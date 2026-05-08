08.05.2026 | 17:15
Ελεύθεροι οι όμηροι που κρατούνταν σε τράπεζα στη Γερμανία – Διέφυγαν οι δράστες
«Είπα στην οικογένειά του ότι ήταν οροθετικός»: Ο καλύτερος φίλος του Κιθ Χάρινγκ θυμάται
Art 08 Μαΐου 2026, 22:40

«Είπα στην οικογένειά του ότι ήταν οροθετικός»: Ο καλύτερος φίλος του Κιθ Χάρινγκ θυμάται

Ο Κέρμιτ Όσβαλντ γνώριζε τον Κιθ Χάρινγκ από τότε που ήταν πέντε ετών. Ξεκίνησαν ανταλλάσσοντας σημειώματα στην εκκλησία της γενέτειράς τους, το Κούτσταουν της Πενσυλβανίας.

Για σχεδόν τέσσερις δεκαετίες, ο καλλιτέχνης Κέρμιτ Όσβαλντ ζούσε με μερικά από τα πιο προσωπικά έργα που δημιούργησε ποτέ ο Χάρινγκ. Η είδηση είναι ότι τώρα τα έργα αυτά βγαίνουν σε δημοπρασία.

Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή

Η ιστορία του πώς ο Κιθ Χάρινγκ κατέληξε να ζωγραφίσει ένα κρεβατάκι μωρού ξεκίνησε ένα ήσυχο, συνηθισμένο απόγευμα του 1986. Η σύζυγος του καλύτερου φίλου του ήταν έγκυος και το ζευγάρι δεν είχε τα χρήματα να αγοράσει ένα καινούργιο κρεβάτι για το σπίτι τους στη γειτονιά Γκρίνποϊντ της Νέας Υόρκης.

«Πήρα τηλέφωνο τους γονείς μου για να ρωτήσω αν το παλιό μου κρεβατάκι ήταν ακόμα στη σοφίτα» λέει ο καλλιτέχνης Κέρμιτ Όσβαλντ, φίλος του Χάρινγκ από την παιδική ηλικία. «Το πήρα και το έβαψα κίτρινο, μετά ήρθε ο Κιθ, ήπιαμε μερικές μπύρες και ζωγράφισε το υπόλοιπο».

Ο Κιθ Χάρινγκ με τον γιο του Κέρμιτ Όσβαλντ το 1989. Φωτογραφία: Κέρμιτ Όσβαλντ / The Guardian

Η μποέμ σκηνή της Νέας Υόρκης

Ο Χάρινγκ είναι διάσημος ως διαχρονικός, παγκοσμίως αναγνωρισμένος υποστηρικτής του ακτιβισμού για το AIDS, της νυχτερινής ζωής και της μποέμ σκηνής της Νέας Υόρκης της δεκαετίας του 1980.

Ωστόσο, τίμησε τη σχέση του με τον ετεροφυλόφιλο καλύτερό του φίλο, ακόμη και όταν συναναστρεφόταν με τους Άντι Γουόρχολ, Ρόμπερτ Μέιπλθορπ και Ζαν Μισέλ Μπασκιά.

Κιθ Χάρινγκ, Χωρίς τίτλο Φωτογραφία: Κέρμιτ Όσβαλντ / The Guardian

Κίτρινο σαν ταξί

Η συλλογή έργων του Χάρινγκ που ανήκει στον Όσβαλντ εκτίθεται τώρα στο πλαίσιο της έκθεσης «Haring’s House: Works From the Collection of Kermit Oswald», μια δημόσια έκθεση που πραγματοποιείται αυτό το μήνα στο Sotheby’s της Νέας Υόρκης, ενώ τα έργα θα δημοπρατηθούν σε δύο δημοπρασίες στις 14 και 15 Μαΐου.

Το πιο εκπληκτικό αντικείμενο είναι το κρεβατάκι. Είναι κίτρινο σαν ταξί, με ζωγραφιές ντάκσχουντ (το σκυλί της οικογένειας Όσβαλντ) και δύο φιγούρες που αναπαριστούν τον Κέρμιτ και τη σύζυγό του, Λίζα.

