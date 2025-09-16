magazin
Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
16.09.2025 | 15:05
Φωτιά στην Άνδρο: Σηκώθηκαν εναέρια μέσα
Σημαντική είδηση:
16.09.2025 | 15:09
Καραμπόλα πέντε αυτοκινήτων στο Μαρούσι – Μποτιλιάρισμα στο ρεύμα προς Αθήνα
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΣΑΡΛΙ ΚΕΡΚ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Τέλη 90s, αρχές 00s – Υπήρξε μια εποχή που οι πορνοστάρ ήταν (σχεδόν) mainstream
Fizz 16 Σεπτεμβρίου 2025 | 13:30

Τέλη 90s, αρχές 00s – Υπήρξε μια εποχή που οι πορνοστάρ ήταν (σχεδόν) mainstream

Το podcast «JennaWorld» αναδεικνύει την «ξακουστή Jenna Jameson και τις ένδοξες μέρες του πορνό» χωρίς να παραλείπει το «φάσμα από την ενδυνάμωση στην εκμετάλλευση που διέσχιζαν οι πορνοστάρ» όπως εξηγεί η δημοσιογράφος Molly Lambert στους New York Times.

Έφη Αλεβίζου
ΕπιμέλειαΈφη Αλεβίζου
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ευημερία: Ποια είναι τα 7 της «πρόσωπα»;

Ευημερία: Ποια είναι τα 7 της «πρόσωπα»;

Spotlight

Η δημοσιογράφος και podcaster Molly Lambert στρίβει στη γωνία ενός τεράστιου, ερειπωμένου κτιρίου, στο τέλος ενός σχεδόν εγκαταλελειμμένου συγκροτήματος γραφείων στο San Fernando Valley της Καλιφόρνιας, κοιτάζει προς τα πάνω και δείχνει μια τεράστια, μουτζουρωμένη λωρίδα μαύρου χώματος σε έναν πλευρικό τοίχο.

«Μπορείτε να διακρίνετε ακόμα τα γράμματα» λέει προστατεύοντας τα μάτια της από τον ήλιο του Αυγούστου, ένα πρόσφατο απόγευμα. Μέσα στη βρωμιά, μόλις και μετά βίας ευανάγνωστη η επιγραφή «Vivid Entertainment».

Τα headquarter της αμερικανικής πορνογραφίας  

«Η πινακίδα λάμπει μπλε τη νύχτα και μπορείς να τη δεις από τον αυτοκινητόδρομο» συνεχίζει η Lambert. «Tην έχω στο μυαλό μου ως την πύλη προς το Valley».

Από τις αρχές της δεκαετίας του 2000 μέχρι το κλείσιμό του το 2019, το γραφείο της Vivid Entertainment ήταν ό,τι πιο κοντινό σε επίσημη έδρα της πορνογραφίας.

Το μεγαλύτερο στούντιο ταινιών για ενήλικες των ΗΠΑ προσπαθούσε να φτάσει τα επίπεδα παραγωγής του Χόλιγουντ, βοήθησε να γίνουν σταρ ηθοποιοί όπως η Jenna Jameson, η Tera Patrick και η Sunny Leone και ισχυρίστηκε ότι κέρδισε περισσότερα από ένα δισεκατομμύριο δολάρια σε έσοδα το 2001, σε μια εποχή που οι καταναλωτές πλήρωναν πρόθυμα για την ευχαρίστηση να κατέχουν σεξουαλικά βίντεο στο σπίτι.

Στο Valley, όπου μεγάλωσε η Lambert, αυτό αντιπροσώπευε την αποθέωση της τοπικής βιομηχανίας.

