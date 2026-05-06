06.05.2026 | 15:23
Σημαντική είδηση:
06.05.2026 | 15:23
Τραγωδία στην Αίγινα - Νεκρό κοριτσάκι 20 μηνών
Επιστροφή στο Λονδίνο των 90s – Το κλάμπινγκ, ο απόηχος του AIDS, η άρνηση της ιεραρχίας
Culture Live 06 Μαΐου 2026, 17:55

Επιστροφή στο Λονδίνο των 90s – Το κλάμπινγκ, ο απόηχος του AIDS, η άρνηση της ιεραρχίας

Μια νέα έκθεση στη Tate εξερευνά την τέχνη και τη μόδα των 90s, τότε που όλα ήταν το ίδιο πιθανά όσο κι απίθανα –«Ήταν μια στιγμή μετάβασης».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Οι στιγμές που μας «κόβουν» την ανάσα… μας δίνουν τελικά πνοή

Οι στιγμές που μας «κόβουν» την ανάσα… μας δίνουν τελικά πνοή

Η 90s έκθεση, σε επιμέλεια του Έντουαρντ Έννινφουλ (πρώην διευθυντή της Βρετανικής Vogue), θα αναδείξει τη νοοτροπία του «DIY» της εποχής και θα απομακρύνει το ενδιαφέρον από το κίνημα «Cool Britannia» – αυτό δηλώνει.

Η πρώτη μεγάλη ταινία του Στιβ ΜακΚουίν, ένας πίνακας του Κρις Οφίλι προς τιμήν της Ντορίν και του Στίβεν Λόρενς, καθώς και εικόνες από τους θαμώνες του θρυλικού κλαμπ «Haçienda» θα εκτεθούν στην Tate Britain στο πλαίσιο της έκθεσης με θέμα τη δεκαετία του ’90.

Η έκθεση θα εξερευνήσει την τέχνη και τη μόδα κατά τη διάρκεια μιας δεκαετίας που αναδιαμόρφωσε την πολιτιστική ταυτότητα της Βρετανίας και «δημιούργησε συνθήκες που εξακολουθούν να ισχύουν», όπως δήλωσε ο Έντουαρντ Έννινφουλ.

Juergen Teller, Young Pink Kate, London 1998 © Juergen Teller

Οι αποκλεισμένοι της κυρίαρχης αφήγησης της Cool Britannia

Η έκθεση «The 90s: Art and Fashion», που θα εγκαινιαστεί αυτό το φθινόπωρο, θα περιλαμβάνει έργα από σχεδόν 70 καλλιτέχνες, φωτογράφους και σχεδιαστές, από τους Young British Artists έως τον σχεδιαστή μόδας Alexander McQueen και τον Άγγλο καλλιτέχνη Ντάμιεν Χιρστ.

Θα φωτίσει τα νεαρά καλλιτεχνικά ταλέντα που αναδείχθηκαν κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου και θα δώσει στο κοινό την ευκαιρία να επανεξετάσει εκείνη την εποχή ως ένα σημείο αναφοράς στη βρετανική τέχνη.

Η έκθεση θα περιλαμβάνει καλλιτέχνες των οποίων το έργο έστρεψε την προσοχή σε εκείνους που είχαν σε μεγάλο βαθμό αποκλειστεί από την κυρίαρχη αφήγηση της Cool Britannia της εποχής

Αχ, αυτά τα 90s

Η έκθεση θα περιλαμβάνει καλλιτέχνες των οποίων το έργο έστρεψε την προσοχή σε εκείνους που είχαν σε μεγάλο βαθμό αποκλειστεί από την κυρίαρχη αφήγηση της Cool Britannia της εποχής.

Μεταξύ των έργων που παρουσιάζονται περιλαμβάνονται η πρώτη σημαντική ταινία του Στιβ Μακ Κουίν, Bear (1993), μια κινηματογραφική απεικόνιση της προσωπικής αντιπαράθεσης μεταξύ δύο ανδρών· ο πίνακας του Κρις Οφίλι, No Woman, No Cry (1998), που κέρδισε το βραβείο Turner, καθώς και ένα βίντεο του Κιθ Πάιπερ που εξετάζει το θέμα του αθλητισμού και της εθνικής ταυτότητας.

