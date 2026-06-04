magazin
Πέμπτη 04 Ιουνίου 2026
weather-icon 30o
Stream

in
magazin

# ΕΛΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Τα άγνωστα, πολύτιμα σχέδια του Τζον Λένον για το «She Said So»
Art 04 Ιουνίου 2026, 19:00

Τα άγνωστα, πολύτιμα σχέδια του Τζον Λένον για το «She Said So»

Η πολύτιμη συλλογή από πολύχρωμα σχέδια δημιουργήθηκε από τους Τζον Λένον και Στίβεν Φ. Βερόνα, και σε κάθε ένα από αυτά εμφανίζεται μια λέξη από το hit των Beatles «I Feel Fine».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΕπιμέλειαΙόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Σχολιάστε
A
A
Vita.gr
Όνειρα: Γιατί όταν είναι έντονα, ξυπνάμε κουρασμένοι;

Όνειρα: Γιατί όταν είναι έντονα, ξυπνάμε κουρασμένοι;

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Περίπου 240 σχέδια, τα οποία δημιουργήθηκαν τη δεκαετία του 1960 για ένα βίντεο κλιπ των Beatles δια χειρός Τζον Λένον, ανακαλύφθηκαν πρόσφατα και παρουσιάζονται για πρώτη φορά στο μουσείο του συγκροτήματος στο Λίβερπουλ.

Η συλλογή από πολύχρωμα σχέδια φιλοτεχνήθηκε (επίσημο ρήμα, δεδομένου το πώς προέκυψε η ιδέα) σε συνεργασία με τον καλλιτέχνη Στίβεν Φ. Βερόνα, και σε κάθε ένα από αυτά εμφανίζεται μια λέξη από το hit των Beatles του 1964 «I Feel Fine».

Τα καρέ χρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργία ενός σύντομου βίντεο διάρκειας δύο λεπτών με τους στίχους του τραγουδιού, με τίτλο «She Said So».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη NOTTING HILLBILLY (@notting.hillbilly)

Πρόκειται μάλιστα, όπως αναφέρει το Artnet, για το πρώτο μουσικό βίντεο που δημιουργήθηκε ποτέ.

Τα σχέδια εμφανίστηκαν πρόσφατα σε δημοπρασία στο Λονδίνο, όπου τα ανακάλυψε ο Τζόζεφ Ρόμπερτ Ο’Ντόνελ, ειδικός σε αναμνηστικά της ποπ κουλτούρας. Σήμερα, παρουσιάζονται στο πλαίσιο μιας προσωρινής έκθεσης διάρκειας τριών μηνών στο μουσείο των Beatles στο Λίβερπουλ.

YouTube thumbnail

«Πρότεινα να φτιάξουμε μια ταινία με αυτά»

Πριν από περίπου έξι δεκαετίες, τα έργα τέχνης δημιουργήθηκαν (και επινοήθηκαν) κάπως, τυχαία.

«Αρχίσαμε να σχεδιάζουμε», θυμήθηκε κάποτε ο Βερόνα, αναφερόμενος στην συνάντηση που είχε με τον Τζον Λένον σε ένα μπαρ του Λονδίνου, κατά την οποία άρχισαν αυθόρμητα να σχεδιάζουν μαζί, πάνω στις χαρτοπετσέτες του τραπεζιού τους.

«Πρότεινα να φτιάξουμε μια ταινία με αυτά», θυμήθηκε ο Βερόνα. Ο Λένον συνάντησε αργότερα τον καλλιτέχνη στη Νέα Υόρκη, όπου κάθισαν στην κουζίνα του, κάπνισαν και δημιούργησαν εικόνες καρτούν που είχε σχεδιάσει ο Βερόνα.

Η ταινία που προέκυψε είχε τεράστιο πολιτιστικό αντίκτυπο, καθώς προβλήθηκε σε διεθνή φεστιβάλ κινηματογράφου και στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης της Νέας Υόρκης. Κέρδισε πολλά βραβεία, μεταξύ των οποίων και το CINE Golden Eagle. Το πρωτότυπο φιλμ φυλάσσεται στη Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου στην Ουάσιγκτον, αλλά ο Βερόνα κράτησε τα σχέδια.