«Παλιά, μόνο ορισμένοι άνθρωποι έπρεπε να γνωρίζουν πώς να συμπεριφέρονται μπροστά στην κάμερα ή πώς να μιλάνε στην οθόνη» προσθέτει η Lambert. «Τώρα, όλοι οι άνθρωποι που γνωρίζεις ποζάρουν μπροστά στην κάμερα όλη την ώρα»

Η άνοδος του ερασιτεχνικού και δημιουργημένο από χρήστες περιεχόμενο

«Από τη δεκαετία του 1970, η βορειοδυτική περιοχή του Λος Άντζελες ήταν η έδρα μιας εναλλακτικής βιομηχανίας ψυχαγωγίας, γεμάτη από τολμηρούς επιχειρηματίες, κινηματογραφιστές και καλλιτέχνες που δρούσαν σε προαστιακά σπίτια με μαυρισμένα παράθυρα, σε μικρή απόσταση από τα στούντιο της Universal, της Warner Bros. και της Disney» γράφει ο Reggie Ugwu στους New York Times.

Η ψηφιακή πειρατεία και η άνοδος του ερασιτεχνικού και του δημιουργούμενου από χρήστες περιεχομένου στο διαδίκτυο τελικά σήμαναν την καταστροφή.

«Τώρα, όλοι ποζάρουν μπροστά στην κάμερα»

Ωστόσο, όπως υποστηρίζει η Lambert στο νέο της podcast, «JennaWorld: Jenna Jameson, Vivid Video & the Valley», που θα κάνει πρεμιέρα τον Οκτώβριο από το iHeartRadio, «το φάσμα από την ενδυνάμωση στην εκμετάλλευση, που κάποτε διέσχιζαν οι ηθοποιοί πορνό, είναι ενσωματωμένο στις προσφορές των δημοφιλών πλατφορμών του διαδικτύου και των κοινωνικών μέσων σήμερα».

«Παλιά, μόνο ορισμένοι άνθρωποι έπρεπε να γνωρίζουν πώς να συμπεριφέρονται μπροστά στην κάμερα ή πώς να μιλάνε στην οθόνη» προσθέτει η Lambert. «Τώρα, όλοι οι άνθρωποι που γνωρίζεις ποζάρουν μπροστά στην κάμερα όλη την ώρα».

H δίκη της Heidi Fleiss, της Μαντάμ του Χόλιγουντ

Η 41χρονη Lambert μεγάλωσε στον χώρο του θεάματος – η μητέρα της ήταν λογίστρια σε κινηματογραφική εταιρεία και ο πατέρας της ραδιοφωνικός παραγωγός – και από μικρή ηλικία ενδιαφερόταν για την απεικόνιση των γυναικών στα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

«Στο Λος Άντζελες, υπήρχαν πάντα σεξουαλικές φωτογραφίες γυναικών σε διαφημιστικές πινακίδες που πουλούσαν κάτι» είπε. «Συνήθιζα να αναρωτιέμαι: Πώς είναι για εκείνη; Πληρώνεται; Ποιος πληρώνει;»

Ως έφηβη, η δίκη της Heidi Fleiss (Μαντάμ του Χόλιγουντ)  -η οποία καταδικάστηκε το 1994-95 με κατηγορίες για τη λειτουργία ενός αποκλειστικού δικτύου πορνείας στο Λος Άντζελες — της ενίσχυσε τις απορίες σχετικά με το σεξ και την ισότητα.

«Σκεφτόμουν, γιατί αυτή να έχει πρόβλημα και οι άντρες που πλήρωσαν για τις υπηρεσίες της να μην έχουν έχουν;» είπε η Lambert.

Το προηγούμενο podcast της, «HeidiWorld: The Heidi Fleiss Story and the Secret History of L.A.», που κυκλοφόρησε το 2022, παρακολουθούσε την πορεία της Fleiss από τη μεσαία τάξη, ως μπέιμπι σίτερ στα προάστια, μέχρι εγκληματίας και αντικείμενο του ενδιαφέροντος των ταμπλόιντ. Ανακηρύχθηκε ένα από τα καλύτερα podcast της χρονιάς από τα περιοδικά Vulture και Vogue.

Ως έφηβη, η δίκη της Heidi Fleiss (Μαντάμ του Χόλιγουντ)  -η οποία καταδικάστηκε το 1994-95 με κατηγορίες για τη λειτουργία ενός αποκλειστικού δικτύου πορνείας στο Λος Άντζελες — της ενίσχυσε τις απορίες σχετικά με το σεξ και την ισότητα

YouTube thumbnail

Η ίδια και ο κόσμος των μέσων ενημέρωσης

Το «JennaWorld» είναι το αποτέλεσμα της μακροχρόνιας γοητείας της Lambert για τη Jenna Jameson  -μια συντοπίτισσα της από το Valley-, της οποίας «οι συχνές εμφανίσεις στην καλωδιακή τηλεόραση τη δεκαετία του 1990 και του 2000 συνέβαλαν στην ομαλοποίηση της σεξουαλικής εργασίας».