«Αντι-μοδάτο»

Η Tate δήλωσε ότι η έκθεση θα ανοίξει με μια εξερεύνηση της τάσης-στάσης «DIY» (Do It Yourself) της εποχής, με φωτογραφίες των Corinne Day, Nigel Shafran και Juergen Teller – οι οποίοι ήταν στην πρώτη γραμμή του καθορισμού του «αντι-μοδάτου» στυλ grunge –για εκδόσεις όπως τα i-D και Dazed & Confused.

Θα παρουσιαστούν επίσης οι Barbara Walker, Jenny Saville και Gillian Wearing, οι οποίες χρησιμοποίησαν πραγματικούς ανθρώπους ως μούσες, καθώς και οι Tracey Emin, Sam Taylor-Johnson και Sarah Lucas, οι οποίες γοήτευσαν το κοινό με το αναρχικό τους πνεύμα και το ειλικρινές έργο τους που ασχολείται με την αυτονομία, την ταυτότητα και την κοινωνική τάξη.

Η έκθεση θα εξερευνήσει επίσης τα εννοιολογικά της ρεύματα, συμπεριλαμβανομένης της αντίδρασης του Hamad Butt στον αντίκτυπο της κρίσης του AIDS και των γεμάτων φορμαλδεΰδη γλυπτών του Ντάμιεν Χιρστ

Η κρίση του AIDS

Η νεανική στάση της δεκαετίας θα αποτυπωθεί σε ταινίες και φωτογραφίες, από την ταινία του Mark Leckey του 1999 «Fiorucci Made Me Hardcore» έως εικόνες που καταγράφουν νέους σε βραδιές σε κλαμπ, όπως το Haçienda στο Μάντσεστερ και το Bagley’s στο Λονδίνο.

Η έκθεση θα εξερευνήσει επίσης τα εννοιολογικά της ρεύματα, συμπεριλαμβανομένης της αντίδρασης του Hamad Butt στον αντίκτυπο της κρίσης του AIDS και των γεμάτων φορμαλδεΰδη γλυπτών του Ντάμιεν Χιρστ.

«Αυτό που χαρακτήρισε εκείνη την περίοδο δεν ήταν ένα μεμονωμένο κίνημα, αλλά μια ενέργεια –η άρνηση της ιεραρχίας και η πεποίθηση ότι νέες φωνές μπορούσαν και έπρεπε να ακουστούν στον χώρο της τέχνης, της μόδας, της μουσικής και της εικαστικής δημιουργίας»

Οραματιστές και πρωτοπόροι

Περιλαμβάνονται έργα οραματιστών σχεδιαστών που έσβησαν τα όρια μεταξύ τέχνης και μόδας, από τις προκλητικές παρουσιάσεις του Alexander McQueen έως τα ρούχα του Hussein Chalayan, εμπνευσμένα από αντικείμενα της καθημερινότητας.

Η έκθεση ολοκληρώνεται με καλλιτέχνες και σχεδιαστές που ασχολήθηκαν με το παρελθόν και το μέλλον της Βρετανίας, όπως η Yinka Shonibare και η Maud Sulter, οι οποίες έθεσαν ερωτήματα σχετικά με τη διαφορετικότητα και την αναπαράσταση, καθώς και η Vivienne Westwood και ο John Galliano, οι οποίοι εξέτασαν το στυλ, την κοινωνική τάξη και την εθνική μυθολογία.

«Κάτι άλλαζε»

Ο Έντουαρντ Έννινφουλ είπε ότι το 1990 ήταν μια «στιγμή μετάβασης», προσθέτοντας: «Το Λονδίνο εκείνη την εποχή δεν ήταν η εκλεπτυσμένη παγκόσμια πρωτεύουσα που είναι σήμερα – ήταν ακατέργαστο, ασταθές και γεμάτο δυνατότητες.