Το 2000, παρέδωσε το πλήρες σετ στον οίκο δημοπρασιών Christie’s της Νέας Υόρκης, όπου πωλήθηκε για 58.750 δολάρια.

Μεταξύ των πιο εμβληματικών σκηνών, από αυτές που επέστρεψαν διότι αγοράστηκαν από διαφορετικά χέρια, βρίσκονται σχέδια με τις φράσεις «το μωρό λέει ότι είναι δική μου» και «ερωτευμένος μαζί της», λέξεις, οικείες.

*Με πληροφορίες από: Artnet

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Ακρίβεια: Γιατί οι διεθνείς κρίσεις περνούν πιο γρήγορα στις ελληνικές τιμές

Ακρίβεια: Γιατί οι διεθνείς κρίσεις περνούν πιο γρήγορα στις ελληνικές τιμές

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Όνειρα: Γιατί όταν είναι έντονα, ξυπνάμε κουρασμένοι;

Όνειρα: Γιατί όταν είναι έντονα, ξυπνάμε κουρασμένοι;

Business
Μotor Oil: Διπλό deal στις ΑΠΕ – Πουλάει 1,2 GW σε φ/β και αιολικά στη ΔΕΗ

Μotor Oil: Διπλό deal στις ΑΠΕ – Πουλάει 1,2 GW σε φ/β και αιολικά στη ΔΕΗ

inWellness
Έτσι η αβεβαιότητα επηρεάζει τη σχέση
Έρευνα 04.06.26

Έτσι η αβεβαιότητα επηρεάζει τη σχέση

Η αβεβαιότητα μέσα σε μια σχέση μπορεί να επηρεάζει έντονα τον τρόπο που επικοινωνούν οι σύντροφοι στην καθημερινότητά τους, σύμφωνα με νέα έρευνα

Σύνταξη
Τα superfoods του καλοκαιριού
Διατροφή 04.06.26

Τα superfoods του καλοκαιριού

Αυτά είναι οκτώ superfoods΄που δεν πρέπει να λείπουν από την καλοκαιρινή διατροφή μας

Σύνταξη
inTown
Stream magazin
Μέριλιν Μονρόε: Μια έκθεση αμφισβητεί όσα πιστεύαμε για το μεγαλύτερο σύμβολο του Χόλιγουντ
Πέπλο μυστηρίου 03.06.26

Μέριλιν Μονρόε: Μια έκθεση αμφισβητεί όσα πιστεύαμε για το μεγαλύτερο σύμβολο του Χόλιγουντ

Μια νέα έκθεση στο Λονδίνο επιχειρεί να δει τη Μέριλιν Μονρόε πέρα από τον μύθο, αποκαλύπτοντας τον ρόλο που είχε η ίδια στη διαμόρφωση της εικόνας και της κληρονομιάς της

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο Τζακ Γουάιτ στο επίκεντρο αντιδράσεων για την πρώτη του έκθεση τέχνης στο Λονδίνο
Thoughts May Disappear 03.06.26

Ο Τζακ Γουάιτ στο επίκεντρο αντιδράσεων για την πρώτη του έκθεση τέχνης στο Λονδίνο

Η πρώτη δημόσια εικαστική έκθεση του Τζακ Γουάιτ άνοιξε στο Λονδίνο, προκαλώντας έντονη συζήτηση για το αν η φήμη αρκεί για να ανοίξει τις πόρτες της σύγχρονης τέχνης

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η Μέριλιν Μονρόε του Άντι Γουόρχολ δεν ήταν ένα πρόσωπο, αλλά δεκάδες
Η αξία 01.06.26

Η γυναίκα που κατασπαράχθηκε από τη φήμη ή αλλιώς η Μέριλιν Μονρόε του Άντι Γουόρχολ

