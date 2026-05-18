18.05.2026 | 18:45
Τουρκία: Ένοπλη επίθεση στη Μερσίνη με τέσσερις νεκρούς
Πώς δρούσε και ποιους εκβίαζε το κύκλωμα στα Βορίζια – Αναλυτικά οι φθορές που προκάλεσαν τα μέλη του
Ελλάδα 18 Μαΐου 2026, 21:47

Πώς δρούσε και ποιους εκβίαζε το κύκλωμα στα Βορίζια – Αναλυτικά οι φθορές που προκάλεσαν τα μέλη του

Οικογένειες ξεριζώθηκαν από τον τόπο τους, περιουσίες καταστράφηκαν μέχρι και εμπρησμοί σε οχήματα σύμφωνα με την δικογραφία

Είχαν γίνει ο «φόβος και ο τρόμος» σε περιοχές του ορεινού Ρεθύμνου και των Βοριζίων για δεκάδες οικογενειάρχες που έβλεπαν τις περιουσίες τους να καταστρέφονται ενώ δεν είναι λίγες και οι περιπτώσεις εμπρησμών επειδή οι ιδιοκτήτες τους αρνήθηκαν να τους παραδώσουν τα «κλειδιά».

Οι καταγγελίες πολλές και το «ελληνικό FBI» μετά από έρευνες πολλών μηνών προχώρησε το πρωί της Δευτέρας σε συλλήψεις.

Όπως ήδη έχει γράψει το patris.gr, η παράνομη δράση των συλληφθέντων περιλάμβανε καταπατήσεις αγροτεμαχίων, εκφοβισμούς, εμπρησμούς, εκτεταμένες αγροτικές φθορές και ψευδείς δηλώσεις για τη λήψη κοινοτικών επιδοτήσεων, με συνολικό παράνομο κέρδος άνω των 586.000 ευρώ.

Η δικογραφία περιλαμβάνει 13 άτομα εκ των οποίων πέντε είναι γυναίκες, σύζυγοι των βασικών κατηγορουμένων.

Όπως αναφέρει η Ελληνική Αστυνομία η εγκληματική οργάνωση μέσω απειλών, άσκησης βίας και εκφοβιστικών συμπεριφορών, εξανάγκαζαν ιδιοκτήτες αγροτικών εκτάσεων σε ανοχή της παράνομης δραστηριότητάς τους, που έγκειται σε:

• καταπάτηση και παράνομη ιδιοποίηση αγροτεμαχίων,

• ανεξέλεγκτη βόσκηση ποιμνίων χωρίς καταβολή αντιτίμου,

• καλλιέργεια ξένων εκτάσεων για παραγωγή σιτηρών προς κάλυψη αναγκών των κτηνοτροφικών τους μονάδων,

• παράνομη διόγκωση της επαγγελματικής και ιδιοκτησιακής τους δραστηριότητας,

• ψευδείς δηλώσεις ιδιοκτησίας αγροτεμαχίων και σταβλικών εγκαταστάσεων μέσω δηλώσεων ΟΣΔΕ.

Βαρύ κατηγορητήριο

Σύμφωνα με τη δικογραφία, τα δύο αδέρφια ηλικίας 39 και 44 ετών και ο θείος τους 43 ετών, κάτοικοι Βοριζίων, φέρονται να έπρατταν σωρεία αξιόποινων πράξεων και φθορών σε βάρος ιδιοκτητών αγροτικών περιουσιών της ευρύτερης περιοχής Σάτα, του όμορου δήμου Αμαρίου.

Συγκεκριμένα οι συλληφθέντες κατηγορούνται:

• για κακουργηματική εκβίαση σε βάρος τουλάχιστον 40 παθόντων – ιδιοκτητών αγροτεμαχίων από το 2021 έως σήμερα.

• Εμπρησμό οχήματος τον Μάιο του 2025σε περιοχή του Αμαρίου Ρεθύμνης με το όχημα να καταστρέφεται ολοσχερώς, με τη ζημιά να ανέρχεται στις 27.000 ευρώ.

