Τέλη 90s, αρχές 00s – Υπήρξε μια εποχή που οι πορνοστάρ ήταν (σχεδόν) mainstream

Η δημοσιογράφος και podcaster Molly Lambert στρίβει στη γωνία ενός τεράστιου, ερειπωμένου κτιρίου, στο τέλος ενός σχεδόν εγκαταλελειμμένου συγκροτήματος γραφείων στο San Fernando Valley της Καλιφόρνιας, κοιτάζει προς τα πάνω και δείχνει μια τεράστια, μουτζουρωμένη λωρίδα μαύρου χώματος σε έναν πλευρικό τοίχο.

«Μπορείτε να διακρίνετε ακόμα τα γράμματα» λέει προστατεύοντας τα μάτια της από τον ήλιο του Αυγούστου, ένα πρόσφατο απόγευμα. Μέσα στη βρωμιά, μόλις και μετά βίας ευανάγνωστη η επιγραφή «Vivid Entertainment».

Τα headquarter της αμερικανικής πορνογραφίας

«Η πινακίδα λάμπει μπλε τη νύχτα και μπορείς να τη δεις από τον αυτοκινητόδρομο» συνεχίζει η Lambert. «Tην έχω στο μυαλό μου ως την πύλη προς το Valley».

Από τις αρχές της δεκαετίας του 2000 μέχρι το κλείσιμό του το 2019, το γραφείο της Vivid Entertainment ήταν ό,τι πιο κοντινό σε επίσημη έδρα της πορνογραφίας.

Το μεγαλύτερο στούντιο ταινιών για ενήλικες των ΗΠΑ προσπαθούσε να φτάσει τα επίπεδα παραγωγής του Χόλιγουντ, βοήθησε να γίνουν σταρ ηθοποιοί όπως η Jenna Jameson, η Tera Patrick και η Sunny Leone και ισχυρίστηκε ότι κέρδισε περισσότερα από ένα δισεκατομμύριο δολάρια σε έσοδα το 2001, σε μια εποχή που οι καταναλωτές πλήρωναν πρόθυμα για την ευχαρίστηση να κατέχουν σεξουαλικά βίντεο στο σπίτι.

Στο Valley, όπου μεγάλωσε η Lambert, αυτό αντιπροσώπευε την αποθέωση της τοπικής βιομηχανίας.

«Παλιά, μόνο ορισμένοι άνθρωποι έπρεπε να γνωρίζουν πώς να συμπεριφέρονται μπροστά στην κάμερα ή πώς να μιλάνε στην οθόνη» προσθέτει η Lambert. «Τώρα, όλοι οι άνθρωποι που γνωρίζεις ποζάρουν μπροστά στην κάμερα όλη την ώρα»

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Molly Lambert (@molly_lambert)

Η άνοδος του ερασιτεχνικού και δημιουργημένο από χρήστες περιεχόμενο

«Από τη δεκαετία του 1970, η βορειοδυτική περιοχή του Λος Άντζελες ήταν η έδρα μιας εναλλακτικής βιομηχανίας ψυχαγωγίας, γεμάτη από τολμηρούς επιχειρηματίες, κινηματογραφιστές και καλλιτέχνες που δρούσαν σε προαστιακά σπίτια με μαυρισμένα παράθυρα, σε μικρή απόσταση από τα στούντιο της Universal, της Warner Bros. και της Disney» γράφει ο Reggie Ugwu στους New York Times.

Η ψηφιακή πειρατεία και η άνοδος του ερασιτεχνικού και του δημιουργούμενου από χρήστες περιεχομένου στο διαδίκτυο τελικά σήμαναν την καταστροφή.

«Τώρα, όλοι ποζάρουν μπροστά στην κάμερα»

Ωστόσο, όπως υποστηρίζει η Lambert στο νέο της podcast, «JennaWorld: Jenna Jameson, Vivid Video & the Valley», που θα κάνει πρεμιέρα τον Οκτώβριο από το iHeartRadio, «το φάσμα από την ενδυνάμωση στην εκμετάλλευση, που κάποτε διέσχιζαν οι ηθοποιοί πορνό, είναι ενσωματωμένο στις προσφορές των δημοφιλών πλατφορμών του διαδικτύου και των κοινωνικών μέσων σήμερα».

«Παλιά, μόνο ορισμένοι άνθρωποι έπρεπε να γνωρίζουν πώς να συμπεριφέρονται μπροστά στην κάμερα ή πώς να μιλάνε στην οθόνη» προσθέτει η Lambert. «Τώρα, όλοι οι άνθρωποι που γνωρίζεις ποζάρουν μπροστά στην κάμερα όλη την ώρα».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Molly Lambert (@molly_lambert)

H δίκη της Heidi Fleiss, της Μαντάμ του Χόλιγουντ

Η 41χρονη Lambert μεγάλωσε στον χώρο του θεάματος – η μητέρα της ήταν λογίστρια σε κινηματογραφική εταιρεία και ο πατέρας της ραδιοφωνικός παραγωγός – και από μικρή ηλικία ενδιαφερόταν για την απεικόνιση των γυναικών στα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

«Στο Λος Άντζελες, υπήρχαν πάντα σεξουαλικές φωτογραφίες γυναικών σε διαφημιστικές πινακίδες που πουλούσαν κάτι» είπε. «Συνήθιζα να αναρωτιέμαι: Πώς είναι για εκείνη; Πληρώνεται; Ποιος πληρώνει;»

Ως έφηβη, η δίκη της Heidi Fleiss (Μαντάμ του Χόλιγουντ) -η οποία καταδικάστηκε το 1994-95 με κατηγορίες για τη λειτουργία ενός αποκλειστικού δικτύου πορνείας στο Λος Άντζελες — της ενίσχυσε τις απορίες σχετικά με το σεξ και την ισότητα.