Ο πίνακας «Marilyn Diptych» του Άντι Γουόρχολ ενώνει πενήντα εικόνες της Μέριλιν Μονρόε, οι οποίες δίνουν την εντύπωση ότι το πρόσωπο της ξεθωριάζει πριν τελικά, διαλυθεί και γίνει στάχτη.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η ζωή των νέων Ρώσων μέσα από τις φωτογραφίες της Kristina Rozhkova – «Φαντασία, δυσφορία κι αποξένωση»
Φακός 31.05.26

Η ζωή των νέων Ρώσων μέσα από τις φωτογραφίες της Kristina Rozhkova - «Φαντασία, δυσφορία κι αποξένωση»

Στο τελευταίο της έργο, με τίτλο «Unbewitched», η φωτογράφος Kristina Rozhkova «δημιουργεί παραμυθένιες πραγματικότητες» για να βοηθήσει στην αντιμετώπιση της πολιτικής αστάθειας στην περιοχή.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
The Expla-in Project | Ισραήλ, Ρωσία και αντιδράσεις: Το αποτύπωμα των γεωπολιτικών συγκρούσεων στην Μπιενάλε της Βενετίας
Περί πολιτικής ουδετερότητας 27.05.26

The Expla-in Project | Ισραήλ, Ρωσία και αντιδράσεις: Το αποτύπωμα των γεωπολιτικών συγκρούσεων στην Μπιενάλε της Βενετίας

Ισραήλ, Ρωσία, Ιράν, αποχωρήσεις και διαδηλώσεις μετέτρεψαν τη φετινή Μπιενάλε της Βενετίας σε «καθρέφτη» των μεγάλων γεωπολιτικών συγκρούσεων

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
The Sower: Το εμβληματικό έργο του Φράντσε Κράλι επιστρέφει «σπίτι» του μετά από 8 δεκαετίες
Art 26.05.26

The Sower: Το εμβληματικό έργο του Φράντσε Κράλι επιστρέφει «σπίτι» του μετά από 8 δεκαετίες

Από το 1931 και για περίπου 10 χρόνια κοσμούσε την είσοδο του κτιρίου της Κοινοπραξίας Δημοσίων Υπαλλήλων Αποταμιεύσεων και Δανείων στη Λιουμπλιάνα. Τώρα, το The Sower του Φράντσε Κράλι επιστρέφει στη θέση του.

Σύνταξη
Life Cycles: Τέσσερις Ελληνίδες εικαστικοί συναντιούνται σε μια έκθεση για τον χρόνο, τη μνήμη και τη συνέχεια
inTown 21.05.26

Life Cycles: Τέσσερις Ελληνίδες εικαστικοί συναντιούνται σε μια έκθεση για τον χρόνο, τη μνήμη και τη συνέχεια

Η Μαρίνα Καρέλλα, η Αλεξάνδρα Αθανασιάδη, η Νικομάχη Καρακωστάνογλου και η Δέσποινα Φλέσσα συναντιούνται στην έκθεση Life Cycles, από τις 22 Μαΐου έως τις 31 Οκτωβρίου 2026

Σύνταξη
Παύλος Σιδηρόπουλος – Εν Κατακλείδι: Ο Πρίγκιπας του ελληνικού ροκ σε graphic novel
Μύθος 19.05.26

Παύλος Σιδηρόπουλος – Εν Κατακλείδι: Ο Πρίγκιπας του ελληνικού ροκ σε graphic novel

Όπως αναφέρει και ο Γιάννης Αγγελάκας στην εισαγωγή: «Ο Χρόνος βάζει τα πράγματα, τις αξίες και τα πρόσωπα στη θέση τους και όλοι πια ξέρουμε πως ο Παύλος Σιδηρόπουλος έχει τον Χρόνο με το μέρος του». 