Η προσωπική πλευρά

Είναι ένα από τα 20 έργα του Χάρινγκ που θα δημοπρατηθούν. Το πιο σημαντικό κομμάτι είναι μια αυτοπροσωπογραφία του 1985, μία από τις έξι μόνο που ο καλλιτέχνης ζωγράφισε ποτέ σε καμβά.

Οι εκτιμήσεις της δημοπρασίας κυμαίνονται από 3 έως 5 εκατομμύρια δολάρια, με το κρεβατάκι μόνο να εκτιμάται από 250.000 έως 350.000 δολάρια.

Με πολλά αντικείμενα που δεν έχουν παρουσιαστεί ποτέ δημόσια, η έκθεση εστιάζει στην προσωπική πλευρά ενός από τους πιο εμβληματικούς ομοφυλόφιλους καλλιτέχνες στην ιστορία.

Ο Κέρμιτ Όσβαλντ γνώριζε τον Χάρινγκ από τότε που ήταν πέντε ετών. Ξεκίνησαν ανταλλάσσοντας σημειώματα στην εκκλησία της γενέτειράς τους, το Κούτσταουν της Πενσυλβανίας.

Ως αγόρια, μοιράζονταν το πάθος για τη «δημιουργία πραγμάτων» και άρχισαν να ζωγραφίζουν μαζί.

«Κάναμε ποδήλατο και παίζαμε μπέιζμπολ, αν και σε διαφορετικές ομάδες, και ήμασταν πάντα ο ένας στο σπίτι του άλλου» θυμάται. Έκαναν μαζί τη διανομή εφημερίδων κι ο ηττημένος του πρωινού αγώνα έπρεπε να αγοράσει παγωτό.

Ζωγράφισε το αερόστατο

Ο Χάρινγκ λάτρευε τις «καλλιτεχνικές φάρσες» λέει ο Όσβαλντ. Στο λύκειο, το σιλό μιας γειτονικής φάρμας είχε πέσει και βρισκόταν πεσμένο κατά μήκος του χωραφιού.

«Ο Κιθ είπε ότι έμοιαζε με αερόστατο» θυμάται ο Όσβαλντ, οπότε τη νύχτα ζωγράφισαν το λογότυπο της Goodyear στο πλάι του. «Ήταν αγροτική περιοχή. Δεν υπήρχαν γκράφιτι πουθενά, και φυσικά ο Κιθ δεν θεωρούσε τον εαυτό του, ουσιαστικά, καλλιτέχνη γκράφιτι».

Με επιρροές από Γουίλιαμ Μπάροουζ

Τα πρώιμα έργα του Χάρινγκ σε χαρτί, χωρίς τίτλο, από τα τέλη της δεκαετίας του 1970 και τις αρχές της δεκαετίας του 1980, συχνά χρησιμοποιούσαν κομμένα αποσπάσματα εφημερίδων και φωτοτυπίες, μια πρακτική επηρεασμένη από την τεχνική του «cut-up» του Γουίλιαμ Μπάροουζ.

Οι δύο καλλιτέχνες (Χάρινγκ και Μπάροουζ) συναντήθηκαν το 1983 και συνεργάστηκαν στο Apocalypse, μια σειρά μεταξοτυπιών με κείμενο του Μπάροουζ, το 1988, τη χρονιά που ο Χάρινγκ βρέθηκε θετικός στον ιό HIV.

Το δίδυμο αποκαλούσε τη διαρκώς αυξανόμενη φήμη του Χάρινγκ «η τίγρη»

Εθισμένος στις ειδήσεις

Ο Όσβαλντ δίνει μια ερμηνεία του έργου του Χάρινγκ: «Πρέπει να θυμάστε ότι ο Κιθ ήταν διανομέας εφημερίδων».

Ο Όσβαλντ λέει ότι τα πολλά έργα χωρίς τίτλο του καλλιτέχνη πρέπει να διαβάζονται παράλληλα με την ημερομηνία. «Οι τίτλοι των ειδήσεων ήταν πάντα ένα μεγάλο μέρος της ζωής του Κιθ» εξηγεί.