«Σκεφτόμουν, γιατί αυτή να έχει πρόβλημα και οι άντρες που πλήρωσαν για τις υπηρεσίες της να μην έχουν έχουν;» είπε η Lambert.

Το προηγούμενο podcast της, «HeidiWorld: The Heidi Fleiss Story and the Secret History of L.A.», που κυκλοφόρησε το 2022, παρακολουθούσε την πορεία της Fleiss από τη μεσαία τάξη, ως μπέιμπι σίτερ στα προάστια, μέχρι εγκληματίας και αντικείμενο του ενδιαφέροντος των ταμπλόιντ. Ανακηρύχθηκε ένα από τα καλύτερα podcast της χρονιάς από τα περιοδικά Vulture και Vogue.

Ως έφηβη, η δίκη της Heidi Fleiss (Μαντάμ του Χόλιγουντ) -η οποία καταδικάστηκε το 1994-95 με κατηγορίες για τη λειτουργία ενός αποκλειστικού δικτύου πορνείας στο Λος Άντζελες — της ενίσχυσε τις απορίες σχετικά με το σεξ και την ισότητα

Η ίδια και ο κόσμος των μέσων ενημέρωσης

Το «JennaWorld» είναι το αποτέλεσμα της μακροχρόνιας γοητείας της Lambert για τη Jenna Jameson -μια συντοπίτισσα της από το Valley-, της οποίας «οι συχνές εμφανίσεις στην καλωδιακή τηλεόραση τη δεκαετία του 1990 και του 2000 συνέβαλαν στην ομαλοποίηση της σεξουαλικής εργασίας».

«Με ενδιαφέρει η δράση των γυναικών που αντιμετωπίζονται ως αντικείμενα» συμπληρώνει η Lambert. «Τόσο η Jenna όσο και η Heidi έγιναν ένα είδος οθόνης στην οποία όλοι πρόβαλαν τα συναισθήματά τους για την πορνογραφία και την πορνεία».

«Η εκπομπή αφορά την ίδια τη Jenna, αλλά αφορά και τον κόσμο των μέσων ενημέρωσης στον οποίο ζούσε».

Πρωτότυπη προοπτική

Ο Jack O’Brien, ανώτερος αντιπρόεδρος ανάπτυξης στο iHeartPodcasts, το οποίο διανέμει επίσης το «HeidiWorld», είπε ότι το podcast υποστηρίζει τη στρατηγική της εταιρείας να συνεργάζεται με ταλαντούχους αφηγητές που έχουν μια ισχυρή, πρωτότυπη προοπτική.

«Νομίζω ότι ένα από τα δυνατά σημεία των podcast είναι ότι προσφέρουν μια εναλλακτική οπτική για θέματα που δεν καλύπτονται από άλλα μέσα ενημέρωσης», δήλωσε ο O’Brien. «Η Molly έχει τον τρόπο να συνδυάζει την ενδελεχή έρευνα για αυτά τα θέματα με ένα στυλ ροής συνείδησης που σε κάνει να θέλεις να την ακούς».

H Jenna Jameson σε συνέντευξη του 2008

Τολμηρή, ξανθιά, με αυτογνωσία πρέσβειρα της βιομηχανίας του σεξ

Σε 13 επεισόδια που θα κυκλοφορούν κάθε εβδομάδα, το «JennaWorld» παρακολουθεί την πορεία της Jameson από κόρη μιας χορεύτριας στο Λας Βέγκας σε πολλά υποσχόμενη νεαρή στριπτιζέζ και τελικά σε πρόσωπο της παγκόσμιας βιομηχανίας πορνό.

Ως ηθοποιός με συμβόλαιο με την Wicked Pictures (τον κύριο ανταγωνιστή της Vivid στο Valley) και αργότερα ως επικεφαλής της δικής της εταιρείας, άνοιξε το δρόμο από τα καταστήματα με βίντεο για ενήλικες προς το mainstream, καθιερώνοντας τον εαυτό της ως μια τολμηρή, ξανθιά, με αυτογνωσία πρέσβειρα της βιομηχανίας του σεξ.

H Jenna Jameson ήταν brand

Η Jameson ήταν συχνή καλεσμένη στις εκπομπές «Howard Stern» και «Wild On!» του δικτύου E!, είχε cameo εμφανίσεις στο μουσικό βίντεο του Eminem «Without Me» και σε ένα επεισόδιο του «Family Guy», και εμφανίστηκε ακόμη (με ψευδώνυμο) ως playable character στο βιντεοπαιχνίδι «Tony Hawk’s Pro Skater 4».