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Το Ισραήλ ανοίγει πρεσβεία στη Σλοβενία μετά την αλλαγή κυβέρνησης – «Οι φίλοι μας επιστρέφουν στην εξουσία»
Στη Λιουμπιάνα 04.06.26

Το Ισραήλ ανοίγει πρεσβεία στη Σλοβενία μετά την αλλαγή κυβέρνησης – «Οι φίλοι μας επιστρέφουν στην εξουσία»

«Είμαι υπερήφανος που ανακοινώνω πως το Ισραήλ θα ανοίξει την πρώτη πρεσβεία του στη Λιουμπλιάνα» δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ Γκίντεον Σάαρ

Σύνταξη
Εξιτήριο στον 50χρονο καβοδέτη που τραυματίστηκε στο λιμάνι της Μυτιλήνης – Επικοινώνησε μαζί του ο Κικίλιας
Πολιτική 04.06.26

Εξιτήριο στον 50χρονο καβοδέτη που τραυματίστηκε στο λιμάνι της Μυτιλήνης – Επικοινώνησε μαζί του ο Κικίλιας

Ο 50χρονος καβοδέτης τραυματίστηκε την Τετάρτη, κατά τη διάρκεια των χειρισμών απόδεσης του επιβατηγού-οχηματαγωγού πλοίου «Νήσος Ρόδος».

Σύνταξη
Γιατί η Ντούα Λίπα θέλησε να παντρευτεί σε ένα μαφιόζικο παλάτι της Σικελίας;
Αντίο Κόζα Νόστρα 04.06.26

Γιατί η Ντούα Λίπα θέλησε να παντρευτεί σε ένα μαφιόζικο παλάτι της Σικελίας;

Το πρώην κρησφύγετο της μαφίας, ένα κτίσμα του 18ου αιώνα, άφησε πίσω του το αιματηρό παρελθόν του για να υποδεχτεί τη Ντούα Λίπα και τον νέο σύζυγό της, τον ηθοποιό, Κάλουμ Τέρνερ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η American Airlines αναστέλλει καλοκαιρινά δρομολόγια – Αιτία, το αυξημένο κόστος των καυσίμων
Πόλεμος στο Ιράν 04.06.26

Η American Airlines αναστέλλει καλοκαιρινά δρομολόγια – Αιτία, το αυξημένο κόστος των καυσίμων

Αεροπορικές εταιρείες σε όλο τον κόσμο έχουν ακυρώσει πολλές πτήσεις ή έχουν μειώσει παρόμοια χρονοδιαγράμματα τους επόμενους μήνες. Στο κόστος των καυσίμων έχουν αποδώσει επίσης την αύξηση των τελών και μείωση άλλων προνομίων.

Σύνταξη
Σουηδία – Ελλάδα 2-2: Εξαιρετική για 50 λεπτά η Εθνική, αρνήθηκε να ηττηθεί στο τέλος (vids)
Ποδόσφαιρο 04.06.26

Εξαιρετική για 50 λεπτά η Εθνική, αρνήθηκε να ηττηθεί στο τέλος (2-2)

Η Εθνική μας ήταν εξαιρετική για 50 λεπτά κόντρα στην Σουηδία, προηγήθηκε, είχε δύο δοκάρια, ενώ και όταν βρέθηκε πίσω στο σκορ εξαιτίας του απίθανου Αλί, δεν το παράτησε και ισοφάρισε με… buzzer beater του Μασούρα

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
«Φτάνουν οι μάχες»: Ο Ζελένσκι ζητά από τον Πούτιν να συναντηθούν και να λήξουν τον πόλεμο
Ανοιχτή επιστολή 04.06.26 Upd: 22:26

«Φτάνουν οι μάχες»: Ο Ζελένσκι ζητά από τον Πούτιν να συναντηθούν και να λήξουν τον πόλεμο

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι απάντησε με ανοιχτή επιστολή στον πρόεδρο της Ρωσίας Βλάντιμιρ Πούτιν για την ειρήνη μεταξύ των δύο χωρών. Τι ζητάει και τι προτείνει.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΔΟΑΕ: Η έλλειψη πρόσβασης στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν προκαλεί «ανησυχία για εξάπλωση» των πυρηνικών
«Μυστική έκθεση» 04.06.26

ΔΟΑΕ: Η έλλειψη πρόσβασης στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν προκαλεί «ανησυχία για εξάπλωση» των πυρηνικών

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας καλεί το Ιράν να συνεργαστεί «εποικοδομητικά». Και ζητά να του δώσει τη δυνατότητα να κάνει ελέγχους.

