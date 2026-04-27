«Σήμερα ξανασυναντιόμαστε και αγκαλιάζουμε εκ νέου τον Βορρά. Αφού χάσαμε τον σύλλογό μας πριν από δύο χρόνια — γεμάτοι νοσταλγία και θλίψη — σήμερα μαζευόμαστε για να ξανανοίξουμε τον σύλλογό μας στον Βορρά. Δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψουμε την ευγνωμοσύνη μας για αυτή τη στιγμή. Είμαστε βαθιά ευγνώμονες για όλη την υποστήριξη που λάβαμε από την UNICEF, την Aisha Association, όλους τους μυστικούς μας συνεργάτες και τους υποστηρικτές μας σε όλο τον κόσμο. Μεταξύ του Νότου και του Βορρά, συνεχίζουμε να μεταφέρουμε το μήνυμά μας: να υποστηρίζουμε όλες τις γυναίκες και να τις ενδυναμώνουμε μέσω της πυγμαχίας. Ζήτω οι γυναίκες πυγμάχοι της Γάζας, από το Βορρά μέχρι το Νότο», ανέφερε σε πρόσφατη δημοσίευση του στο Instagram ο αθλητικός σύλλογος της Γάζας «Gaza Boxing Women», ο οποίος καταστράφηκε από τον ισραηλινό στρατό το 2024.

Την ανάρτηση συνόδευαν φωτογραφίες μικρών κοριτσιών που φορούσαν τα γάντια τους και προπονούνταν σε σάκο, με άλλες να κάνουν σκιαμαχία και άλλες να ρίχνουν μπουνιές στα pads των δασκάλων τους.

«Με έκανε να νιώσω ότι είχα τον έλεγχο του σώματός μου»

Για τα νεαρά κορίτσια και τις γυναίκες του «Gaza Boxing Women», το άθλημά τους συμβολίζει τόσο την αντίσταση τους ενάντια στις κτηνωδίες του Ισραήλ όσο και την αποφασιστικότητα να ζουν με τους δικούς τους όρους.

«Η πυγμαχία απελευθέρωσε ένα μέρος του εαυτού μου», λέει η συνιδρύτρια Ρίμα Αμπού Ράχμα, η οποία ανακάλυψε το άθλημα το 2020, σε ηλικία 21 ετών, και έπεισε τον πυγμάχο Ουσάμα Αγιούμπ να την προπονήσει. «Με έκανε να νιώσω ότι είχα τον έλεγχο του σώματός μου».

Αυτό που ξεκίνησε ως προπόνηση μεταξύ φίλων εξελίχθηκε στον πρώτο και μοναδικό χώρο πυγμαχίας για γυναίκες στη Γάζα, αμφισβητώντας τα στερεότυπα.

«Δεν ήμουν και πολύ αθλητικός τύπος», παραδέχεται η Ρίμα, που σήμερα είναι 27 ετών, στη δημοσιογράφο Γιανάρ Αλκαγιάτ του The New Arab. Θέλοντας να νιώσει πιο δυνατή, έψαξε για μαθήματα γυναικείας πυγμαχίας στη Γάζα και βρήκε τον Ουσάμα, ο οποίος τότε προπονούσε μόνο μικρά παιδιά.

«Ήθελα να κάνω πυγμαχία, και αυτό θεωρήθηκε ριζοσπαστικό. Όταν οι γονείς μου συνειδητοποίησαν ότι δεν αστειευόμουν, με υποστήριξαν», λέει. «Ο μπαμπάς μου πήρε τον πρώτο μου σάκο του μποξ».

Ο Ουσάμα, έκπληκτος και διστακτικός να προπονήσει τη Ρίμα, αρχικά αρνήθηκε.

«Ξέρετε πώς είναι η κοινωνία και πώς βλέπουν οι άνθρωποι τέτοια πράγματα», λέει στο The New Arab. Τελικά συμφώνησε, επιμένοντας ότι η προπόνηση πρέπει να γίνεται ομαδικά.

«Ανακούφιση από τον πόλεμο»

Η αδελφή και οι φίλες της Ρίμα σύντομα προσχώρησαν για να μοιραστούν τα έξοδα προπόνησης, αν και αναγκάστηκαν να πείσουν πρώτα συγγενείς και περίγυρο που φοβόταν ότι το άθλημα θα έκανε «τα κορίτσια να μοιάζουν σαν άνδρες», όπως αναφέρει η Αλκαγιάτ.

Ο Οσάμα Αγιούμπ διηύθυνε κάποτε έναν σύλλογο πυγμαχίας στην πόλη της Γάζας, στο βόρειο τμήμα των παλαιστινιακών εδαφών, μέχρι που καταστράφηκε από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή μαζί με το σπίτι του.

Αφού βρήκε καταφύγιο στο Χαν Γιούνις, αποφάσισε να προπονήσει τους εκτοπισμένους, ώστε να προσφέρει μια χείρα ψυχολογικής βοηθείας.

«Αποφασίσαμε να εργαστούμε μέσα στον καταυλισμό για να προσφέρουμε στα κορίτσια κάποια ανακούφιση από τον πόλεμο», δήλωσε ο Αγιούμπ στο AFP.

«Τα κορίτσια έχουν επηρεαστεί από τον πόλεμο και τους βομβαρδισμούς· μερικά έχουν χάσει τις οικογένειές τους ή τους αγαπημένους τους. Νιώθουν πόνο και θέλουν να τον εκφράσουν, οπότε βρήκαν στην πυγμαχία έναν τρόπο να εκφράσουν τα συναισθήματά τους», είπε ο Αγιούμπ.

Όπως ανέφερε σε παλαιότερο άρθρο το Asharq Al-Awsat μία από τις νεαρές, η 14χρονη Γκαζάλ Ραντβάν, ελπίζει να γίνει πρωταθλήτρια και να εκπροσωπήσει τη χώρα της.

«Ασχολούμαι με την πυγμαχία για να διαμορφώσω τον χαρακτήρα μου, να εκτονωθώ και να γίνω πρωταθλήτρια στο μέλλον, να αγωνιστώ εναντίον παγκόσμιων πρωταθλητριών σε άλλες χώρες και να υψώσω την παλαιστινιακή σημαία σε όλο τον κόσμο», δήλωσε στο AFP.

Ωστόσο, οι ελλείψεις σε εξοπλισμό είναι αυτονόητες. Το επίσημο παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων Wafa ανέφερε τον Ιανουάριο ότι το Ισραήλ δεν επέτρεψε την είσοδο μιας αποστολής τεχνητού χλοοτάπητα που είχε δωρίσει η Κίνα στο Συμβούλιο Νεολαίας και Αθλητισμού της Γάζας.

Με τα φάρμακα, τα τρόφιμα και τα καύσιμα να είναι σε έλλειψη, ο αθλητικός εξοπλισμός έχει μπει σε δεύτερη μοίρα.