Η εταιρεία της, ClubJenna, είχε έσοδα 30 εκατομμυρίων δολαρίων το 2005, σύμφωνα με το Forbes, με τις ταινίες της Jameson να πωλούνταν σε 50.000 αντίτυπα στην τιμή των 50 δολαρίων το καθένα. Το αυτοβιογραφικό βιβλίο «How to Make Love Like a Porn Star», που εκδόθηκε το 2004, παρέμεινε για έξι εβδομάδες στη λίστα των μπεστ σέλερ της εφημερίδας The New York Times.

Μέχρι το 2008, η Jameson είχε αποσυρθεί από την πορνογραφία και είχε πουλήσει το media empire της στο Playboy — ακριβώς πριν η εξάπλωση του δωρεάν περιεχομένου για ενήλικες στο διαδίκτυο αρχίσει να καταστρέφει τη βιομηχανία

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Jenna Jameson (@jennacantlose)

Άνοιξε τον δρόμο για την KimKardashian

«Οι άνθρωποι δεν δέχονταν τις πορνοστάρ και τότε, με τη Jenna, υπήρξε μια περίοδος που ήταν παντού», δήλωσε η Vanessa Grigoriadis, δημοσιογράφος και συνιδρύτρια της Campside Media, η οποία έγραψε ένα προφίλ για τη Jenna Jameson στο Rolling Stone το 2004. «Την θεωρώ ως τη γέφυρα προς κάποια όπως η Kim Kardashian — οι δυνάμεις της πορνογραφίας και της ποπ κουλτούρας άρχισαν να συγχωνεύονται».

Η Lambert θυμάται ότι πήγε στο βιβλιοπωλείο Barnes & Noble για να αγοράσει το «How to Make Love like a Porn Star» την χρονιά που κυκλοφόρησε. Εκείνη την εποχή, σπούδαζε σημειολογία της τέχνης στο Πανεπιστήμιο Brown και ένιωθε αβέβαιη για τις προοπτικές της ως άτομο που ήθελε να εργαστεί στα μέσα ενημέρωσης.

«Όλα μεταφέρθηκαν στο διαδίκτυο και η αμοιβή δεν ήταν καθόλου συγκρίσιμη με αυτή που έπαιρναν οι άνθρωποι που έγραφαν για περιοδικά» είπε. «Η εργασία στο διαδίκτυο θεωρούνταν κατά κάποιον τρόπο ως εργασία χαμηλότερου επιπέδου».

Τα μέσα ενημέρωσης στο χείλος της κατάρρευσης

Μετά το κολέγιο, η Lambert έγραψε για το Pitchfork, το The New York Times Magazine και έγινε μόνιμη συντάκτρια του ιστότοπου για τον αθλητισμό και τον πολιτισμό, Grantland, όπου παρουσίασε και το πρώτο της podcast, μια εκπομπή συζήτησης με τίτλο «Girls in Hoodies».

Στο Twitter, καλλιέργησε μια σαρκαστική φωνή — μια εντονότερη εκδοχή της φυσικής της προσωπικότητας — και συγκέντρωσε περίπου 60.000 ακόλουθους στους οποίους μπορούσε να προωθήσει τη δουλειά της.

Το 2015, το Grantland έκλεισε, μετά από μια αλλαγή στις προτεραιότητες της μητρικής του εταιρείας, ESPN. Το 2022, ο Elon Musk εξαγόρασε το Twitter, άλλαξε το όνομά του σε «X» και αναθεώρησε τον αλγόριθμο που τροφοδοτεί τα feeds των χρηστών, δίνοντας προτεραιότητα σε περιεχόμενο που είναι πιο εντυπωσιακό και επικεντρώνεται στα βίντεο. Η Lambert τελικά διέγραψε τον λογαριασμό της, φέτος.

«Σε όλη μου την εμπειρία στα μέσα ενημέρωσης, όλα ήταν στο χείλος της κατάρρευσης», είπε. «Απλά πηδάς από τον ένα πάγο στον άλλο».

Μέχρι το 2008, η Jameson είχε αποσυρθεί από την πορνογραφία και είχε πουλήσει το media empire της στο Playboy — ακριβώς πριν η εξάπλωση του δωρεάν περιεχομένου για ενήλικες στο διαδίκτυο αρχίσει να καταστρέφει τη βιομηχανία.

Τα τελευταία χρόνια, οι δημόσιες εμφανίσεις της είναι κυρίως στο TikTok και στο Instagram, όπου δημοσιεύει συχνά βίντεο selfie, memes και φωτογραφίες των κατοικίδιών της. «Από νωρίς μετατράπηκε σε ένα brand για κατανάλωση από άλλους» λέει η Lambert για την κληρονομιά της Jameson. «Ήταν σαν podcaster» καταλήγει αυτοσαρκαστικά.

*Με στοιχεία από nytimes.com