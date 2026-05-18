Η φωτογραφία του Σορτς με Τζόκοβιτς και Παγώνη

Όταν το μπάσκετ συνάντησε το τένις: Ο Τι Τζέι Σορτς την Δευτέρα (18/5) βρέθηκε στο 91 Athens Riviera Club, όπου ήταν ο θρυλικός Νόβακ Τζόκοβιτς, αλλά και ο νεαρός τενίστας, Ραφαήλ Παγώνης.

Μάλιστα, οι τρεις άνδρες φωτογραφήθηκαν μαζί, με τον Αμερικανό γκαρντ του Παναθηναϊκού να ανεβάζει τη σχετική φωτογραφία στα social media.

Δείτε τη φωτογραφία:

O Παγώνης χάρισε στον Τι Τζέι Σορτς μια από τις ρακέτες του, ενώ ο Αμερικανός γκαρντ από την άλλη του έδωσε μια φανέλα του, αλλά και ένα ζευγάρι παπούτσια. Υπενθυμίζουμε ότι ο νεαρός τενίστας είναι φίλαθλος του Παναθηναϊκού και μάλιστα πέρσι γιόρτασε τα γενέθλιά του στο Telekom Athens Center, όπου είδε αγώνα της ομάδας του στην Ευρωλίγκα.

Οι δύο άνδρες συναντήθηκαν επίσης με τον Νόβακ Τζόκοβιτς, ο οποίος επίσης είναι μέλος του 91 Athens Riviera. Ο θρυλικός Σέρβος τενίστας, ο οποίος προετοιμάζεται για το Ρολάν Γκαρός, γνωρίζει καλά τον Ραφαήλ Παγώνη και μάλιστα έχουν αναπτύξει μια εξαιρετική σχέση, με τους δύο άνδρες να έχουν φωτογραφηθεί μαζί πολλές φορές.

Όσον αφορά στον Νόβακ Τζόκοβιτς, όπως και οι υπόλοιποι κορυφαίοι τενίστες, τις επόμενες ημέρες θα ταξιδέψουν στη Γαλλία, για να λάβουν μέρος στο Ρολάν Γκαρός. Το δεύτερο χρονικά Grand Slam της σεζόν, μετά το Αυστραλιανό Όπεν. Το τουρνουά θα αρχίσει την Κυριακή 24 Μαΐου, με τον Νόβακ Τζόκοβιτς να λογίζεται ως ένα από τα φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου, παρότι πλέον δεν είναι στο επίπεδο των Κάρλος Αλκαράθ και Γιάνικ Σίνερ.