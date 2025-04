Beatles: Μισό αιώνα μετά, το φαινόμενο των Fab Four σε ανέκδοτες φωτογραφίες του ΜακΚάρτνεϊ

«Είναι τόσο ανέμελος», λέει ο Τζόσουα Τσουάνγκ, διευθυντής φωτογραφίας στην γκαλερί τέχνης Gagosian για τον Τζον Λένον στις ανέκδοτες φωτογραφίες μέσα από το βλέμμα του Πολ ΜακΚάρτνεϊ.

«Μάλλον δεν τον έχετε δει ποτέ ξανά έτσι. Αστειεύεται ή σκέφτεται ή είναι σαρκαστικός. Είναι τόσο χαρούμενος. Τις φωτογραφίες της τράβηξε ο καλύτερος φίλος του και, όταν ξέρετε τι ακολούθησε, οι στιγμές είναι συγκινητικές» προσθέτει.

Η έκθεση Rearview Mirror απεικονίζει την άνοδο της Beatlemania μεταξύ Δεκεμβρίου 1963 και Φεβρουαρίου 1964 και σηματοδοτεί την πρώτη φορά που ο 82χρονος ΜακΚάρτνεϋ δίνει πρόσβαση στο κοινό και υπογράφει αντίτυπα των φωτογραφιών του με ένα μέρος των εσόδων από τις πωλήσεις να διατίθεται σε πυροσβεστικές οργανώσεις με έδρα το Λος Άντζελες.

Οι χίλιες φωτογραφίες μέσα από το βλέμμα του ΜακΚάρτνεϊ βρέθηκαν από την αρχειοφύλακά του κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού. Τα στιγμιότυπα ήταν ξεχασμένα εδώ και μισό αιώνα.

Μέρος του φωτογραφικού σώματος έχει εκτεθεί στην Εθνική Πινακοθήκη Πορτρέτων στο Λονδίνο, το Μουσείο του Μπρούκλιν και το Μουσείο Ντε Γιανγκ στο Σαν Φρανσίσκο.

Στη νέα έκθεση, Rearview Mirror, 36 έργα, μερικά ανέκδοτα μέχρι τώρα, φέρνουν στο φως την εκτίμηση του ΜακΚάρτνεϊ στη φωτογραφία ως τέχνη.

«Θέλαμε να κάνουμε κάτι που ήταν εξαντλητικά αφοσιωμένο στη λεπτομέρεια και την ποιότητα. Εκθέτουμε λήψεις τυπωμένες με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, η ποιότητα της εκτύπωσης είναι απαράμιλλη, έτσι ώστε αν αποκτήσεις έστω ένα αντίτυπο, θα νιώσεις ότι έχεις στα χέρια σου ένα κομμάτι ιστορίας των Βeatles. Νομίζω ότι τα καταφέραμε» λέει στον The Guardian o Τσουάνγκ.

«Όταν ο Πολ μπήκε στο στούντιο για να υπογράψει την πρώτη παρτίδα, έπεσε ξερός! Αυτό που έλεγε συνέχεια καθώς περπατούσε ήταν: Δεν έχω ξαναδεί ποτέ κάτι τέτοιο!» προσθέτει.

«Υπάρχουν αυτοπροσωπογραφίες όπου ο Πολ προσπαθεί να καδράρει το ίνδαλμα του σε ένα καθρέφτη. Υπάρχει μια λήψη όπου ο Πολ αντανακλάται στον καθρέφτη ενός αυτοκινήτου. Υπάρχουν πολλές φωτογραφίες από το εσωτερικό οχημάτων γιατί τα αυτοκίνητα ήταν το καταφύγιο τους από τη μανία του κοινού. Οπότε και πρότεινα να ονομάσουμε την έκθεση Rearview Mirror [σσ. Καθρέφτης οπισθοπορίας οχημάτων] κυριολεκτικά και μεταφορικά. Η ιδέα άρεσε στον Πολ, είναι έτσι και αλλιώς ένας από τους μεγαλύτερους στιχουργούς του κόσμου» καταλήγει.

Οι Fab Four παραμένουν ένας ασταμάτητος πολιτιστικός και εμπορικός θησαυρός.

Στα τέλη του περασμένου έτους κυκλοφόρησε το Beatles ’64, ένα ντοκιμαντέρ της Disney+ για εκείνη τη μεθυστική επέλαση τους στις ΗΠΑ και την κατάκτηση της μουσικής Αμερικής στην άλλη πλευρά του ΑΤλαντικού.

Τον περασμένο μήνα κυκλοφόρησε το βιβλίο του Iαν Λέσλι, John & Paul: A Love Story in Songs, μια μελέτη της προσωπικής και σχεδόν ερωτικής σχέσης των Λένον και ΜακΚάρτνεϊ.