«Τα έργα ήταν χωρίς τίτλο επειδή ήθελε να βλέπεις την ημερομηνία και να κοιτάς τους τίτλους από τη New York Post ή τους New York Times.»

Όταν ρωτήθηκε πώς θα ήταν ο Χάρινγκ σήμερα, απάντησε: «Τότε ο κόσμος ήταν πιο αναλογικός. Αν ήθελες να σχολιάσεις τα νέα, έπρεπε να βάλεις μελάνι πάνω σε χαρτί. Με τα σημερινά δεδομένα, ο Κιθ θα ήταν μπλόγκερ και σίγουρα εθισμένος στις ειδήσεις».

Ο πατέρας ξυλουργός

Και οι δύο μετακόμισαν στη Νέα Υόρκη το 1978 για να σπουδάσουν στη Σχολή Εικαστικών Τεχνών. Ο Όσβαλντ κατασκεύασε το εργαστήριο στο στούντιο του Χάρινγκ, κάθε πλαίσιο που χρησιμοποίησε ο Χάρινγκ και εγκατέστησε τις εκθέσεις του Χάρινγκ.

Ο πατέρας του Όσβαλντ ήταν ξυλουργός και ο Όσβαλντ δίδαξε στον Χάρινγκ πώς να δουλεύει με το ξύλο. Τα ξύλινα ανάγλυφα έργα που θα δημοπρατηθούν, συμπεριλαμβανομένου ενός έργου χωρίς τίτλο της δεκαετίας του 1980 που απεικονίζει μια φιγούρα να πέφτει από μια σκάλα (που πιστεύεται ότι είναι η πρώτη χρήση του μοτίβου της «σκάλας» από τον Χάρινγκ, το οποίο είναι συνηθισμένο στο έργο του), εκτιμώνται μεταξύ 150.000 και 200.000 δολαρίων και δεν θα μπορούσαν να είχαν δημιουργηθεί χωρίς τη βοήθεια του Όσβαλντ.

Η φήμη ως τίγρη

Μέχρι το 1985, ο Χάρινγκ είχε γίνει διάσημος και ζωγράφισε την αυτοπροσωπογραφία του από μια φωτογραφία Polaroid, με το πρόσωπό του πάνω στο σώμα μιας σφίγγας.

Προσκάλεσε τον Όσβαλντ στο στούντιο και του είπε να πάρει όποιο έργο ήθελε. Ο Όσβαλντ επέλεξε αυτό.

Το δίδυμο αποκαλούσε τη διαρκώς αυξανόμενη φήμη του Χάρινγκ «η τίγρη».

«Δουλεύεις και δουλεύεις και δουλεύεις νομίζοντας ότι τελικά θα καταφέρεις να ανέβεις στην τίγρη και να την καβαλήσεις» λέει ο Όσβαλντ.

«Αλλά όταν τελικά συμβεί αυτό, το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να κρατηθείς με νύχια και με δόντια, και το καλύτερο που μπορείς να ελπίζεις είναι να την κατευθύνεις λίγο. Την τίγρη δεν μπορείς να την ελέγξεις. Η τίγρη σε παίρνει βόλτα».

«Κάθισα με την οικογένειά του και τους είπα ότι ο Κιθ ήταν οροθετικός». Ο Χάρινγκ ήταν πολύ άρρωστος για να το κάνει

Κανένας ανταγωνισμός

Ο Όσβαλντ επέλεξε να μην καβαλήσει την τίγρη. «Δεν ήταν μάχη. Δεν υπήρχε ανταγωνισμός. Δεν ανταγωνίζεσαι τους φίλους σου».

«Κανένας ανταγωνισμός» επαναλαμβάνει. «Καθώς ο Κιθ γινόταν όλο και πιο επιτυχημένος, μου αγόραζε ρούχα σχεδιαστών για τα εγκαίνια, για να σιγουρευτεί ότι θα φαινόμουν ωραίος».