• Φθορά ξένης ιδιοκτησίας τον Μάιο του 2022 σε αμπέλι και πάλι σε περιοχή του Δήμου Αμαρίου. Οι δράστες κατέστρεψαν 400 κουρμούλες λόγω αντεκδίκησης, επειδή ο ιδιοκτήτης του αγροτεμαχίου τους είχε αρνηθεί να τους το μισθώσει ενώ είχε υποβάλει καταγγελία σε βάρος τους για τις ζημιές.

• Φθοράς ξένης ιδιοκτησίας τον Δεκέμβριο του 2022 σε αγροτεμάχιο σε περιοχή του Δήμου Αμαρίου. Κατέστρεψαν 134 ελαιόδεντρα ως πράξη αντεκδίκησης.

Ψεύτικες δηλώσεις για αγροτικές ενισχύσεις

Οι τέσσερις εκ των βασικών κατηγορουμένων δήλωσαν αγροτεμάχια και εγκαταστάσεις ψευδώς ότι είναι δικά τους με σκοπό την ιδιοποίησή τους μέσω του θεσμού της χρησικτησίας και τη λήψη παράνομων επιδοτήσεων.

Παράλληλα, διαπιστώθηκε η ανάπτυξη παράνομης δραστηριότητας τόσο των ίδιων, όσο και των συζύγων τους , μέσω της υποβολής ψευδών δηλώσεων ΟΣΔΕ για ζωικό κεφάλαιο που δεν κατείχαν.

Από τον διασταυρωτικό έλεγχο που έγινε, προέκυψε όπως τονίζουν οι ίδιες πηγές ενημέρωσης, ότι συνολικά 12 άτομα που κατηγορούνται, από το 2021 μέχρι και το 2025 έχουν προβεί σε ανακριβείς δηλώσεις ΟΣΔΕ, «καθώς διαπιστώθηκαν ισχυρές ενδειξεις εικονικότητας των δηλωθεισών κτηνοτροφικών μονάδων τόσο σε επίπεδο των κατεχόμενων βοσκοτόπων, όσο και σε επίπεδο οικονομικής βιωσιμότητας, «συνεπεία των οποίων φέρεται να εισέπραξαν παρανόμως συνολικά 586.498,73 ευρώ ως δικαιούχοι οικονομικής ενισχυσης.

Συγκεκριμένα, από το 2021 μέχρι και το 2025 φέρεται να εισέπραξαν παράνομα οικονομική ενίσχυση: ο 43χρονος θείος και η συζυγός του 88.811 ευρω. Ο 44χρονος ανιψιός και η σύζυγός του 101.689 ευρω. Ο άλλος ανιψιός και η σύζυγός του 165 χιλιάδες ευρω. Ένας 48χρονος και και η σύζυγός του 60.378 ευρω. Ένας 55χρονος (συγγενής του 48χρονου) και η σύζυγός του , έλαβαν 130 χιλιάδες ευρω, ο 38χρονος από το Αμάρι 2971 ευρώ και ένας ακόμη 33χρονος 37 χιλιάδες ευρω.

Η έφοδος της αστυνομίας προετοιμαζόταν εδώ και καιρό. Αρχικά εκτελέστηκε το ένταλμα σύλληψης της ανακρίτριας σε βάρος των τριών συγγενών, ενώ έγινε έρευνα στα σπίτια και στα ποιμνιοστάσιά τους. Επίσης συνελήφθησαν οι σύζυγοι δύο εκ των πρώτων συλληφθέντων για παραβάσεις του νόμου περί ζωοκλοπής. Να σημειωθεί ότι ο 43χρονος θείος δεν βρισκόταν στο χωριό του, είχε μεταβεί στην Αθήνα και σε εξειδικευμένο κέντρο στη λ. Συγγρού για ιατρικούς λόγους. Χθες το πρωί αστυνομικοί τον εντόπισαν όταν έβγαινε από το ιατρικό αυτό κέντρο και τον συνέλαβαν.

Τα δύο αδέλφια, βασικοί κατηγορούμενοι της υπόθεσης, πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Παρασκευή ενώ ο θείος τους αναμένεται να έρθει με μεταγωγή στην Κρήτη.

Αντίθετα, ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν τρεις γυναίκες και ένας άνδρας.

Υπενθυμίζεται ότι σε βάρος τους ο εισαγγελέας Ρεθύμνου τους έχει ασκήσει ποινικές διώξεις για κακουργηματικές και πλημμεληματικές πράξεις.