Λίγες μέρες πριν έκανε πρεμιέρα το One to One: John & Yoko, μια ταινίας του Kέβιν ΜακΝτόναλντ για την εποχή που ο Λένον και η Γιόκο Όνο ζούσαν στο Greenwich Village στις αρχές της δεκαετίας του 1970.

Το φωτογραφικό έργο του MακΚάρτνεϊ συνεχίζει αυτή την παράδοση, εμπλουτίζοντας το επιδραστικό πεδίο των Beatles με τα στιγμιότυπα να προσφέρουν μια οικεία ματιά στις περιπέτειες των Σκαθαριών στο Λονδίνο, το Παρίσι και τις ΗΠΑ μέσα από τον φακό ενός από τους δικούς τους. Οι φωτογραφίες απαθανατίζουν ειλικρινείς στιγμές τους μπροστά στο ξέφρενο πλήθος ή την καταδίωξη τους σε αεροδρόμια.

Ο Τσουάνγκ συνεργάστηκε με την αρχειοφύλακα του ΜακΚάρτνεϊ, Σάρα Μπράουν, «χαρίζοντας» προσωπικές σημειώσεις στα στιγμιότυπα της καθημερινότητας τους.

«Ενώ σε άλλες εκθέσεις των φωτογραφιών οι λεζάντες είναι αρκετά γενικές – όπως ‘Τζον και Ρίνγκο, Παρίσι, Ιανουάριος 1964’ – στη δική μας ο επισκέπτης θα διαβάσει ότι αυτός είναι ο Τζον που παίζει κιθάρα στη σουίτα του ξενοδοχείου στο George V στις 16 Ιανουαρίου, ώρες πριν λάβουν το τηλεγράφημα ότι το I Want to Hold Your Hand είναι το νούμερο ένα στην Αμερική και ακολουθήσει η διάσημη μαξιλαρομαχία» λέει ο Τσουάνγκ.

Μια φωτογραφική περιπέτεια που επιβεβαιώνει μέσα από στιγμές την «πολιτιστική αθανασία» της μπάντας, ο Τσουάνγκ ξεχωρίζει τρία πορτρέτα του Λένον.

«Μοιάζει με τρεις διαφορετικούς ανθρώπους. Είναι σαν να βλέπεις αυτές τις διαφορετικές πλευρές των Beatles, λίγες μόλις ώρες πριν αλλάξουν τον κόσμο. Τους βλέπετε να είναι ενθουσιασμένοι, κουρασμένοι, τους βλέπετε στην αλλαγή τους» σημειώνει.

Και όντως, όταν στις 9 Φεβρουαρίου 1964 οι Beatles έκαναν το ζωντανό τηλεοπτικό τους ντεμπούτο στο The Ed Sullivan Show, το οποίο παρακολούθησαν 73 εκατομμύρια άνθρωποι το φαινόμενο μόλις ξεκινούσε.

Σε λιγότερες από 48 ώρες οι Beatles έδωσαν την πρώτη τους συναυλία στις ΗΠΑ στην Ουάσιγκτον (τα εισιτήρια κυμαίνονταν από $2 έως $4) με περισσότερα από 8.000 άτομα να ουρλιάζουν, συμπεριλαμβανομένου του μελλοντικού αντιπροέδρου Aλ Γκορ.

Μέχρι τον Απρίλιο εκείνης της χρονιάς, οι Beatles είχαν τις πέντε πρώτες θέσεις στα αμερικανικά charts του Billboard.

Ίσως δεν ήταν έκπληξη το γεγονός ότι ο MακΚάρτνεϊ ήθελε να φωτογραφίσει εκείνες τις στιγμές και τα πρόσωπα των ανθρώπων που ήταν μαζί του όταν ο κόσμος του άλλαζε δραστικά.

Ο MακΚάρτνεϊ χρησιμοποιούσε μια κάμερα SLR Pentax 35 mm, μια τεχνολογία που επέτρεπε τον αυθορμητισμό και την «αισθητική στιγμιότυπου» της δεκαετίας του 1960.

«Είναι φυσικό ταλέντο. Οι φωτογραφίες του έχουν μια αίσθηση ερασιτεχνικού ζήλου, οι εικόνες του έχουν δύναμη. Μπορείτε να δείτε ότι βελτιώνεται ως φωτογράφος από τον Δεκέμβριο έως τον Φεβρουάριο, εν μέρει επειδή εξοικειώθηκε και με το φως που είναι πολύ διαφορετικό στην Αμερική από τη Βρετανία» σχολιάζει ο Τσουάνγκ.

Η έκθεση Rearview Mirror: Photos, Δεκέμβριος 1963–Φεβρουάριος 1964 από τον Πολ ΜακΚάρτνεϊ φιλοξενείται στη Gagosian του Μπέρβελι Χιλς από τις 25 Απριλίου έως τις 21 Ιουνίου.