
«Χρυσές» επενδύσεις 2,12 δισ. δολαρίων στους καπνούς του πολέμου
«Έβρεξε» χρήμα 20.04.26

«Χρυσές» επενδύσεις 2,12 δισ. δολαρίων στους καπνούς του πολέμου

Πονταρίσματα πολύ υψηλού ρίσκου που «βγήκαν», αμέσως πριν από σημαντικές ανακοινώσεις αλλαγής πολιτικής από τις ΗΠΑ στον πόλεμο του Ιράν, τη Βενεζουέλα και τους δασμούς

Γιώργος Κανελλόπουλος
Εξαρτάται η Ευρωπαϊκή Ένωση από το εμπόριο με την Κίνα;
Διεθνής Οικονομία 20.04.26

Εξαρτάται η Ευρωπαϊκή Ένωση από το εμπόριο με την Κίνα;

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να περιορίσει το διογκούμενο εμπορικό έλλειμμα με την Κίνα, αλλά τα κράτη μέλη δεν μπορούν να καταλήξουν σε συμφωνία σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισής του

Σύνταξη
Δασμοί ή κατάρρευση: Το δίλημμα της ΕΕ απέναντι στην κινεζική επέλαση
Βιομηχανία 19.04.26

Δασμοί ή κατάρρευση: Το δίλημμα της ΕΕ απέναντι στην κινεζική επέλαση

Οι φθηνές κινεζικές εξαγωγές και το υποτιμημένο γουάν απειλούν τον βιομηχανικό πυρήνα της Ευρώπης. Απαιτούνται άμεσα δασμοί και ισχυρή βιομηχανική πολιτική

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ποιες χώρες θα είναι οι πλουσιότερες στην Ευρώπη μέχρι το 2030 – Ουραγός η Ελλάδα
Στοιχεία ΔΝΤ 19.04.26

Ποιες χώρες θα είναι οι πλουσιότερες στην Ευρώπη μέχρι το 2030 - Ουραγός η Ελλάδα

Σημαντική αύξηση του ονομαστικού κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε ευρώ σε ολόκληρη την Ευρώπη εκτιμά το ΔΝΤ τα επόμενα χρόνια, ωστόσο η αγοραστική δύναμη και η κατάταξη των χωρών παραμένουν σχεδόν αμετάβλητες

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Πληθωρισμός: Η γεωπολιτική νευρικότητα και τα κλειστά Στενά του Ορμούζ ναρκοθετούν την αποκλιμάκωση των τιμών
Ανθεκτικός ο πληθωρισμός 19.04.26

Η γεωπολιτική νευρικότητα και τα κλειστά Στενά του Ορμούζ ναρκοθετούν την αποκλιμάκωση των τιμών

Τα αντικρουόμενα μηνύματα που εκπέμπονται από τη Μέση Ανατολή κρατούν τις αγορές ενέργειας σε μόνιμη εγρήγορση και τροφοδοτούν ένα νέο κύμα αβεβαιότητας για τις τιμές - Ο ρόλος των Στενών του Ορμούζ

Αθανασία Ακρίβου
Αθανασία Ακρίβου
Η Anthropic τρομάζει το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα
Mythos ή πραγματικότητα; 19.04.26

Η Anthropic τρομάζει το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα

Το νέο μοντέλο Mythos της Anthropic μπορεί επί της ουσίας να δείξει σε επιτήδειους τις αδυναμίες διαδικτυακών εφαρμογών και το «μονοπάτι» για να εισχωρήσουν στο σύστημα, με αυτοματοποιημένο τρόπο

Πέτρος Κωνσταντινίδης
Έρχονται μαζικές απολύσεις στη Meta – Ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης
Σχέδιο-σοκ 18.04.26

Έρχονται μαζικές απολύσεις στη Meta – Ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης

Πίσω από τις επενδύσεις δισεκατομμυρίων στην τεχνητή νοημοσύνη, διαμορφώνεται ένα νέο εργασιακό τοπίο, όπου η καινοτομία συνυπάρχει με περικοπές και η «επόμενη μέρα» γράφεται με λιγότερους ανθρώπους και περισσότερους αλγορίθμους

Νατάσα Σινιώρη
Τραμπ για ενδεχόμενη συμφωνία: Μετά από 47 χρόνια θα τακτοποιήσουμε τα χάλια που άφησαν άλλοι Πρόεδροι
Κόσμος 20.04.26

Τραμπ για ενδεχόμενη συμφωνία: Μετά από 47 χρόνια θα τακτοποιήσουμε τα χάλια που άφησαν άλλοι Πρόεδροι

Πρώην πρόεδροι των ΗΠΑ, αλλά και δημοσιογράφοι στο στόχαστρο του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Οι νέες του αναρτήσεις στο Truth Social για το ενδεχόμενο υπογραφής συμφωνίας με το Ιράν