«Με ενδιαφέρει η δράση των γυναικών που αντιμετωπίζονται ως αντικείμενα» συμπληρώνει η Lambert. «Τόσο η Jenna όσο και η Heidi έγιναν ένα είδος οθόνης στην οποία όλοι πρόβαλαν τα συναισθήματά τους για την πορνογραφία και την πορνεία».

«Η εκπομπή αφορά την ίδια τη Jenna, αλλά αφορά και τον κόσμο των μέσων ενημέρωσης στον οποίο ζούσε».

Πρωτότυπη προοπτική

Ο Jack O’Brien, ανώτερος αντιπρόεδρος ανάπτυξης στο iHeartPodcasts, το οποίο διανέμει επίσης το «HeidiWorld», είπε ότι το podcast υποστηρίζει τη στρατηγική της εταιρείας να συνεργάζεται με ταλαντούχους αφηγητές που έχουν μια ισχυρή, πρωτότυπη προοπτική.

«Νομίζω ότι ένα από τα δυνατά σημεία των podcast είναι ότι προσφέρουν μια εναλλακτική οπτική για θέματα που δεν καλύπτονται από άλλα μέσα ενημέρωσης», δήλωσε ο O’Brien. «Η Molly έχει τον τρόπο να συνδυάζει την ενδελεχή έρευνα για αυτά τα θέματα με ένα στυλ ροής συνείδησης που σε κάνει να θέλεις να την ακούς».

H Jenna Jameson σε συνέντευξη του 2008

YouTube thumbnail

Τολμηρή, ξανθιά, με αυτογνωσία πρέσβειρα της βιομηχανίας του σεξ

Σε 13 επεισόδια που θα κυκλοφορούν κάθε εβδομάδα, το «JennaWorld» παρακολουθεί την πορεία της Jameson από κόρη μιας χορεύτριας στο Λας Βέγκας σε πολλά υποσχόμενη νεαρή στριπτιζέζ και τελικά σε πρόσωπο της παγκόσμιας βιομηχανίας πορνό.

Ως ηθοποιός με συμβόλαιο με την Wicked Pictures (τον κύριο ανταγωνιστή της Vivid στο Valley) και αργότερα ως επικεφαλής της δικής της εταιρείας, άνοιξε το δρόμο από τα καταστήματα με βίντεο για ενήλικες προς το mainstream, καθιερώνοντας τον εαυτό της ως μια τολμηρή, ξανθιά, με αυτογνωσία πρέσβειρα της βιομηχανίας του σεξ.

H Jenna Jameson ήταν brand

Η Jameson ήταν συχνή καλεσμένη στις εκπομπές «Howard Stern» και «Wild On!» του δικτύου E!, είχε cameo εμφανίσεις στο μουσικό βίντεο του Eminem «Without Me» και σε ένα επεισόδιο του «Family Guy», και εμφανίστηκε ακόμη (με ψευδώνυμο) ως playable character στο βιντεοπαιχνίδι «Tony Hawk’s Pro Skater 4».

Η εταιρεία της, ClubJenna, είχε έσοδα 30 εκατομμυρίων δολαρίων το 2005, σύμφωνα με το Forbes, με τις ταινίες της Jameson να πωλούνταν σε 50.000 αντίτυπα στην τιμή των 50 δολαρίων το καθένα. Το αυτοβιογραφικό βιβλίο «How to Make Love Like a Porn Star», που εκδόθηκε το 2004, παρέμεινε για έξι εβδομάδες στη λίστα των μπεστ σέλερ της εφημερίδας The New York Times.