Σύνταξη
Σοκαρισμένη η Ολλανδία από υπόθεση βιασμών τύπου Πελικό με τέσσερις συλλήψεις
Κόσμος 04.06.26

Σοκαρισμένη η Ολλανδία από υπόθεση βιασμών τύπου Πελικό με τέσσερις συλλήψεις

Οι ολλανδικές αρχές έχουν ταυτοποιήσει 8 άντρες ενώ μέχρι στιγμή έχουν συλληφθεί τέσσερα άτομα που νάρκωναν, βίαζαν και βιντεοσκοπούσαν άτομα του συγγενικού και φιλικού περιβάλλοντός τους.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Συνεχίζεται η σύγκρουση Ryanair και Fraport – «Σχεδιάζει να αυξήσει 390% τα τέλη στο αεροδρόμιο Καλαμάτας»
Σκληρή ανακοίνωση 04.06.26

Συνεχίζεται η σύγκρουση Ryanair και Fraport – «Σχεδιάζει να αυξήσει 390% τα τέλη στο αεροδρόμιο Καλαμάτας»

Η Ryanair καλεί την ελληνική κυβέρνηση να εξετάσει τις επιπτώσεις των συμβάσεων παραχώρησης και της τιμολογιακής πολιτικής στα περιφερειακά αεροδρόμια

Σύνταξη
ΕΕ: To παρασκήνιο που οδήγησε την Ουγγαρία να άρει το βέτο στην ένταξη της Ουκρανίας – Ο ρόλος της Κύπρου
Κόσμος 04.06.26

To παρασκήνιο που οδήγησε την Ουγγαρία να άρει το βέτο στην ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ - Ο ρόλος της Κύπρου

Η Ευρωπαϊκή Ένωση άνοιξε τον δρόμο για την επίσημη επανέναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία, οι οποίες μέχρι πρότινος είχαν μπλοκαριστεί από την Ουγγαρία. Το έντονο παρασκήνιο άρσης του βέτο.

Σύνταξη
Εκπαιδευτικοί: Γιατί γυρίζουν την πλάτη στο δημόσιο σχολείο – Ο αριθμός «καμπανάκι»
Τα στοιχεία 04.06.26

Εκπαιδευτικοί σε απόγνωση - Γιατί γυρίζουν την πλάτη στο δημόσιο σχολείο - Ο αριθμός «καμπανάκι»

Εκπαιδευτικοί σε τροχιά… εξόδου. Η πρόσφατη ολοκλήρωση της υποβολής των αιτήσεων στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ αντανακλά μια πραγματικότητα που δύσκολα μπορεί να κρυφτεί κάτω από το χαλί. Χαμηλοί μισθοί και κόστος στέγασης οι βασικοί λόγοι που απομακρύνουν δεκάδες χιλιάδες νέους επιστήμονες από τη συγκεκριμένη επαγγελματική επιλογή.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Έκρηξη της ζήτησης για τα ηλεκτρικά SUV – Γιατί αποτελεί πρόβλημα για το κλίμα, την υγεία και την ισότητα
Νέα έρευνα 04.06.26

Έκρηξη της ζήτησης για τα ηλεκτρικά SUV – Γιατί αποτελεί πρόβλημα για το κλίμα, την υγεία και την ισότητα

Αν όλα τα SUV αποτελούσαν μια χώρα, θα ήταν μία από τις πέντε μεγαλύτερες πηγές εκπομπών CO₂ στον κόσμο - Τι προβλέπει το πλαίσιο «Αvoid - Shift - Improve»

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Αποθέωση για τον Έλιοτ Άντερσον – «Μπορεί να κάνει την διαφορά για την Αγγλία στο Μουντιάλ»
On Field 04.06.26

Αποθέωση για τον Έλιοτ Άντερσον – «Μπορεί να κάνει την διαφορά για την Αγγλία στο Μουντιάλ»

