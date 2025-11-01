Κρίσι Τέιλορ – Η άγνωστη ιστορία θανάτου του μοντέλου των 90s στα 17 της χρόνια

Το 1990, η μικρότερη αδελφή της, Κρίστεν «Κρίσι» Τέιλορ, ακολούθησε τα βήματά της και, εκείνη την εποχή, οι ξανθές, μακροπόδαρες αδελφές Κρίσι και Νίκι, από το Pembroke Pines της Φλόριντα ήταν περιζήτητες από μεγάλα brand όπως η L’Oreal.

Στη συνέχεια, στις 2 Ιουλίου τoυ 1995, όλα τελείωσαν τραγικά όταν η Νίκι βρήκε την Κρίσι, μόλις 17 ετών, αναίσθητη και ξαπλωμένη μπρούμυτα κοντά στην μπροστινή πόρτα του σπιτιού των γονιών τους τις πρώτες πρωινές ώρες. Η Νίκι, που ήταν 20 ετών τότε, κάλεσε αμέσως το 911.

«Δεν αναπνέει… έχει μώλωπες στο πρόσωπο και είναι κρύα», είπε πανικόβλητη η Νίκι στο τηλέφωνο. Ο πατέρας τους, ο Κεν, της έκανε καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση, προσπαθώντας απεγνωσμένα να επαναφέρει την κόρη του.

«Το στήθος της δεν ανεβοκατεβαίνει. Δεν συμβαίνει τίποτα. Χρειαζόμαστε κάποιον εδώ τώρα!», φώναξε η Νίκι στο τηλέφωνο. Το νεαρό μοντέλο μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Memorial Hospital West, όπου, στις 5:39 π.μ., διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Μια συγκλονιστική απώλεια

Η είδηση του θανάτου της Κρίσι συγκλόνισε τον κόσμο, και ειδικά όσους την γνώριζαν. Ήταν ένα διάσημο μοντέλο από τη μία, αλλά ήταν επίσης μια διακριτική έφηβη που μόλις είχε πάει στον τελευταίο της χορό αποφοίτησης και περνούσε τον ελεύθερο χρόνο της κάνοντας πατινάζ, τζετ σκι και χορό με τις καλύτερες φίλες της, που αυτοαποκαλούνταν Redneck Girls.

Απέρριψε προσφορές εργασίας στο εξωτερικό και δεν ταξίδευε ποτέ χωρίς συνοδό. Οι γονείς της, η Μπάρμπαρα και ο Κεν, την συνόδευαν πάντα στις φωτογραφήσεις και φρόντιζαν τα ρούχα της να μην είναι πολύ αποκαλυπτικά για την ηλικία της.

«Ξέρω ότι η Μπάρμπαρα έχει επικριθεί ως υπερπροστατευτική μητέρα», δήλωσε τότε ο εκδότης του Seventeen στο People. «Αλλά για μένα, αυτός ήταν ο τρόπος με τον οποίο η οικογένεια έδειχνε την αγάπη και τη φροντίδα της για τα κορίτσια».

Τι συνέβη;

Μετά τον μυστηριώδη θάνατο της Κρίσι και ελλείψει τοξικολογικών εκθέσεων, οι φήμες εξαπλώθηκαν γρήγορα. Στη Νέα Υόρκη, οι γνώστες της μόδας υπέθεσαν σε κλειστά πηγαδάκια ότι, λίγες ώρες πριν πεθάνει, ίσως να είχε χρησιμοποιήσει εισπνεόμενη επινεφρίνη, ένα φάρμακο για το άσθμα που διατίθεται χωρίς ιατρική συνταγή, για να επιτύχει ευφορία και ανακούφιση.

Άλλοι αναρωτήθηκαν αν είχε αντιμετωπίσει το άγχος με κατάχρηση αλκοόλ ή ναρκωτικών και αν οι γονείς της, η Μπάρμπαρα, 48 ετών, και ο Κεν, 54 ετών, την είχαν πιέσει να ζήσει μια ζωή μπροστά στις κάμερες. Ωστόσο, οι στενοί της φίλοι επέμειναν ότι δεν έπινε καν.

«Το αγαπημένο της χόμπι ήταν να φτιάχνει μπισκότα με κομματάκια σοκολάτας μαζί με τη μαμά της και να βλέπει το Grease»

«Ήθελε να γίνει νοικοκυρά»

«Ήταν το πιο φυσιολογικό, προσγειωμένο άτομο που μπορείτε να φανταστείτε», είπε τότε η γειτόνισσα της Τζένιφερ Στρομ, 17 ετών, στο περιοδικό People. «Το αγαπημένο της χόμπι ήταν να φτιάχνει μπισκότα με κομματάκια σοκολάτας μαζί με τη μαμά της και να βλέπει το Grease».