Μέχρι το 2008, η Jameson είχε αποσυρθεί από την πορνογραφία και είχε πουλήσει το media empire της στο Playboy — ακριβώς πριν η εξάπλωση του δωρεάν περιεχομένου για ενήλικες στο διαδίκτυο αρχίσει να καταστρέφει τη βιομηχανία

Άνοιξε τον δρόμο για την KimKardashian

«Οι άνθρωποι δεν δέχονταν τις πορνοστάρ και τότε, με τη Jenna, υπήρξε μια περίοδος που ήταν παντού», δήλωσε η Vanessa Grigoriadis, δημοσιογράφος και συνιδρύτρια της Campside Media, η οποία έγραψε ένα προφίλ για τη Jenna Jameson στο Rolling Stone το 2004. «Την θεωρώ ως τη γέφυρα προς κάποια όπως η Kim Kardashian — οι δυνάμεις της πορνογραφίας και της ποπ κουλτούρας άρχισαν να συγχωνεύονται».

Η Lambert θυμάται ότι πήγε στο βιβλιοπωλείο Barnes & Noble για να αγοράσει το «How to Make Love like a Porn Star» την χρονιά που κυκλοφόρησε. Εκείνη την εποχή, σπούδαζε σημειολογία της τέχνης στο Πανεπιστήμιο Brown και ένιωθε αβέβαιη για τις προοπτικές της ως άτομο που ήθελε να εργαστεί στα μέσα ενημέρωσης.

«Όλα μεταφέρθηκαν στο διαδίκτυο και η αμοιβή δεν ήταν καθόλου συγκρίσιμη με αυτή που έπαιρναν οι άνθρωποι που έγραφαν για περιοδικά» είπε. «Η εργασία στο διαδίκτυο θεωρούνταν κατά κάποιον τρόπο ως εργασία χαμηλότερου επιπέδου».

Τα μέσα ενημέρωσης στο χείλος της κατάρρευσης

Μετά το κολέγιο, η Lambert έγραψε για το Pitchfork, το The New York Times Magazine και έγινε μόνιμη συντάκτρια του ιστότοπου για τον αθλητισμό και τον πολιτισμό, Grantland, όπου παρουσίασε και το πρώτο της podcast, μια εκπομπή συζήτησης με τίτλο «Girls in Hoodies».

Στο Twitter, καλλιέργησε μια σαρκαστική φωνή — μια εντονότερη εκδοχή της φυσικής της προσωπικότητας — και συγκέντρωσε περίπου 60.000 ακόλουθους στους οποίους μπορούσε να προωθήσει τη δουλειά της.

Το 2015, το Grantland έκλεισε, μετά από μια αλλαγή στις προτεραιότητες της μητρικής του εταιρείας, ESPN. Το 2022, ο Elon Musk εξαγόρασε το Twitter, άλλαξε το όνομά του σε «X» και αναθεώρησε τον αλγόριθμο που τροφοδοτεί τα feeds των χρηστών, δίνοντας προτεραιότητα σε περιεχόμενο που είναι πιο εντυπωσιακό και επικεντρώνεται στα βίντεο. Η Lambert τελικά διέγραψε τον λογαριασμό της, φέτος.

«Σε όλη μου την εμπειρία στα μέσα ενημέρωσης, όλα ήταν στο χείλος της κατάρρευσης», είπε. «Απλά πηδάς από τον ένα πάγο στον άλλο».

Μέχρι το 2008, η Jameson είχε αποσυρθεί από την πορνογραφία και είχε πουλήσει το media empire της στο Playboy — ακριβώς πριν η εξάπλωση του δωρεάν περιεχομένου για ενήλικες στο διαδίκτυο αρχίσει να καταστρέφει τη βιομηχανία.

Τα τελευταία χρόνια, οι δημόσιες εμφανίσεις της είναι κυρίως στο TikTok και στο Instagram, όπου δημοσιεύει συχνά βίντεο selfie, memes και φωτογραφίες των κατοικίδιών της. «Από νωρίς μετατράπηκε σε ένα brand για κατανάλωση από άλλους» λέει η Lambert για την κληρονομιά της Jameson. «Ήταν σαν podcaster» καταλήγει αυτοσαρκαστικά.