Σύνταξη
Οδικός χάρτης για τα αγροτικά οικόπεδα – Πώς θα χτίσετε κτίσµα σε χώρο µικρότερο από 4 στρέµµατα
Οικονομία 20.04.26

Οδικός χάρτης για τα αγροτικά οικόπεδα – Πώς θα χτίσετε κτίσµα σε χώρο µικρότερο από 4 στρέµµατα

Ολα όσα πρέπει να γνωρίζουν τόσο οι αγρότες όσο και οι ιδιοκτήτες αγροτεμαχίων σε 10 ερωτήσεις - απαντήσεις, με όλες τις πληροφορίες για το ισχύον πολεοδομικό πλαίσιο στην εκτός σχεδίου δόμηση αποθηκών

Προκόπης Γιόγιακας
Οι κορυφαίοι της Euroleague: Οι «μπόμπερ» Βεζένκοφ και Ναν και ο Μιλουτίνοφ που «σκέπασε» τα καλάθια
Στη στατιστική 20.04.26

Οι κορυφαίοι της Euroleague: Οι «μπόμπερ» Βεζένκοφ και Ναν και ο Μιλουτίνοφ που «σκέπασε» τα καλάθια

Οι παίκτες που φιγουράρουν στην 10άδα των σημαντικότερων στατιστικών κατηγοριών μετά την ολοκλήρωση της κανονικής περιόδου της Euroleague. Βεζένκοφ, Μιλουτίνοφ, Κεντρικ Ναν, αλλά και Μάικ Τζέιμς φιγουράρουν στις περισσότερες.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Εμπρηστική επίθεση στην Πανεπιστημιούπολη – Αυτό είναι το ΙΧ του καθηγητή Καρώνη που κάηκε ολοσχερώς
Ελλάδα 20.04.26

Εμπρηστική επίθεση στην Πανεπιστημιούπολη – Αυτό είναι το ΙΧ του καθηγητή Καρώνη που κάηκε ολοσχερώς

Ο καθηγητής Δημήτρης Καρώνης είναι ο συντάκτης του πορίσματος για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, στο οποίο απέδιδε τη δημιουργία της πυρόσφαιρας στα έλαια σιλικόνης.

Σύνταξη
Σορτς ενόψει Μονακό: «Nα παλέψουμε για 40 λεπτά για να εξασφαλίσουμε τη θέση μας στα πλέι οφ»
Μπάσκετ 20.04.26

Σορτς ενόψει Μονακό: «Nα παλέψουμε για 40 λεπτά για να εξασφαλίσουμε τη θέση μας στα πλέι οφ»

Ο Τι Τζέι Σορτς μίλησε για την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με αντίπαλο τη Μονακό για τα play-in αναφέροντας πως δεν έχουν σημασία όσα έγιναν στο παρελθόν, αλλά μόνο το μέλλον.

Σύνταξη
Ιαπωνία: Η νέα λέξη για τις ημέρες με θερμοκρασίες άνω των 40 °C – Προστίθεται στη λίστα για τις ζεστές μέρες
Ιαπωνία 20.04.26

Η νέα λέξη για τις ημέρες με θερμοκρασίες άνω των 40 °C - Προστίθεται στη λίστα για τις ζεστές μέρες

Το πιο ζεστό καλοκαίρι που έχει γνωρίσει ποτέ η Ιαπωνία ανάγκασε την τοπική Μετεωρολογική Υπηρεσία (JMA) να επινοήσει μια νέα λέξη για να περιγράψει θερμοκρασίες άνω των 40 °C.

Σύνταξη
Η Aν Χάθαγουεϊ αφήνει πίσω της την ιδέα της τελειότητας – Πιο ζωντανή, πιο σίγουρη, πιο περιζήτητη
Εξώφυλλο People 20.04.26

Η Aν Χάθαγουεϊ αφήνει πίσω της την ιδέα της τελειότητας - Πιο ζωντανή, πιο σίγουρη, πιο περιζήτητη

Μετά από χρόνια που ήταν η πιο αυστηρή κριτής του εαυτού της, η πρωταγωνίστρια του «Ο Διάβολος φοράει Prada 2» είναι -και φαίνεται- στα καλύτερά της. Η Αν Χάθαγουεϊ έπιασε το νόημα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κυβέρνηση – ΠΑΣΟΚ: Ο «αδικαιολόγητος εκνευρισμός» και η «’υπόγα’ του Μαξίμου» – Χτυπάει «κόκκινο» η πολιτική αντιπαράθεση
Πολιτική Γραμματεία 20.04.26

Ο «αδικαιολόγητος εκνευρισμός» και η «'υπόγα' του Μαξίμου» - Χτυπάει «κόκκινο» η πολιτική αντιπαράθεση

Κυβερνητικές πηγές απάντησαν στο ΠΑΣΟΚ για το βιογραφικό του νέου υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης λαμβάνοντας άμεσα απάντηση σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους.