Η καλύτερη φίλη της Κρίστι, Μελίσα Μπούτσι, πρόσθεσε: «Αν είχες κάτι αρνητικό να πεις για την Κρίστεν, τότε δεν την ήξερες».

Φήμες για διατροφική διαταραχή διαδόθηκαν επίσης γρήγορα. Αλλά και αυτό αμφισβητήθηκε από όσους την γνώριζαν καλύτερα, με τον κύκλο της να επιμένει ότι ήταν άνετη με το σώμα της και ότι είχε μια υγιή σχέση με το φαγητό.

Όσον αφορά τα σχέδιά της για το μέλλον, δεν την ενδιέφερε να ασχοληθεί με το μόντελινγκ μακροπρόθεσμα. «Ήθελε να γίνει νοικοκυρά», είπαν οι φίλοι της στο People.

Μετά από περαιτέρω εξετάσεις, διαπιστώθηκε ότι η αιτία θανάτου της Κρίσι ήταν μια σπάνια και μη διαγνωσμένη καρδιακή πάθηση που ονομάζεται Αρρυθμιογόνος Μυοκαρδιοπάθεια Δεξιάς Κοιλίας (ARVD)

Τα τελικά ευρήματα

Η αστυνομία τελικά απέκλεισε το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας μετά από την έκθεση της αυτοψίας της 3ης Ιουλίου (η οποία διαπίστωσε ότι οι μώλωπες προκλήθηκαν από την πτώση της Κρίσι) που ανέφερε ότι «δεν υπήρχαν ενδείξεις φυσικής ασθένειας ή σημαντικού τραυματισμού».

Σύμφωνα με τον γιατρό της, Δρ Γουίλιαμ Μπρούνο, «η Κρίστεν δεν ήταν άρρωστη».

Αργότερα, τα νέα επικεντρώθηκαν στην εισπνεόμενη επινεφρίνη, μια ουσία παρόμοια με την αδρεναλίνη, η οποία διεγείρει την καρδιά και τους πνεύμονες. Σύμφωνα με την φαρμακευτική εταιρία παραγωγής του, Whitehall-RobinsHealthcare (η οποία εξέτασε εισπνευστήρες από την ίδια παρτίδα με εκείνη της Κρίσι και δεν βρήκε κάτι ρυπαρό), η εισπνεόμενη επινεφρίνη είχε ενοχοποιηθεί σε μόνο τρεις θανάτους από τη δεκαετία του 1970, όπως δήλωσε η εκπρόσωπος της εταιρείας, Κάρολ Ντόρμπους, στο People.

Μετά από περαιτέρω εξετάσεις, διαπιστώθηκε ότι η αιτία θανάτου της Κρίσι ήταν μια σπάνια και μη διαγνωσμένη καρδιακή πάθηση που ονομάζεται Αρρυθμιογόνος Μυοκαρδιοπάθεια Δεξιάς Κοιλίας (ARVD).

«Ήμασταν πολύ δεμένες»

Σύμφωνα με την Κλινική του Κλίβελαντ, η ARVD είναι μια σπάνια γενετική πάθηση που επηρεάζει την καρδιά όταν λιπώδης ή ινώδης ιστός αντικαθιστά τον κατεστραμμένο καρδιακό μυ στην δεξιά κοιλία. Αυτή η καρδιακή κοιλότητα τεντώνεται, γίνεται λεπτή και συστέλλεται ανεπαρκώς. Ως αποτέλεσμα, η καρδιά δεν μπορεί να αντλήσει αίμα τόσο καλά. Αυτό δυσκολεύει την αναπνοή και μπορεί να προκαλέσει λιποθυμία ή αίσθημα παλμών της καρδιάς.

Επηρεάζει 1 στα 2000 έως 1 στα 5000 άτομα και συχνά δεν ανιχνεύεται. Μπορεί να είναι κληρονομική, αλλά όχι πάντα. Αυτή η πάθηση είναι η αιτία για την αιφνίδια καρδιακή ανακοπή ορισμένων νεαρών αθλητών.

Σχεδόν δύο δεκαετίες μετά το θάνατο της Κρίσι, η Νίκι αναφέρθηκε στον βαθύ αντίκτυπο που είχε η απώλεια της αδελφής της σε μια συνέντευξη με την Όπρα Γουίνφρεϊ.

«Η μεγαλύτερη τραγωδία και απώλεια στη ζωή μου ήταν ο θάνατος της μικρής μου αδελφής» είπε το 2014. «Ήμασταν πολύ δεμένες. Δουλεύαμε μαζί. Κάναμε τα πάντα μαζί. Μου λείπει πολύ».

*Με στοιχεία από people.com