»Υπήρχε η αίσθηση ότι κάτι άλλαζε, ακόμα κι αν δεν είχαμε τη γλώσσα για να το περιγράψουμε.

»Αυτό που χαρακτήρισε εκείνη την περίοδο δεν ήταν ένα μεμονωμένο κίνημα, αλλά μια ενέργεια –η άρνηση της ιεραρχίας και η πεποίθηση ότι νέες φωνές μπορούσαν και έπρεπε να ακουστούν στον χώρο της τέχνης, της μόδας, της μουσικής και της εικαστικής δημιουργίας».

Η διαφορετικότητα ως δύναμη

Ως νέος μαύρος άνδρας, ο Έννινφουλ, από το Ladbroke Grove του Λονδίνου, εκείνη η εποχή είχε να κάνει επίσης με την πρόσβαση και το «να βρεις τη θέση σου σε χώρους που δεν είχαν σχεδιαστεί με εσένα στο μυαλό τους».

«Η δεκαετία του 1990 δημιούργησε συνθήκες που εξακολουθούν να ισχύουν» πρόσθεσε ο Έννινφουλ. «Η συγχώνευση της υψηλής και της λαϊκής κουλτούρας, η πολιτικοποίηση της μόδας και της εικόνας και η ανάδυση της διαφορετικότητας ως δημιουργικής δύναμης.

»Και ίσως, το πιο σημαντικό, μας υπενθυμίζει ότι τα ερωτήματα που θέταμε τότε παραμένουν επείγοντα και σήμερα –ερωτήματα σχετικά με την ορατότητα, την πρόσβαση και το ποιος έχει τη δυνατότητα να γίνει ορατός».

Η έκθεση, πρόσθεσε ο Έννινφουλ, είναι «μια πρόσκληση, όχι να κοιτάξουμε πίσω, αλλά να κοιτάξουμε ξανά, να επανεξετάσουμε εκείνη τη δεκαετία, όχι ως ένα κλειστό κεφάλαιο, αλλά ως κάτι που εξακολουθεί να εξελίσσεται».


*Με στοιχεία από theguardian.com | Αρχική Φωτό: Flesh at the Haçienda, 1996. Photograph: Jon Shard/British Culture Archive/PA

Economy
Ομόλογα: Τα spreads επιστρέφουν και το ακριβό χρήμα ξαναγράφει τις ισορροπίες στην Ευρώπη

Ομόλογα: Τα spreads επιστρέφουν και το ακριβό χρήμα ξαναγράφει τις ισορροπίες στην Ευρώπη

Οι στιγμές που μας «κόβουν» την ανάσα… μας δίνουν τελικά πνοή

Οι στιγμές που μας «κόβουν» την ανάσα… μας δίνουν τελικά πνοή

Wall Street: Άνοδος με την ελπίδα της λήξης του πολέμου

Wall Street: Άνοδος με την ελπίδα της λήξης του πολέμου

Οι Πειρατές του Νίκου Κυριακόπουλου μας «ταξιδεύουν» στην εικαστική παράδοση του livre d’artiste
Συλλεκτική έκδοση 06.05.26

Οι Πειρατές του Νίκου Κυριακόπουλου μας «ταξιδεύουν» στην εικαστική παράδοση του livre d'artiste

Το Art Project Space παρουσιάζει την Πέμπτη 7 Μαΐου τη συλλεκτική έκδοση Πειρατές, με πρωτότυπα χαρακτικά του Νίκου Κυριακόπουλου. Εκεί όπου η τέχνη είναι τρόπος ζωής

Άλλη μια δημοσιογράφος είναι πολύ κακή στη δουλεία της για τον Ντόναλντ Τραμπ – Τι τον εξόργισε
«Δεν είμαι παιδόφιλος» 06.05.26

