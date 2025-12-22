magazin
22.12.2025 | 22:31
Νεκρός ο άνδρας που έπεσε στις ράγες του Ηλεκτρικού (βίντεο)
22.12.2025 | 20:58
Προσοχή: O ΕΦΕΤ ανακαλεί καραμέλες - Ποιος ο λόγος
Ο γιος των Τζον Λένον και Γιόκο Όνο, Σον, ανησυχεί ότι οι νεότερες γενιές ξεχνούν τους Beatles
Fizz 22 Δεκεμβρίου 2025 | 23:00

Ο γιος των Τζον Λένον και Γιόκο Όνο, Σον, ανησυχεί ότι οι νεότερες γενιές ξεχνούν τους Beatles

«Κάνω το καλύτερο που μπορώ για να μην ξεχάσει η νεότερη γενιά τους Beatles, τον Τζον και την Γιοκό», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή του ο Σον Όνο Λένον.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Σον Όνο Λένον μίλησε για την πολιτιστική κληρονομιά του Τζον Λένον, της Γιόκο Όνο και των Beatles σε συνέντευξη που έδωσε στις 21 Δεκεμβρίου στο CBS Sunday Morning, υποστηρίζοντας ότι πρακτικά έχει αναλάβει τον ρόλο της μητέρας του ως θεματοφύλακας της κληρονομιάς του πατέρα του.

«Αλλά προφανώς ο κόσμος είναι επίσης ο θεματοφύλακας της κληρονομιάς του», πρόσθεσε. «Απλά κάνω το καλύτερο που μπορώ για να μην ξεχάσει η νεότερη γενιά τους Beatles, τον Τζον και την Γιοκό. Έτσι το βλέπω εγώ».

Όταν ο δημοσιογράφος τον ρώτησε αν θεωρεί «πιθανό» να ξεχαστούν με το πέρασμα του χρόνου, ο Σον παραδέχτηκε: «Ναι, το πιστεύω».

View this post on Instagram

A post shared by Ingryd. 🗽 (@ceofjohnlennon)

«Οι γονείς μου μου έδωσαν τόσα πολλά που νομίζω ότι το λιγότερο που μπορώ να κάνω είναι να προσπαθήσω να διατηρήσω την κληρονομιά τους όσο ζω», είπε ο Σον. «Νιώθω ότι τους το χρωστάω. Είναι κάτι προσωπικό».

«Happy Xmas»

Ο Σον περιέγραψε την κληρονομιά των γονιών του ως «αυτό που θα αποκαλούσαμε ‘ειρήνη και αγάπη’», προσθέτοντας: «Αλλά δεν είναι μόνο ειρήνη και αγάπη. Είναι μια στάση απέναντι στον ακτιβισμό που γίνεται με χιούμορ και αγάπη[…] Πιστεύω δε ότι η μουσική των Beatles και η κληρονομιά του Τζον και της Γιόκο είναι κάτι σπουδαίο που ο κόσμος πρέπει να εκτιμά και να θυμάται. Έτσι βλέπω το έργο μου» υποστήριξε.

Πρόσθεσε ότι ένιωσε «μεγάλη πίεση» όταν ανέλαβε τον ρόλο της μητέρας του ως διαχειριστής της μουσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς του πατέρα του, επειδή «έθεσε υψηλά στάνταρ σε σχέση με τον τρόπο με τον οποίο χειριζόταν τη μουσική του πατέρα μου και των Beatles. Ήταν πάντα πολύ ξεχωριστή».

Φωτογραφία: Ο Σον Λένον (αριστερά) και η Γιόκο Όνο φτάνουν στην 56η ετήσια τελετή απονομής των βραβείων Grammy στο Staples Center την Κυριακή 26 Ιανουαρίου 2014, στο Λος Άντζελες | Jordan Strauss/Invision/AP)

Αντλώντας έμπνευση από το τραγούδι διαμαρτυρίας ενάντια στην εμπλοκή των ΗΠΑ στον πόλεμο του Βιετνάμ «Happy Xmas» των Λένον, Όνο και των Plastic Ono Band με τη χορωδία Harlem Community Choir, ο Σον Όνο Λένον και ο πρώην animator της Pixar, Ντέιβ Μάλινς, δημιούργησαν  το 2023 μια μικρού μήκους ταινία κινουμένων σχεδίων με τίτλο «War Is Over!» που παρουσίαζε δύο στρατιώτες να παίζουν σκάκι σε αντίθετες πλευρές.

Η ταινία κέρδισε το Όσκαρ για την Καλύτερη Ταινία Κινουμένων Σχεδίων Μικρού Μήκους το 2024.

Από το ντοκιμαντέρ μέχρι μια σειρά ταινιών

Η ιστορία του Τζον και της Γιοκό αναζωπυρώνεται σε ένα νέο ντοκιμαντέρ του HBO με τίτλο «One to One», που αφορά την διαμονή του ζευγαριού στην Νέα Υόρκη και τη συναυλία τους στην Madison Square Garden το 1972.

«Αν το σκεφτείτε, ήρθαν στη Νέα Υόρκη και αυτός είναι ο μόνος λόγος που υπάρχω», είπε ο Σον, ο οποίος γεννήθηκε στο Μανχάταν το 1975, στο CBS αναφορικά με το ντοκιμαντέρ.

Από την άλλη, σε ένα πιο συλλογικό πλαίσιον, η ιστορία των Beatles αποτελεί το θέμα μιας ταινίας τεσσάρων επεισοδίων (ναι, καλά ακούσατε, δεν κάναμε λάθος), The Beatles – A Four-Film Cinematic Event, σε σκηνοθεσία του Σαμ Μέντες, η οποία θα κυκλοφορήσει το 2028.

Κάθε μια από τις ταινίες θα ακολουθεί ένα διαφορετικό μέλος των Beatles, με τον Χάρις Ντίκινσον να υποδύεται τον Τζον Λέον, τον Πολ Μέσκαλ τον Πολ ΜακΚάρτνεϊ, τον Τζόζεφ Κουίν τον Τζορτζ Χάρισον και τον Μπάρι Κέογκαν τον Ρίνγκο Σταρ.

Η Άννα Σαβάι θα υποδυθεί την Γιόκο Όνο.

*Με πληροφορίες από: People

in.gr

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