*Με στοιχεία από nytimes.com

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Έκθεση Ντράγκι: Τι έχει γίνει έναν χρόνο μετά

Έκθεση Ντράγκι: Τι έχει γίνει έναν χρόνο μετά

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ευημερία: Ποια είναι τα 7 της «πρόσωπα»;

Ευημερία: Ποια είναι τα 7 της «πρόσωπα»;

Τράπεζες
Deutsche Bank: Οι 7 απαντήσεις που θα δείξουν το μέλλον των ελληνικών τραπεζών

Deutsche Bank: Οι 7 απαντήσεις που θα δείξουν το μέλλον των ελληνικών τραπεζών

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
Η νέα «βασίλισσα» της Ινδίας: Πρόταση 60 εκατ. δολαρίων στην Σίντνεϊ Σουίνι για να πρωταγωνιστήσει στο Μπόλιγουντ
Πάει για ρεκόρ; 16.09.25

Η νέα «βασίλισσα» της Ινδίας: Πρόταση 60 εκατ. δολαρίων στην Σίντνεϊ Σουίνι για να πρωταγωνιστήσει στο Μπόλιγουντ

Είναι ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα του Χόλιγουντ τα τελευταία χρόνια, ωστόσο η Σίντνεϊ Σουίνι έχει την ευκαιρία να γίνει και το πιο ακριβοπληρωμένο. Αρκεί να πει «ναι» στην πρόταση του Μπόλιγουντ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Όταν η πριγκίπισσα της Νορβηγίας ερωτεύτηκε τον «ψυχοσεξουαλικό» σαμάνο με τις ευλογίες του πρίγκιπα Χάρι
An Unlikely Love Story 16.09.25

Όταν η πριγκίπισσα της Νορβηγίας ερωτεύτηκε τον «ψυχοσεξουαλικό» σαμάνο με τις ευλογίες του πρίγκιπα Χάρι

Αυτή είναι μέλος της νορβηγικής βασιλικής οικογένειας. Αυτός είναι ο θεραπευτής της Γκουίνεθ Πάλτροου. Τώρα, η ιστορία του συγκλονιστικού γάμου τους παρουσιάζεται σε ένα ρηχό πλην ευχάριστο ντοκιμαντέρ στο Netflix. «Τουλάχιστον, όμως, έχουν την ευλογία του πρίγκιπα Χάρι» γράφει η Hannah J Davies στον Guardian.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Να πάρω το βραβείο στο σχολείο; Θα μου το κλέψουν»: Ο Όουεν Κούπερ είναι ο πιο low profile νέος σταρ του Χόλιγουντ
Αθωότητα 16.09.25

«Να πάρω το βραβείο στο σχολείο; Θα μου το κλέψουν»: Ο Όουεν Κούπερ είναι ο πιο low profile νέος σταρ του Χόλιγουντ

Μετά τη νίκη του στα βραβεία Emmy στο Λος Άντζελες, ο Όουεν Κούπερ παίρνει τον δρόμο για το Γουόρινγκτον της Αγγλίας. Άλλωστε ο 15χρονος πρέπει να επιστρέψει στο σχολείο.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Τζόρτζιο Αρμάνι: Ο 42χρονος «αόρατος» κληρονόμος, η κόρη και η πικρία – «Θα ήμουν καλός μπαμπάς»
Η άλλη φαμίλια 16.09.25

Τζόρτζιο Αρμάνι: Ο 42χρονος «αόρατος» κληρονόμος, η κόρη και η πικρία – «Θα ήμουν καλός μπαμπάς»

Η διαθήκη του Τζόρτζιο Αρμάνι, ενός ανθρώπου που δεν άφηνε τίποτα στην τύχη, κρύβει μια μεγάλη έκπληξη, αποκαλύπτοντας έναν απρόσμενο κληρονόμο, τον 42χρονο μάνατζερ Μικέλε Μορσέλι. Ποιος είναι;

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Δεν έβγαλα άπλυτα στη φόρα, είπα αλήθειες» – Γιατί ο πρίγκιπας Χάρι είναι «ήρωας» στην Ουκρανία
Χαρακώματα 15.09.25

«Δεν έβγαλα άπλυτα στη φόρα, είπα αλήθειες» – Γιατί ο πρίγκιπας Χάρι είναι «ήρωας» στην Ουκρανία