Άλλη μια δημοσιογράφος είναι πολύ κακή στη δουλεία της για τον Ντόναλντ Τραμπ – Τι τον εξόργισε

Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε «απαίσια» τη δημοσιογράφο Νόρα Ο’Ντόνελ, λέγοντας ότι «σχεδόν οποιαδήποτε γυναίκα από τον δρόμο θα μπορούσε να κάνει την ίδια δουλειά»

Μια πρώτη ματιά στο ντοκιμαντέρ για τη ζωή της Κάιλι Μινόγκ
Πριγκίπισσα της ποπ 06.05.26

Γυμνές πόζες, έρωτες και καρκίνος: Μια πρώτη ματιά στο ντοκιμαντέρ για τη ζωή της Κάιλι Μινόγκ

Μετά από 17 άλμπουμ, δύο βραβεία Grammy και πάνω από 80 εκατ. πωλήσεις δίσκων, η «πριγκίπισσα της ποπ» Κάιλι Μινόγκ επιστρέφει με ένα ντοκιμαντέρ για τη ζωή της

Ο Τζον Μάλκοβιτς έλαβε την κροατική υπηκοότητα
Κροατία 06.05.26

Ο Τζον Μάλκοβιτς έγινε... Κροάτης

Την κροατική υπηκοότητα έλαβε ο χολιγουντιανός ηθοποιός Τζον Μάλκοβιτς, η προγιαγιά και ο προπάππους του οποίου είχαν μεταναστεύσει στις ΗΠΑ από το Οζάλι της κεντρικής Κροατίας.

Τι πιστεύουν αληθινές σεξεργάτριες για το Euphoria;
«Γραμμένο από άνδρες» 05.05.26

Τι πιστεύουν αληθινές σεξεργάτριες για το Euphoria;

«Με την Κάσι και το OnlyFans, δεν νομίζω ότι έχουμε μια ειλικρινή απεικόνιση του πώς λειτουργεί πραγματικά η πλατφόρμα», λέει η Κέισι Κέι, performer ταινιών ενηλίκων για το Euphoria

Το Μουσείο Καζαντζάκη γιορτάζει τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων με ελεύθερη είσοδο και θεματική ξενάγηση
Culture Live 05.05.26

Το Μουσείο Καζαντζάκη γιορτάζει τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων με ελεύθερη είσοδο και θεματική ξενάγηση

«Ενώνοντας έναν Διαιρεμένο κόσμο με τα Μουσεία» είναι το φετινό εορταστικό θέμα, ενώ η ξενάγηση θα έχει τίτλο «Νίκος Καζαντζάκης: στις αποχρώσεις των ιδεών».

Το νέο trailer της Οδύσσειας του Κρίστοφερ Νόλαν είναι επικό
«Πες μου τι θυμάσαι;» 05.05.26

Ο Κύκλωπας, ο σατανικός Αντίνοος και η μάχη με τους Θεούς - Το νέο trailer της Οδύσσειας του Κρίστοφερ Νόλαν είναι επικό

Κάτι περισσότερο από δύο μήνες έμειναν μέχρι να βγει στις σκοτεινές αίθουσες η Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν και ο γνωστός δημιουργός μας έδωσε μια γεύση από όλα όσα θα δούμε

«Σ’ αγαπώ, πατέρα, αλλά μισώ όσα εκπροσωπείς»: Από την ελίτ στον IRA η «περήφανα ένοχη» Ρόουζ Ντάγκντεϊλ
Βερμέερ «καπνός» 05.05.26

«Σ’ αγαπώ, πατέρα, αλλά μισώ όσα εκπροσωπείς»: Από την ελίτ στον IRA η «περήφανα ένοχη» Ρόουζ Ντάγκντεϊλ

Από τα σαλόνια της ελίτ στον IRA, η Ρόουζ Ντάγκντεϊλ γύρισε την πλάτη στην τάξη της και βρέθηκε σε βομβιστικές επιθέσεις και μια ιστορική ληστεία τέχνης