Η αγγλική ιστοσελίδα Goal.com έκανε αφιέρωμα στον 23χρονο άσο της Νότιγχαμ Φόρεστ, αναφέροντας πως τα «λιοντάρια» στηρίζουν πολλά πάνω του για κατάκτηση του Μουντιάλ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο Έλον Μασκ φτιάχνει το δικό του τρέιλερ της Ιλιάδας και προκαλεί το Χόλιγουντ – «Θέλετε την πλήρη ταινία;»
40 δευτερόλεπτα 04.06.26

Ο Έλον Μασκ φτιάχνει το δικό του τρέιλερ της Ιλιάδας και προκαλεί το Χόλιγουντ - «Θέλετε την πλήρη ταινία;»

Ο Έλον Μασκ παρουσιάζει στο X το τρέιλερ της «Ιλιάδας» που δημιουργήθηκε με το Grok Imagine 1.5 και ρωτά: «Θέλετε την πλήρη ταινία;». Το Χόλιγουντ αναστενάζει.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ανδρουλάκης: Η κυβέρνηση δεν πρέπει να συνεχίσει το καταστροφικό της έργο – Αποτυχημένος ο Μητσοτάκης
Από τη Ν. Ιωνία 04.06.26

Ανδρουλάκης: Η κυβέρνηση δεν πρέπει να συνεχίσει το καταστροφικό της έργο – Αποτυχημένος ο Μητσοτάκης

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, χαρακτήρισε τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως «αποτυχημένο με την ακρίβεια», μιλώντας σε συγκέντρωση στη Νέα Ιωνία. «Θα καταργήσουμε το άρθρο 86», τόνισε.

Σύνταξη
Καιρός: Έντονα καιρικά φαινόμενα σε Ήπειρο και Μακεδονία – Πού καταγράφηκαν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής
Ελλάδα 04.06.26

Έντονα καιρικά φαινόμενα σε Ήπειρο και Μακεδονία - Πού καταγράφηκαν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής

Άλλαξε πρόσωπο ο καιρός. Ισχυρές καταιγίδες σε Ήπειρο και Μακεδονία. Στα 55 mm έφτασε το μέγιστο ύψος υετού. Περισσότερες από 11.000 ηλεκτρικές εκκενώσεις από τις καταιγίδες της Πέμπτης.

Σύνταξη
Ισχυρό αίτημα πολιτικής αλλαγής – Αντίπαλο δέος του Κυριάκου Μητσοτάκη ο Αλέξης Τσίπρας και η ΕΛΑΣ
Αλλαγή σκηνικού 04.06.26

Ισχυρό αίτημα πολιτικής αλλαγής – Αντίπαλο δέος του Κυριάκου Μητσοτάκη ο Αλέξης Τσίπρας και η ΕΛΑΣ

Η δημοσκόπηση της Metron Analysis για το MEGA αποτυπώνει το πώς διαμορφώνονται οι πολιτικοί συσχετισμοί μετά την ανακοίνωση των νέων κομμάτων

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Οικογένεια καταγγέλλει ότι δικηγόρος την εξαπάτησε με τον εξωδικαστικό και έχασε το σπίτι της σε πλειστηριασμό
Ελλάδα 04.06.26

Οικογένεια καταγγέλλει ότι δικηγόρος την εξαπάτησε με τον εξωδικαστικό και έχασε το σπίτι της σε πλειστηριασμό

Τι καταγγέλλει στο in η οικογένεια που έμεινε στο δρόμο - Αρνείται τις κατηγορίες η δικηγόρος και μέσω του in δίνει τη δική της απάντηση.

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
Παναθηναϊκός: «Αγώνας δρόμου» από Σλούκα και Ρογκαβόπουλο για τον δεύτερο τελικό
Μπάσκετ 04.06.26

Παναθηναϊκός: «Αγώνας δρόμου» από Σλούκα και Ρογκαβόπουλο για τον δεύτερο τελικό

Κώστας Σλούκας και Νίκος Ρογκαβόπουλος «έβγαλαν» μέρος του προγράμματος την Πέμπτη (4/6) και μένει να δούμε αν θα τεθούν στη διάθεση του Αταμάν για τον δεύτερο τελικό της Stoiximan GBL την Παρασκευή.

Σύνταξη
Must Read
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Πέμπτη 04 Ιουνίου 2026
Cookies