Ο Όσβαλντ έμαθε επίσης ότι ο Χάρινγκ ήταν ομοφυλόφιλος κατά τη διάρκεια της φιλίας τους, όταν ήταν 16 ή 17 ετών.

«Όταν αγαπάς κάποιον, τον αγαπάς ολόκληρο, την καρδιά και την ψυχή του, οπότε ποτέ δεν αμφισβήτησα την αγάπη μου για τον Κιθ όταν έμαθα ότι ήταν ομοφυλόφιλος».

House music

Του άρεσε ο μακροχρόνιος σύντροφος του Χάρινγκ, ο Χουάν Ντουμπόουζ, ο οποίος ήταν DJ, και λέει ότι ο Χάρινγκ εμπνεόταν από τη house μουσική και το νέο κύμα της εποχής (συγκεκριμένα, λέει ο Όσβαλντ, ο Χάρινγκ ήταν μεγάλος θαυμαστής των Talking Heads).

Ο Όσβαλντ έχει εκατοντάδες κασέτες με μίξεις του Χάρινγκ από εκείνα τα χρόνια. Ο γιος του Όσβαλντ είναι επίσης ομοφυλόφιλος και, παρεμπιπτόντως, ο Χάρινγκ είναι ο νονός του γιου του. Ο Όσβαλντ πιστεύει ότι ο Χάρινγκ «με προετοίμαζε για κάτι που θα αποτελούσε σημαντικό μέρος της ζωής μου».

Το τέλος του Χάρινγκ

Ο Χάρινγκ πέθανε από επιπλοκές σχετικές με το AIDS σε ηλικία 31 ετών, στις 16 Φεβρουαρίου 1990. «Ήμουν μαζί του την ημέρα πριν πεθάνει. Πέθανε την ημέρα μετά τα γενέθλιά μου, κάτι που ακόμα μερικές φορές κάνει τη μέρα δύσκολη».

Νωρίτερα, ο Όσβαλντ οδήγησε τους γονείς του Χάρινγκ στην πόλη όταν έγινε σαφές «ότι είχε έρθει η ώρα, ότι τα πράγματα χειροτέρευαν».

Λέει: «Κάθισα με την οικογένειά του και τους είπα ότι ο Κιθ ήταν οροθετικός». Ο Χάρινγκ ήταν πολύ άρρωστος για να το κάνει.

Εμπειρική σχέση

Αναφερόμενος στον λόγο για τον οποίο πουλάει αντικείμενα που προέρχονται από μια τόσο μακροχρόνια και στενή φιλία, ο Όσβαλντ λέει: «Συνειδητοποίησα ότι η σχέση μου με αυτά τα έργα είναι εμπειρική.

»Το έργο δεν είναι παρά το υλικό αποτέλεσμα αυτής της σχέσης. Αγαπώ την ανάμνηση του να βρίσκομαι στο δωμάτιο όταν τα περισσότερα από αυτά δημιουργούνταν».

Παρ’ όλα αυτά, πολλοί θα δυσκολευόντουσαν να αποχωριστούν έργα ενός τόσο εμβληματικού καλλιτέχνη, και μάλιστα ενός φίλου.

Σε κάποιο μουσείο

Ο Όσβαλντ, ωστόσο, επιθυμεί τα έργα να καταλήξουν σε ένα μουσείο, όπου θα μπορούν να τα δουν και άλλοι, αν και δεν το δηλώνει ποτέ ρητά: «Δεν σου ανήκει η τέχνη, είσαι απλώς ο φύλακάς της». Λέει ότι ο «πραγματικός σκοπός» αυτών των έργων είναι «να βγουν στον κόσμο για να κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν».

Αντίθετα, ο Τζέφρι Ντίτς, ο μακροχρόνιος έμπορος τέχνης που εκπροσωπεί την περιουσία του Χάρινγκ ελπίζει ότι μια νεαρή οικογένεια θα αγοράσει το κρεβατάκι. «Ελπίζω να καταλήξει σε ένα παιδικό δωμάτιο!» λέει. «Είναι για παιδιά. Πρέπει να χρησιμοποιηθεί».

