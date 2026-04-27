Άγιος Δημήτριος: «Από την κοπέλα ξεκίνησε το κακό» λέει ο παππούς του δράστη – Τι θα ισχυριστεί ο 20χρονος στον ανακριτή

Νέες αποκαλύψεις για τον 20χρονο άνδρα, ο οποίος παραδέχτηκε ότι αφαίρεσε μία ανθρώπινη ζωή στο Πάρκο Ασυρμάτου, με ένα μαχαίρι 20 εκατοστών, για τα μάτια μιας κοπέλας.

Όπως έχει γίνει γνωστό από οπτικό υλικό που έχει στη διάθεσή της η Ελληνική Αστυνομία, ο 20χρονος εκείνος που έφτασε στο ραντεβού θανάτου με ένα μαχαίρι 20 εκατοστών και που έφυγε με μαύρο αυτοκίνητο όπως φαίνεται σε νέο βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε το MEGA, σαν να μην έχει συμβεί το παραμικρό όσο ο 27χρονος ψυχορραγούσε στο πάρκο.

Τι υποστηρίζει το περιβάλλον του 20χρονου

Ο παππούς του δράστη, μιλώντας στο MEGA, υποστηρίζει μία νέα εκδοχή για το αιματηρό περιστατικό.

«Από την κοπέλα ξεκίνησε το κακό. Αυτή του έλεγε ότι ‘με βαράει, με κάνει’ και ο δικός μας τρελάθηκε, την αγαπούσε, την θέλει καψούρης, όπως θέλεις πες το, και έγινε το κακό. ‘Εμένα’ λέει ‘δεν είναι άνδρας που θα μου φάει τη γυναίκα’ και πήγε να βρεθούνε, να πλακωθούνε και ο δικός μας το λάθος ήταν που πήρε μαζί του το μαχαίρι» υποστήριξε, θέλοντας να δώσει ένα «άλλοθι» στον 20χρονο.

Διακοπή της δίκης των «τριών»

Υπενθυμίζεται ότι κατηγορούμενοι για υπόθαλψη στην υπόθεση είναι η 20χρονη σύντροφος του δράστη, ένας 21χρονος φίλος του που ήταν μπροστά στη συμπλοκή και ακόμη μία συνομήλικη φίλη. Και οι τρεις το πρωί βρέθηκαν στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων για να δικαστούν, ωστόσο το δικαστήριο διέκοψε για τις 20 Μαΐου.

Τι θα ισχυριστεί ο 20χρονος

Ο 20χρονος καθ’ ομολογίαν δολοφόνος, πλέον μετράει αντίστροφα για την απολογία του το πρωί της Τρίτης στον ανακριτή, μετά την προθεσμία που ζήτησε και έλαβε την περασμένη Παρασκευή.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του MEGA αναμένεται να ισχυριστεί πως το θύμα ζήτησε το ραντεβού και πως ο ίδιος είχε πάνω του το μαχαίρι γιατί φοβόταν.

Συγκεκριμένα θα πει: «Το θύμα ζήτησε το ραντεβού. Είχα πάνω μου το μαχαίρι επειδή φοβόμουν. Θόλωσα πάνω στον τσακωμό και τον μαχαίρωσα. Δεν νοίκιασα όχημα για να πάω στη συνάντηση με τον 27χρονο».