Το φιλμ Electroma των Daft Punk γιορτάζει 20 χρόνια ζωής
Δύο δεκαετίες μετά 05.05.26

Τα ρομπότ επιστρέφουν - Το φιλμ Electroma των Daft Punk γιορτάζει 20 χρόνια ζωής στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Τραϊμπέκα

Δύο δεκαετίες μετά την κυκλοφορία της, η ταινία Electroma των Daft Punk απέκτησε μια βελτιωμένη έκδοση που θα προβληθεί στο φετινό Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Τραϊμπέκα

Μπάγερν-Παρί 1-1: Θριαμβευτές οι Γάλλοι, πήραν το εισιτήριο για τον τελικό του Champions League (vid)
Champions League 07.05.26

Μπάγερν-Παρί 1-1: Θριαμβευτές οι Γάλλοι, πήραν το εισιτήριο για τον τελικό του Champions League (vid)

Η Παρί προηγήθηκε με τον Ντεμπελέ στο 3', η Μπάγερν ισοφάρισε στο 94', όμως οι φιλοξενούμενοι πήραν το εισιτήριο για τον τελικό και θα διεκδικήσιυν δεύτερη σερί χρονιά το Champions League κόντρα στην Αρσεναλ.

Άλμπερτ: «Δεν θα αφήσουμε τον Άταμαν να αλλάξει την κατάσταση, χωρίς να παίξει καλύτερο μπάσκετ»
Μπάσκετ 07.05.26

Άλμπερτ: «Δεν θα αφήσουμε τον Άταμαν να αλλάξει την κατάσταση, χωρίς να παίξει καλύτερο μπάσκετ»

Όσα είπε ο βοηθός του Μαρτίνεθ, μετά τη νίκη της Βαλένθια επί του Παναθηναϊκού, τονίζοντας πως στα δύο τελευταία παιχνίδια ο Εργκίν Αταμάν προσπθεί να επηρεάσει το παιχνίδι με τις διαμαρτυρίες του.

Ρωσία: Η προειδοποίηση της Μόσχας στις διπλωματικές αποστολές στο Κίεβο – Γιατί τώρα, τι μπορεί να συμβεί
Κόσμος 06.05.26

Η προειδοποίηση της Μόσχας στις διπλωματικές αποστολές στο Κίεβο - Γιατί τώρα, τι μπορεί να συμβεί

Η Ρωσία καλεί τις διπλωματικές αποστολές που βρίσκονται στο Κίεβο να είναι έτοιμες να απομακρύνουν άμεσα το προσωπικό τους σε περίπτωση που διαταχθούν μαζικά πλήγματα.

Κέιτ Μίντλετον: Γιατί επιλέγει την Ιταλία ως τον πρώτο της προορισμό μετά τη θεραπεία για τον καρκίνο;
Ατζέντα 06.05.26

Κέιτ Μίντλετον: Γιατί επιλέγει την Ιταλία ως τον πρώτο της προορισμό μετά τη θεραπεία για τον καρκίνο;

Η Κέιτ Μίντλετον θα ταξιδέψει στην Ιταλία την ερχόμενη εβδομάδα για την πρώτη επίσημη επίσκεψή της στο εξωτερικό μετά την περιπέτεια της υγείας της

Ο Λευκός Οίκος ενημέρωσε το Ιράν «με προσωπικό μήνυμα» για το Σχέδιο Ελευθερία – Η Τεχεράνη «δεν συμμορφώθηκε»
Πόλεμος στο Ιράν 06.05.26

Ο Λευκός Οίκος ενημέρωσε το Ιράν «με προσωπικό μήνυμα» για το Σχέδιο Ελευθερία – Η Τεχεράνη «δεν συμμορφώθηκε»

Ο Λευκός Οίκος είχε προειδοποιήσει από την Κυριακή για την επιχείρηση συνοδείας πλοίων για να φύγουν από τα Στενά. Και ζητούσε από το Ιράν να μην επέμβει. Το Ιράν απάντησε στο Σχέδιο Ελευθερία με πυρά

