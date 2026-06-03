Άγιος Δημήτριος: Ξεκίνησε η δίκη των τριών για την εμπλοκή τους στη δολοφονία του 27χρονου

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Αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη βρέθηκαν σήμερα οι τρεις νεαροί, οι οποίοι δικάζονται για υπόθαλψη εγκληματία που αφορά στην υπόθεση δολοφονίας του 27χρονου, γιού ανώτατου αξιωματικού της ΕΛΑΣ στο πάρκο ασύρματου στον Άγιο Δημήτριο.

Ο δράστης έχει ήδη κριθεί προσωρινά κρατούμενος με την ανακριτική διαδικασία να βρίσκεται σε εξέλιξη.

Απαλλαγή για το αδίκημα της υπόθαλψης – Να γίνει έρευνα για συνέργεια του ενός

Στη διάρκεια της σημερινής δίκης συγκλόνισε με την κατάθεσή του ο πατέρας του θύματος, ενώ η εισαγγελέας της έδρας στην αγόρευσή της εισηγήθηκε μεν την απαλλαγή των τριών κατηγορουμένων για το αδίκημα της υπόθαλψης εγκληματία, αλλά παράλληλα ζήτησε τη διαβίβαση των πρακτικών της δίκης για τον πρώτο κατηγορούμενο, ώστε αυτός να ερευνηθεί για απλή συνέργεια σε ανθρωποκτονία

“Είναι ο ορισμός του απλού συνεργού που στέκεται πλάι στο δράστη, παρέχοντας συνδρομή, πριν κατά τη διάρκεια και μετά την πράξη. Αντιστέκεται στην κοινή λογική ότι πήγε ο φίλος του με μεγάλο μαχαίρι και αυτός δεν μπορούσε να φανταστεί τίποτα. Δε χωρά στη λογική ότι είδε το παιδί να μαχαιρώνεται και το άφησαν να πεθάνει. Ακόμα και σε συνθήκες πολέμου δεν αφήνεται ένας άνθρωπος να πεθάνει έτσι”, τόνισε η εισαγγελική λειτουργός στηλιτεύοντας τη συμπεριφορά των νεαρών που κάθονται στο εδώλιο.

Και συνέχισε λέγοντας :

“Το αδίκημα της υπόθαλψης πρέπει να συνδέεται με ιδιαίτερη νομική υποχρέωση. Εδώ δεν έχουμε τέτοια υποχρέωση όσο και να ψάξουμε.

Θεωρώ ιδιαίτερα θλιβερό τόσο νέα παιδιά που υποτίθεται ότι οι γενιές βελτιώνονται και θα έπρεπε να στέκονται ο ένας δίπλα στον άλλον, να αφήσουν ένα νέο παιδί και να μην ενημερώσουν τις αρχές και τους γονείς. Παρόλα αυτά θεώρησαν σωστό να καθίσουν μαζί με το δράστη. Δεν θα έπρεπε να προκρίνεται αυτή η επιλογή. Είναι μια επιλογή υπέρ του δράστη και όχι υπέρ της αλήθειας και της δικαιοσύνης. Αλλά αυτό δεν αφορά το νόμο”.

Όταν έφτασε η ώρα της απολογίας του ο πρώτος κατηγορούμενος αφού εξέφρασε τα συλλυπητήριά του και περιέγραψε όσα είδε .

Πρόεδρος: Γιατί τρέξατε;

Κατηγορούμενος: Αγχώθηκα. Είδα το μαχαίρι και αγχώθηκα για τη ζωή μου. Το είχε πάνω του το μαχαίρι. Φτάσαμε κάτω από το σπίτι, περίμενα να αλλάξει ρούχα. Στο αυτοκίνητο σκέφτηκα να φύγω και να καλέσω την αστυνομία αλλά με είχε καταβάλει ο φόβος γιατί ήξερε που μένω. Σε παλιότερους τσακωμούς μας, γενικότερα ήταν οξύθυμος σας χαρακτήρας. Είχε και αίμα πάνω στο χέρι του.

Η κατάθεση του πατέρα του θύματος

Ο πατέρας του θύματος κατέθεσε στη δίκη κρατώντας στα χέρια του μια φωτογραφία του παιδιού του καταφέρθηκε κατά του πρώτου κατηγορουμένου.

“Από τα 300 μέτρα είδε τη λευκή λαβή του μαχαιριού.

Το παιδί μου έπεσε ξεψύχησε στο σημείο που έπαιζε μπάλα μαζί μου. Πήγαν στο αυτοκίνητο μαζί και έφυγαν. Συνέχισαν σαν να μην συμβαίνει τίποτα . Καμία ανθρωπιά καμία ενσυναίσθηση

Την επόμενη ημέρα πήρα τηλέφωνο την άλλη κατηγορούμενη. Έβαλε τα κλάματα με λυγμούς. Την ενημερώνω εγώ για τη δολοφονία και έκανε πως δεν ήξερε τίποτα».

Η πρώην σύντροφος του θύματος έκλαιγε με λυγμούς κατά τη διάρκεια της απολογίας της.

«Δεν πίστευα ότι θα τον σκοτώσει…», είπε η κοπέλα, ενώ και η τρίτη κατηγορούμενη είπε:

“Θα έπρεπε να πάρω κατευθείαν τους γονείς μου τηλέφωνο . Όταν συμβαίνουν πράγματα τόσο απάνθρωπα χάνω τον έλεγχο” .

Η δίκη θα συνεχιστεί στις 30 Ιουνίου.