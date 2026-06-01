Στο Main Event του Fight for Glory 4, ο Billy G αντιμετώπισε τον Σωτηρόπουλο σε μια Light Heavyweight μάχη υψηλής έντασης, με φόντο μια θέση στον μεγάλο τελικό της Ζώνης Ελλάδος στο Fight for Glory 5.

Ωστόσο, η στιγμή ενός άγριου νοκ άουτ άφησε άφωνους τους θεατές και τους φίλους της πυγμαχίας, με το βίντεο να κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Ο Σωτηρόπουλος δέχεται ένα δυνατό χτύπημα από τον αντίπαλό του, χάνει την ισορροπία του και καταλήγει έξω από το ρινγκ, σε μία από τις πιο εντυπωσιακές φάσεις της βραδιάς.

Δείτε το βίντεο από το Fight for Glory 4 και το άγριο νοκ-άουτ