Σάκοτα: «Καλή ομάδα η Μάλαγα, αλλά πιστεύω ότι έχουμε έρθει πιο κοντά στο επίπεδό της»
Μπάσκετ 06.05.26

Σάκοτα: «Καλή ομάδα η Μάλαγα, αλλά πιστεύω ότι έχουμε έρθει πιο κοντά στο επίπεδό της»

Ντράγκαν Σάκοτα και Δημήτρης Φλιώνης μίλησαν για τον ημιτελικό του Basketball Champions League κόντρα στη Μάλαγα και αναφέρθηκαν σε όσα πρέπει να προσέξει η ΑΕΚ ώστε να προκριθεί στον τελικό.

Παναθηναϊκός – Βαλένθια 87-91: «Πέταξε» την ευκαιρία για «σκούπα» και τώρα… όλα για όλα στο Game 4 (vid)
Μπάσκετ 06.05.26

Παναθηναϊκός – Βαλένθια 87-91: «Πέταξε» την ευκαιρία για «σκούπα» και τώρα… όλα για όλα στο Game 4 (vid)

Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να επιστρέψει από το -19 με το οποίο έχανε από τη Βαλένθια, οι Ισπανοί όμως άντεξαν (91-87) και μείωσαν τη σειρά σε 1-2. «Όλα για όλα» στο τέταρτο παιχνίδι και πάλι στο ΟΑΚΑ.

PM 2.5: Το επικίνδυνο, λεπτό σωματίδιο, που διεισδύει βαθιά στους πνεύμονες
Κόσμος 06.05.26

Το επικίνδυνο, λεπτό σωματίδιο, που διεισδύει βαθιά στους πνεύμονες - Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα στην ΕΕ

Η ατμοσφαιρική ρύπανση από μικροσωματίδια PM 2.5 αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα περιβαλλοντικά προβλήματα στην Ευρώπη. Έως και το 20% των σταθμών παρακολούθησης κατέγραψαν επίπεδα υψηλότερα από τα ισχύοντα πρότυπα ποιότητας του αέρα. Τα υψηλότερα και τα χαμηλότερα επίπεδα. Πού βρίσκεται η Ελλάδα.

15χρονη έπεσε στον Ισθμό της Κορίνθου – Μετεφέρθηκε τραυματισμένη στο νοσοκομείο
Ελλάδα 06.05.26

15χρονη έπεσε στον Ισθμό της Κορίνθου – Μετεφέρθηκε τραυματισμένη στο νοσοκομείο

Η ανήλικη κατάφερε να κολυμπήσει για 20 λεπτά και να την ανασύρουν στελέχη του Λιμενικού - Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Κορίνθου έχοντας τραυματιστεί στην πλάτη

Πώς οι Καρντάσιαν κατέκτησαν τον κόσμο – Η ανατομία του καρτέλ της δόξας, το sex tape και το τέλος του
Στρατηγική 06.05.26

Πώς οι Καρντάσιαν κατέκτησαν τον κόσμο – Η ανατομία του καρτέλ της δόξας, το sex tape και το τέλος του

Στο νέο της βιβλίο Dekonstructing the Kardashians [Αποδομώντας τις Καρντάσιαν], η Μέι Τζέι Κόρεϊ εξετάζει την ιλιγγιώδη άνοδο της οικογένειας, τις στρατηγικές και το αύριο μετά από αυτές

Περιστέρι Betsson – ΠΑΟΚ 72-77: Το 2Χ2 ο «δικέφαλος» με Μπεβερλι και πρόκριση στα ημιτελικά (vid)
Μπάσκετ 06.05.26

Περιστέρι Betsson – ΠΑΟΚ 72-77: Το 2Χ2 ο «δικέφαλος» με Μπεβερλι και πρόκριση στα ημιτελικά (vid)

Ο ΠΑΟΚ νίκησε το Περιστέρι Betsson και στο «Ανδρέας Παπανδρέου (77-72)» , έκανε το 2-0 στη σειρά κι έγινε η πρώτη χρονικά ομάδα που προκρίθηκε στα ημιτελικά των Playoffs της Stoiximan GBL.

