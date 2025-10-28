magazin
Πολ ΜακΚάρτνεϊ: Η άγνωστη φυγή, ο παρολίγον πνιγμός και ο φόβος μετά τους Beatles – «Man on the Run»
28 Οκτωβρίου 2025 | 22:50

Πολ ΜακΚάρτνεϊ: Η άγνωστη φυγή, ο παρολίγον πνιγμός και ο φόβος μετά τους Beatles – «Man on the Run»

Η πραγματική ιστορία του Πολ ΜακΚάρτνεϊ αρχίζει την ημέρα που διαλύθηκαν οι Beatles λέει ο βραβευμένος σκηνοθέτης Μόργκαν Νέβιλ για το νέο ντοκιμαντέρ Man on the Run

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
A
A
Vita.gr
Spotlight

Το Man on the Run, το νέο, πολυαναμενόμενο ντοκιμαντέρ που διεισδύει στην άγνωστη και πιο ιδιωτική δεκαετία του Πολ ΜακΚάρτνεϊ μετά τους Beatles, αποκαλύπτει πολλά.

Τις εσωτερικές του μάχες, τη μοναχική ζωή, τον πολυετή νομικό πόλεμο για τους Beatles, την αμφισβήτηση ως σόλο μουσικός και τον φόβο της αποτυχίας μετά τη μεγαλύτερη επιτυχία όλων των εποχών. Το ερώτημα που βασάνιζε τον ΜακΚάρτνεϊ στα τέλη του 1969 ήταν ένα. «Πώς θα μπορούσα να ξανακάνω ποτέ κάτι τόσο καλό όσο οι Beatles;»

Αυτή είναι η εναρκτήρια σκέψη και ο υπαρξιακός φόβος που φωτίζει το νέο, πολυαναμενόμενο, ντοκιμαντέρ του βραβευμένου με Όσκαρ Μόργκαν Νέβιλ για τον Πολ ΜακΚάρτνεϊ.

Το Man on the Runδεν είναι μια ταινία για τους Beatles, αλλά για την άγνωστη, επώδυνη δεκαετία του 1970, όταν ο Σερ Πολ έπρεπε να ξαναχτίσει τη ζωή, την οικογένεια και την καριέρα του από το μηδέν.

Το ντοκιμαντέρ, το οποίο έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ του Τελουράιντ και αποκτήθηκε από την Amazon MGM, πρόκειται να κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 18 Φεβρουαρίου 2026 και θα είναι διαθέσιμο για streaming στο Prime Video στις 27 Φεβρουαρίου.

Όπως αποκάλυψε ο Νέβιλ, παράλληλα με την κυκλοφορία της ταινίας, θα κυκλοφορήσει και ένα νέο soundtrack με τη μουσική του Πολ ΜακΚάρτνεϊ και των Wings.

Φυγή και πόλεμος

Το ντοκιμαντέρ αναδεικνύει τη δεκαετία του 1970 του ΜακΚάρτνεϊ, όταν ξεκίνησε τη ζωή του απομονωμένος σε μια φάρμα, μακριά από τον Τύπο και τις εικασίες σχετικά με τους Beatles.

Καταγράφει τον πολυετή νομικό του αγώνα με τον Αμερικανό παραγωγό δίσκων Άλεν Κλάιν για τη μουσική και την περιουσία των Beatles, τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε την αντίληψη ότι ήταν αυτός που διέλυσε το συγκρότημα, καθώς και τις φήμες ότι είχε πεθάνει.

Επίσης, εξετάζει πώς κατάφερε να ωριμάσει και να ενηλικιωθεί, να γίνει από έναν πιτσιρικά έφηβο του Λίβερπουλ σε έναν οικογενειάρχη που έχτιζε τη ζωή του με την πρώτη του σύζυγο, τη Λίντα ΜακΚάρτνεϊ.

Μουσική και σωτηρία

Το πιο σημαντικό, όμως, είναι ότι πρόκειται για μια ταινία για τη μουσική, σημειώνει το IndieWire, καθώς ο Νέβιλ μάς ταξιδεύει στη δημιουργική πορεία του ΜακΚάρτνεϊ, δείχνοντας πώς ηχογράφησε τους οικείους, λιτούς σόλο δίσκους του, όπως τα McCartney και Ram – δέχθηκαν σκληρή κριτική στην εποχή τους – και πώς τελικά επέστρεψε στην κορυφή των ποπ τσαρτ με τους Wings και άλμπουμ όπως το Band on the Run.

«Μιλάμε για το πώς ο ίδιος ο Πολ συνειδητοποιεί τι σημαίνει αυτή η μουσική με την πάροδο του χρόνου, επειδή την εποχή εκείνη, πολλά από αυτά τα πράγματα ήταν πολύ επώδυνα για αυτόν», λέει ο σκηνοθέτης.

