Μυστήριο με το θάνατο 47χρονου στην Κάλυμνο – Συνελήφθη ένας ψαράς

Να ρίξουν φως σε μια σκοτεινή υπόθεση, με θύμα έναν 47χρονο ψαρά προσπαθούν οι Αρχές στην Κάλυμνο, μετά τον εντοπισμό ενός πτώματος στη θάλασσα.

Ο άνδρας, που εντοπίστηκε να επιπλέει στο νερό το βράδυ της Κυριακής, έφερε τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο, στοιχείο που περιπλέκει την υπόθεση και εντείνει τα ερωτήματα σχετικά με τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του.

Συνελήφθη ένας ψαράς

Για την υπόθεση έχει συλληφθεί ένας άνδρας, ο οποίος φέρεται να επέβαινε μαζί του σε αλιευτικό σκάφος.

Υπό συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, βρέθηκε στη θάλασσα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο άνδρας που συνελήφθη ήταν εκείνος που ενημέρωσε της Αρχές ωστόσο φέρεται να είπε απλώς πως υπάρχει ένας άνθρωπος στη θάλασσα χωρίς να διευκρινίσει τι συνέβη.

Οι έρευνες του Λιμενικού Σώματος βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με στόχο να διαλευκανθούν όλα τα στοιχεία και να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες του θανάτου.