*Η έκθεση «Haring’s House: Works From the Collection of Kermit Oswald» παρουσιάζεται στο Sotheby’s της Νέας Υόρκης έως τις 14 Μαΐου.

*Με στοιχεία από theguardian.com

Η απουσία του Ιράν από τη Μπιενάλε και η γεωπολιτική της τέχνης

Η αποχώρηση του Ιράν από τη Μπιενάλε της Βενετίας, λίγες ημέρες πριν από τα εγκαίνια, αντανακλά την οικονομική πίεση, τη γεωπολιτική ένταση και τα όρια της κρατικής εκπροσώπησης στην τέχνη

Εξακόσια άτομα αφέθηκαν στην ηδονή ενός δημόσιου φιλιού – «Μετά την πανδημία έμοιαζε απαγορευμένο»

Το φιλί είναι μια πράξη οικεία, πρωτόγονη και συναισθηματική. Η τραγουδίστρια Tove Lo και ο φωτογράφος Kenny Laubbacher τιμούν αυτή την πράξη σε ένα νέο βιβλίο.

«Ο Επίμονος Θάμνος»: Μια ποιητική διαδρομή αντοχής και ελπίδας

Η πρώτη ποιητική συλλογή του Σπύρου Μακρυγιάννη, με τίτλο «Ο Επίμονος Θάμνος», συνιστά μια ουσιαστική κατάθεση ψυχής που αναδεικνύει τη δύναμη της ποίησης ως μέσου κατανόησης του εαυτού και του κόσμου

«Αποκρουστικές» – Ο πίνακας του Πάμπλο Πικάσο που σόκαρε το Παρίσι και η «μαύρη» απάντηση του Χένρι Τέιλορ

Πάνω από έναν αιώνα μετά τις «Δεσποινίδες της Αβινιόν», ο Χένρι Τέιλορ επανέρχεται στον εμβληματικό πίνακα του Πικάσο, φωτίζοντας την αφρικανική επιρροή που ο δημιουργός δεν αναγνώρισε ποτέ ανοιχτά

Μπιενάλε Βενετίας: Διαμαρτυρία Pussy Riot και Femen έξω από το ρωσικό περίπτερο για την επιστροφή της Ρωσίας

Η Ρωσία επέστρεψε στη Μπιενάλε της Βενετίας για πρώτη φορά μετά την εισβολή στην Ουκρανία, με Pussy Riot και Femen να καταγγέλλουν ότι η τέχνη χρησιμοποιείται ως εργαλείο προπαγάνδας

Οι Πειρατές του Νίκου Κυριακόπουλου μας «ταξιδεύουν» στην εικαστική παράδοση του livre d'artiste

Το Art Project Space παρουσιάζει την Πέμπτη 7 Μαΐου τη συλλεκτική έκδοση Πειρατές, με πρωτότυπα χαρακτικά του Νίκου Κυριακόπουλου. Εκεί όπου η τέχνη είναι τρόπος ζωής

Ιράν: Αποσύρεται από την Μπιενάλε της Βενετίας λίγες ημέρες πριν από τα εγκαίνια

Η Τεχεράνη δεν θα συμμετάσχει τελικά στη φετινή Μπιενάλε, σε μια διοργάνωση που ήδη σημαδεύεται από παραιτήσεις, πολιτικές εντάσεις και διαμάχες για Ισραήλ και Ρωσία

«NoMuds» - Είκοσι σύγχρονοι κεραμίστες δίνουν σχήμα στον χρόνο που περνάει

Η ομαδική έκθεση «NoMuds» παρουσιάζεται στον πολυχώρο FOUAR στην Αθήνα, συγκεντρώνοντας 20 σύγχρονους κεραμίστες που αναδεικνύουν τη δυναμική και την εξέλιξη της ελληνικής κεραμικής τέχνης.