«Ο Πολ δέχεται πολλά χτυπήματα στην ταινία. Υπάρχουν πολλά πράγματα που δεν λειτουργούν για εκείνον. Νομίζω ότι ο Πολ ακόμη επεξεργάζεται και ακόμη προσπαθεί να καταλάβει πώς νιώθει για όλα αυτά, προσπαθώντας να διαχωρίσει αυτά που τον πλήγωναν από την ανθεκτικότητα της δημιουργίας του. Είναι εκπληκτικό το μέγεθος της απίστευτης δουλειάς που έκανε όλη αυτή τη δεκαετία» προσθέτει ο Νέβιλ.

YouTube thumbnail

Ιδιοφυΐα και άρνηση

Για τον ντοκιμαντερίστα, ο ΜακΚάρτνεϊ είναι μια μοναδική, αδιαμφισβήτητα ιδιοφυΐα και ένας «βαθιά ενστικτώδης δημιουργός», ο οποίος αγκαλιάζει ό,τι νιώθει όταν κάτι τον εμπνεύσει.

Μερικές φορές αυτό γεννά το Maybe I’m Amazed ή τον εμπνέει να ταξιδέψει στην Αφρική για να ηχογραφήσει το Band on the Run, ενώ άλλες φορές τον οδηγεί στην ηχογράφηση μιας εκδοχής του Mary Had a Little Lamb.

«Απλώς δημιουργεί πράγματα, και μερικά από όσα κάνει είναι φανταστικά, άλλα όχι, αλλά δεν νομίζω ότι τον αφορά να κρίνει τον εαυτό του», είπε ο Νέβιλ. «Είναι εκεί για να δημιουργεί, και πραγματικά, αυτό μου δίνει έμπνευση. Θαυμάζω αυτή την ικανότητα να μην ανησυχεί πολύ για την κρίση».

YouTube thumbnail

Κελί και ανάσα

Ο βραβευμένος ντοκιμαντερίστας άρχισε να πραγματοποιεί συνεντεύξεις με τον ΜακΚάρτνεϊ και άλλα μέλη των Wings και την οικογένειά του πριν από περίπου τέσσερα χρόνια και το αποτέλεσμα είναι «υποδειγματικό», διαπιστώνει ο Brian Welk.

Το ντοκιμαντέρ είναι πλήρες «όσο οποιοδήποτε από τις πρόσφατες βιογραφίες του, συμπεριλαμβανομένου του διμερούς ντοκιμαντέρ για τον Στιβ Μάρτιν, της ταινίας για τον Μίστερ Ρότζερς, Won’t You Be My Neighbor?, και του ντοκιμαντέρ για τον Άντονι Μπουρντέν, Roadrunner.

Επιπλέον, αν το Man on the Run δεν είναι αρκετό για να ικανοποιήσει τους θαυμαστές του ΜακΚάρτνεϊ, ένα βιβλίο για τους Wings, βασισμένο στις συνεντεύξεις του Νέβιλ, αναμένεται να κυκλοφορήσει σύντομα.

Ο Νέβιλ καταφέρνει να αποσπάσει μερικές πραγματικά ενδιαφέρουσες και άγνωστες ιστορίες από τον ΜακΚάρτνεϊ. Στο Man on the Run. ο ΜακΚάρτνεϊ μιλάει για τις σκέψεις του όταν βρέθηκε στη φυλακή στην Ιαπωνία για κατοχή μαριχουάνας, αντιμετωπίζοντας δυνητικά έως και επτά χρόνια καταναγκαστικής εργασίας, καθώς και μια ιστορία για το πώς παραλίγο να πνιγεί μετά το κολύμπι σε ένα επικίνδυνο παραθαλάσσιο θέρετρο.

Τότε, όχι τώρα

Αυτό όμως που δεν θα δει κανείς στο Man on the Run είναι τον 83χρονο ΜακΚάρτνεϊ στην κάμερα. Ο Νέβιλ πήρε τη συνειδητή απόφαση να συμπεριλάβει στην ταινία μόνο ηχητικές συνεντεύξεις του μουσικού, καθιστώντας το φιλμ ένα ντοκουμέντο ζωής.

«Αυτό που κερδίζεις μένοντας μόνο στον ήχο είναι [ότι] η ιστορία συμβαίνει τώρα, νιώθεις ότι τη ζεις. Αυτό δεν θα ήταν δυνατόν αν έβλεπες έναν πολύ μεγαλύτερο άνθρωπο να αφηγείται τη ζωή από τα νιάτα του», δήλωσε ο Νέβιλ. «Ένα από τα πράγματα που μου είπε ο Πολ όταν το συζητήσαμε ήταν ότι δεν ήθελε να είναι ένας ηλικιωμένος στην ιστορία ενός νέου».

Tεχνητή νοημοσύνη
Τεχνητή νοημοσύνη: Πώς θα μπορούσε να βοηθήσει τους φτωχούς – Οι 3 προϋποθέσεις

Τεχνητή νοημοσύνη: Πώς θα μπορούσε να βοηθήσει τους φτωχούς – Οι 3 προϋποθέσεις

