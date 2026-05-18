«Ο θάνατος του Βαλυράκη προήλθε από χτυπήματα» κατέθεσε ο ιατροδικαστής Καλόγρηας

Με την εκ νέου κατάθεση του ιατροδικαστή Νίκου Καλόγρηα, ο οποίος εμφανίστηκε για τέταρτη φορά προκειμένου να απαντήσει σε ερωτήσεις των πλευρών της διαδικασίας, συνεχίστηκε η εκδίκαση της υπόθεσης του θανάτου του Σήφη Βαλυράκη.

Κατά την τοποθέτησή του, ο ιατροδικαστής ανέφερε πως ο θάνατος του πρώην υπουργού συνδέεται με τα τραύματα που έφερε η σορός, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν μπορεί να προσδιοριστεί με ακρίβεια ποιο αντικείμενο προκάλεσε τις κακώσεις ούτε και πόσο χρόνο παρέμεινε η σορός στη θάλασσα.

«Δεν υπήρξε αίτημα αυτοψίας»

Απαντώντας σε ερωτήσεις της Ζωής Κωνσταντοπούλου, ο Νίκος Καλόγρηας σημείωσε ότι η ιατροδικαστική υπηρεσία ενημερώθηκε το μεσημέρι της επόμενης ημέρας, ενώ – όπως είπε – δεν υπήρξε αίτημα από τις αρμόδιες αρχές ώστε να μεταβούν στο σημείο για αυτοψία.

Η πλευρά υποστήριξης της κατηγορίας επανέλαβε ότι υπήρξαν σοβαρές ελλείψεις στη διερεύνηση της υπόθεσης, υποστηρίζοντας πως οι αναγκαίες ενέργειες από τις λιμενικές αρχές δεν πραγματοποιήθηκαν έγκαιρα στα πρώτα κρίσιμα στάδια μετά το περιστατικό. Για την υπόθεση εξετάζονται άλλωστε και στελέχη του Λιμενικού Σώματος.

Υπήρχε δεύτερο σκάφος στο σημείο

Στο δικαστήριο καταγράφηκαν σήμερα νέα στοιχεία και σημαντικές τοποθετήσεις, μέσα από την κατάθεση ενός εκ των δύο πραγματογνωμόνων που είχαν οριστεί για τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Ο μάρτυρας, ναυπηγός στο επάγγελμα, παραδέχθηκε ότι στην τεχνική έκθεση που παρέδωσαν στις αρμόδιες αρχές δεν είχε συμπεριληφθεί κατάθεση αυτόπτη μάρτυρα, ο οποίος είχε αναφερθεί στην παρουσία δεύτερου σκάφους και σε πρόσκρουση που – σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του – είχε προηγηθεί του θανάτου του πρώην υπουργού.

Η σημερινή διαδικασία προστέθηκε στο ήδη τεταμένο κλίμα των τελευταίων ημερών γύρω από την εκδίκαση της υπόθεσης.

Υπενθυμίζεται ότι κατά τη συνεδρίαση της Τρίτης 12 Μαΐου προέκυψε πως οι πραγματογνώμονες γνώριζαν τη συγκεκριμένη μαρτυρία, αλλά επέλεξαν να μην την ενσωματώσουν στην έκθεσή τους. Όταν ρωτήθηκε από τον πρόεδρο του δικαστηρίου γιατί δεν αξιοποιήθηκε η κατάθεση, ο μάρτυρας απάντησε ότι η απόφαση ήταν κοινή και των δύο πραγματογνωμόνων, καθώς θεώρησαν ότι η περιγραφή του αυτόπτη δεν συμβάδιζε με τα υπόλοιπα δεδομένα της έρευνας και τους φάνηκε «αφύσικη».

Παράλληλα, ο πραγματογνώμονας υποστήριξε ότι, αν και υπήρχε αναφορά για δεύτερο σκάφος, δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ σχετική έρευνα εντοπισμού του. Όπως ανέφερε, υπήρχαν πληροφορίες για σκάφος που φερόταν να είχε παρενοχλήσει τον Σήφη Βαλυράκη, χωρίς ωστόσο να εντοπιστεί.

Κατά τη διάρκεια της εξέτασης επικράτησε ένταση ανάμεσα στη Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον μάρτυρα, όταν η συνήγορος υποστήριξε ότι το συγκεκριμένο σκάφος είχε τελικά βρεθεί και πως είχε ζητηθεί από τους πραγματογνώμονες να το εξετάσουν, κάτι που – σύμφωνα με τον ίδιο – δεν συνέβη.

Ο πραγματογνώμονας ανέφερε ακόμη ότι από την αρχή εξετάστηκε και το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, επισημαίνοντας ωστόσο ότι, εφόσον υπήρχαν πιο σαφή στοιχεία και συγκεκριμένη κατεύθυνση, θα μπορούσε να είχε γίνει πιο εκτεταμένη διερεύνηση για το δεύτερο σκάφος.