«Ο θρύλος επέστρεψε» - Ο Banksy επιβεβαίωσε ότι το μυστήριο άγαλμα στο κέντρο του Λονδίνου είναι δικό του

Μετά από περίπου 24 ώρες μυστηρίου, ο Banksy ανέβασε ένα βίντεο στα social media επιβεβαιώνοντας ότι το άγαλμα στην Waterloo Place είναι δικό του έργο

Ένα άγαλμα εμφανίστηκε ξαφνικά στο κέντρο του Λονδίνου και όλοι αναρωτιούνται αν είναι το νέο έργο του Banksy

Την Τετάρτη ένα άγαλμα έκανε ξαφνικά την εμφάνισή του στην Waterloo Place του Λονδίνου, φέρει την υπογραφή του Banksy, αλλά κανείς δεν ξέρει αν είναι έργο του διάσημου street artist

Μαγιό, θαλασσινό αλάτι και το αγόρι μου - Πώς ήταν η Ίμπιζα στα '70s

Η Ίμπιζα των '70s δεν έχει καμία σχέση με αυτό που γνωρίζουμε σήμερα. Τότε μιλούσαμε για μποεμ τύπους που διάβαζαν εφημερίδα σε τοπικά καφέ, ενόσω τα μπαρ του νησιού είχαν ακόμη χαρακτήρα,

Μπιενάλε: Εκτός βραβείων οι καλλιτέχνες από χώρες που κατηγορούνται για εγκλήματα πολέμου – «Προπαγάνδα» βλέπει το Ισραήλ

Η απόφαση της επιτροπής της Μπιενάλε να αποκλείσει από βραβεία χώρες «των οποίων οι ηγέτες διώκονται για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας» προκαλεί έντονες αντιδράσεις από το Ισραήλ

Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Μόνο τρεις εβδομάδες έκατσε σε κέντρο θεραπείας η ποπ σταρ μετά τη σύλληψή της

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς φέρεται να μπήκε σε ιδιωτικό κέντρο θεραπείας μετά τη σύλληψή της για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, αλλά αποχώρησε σε λιγότερο από τρεις εβδομάδες

Η στεγαστική κρίση θερίζει, ο πρωθυπουργός πανηγυρίζει – Στο 13,8% ο πληθωρισμός στέγασης

Η στεγαστική κρίση οξύνεται ραγδαία, με τον πληθωρισμό στη στέγαση να τρέχει με ετήσιο ρυθμό 13,8% και 40% στην εξαετία. Παρεμβάσεις από την αντιπολίτευση για στεγαστικό και ακρίβεια.

Παναθηναϊκός – Βαλένθια 86-89: Ηττήθηκε ξανά και πάει για «τελικό» στην Ισπανία

Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε για 2η σερί φορά στο ΟΑΚΑ από τη Βαλένθια (89-86), οι Ισπανοί ισοφάρισαν τη σειρά σε 2-2 και πλέον η πρόκριση στο Final-4 της Αθήνας θα κριθεί σε πέμπτο παιχνίδι στην έδρα τους

NBA Europe: Το σχέδιο των 3 δισ. δολαρίων που αλλάζει το ευρωπαϊκό μπάσκετ

NBA και η FIBA ετοιμάζουν τη μεγαλύτερη επανάσταση στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ, με επενδύσεις-μαμούθ, μόνιμα franchises, εγγυημένα έσοδα και στόχο τη δημιουργία μιας νέας πανευρωπαϊκής «σουπερλίγκας»

Ζαλγκίρις – Φενέρμπαχτσε 90-94: Πρόκριση στην παράταση οι Τούρκοι και «ραντεβού» με τον Ολυμπιακό

Η πρωταθλήτρια Φενέρμπαχτσε επικράτησε στην παράταση της Ζαλγκίρις με 94-90, έκανε το 3-1 στη σειρά και προκρίθηκε στο Final 4 της Αθήνας όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό.

Μέσι: «Η Αργεντινή δεν είναι φαβορί για το Μουντιάλ» - Τι είπε για την «κόντρα» του με Ρονάλντο

Ο Λιονέλ Μέσι δήλωσε ότι η Αργεντινή δεν είναι το φαβορί για την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 που θα φιλοξενήσουν ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδάς, από 11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου.