Από το Παλάτι του Μπάκιγχαμ στο μέτωπο του πολέμου στην Ουκρανία, ο πρίγκιπας Χάρι βρίσκεται ξανά στο προσκήνιο, αυτή τη φορά ως υποστηρικτής χιλιάδων βετεράνων πολέμου

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Γιώργος Μαζωνάκης: Η αλήθεια για τον κοριό, η πλαστογράφηση, η μήνυση στην αδελφή του και τα ύποπτα email
Go Fun 15.09.25

Γιώργος Μαζωνάκης: Η αλήθεια για τον κοριό, η πλαστογράφηση, η μήνυση στην αδελφή του και τα ύποπτα email

Όλα όσα αποκαλύφθηκαν για το μηχανισμό παρακοκολούθησης στο σπίτι του τραγουδιστή και ο δικαστικός πόλεμος του Γιώργου Μαζωνάκη με την αδελφή του Βάσω

Σύνταξη
Απογοητεύσεις και εκπλήξεις στα Emmy 2025 – Το «White Lotus» δεν κέρδισε τίποτα, ο Κόλιν Φάρελ με το «The Penguin» έχασε
Ψιλά γράμματα 15.09.25

Απογοητεύσεις και εκπλήξεις στα Emmy 2025 - Το «White Lotus» δεν κέρδισε τίποτα, ο Κόλιν Φάρελ με το «The Penguin» έχασε

Η 77η τελετή απονομής των Primetime Emmy Awards έριξε φως στις μεγαλύτερες και πιο τολμηρές σειρές της χρονιάς, ενώ η βραδιά ήταν γεμάτη απρόβλεπτες εκπλήξεις και συνεπακόλουθες απογοητεύσεις.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Αχτσιόγλου: ««Η Αριστερά περνάει κρίση γενικώς – Ανάγκη για συσπείρωση δυνάμεων»
«Απαιτείται συνεννόηση» 16.09.25

«Ανάγκη για συσπείρωση δυνάμεων» - Για κρίση στην Αριστερά μιλάει η Αχτσιόγλου, τι λέει για Τσίπρα

Η κρίση δεν αφήνει ανέγγιχτη τη Νέα Αριστερά, τονίζει η βουλευτής της, Έφη Αχτσιόγλου - Το κόμμα Τσίπρα «είναι ενεργό σενάριο αλλά δεν μπορώ να επικροτήσω ούτε να απορρίψω κάτι που δεν έχει υπάρξει»

Σύνταξη
Η νέα «βασίλισσα» της Ινδίας: Πρόταση 60 εκατ. δολαρίων στην Σίντνεϊ Σουίνι για να πρωταγωνιστήσει στο Μπόλιγουντ
Πάει για ρεκόρ; 16.09.25

Η νέα «βασίλισσα» της Ινδίας: Πρόταση 60 εκατ. δολαρίων στην Σίντνεϊ Σουίνι για να πρωταγωνιστήσει στο Μπόλιγουντ

Είναι ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα του Χόλιγουντ τα τελευταία χρόνια, ωστόσο η Σίντνεϊ Σουίνι έχει την ευκαιρία να γίνει και το πιο ακριβοπληρωμένο. Αρκεί να πει «ναι» στην πρόταση του Μπόλιγουντ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Σόφια: Συνελήφθη 48χρονος Ρώσος για τη φονική έκρηξη στη Βηρυτό το 2020
Ένταλμα Interpol 16.09.25

Συνελήφθη 48χρονος Ρώσος για τη φονική έκρηξη στο λιμάνι της Βηρυτού το 2020

Φέρεται ως ιδιοκτήτης του Rhosus, το οποίο μετέφερε στο λιμάνι της Βηρυτού το νιτρικό αμμώνιο που εξερράγη και σκότωσε πάνω από 200 ανθρώπους - Η σύλληψη έγινε στη Σόφια βάσει εντάλματος της Interpol

Σύνταξη
Σπυρίδων Μαρινάτος: Δεν ήταν εύκολο να τον πλησιάσει κανείς
Ένας «θεατρικός συγγραφέας» 16.09.25