Σύνταξη
Φωτιά σε ΙΧ πραγματογνώμονα των Τεμπών στου Ζωγράφου – Ερευνάται το ενδεχόμενο εμπρησμού
Ελλάδα 20.04.26

Φωτιά σε ΙΧ πραγματογνώμονα των Τεμπών στου Ζωγράφου – Ερευνάται το ενδεχόμενο εμπρησμού

Η φωτιά εκδηλώθηκε νωρίς το απόγευμα κοντά στην Λέσχη της Πανεπιστημιούπολης στου Ζωγράφου και όπως διαπιστώθηκε το αυτοκίνητο ανήκει στον καθηγητή ΕΜΠ Δημήτρη Καρώνη

Σύνταξη
Special… Κίβου: Η ευκαιρία, το επικό «δεν είμαι ηλίθιος» και το στοιχειωμένο ρεκόρ 88 ετών (vids+pics)
Ποδόσφαιρο 20.04.26

Special… Κίβου: Η ευκαιρία, το επικό «δεν είμαι ηλίθιος» και το στοιχειωμένο ρεκόρ 88 ετών (vids+pics)

Δέκα μήνες μετά την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της Ίντερ, ο Κριστιάν Κίβου είναι έτοιμος να καταρρίψει το στοιχειωμένο ρεκόρ του Αρμάντο Καστελάτσι – Η ατάκα α λα Μουρίνιο που τον έκανε… Special Κίβου.

Σάββας Λιαμίρας
Σάββας Λιαμίρας
Τροχαίο στη Λιοσίων: Μέλος συμμορίας που διακινούσε ναρκωτικά σε σχολείο στην Κυψέλη ο 16χρονος οδηγός της μηχανής
Ελλάδα 20.04.26

Τροχαίο στη Λιοσίων: Μέλος συμμορίας που διακινούσε ναρκωτικά σε σχολείο στην Κυψέλη ο 16χρονος οδηγός της μηχανής

Ο ανήλικος με καταγωγή από το Σουδάν είχε συλληφθεί τον Δεκέμβριο του 2014 με δεκάδες δόσεις ναρκωτικών που είχε ετοιμάσει προς διακίνησης για την πενταήμερη εκδρομή του σχολείου στην Κυψέλη

Σύνταξη
Κεφαλονιά: Τα μηνύματα του 66χρονου με την 19χρονη Μυρτώ το μοιραίο βράδυ
Ελλάδα 20.04.26

Τα μηνύματα και η τελευταία βιντεοκλήση του 66χρονου με την 19χρονη Μυρτώ το μοιραίο βράδυ

Περισσότερο από 4 ώρες διήρκησε η κατάθεση του 66χρονου άνδρα που το μοιραίο βράδυ είχε επικοινωνία με τη Μυρτώ, που βρέθηκε νεκρή σε ξενοδοχείο στη Κεφαλονιά ενώ στη συμπληρωματική κατάθεση που κλήθηκε να δώσει παρέδωσε στις αρχές και το κινητό του τηλέφωνο,

Σύνταξη
Ο Τζέραρντ πανηγυρίζει σε μπιλιαρδάδικο, το 2-1 της Λίβερπουλ επί της Έβερτον (vid)
Ποδόσφαιρο 20.04.26

Ο Τζέραρντ πανηγυρίζει σε μπιλιαρδάδικο, το 2-1 της Λίβερπουλ επί της Έβερτον (vid)

Ο Στίβεν Τζέραρντ παρακολούθησε το ντέρμπι του Μέρσεϊσαϊντ με φίλους σε μαγαζί με μπιλιάρδα. Η αντίδραση του θρύλου της Λίβερπουλ στο νικητήριο γκολ του Φαν Ντάικ στο 100ο λεπτό είναι χαρακτηριστική.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Πάρκο που μοιάζει με απεριποίητο… μποστάνι – Κίνδυνος σε λεωφόρο για πεζούς και οδηγούς στο κέντρο του Ηρακλείου
Ελλάδα 20.04.26

Πάρκο που μοιάζει με απεριποίητο… μποστάνι – Κίνδυνος σε λεωφόρο για πεζούς και οδηγούς στο κέντρο του Ηρακλείου

Οι εικόνες από το πάρκο Γεωργιάδη παρουσιάζουν εικόνες «ζούγκλας» με το πράσινο όχι μόνο να μην είναι περιποιημένο αλλά να έχει πλέον μετατραπεί σε άγρια βλάστηση από την εγκατάλειψη

Σύνταξη
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