Δουδωνής: Ανυπολόγιστο το κόστος της κυβερνητικής ολιγωρίας για εμβολιασμό – Καταστρέφεται η κτηνοτροφία της Λέσβου

Επίθεση στην κυβέρνηση για καθυστέρηση στους εμβολιασμούς ζώων εξαπέλυσε από τη Λέσβο ο Π. Δουδωνής, ζητώντας άμεση στήριξη των κτηνοτρόφων.

«Στο εξωτερικό κινδυνεύει η ζωή μου»: Συγκλονίζει η ιστορία Ιρακινής που ζητά άδεια διαμονής από το υπ. Μετανάστευσης

«Ζητώ μόνο να μείνω και να δουλέψω μόνιμα στη χώρα που μεγάλωσα. Έφυγα για να γλυτώσω. Με διώχνουν και από την Ελλάδα. Δεν έχω πού αλλού να πάω» λέει η 35χρονη, που δέχεται απειλές από μαφία προηγμένης δυτικής χώρας. Η απάντηση πηγών του υπουργείου.

Σπουδαίος Σίσκος στα 200μ. ύπτιο: Κορυφαία επίδοση στον κόσμο και Πανελλήνιο ρεκόρ! (vid)

Εντυπωσιακός ο Απόστολος Σίσκος στην πρεμιέρα του «Acropolis Swim Open» στο ΟΑΚΑ. Ο 21χρονος πρωταθλητής σημείωσε πανελλήνιο ρεκόρ και την καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο στα 200μ. ύπτιο!

Πάπας Λέων ΙΔ’: Έξι πράγματα που μάθαμε για τον πρώτο Αμερικάνο ποντίφικα στο πρώτο έτος της θητείας του

Ο καρδινάλιος Ρομπέρ Πρεβό, ο οποίος επέλεξε το όνομα Πάπας Λέων ΙΔ' εξελέγη στις 8 Μαΐου 2025 ως ο 267ος επίσκοπος της Ρώμης και ηγέτης των 1,4 δισεκατομμυρίων καθολικών παγκοσμίως

LIVE: Παναθηναϊκός – Βαλένθια

LIVE: Παναθηναϊκός – Βαλένθια. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Βαλένθια για το Game 4 των play offs της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Κόντρα στην πολιτική της η Ευρωπαϊκή Ένωση αύξησε τις εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου

Παρά την θέληση της ΕΕ να απεξαρτηθεί από την ρωσική ενέργεια, η ένωση αύξησε τις εισαγωγές φυσικού αερίου από τη Ρωσία τους τέσσερις πρώτους μήνες του 2026

Η ποινή της Ρεάλ σε Τσουαμενί και Βαλβέρδε μετά μετά το σοβαρό επεισόδιο μεταξύ τους

Ούτε διακοπή συμβολαίου, ούτε αποκλεισμός από αγώνες η ποινή της Ρεάλ σε Βαλβέρδε και Τσουαμενί για τον άγριο καυγά που είχαν. Έκαστος θα πληρώσει πρόστιμο ύψους μισού εκατομμυρίου ευρώ.

ΝΔ: Η σκιώδης κούρσα διαδοχής έχει ήδη ξεκινήσει – Θέσεις εκκίνησης και θέσεις μάχης

Με γραμμή εκκίνησης το επικείμενο συνέδριο και με ορατό σταθμό τη βραδιά της πρώτης κάλπης, οι επίδοξοι εσωκομματικοί παίκτες οργανώνουν τον σχεδιασμό τους για την επόμενη μέρα στη ΝΔ. Τα στρατόπεδα, οι στρατηγικές και οι συμμαχίες για τη μετά Μητσοτάκη εποχή.

Inflation in Greece Surges to 5.4% in April

Fuel, transport and food costs drove a sharp monthly spike, with diesel prices up 32.4% year-on-year and no relief expected in the months ahead

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally's Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