Κουτσούμπας: Ο λαός έχει ανάγκη να απαλλαγεί από την κυβέρνηση Μητσοτάκη και τους επίδοξους διαχειριστές
Από Θεσσαλονίκη 06.05.26

Κουτσούμπας: Ο λαός έχει ανάγκη να απαλλαγεί από την κυβέρνηση Μητσοτάκη και τους επίδοξους διαχειριστές

Σχετικά με το σκάνδαλο των υποκλοπών ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, σημείωσε ότι «η κυβέρνηση επιδιώκει να το κουκουλώσει, αξιοποιώντας την απαράδεκτη απόφαση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να τη βάλει στο αρχείο»

Ιράν: «Στο Παγκόσμιο Κύπελλο οικοδέσποινά μας είναι η FIFA, όχι ο Τραμπ ή οι ΗΠΑ»
Ποδόσφαιρο 06.05.26

Ιράν: «Στο Παγκόσμιο Κύπελλο οικοδέσποινά μας είναι η FIFA, όχι ο Τραμπ ή οι ΗΠΑ»

Η αβεβαιότητα για τη συμμετοχή του Ιράν στο Μουντιάλ παραμένει λόγω του πολέμου με τις ΗΠΑ, ενώ μία καθοριστική συνάντηση του Ιράν με τη FIFA πρόκειται να γίνει έως τις 20 Μαΐου στη Ζυρίχη,

Έκρηξη Γλαβίνα με Δρυμιώτη: Ζείτε σε άλλη χώρα, δεν ζούμε σε δημοσκοπική δημοκρατία
On air 06.05.26

Έκρηξη Γλαβίνα με Δρυμιώτη: Ζείτε σε άλλη χώρα, δεν ζούμε σε δημοσκοπική δημοκρατία

Η επιλεκτική ανάγνωση των δημοσκοπήσεων με έμφαση στα θετικά μόνο στοιχεία για τη ΝΔ και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, από τον Ανδρέα Δρυμιώτη προκάλεσε την οργή του Θανάση Γλαβίνα του ΠΑΣΟΚ.

LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Παρί Σεν Ζερμέν
Champions League 06.05.26

LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Παρί Σεν Ζερμέν

LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Παρί Σεν Ζερμέν. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπάγερν Μονάχου – Παρί Σεν Ζερμέν για τη ρεβάνς των ημιτελικών του Champions League. Τηλεοπτικά από MEGA και COSMOTE SPORT 1.

Χαβιέ Μπαρδέμ: H γενοκτονία στην Παλαιστίνη, η ευλογία της Πενέλοπε Κρουζ και η κατάρα του FOMO
Πριν τις Κάννες 06.05.26

Χαβιέ Μπαρδέμ: H γενοκτονία στην Παλαιστίνη, η ευλογία της Πενέλοπε Κρουζ και η κατάρα του FOMO

Σε μια εποχή που το Χόλιγουντ μένει σιωπηλό απέναντι στην αδικία, ο Χαβιέ Μπαρδέμ υψώνει το ανάστημά του -όταν δεν αποθεώνει τη «γ@@@@@να όμορφη» Πενέλοπε Κρουζ

Επίτιμος διδάκτορας του ΕΚΠΑ αναγορεύτηκε ο Ευάγγελος Βενιζέλος
Ελλάδα 06.05.26

Επίτιμος διδάκτορας του ΕΚΠΑ αναγορεύτηκε ο Ευάγγελος Βενιζέλος

Με την παρουσία τους τίμησαν αυτή τη σημαντική στιγμή της αναγόρευσης ως επίτιμου διδάκτορα του ΕΚΠΑ του πρώην αντιπρόεδρου της κυβέρνησης, Ευάγγελου Βενιζέλου, εκπρόσωποι της πολιτικής και πολιτειακής ηγεσίας

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

