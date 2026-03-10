Γιατί ο Τζόκοβιτς «έδωσε» τον Τσιτσιπά: «Μου είπε θα το τακτοποιήσει, αλλά…»

Απολαυστική ήταν η on court συνέντευξη των Νόβακ Τζόκοβιτς και Στέφανου Τσιτσιπά, μετά τη μεγάλη νίκη που πέτυχε το ελληνοσέρβικο δίδυμο απέναντι στους Μαρσέλο Αρεβάλο και Μάτε Πάβιτς, για τον πρώτο γύρο του Indian Wells. Ο Νόβακ Τζόκοβιτς αρχικά αποκάλυψε ότι αυτός που πρότεινε να ενώσουν τις δυνάμεις τους και να παίξουν στο διπλό της αμερικάνικης διοργάνωσης ήταν ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

«Μου έστειλε μήνυμα και μου ζήτησε να παίξουμε διπλό στο Indian Wells. Εγώ ήμουν ακόμα στην Αυστραλία και δεν ήξερα αν θα ερχόμουν γενικά, οπότε απάντησα ότι αν παίξω στο Indian Wells θα είναι χαρά μου να το κάνουμε. Μου είπε ότι θέλει να παίξει μαζί μου τουλάχιστον μια φορά πριν αποσυρθώ. Δεν ξέρω γιατί σκέφτεται έτσι, ίσως φταίει το λουκ μου, τον συγχωρώ πάντως», είπε αρχικά ο Σέρβος.

Στη συνέχεια ο Τζόκοβιτς «έδωσε» τον Τσιτσιπά, τονίζοντας ότι ο Ελληνας τενίστας του είπε ότι θα αναλάβει το διαδικαστικό κομμάτι της συμμετοχής τους στο διπλό του Indian Wells, αλλά τελικά δεν έκανε τίποτα, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να ζητήσουν wild card από τους διοργανωτές.

«Όταν αποφάσισα να έρθω του έστειλα μήνυμα και του είπα να μας δηλώσει συμμετοχή. Μου είπε: ‘μην ανησυχείς, θα το τακτοποιήσω εγώ.’ Έφτασα εδώ και τίποτα δεν είχε τακτοποιηθεί! Είμαστε ευγνώμονες που τελικά το Indian Wells μας έδωσε wild card».

Πάντως, ο Σέρβος ανέφερε ότι πιθανότατα όταν είπε στον Στέφανο να τους δηλώσεις να είχε περάσει η προθεσμία υποβολής συμμετοχής στο διπλό.

Ο Τσιτσιπάς από την άλλη, ζήτησε από τον κόσμο να επιλέξει το προσωνύμιο που θα πρέπει να έχει η ομάδα που έχει σχηματίσει με τον Τζόκοβιτς. «Tsitsole» και «Tsitsic», πρότεινε ο συμπατριώτης μας, που στη συνέχεια ανέφερε: «Αφήνουμε εσάς παιδιά να αποφασίσετε», απευθυνόμενος στον κόσμο.