Σπυρίδων Μαρινάτος: Αστικό ήθος

Συνέπεια πράξεων, σταθερότητα χαρακτήρα, προσήλωση στους νόμους της πολιτείας

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Φυλακές Κύπρου: Έγκλειστοι βιντεοσκοπούσαν βιασμό και εξευτελισμό κρατουμένου για να τον εκβιάζουν
Φρίκη 16.09.25

Έγκλειστοι βιντεοσκοπούσαν βιασμό και εξευτελισμό κρατουμένου στην Κύπρο για να τον εκβιάζουν

Δύο σωφρονιστικοί υπάλληλοι, που φέρονται να μην επενέβησαν παρότι γνώριζαν τι συνέβαινε στις φυλακές, εμπλέκονται στην υπόθεση - Προσπάθειες υποβάθμισης από την αρμόδια Διεύθυνση και την Αστυνομία

Σύνταξη
Καρυστιανού: Όταν μάχεσαι για τη δικαίωση του παιδιού σου δεν υπάρχουν όρια
Μονόδρομος το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 16.09.25

Καρυστιανού: Όταν μάχεσαι για τη δικαίωση του παιδιού σου δεν υπάρχουν όρια

Η Μαρία Καρυστιανού σε συνέντευξή της εξέφρασε την αγωνία της για την επερχόμενη δίκη καθώς οι κατηγορίες βαραίνουν κάποιους υπαλλήλους και όχι τους βασικούς υπεύθυνους

Σύνταξη
Καραλής: Η απονομή του ασημένιου μεταλλίου – «Να… αλλάξει το χρώμα, θα ξεπεράσω σίγουρα τα 6.10-6.15μ. (vid)
Στίβος 16.09.25

Η απονομή του ασημένιου μεταλλίου στον Καραλή: «Να… αλλάξει το χρώμα, θα ξεπεράσω σίγουρα τα 6.10-6.15μ. (vid)

Ο Εμμανουήλ Καραλής, μία μέρα μετά την κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, ανέβηκε στο βάθρο για την απονομή και μίλησε για την τεράστια επιτυχία του.

Σύνταξη
Επιστροφή στα θρανία: Καλωσορίζουμε τη νέα σεζόν οργανώνοντας την οικογενειακή ζωή
Τα Νέα της Αγοράς 16.09.25

Επιστροφή στα θρανία: Καλωσορίζουμε τη νέα σεζόν οργανώνοντας την οικογενειακή ζωή

Οργανώνουμε την καθημερινότητά μας, προστατεύοντας αποτελεσματικά όσα έχουν αξία, από την υγεία και το σπίτι, μέχρι το αυτοκίνητο και το τετράποδο μέλος της οικογένειας.

Σύνταξη
Π. Μαρινάκης: Το ΠΑΣΟΚ ή δεν εννοεί αυτά που τάζει ή θα αυξήσει τους φόρους – Τι είπε για Σεμερτζίδου
Πολιτική Γραμματεία 16.09.25

Νέα επίθεση από Π. Μαρινάκη στο ΠΑΣΟΚ - Η προκλητική απάντηση για τη Σεμερτζίδου

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης συνέχισε τις επιθέσεις στο ΠΑΣΟΚ και βάζοντας στο στόχαστρο το πρόγραμμα του κόμματος - Τι είπε, για ΟΠΕΚΕΠΕ και Σεμερτζίδου

Σύνταξη
Λογοκρισία και στα εθνικά πάρκα: Ο Ντόναλντ Τραμπ αφαιρεί ιστορική φωτογραφία για τη δουλεία
Culture Live 16.09.25

Λογοκρισία και στα εθνικά πάρκα: Ο Ντόναλντ Τραμπ αφαιρεί ιστορική φωτογραφία για τη δουλεία

Η κυβέρνηση Τραμπ αφαιρεί τη φωτογραφία The Scourged Back, που δείχνει τις ουλές πρώην σκλάβου, από εθνικά πάρκα, στο πλαίσιο εκστρατείας περιορισμού «αρνητικών» εικόνων της ιστορίας.

Σύνταξη
Must Read
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο