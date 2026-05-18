Μυστήριο με το θάνατο 47χρονου στην Κάλυμνο – Συνελήφθη ένας ψαράς
Εγκληματική ενέργεια εξετάζει το Λιμενικό Σώμα για το περιστατικό στην Κάλυμνο.
- Τραγωδία στα Πατήσια: Νεκρός 52χρονος υπάλληλος του ΔΕΔΔΗΕ
- Βόρεια Μακεδονία: Η Ryanair συμπεριφέρεται εκβιαστικά για να δραστηριοποιηθεί στη χώρα, λέει η κυβέρνηση
- Ο Τραμπ απέσυρε αγωγή προς την αμερικανική εφορία – Ζητούσε 10 δισ. δολάρια
- Η Gen Z παλεύει με κόλπα για δουλειά ενώ Millennials, Gen X και Βaby Βoomers... από το σχολείο στο γραφείο
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Να ρίξουν φως σε μια σκοτεινή υπόθεση, με θύμα έναν 47χρονο ψαρά προσπαθούν οι Αρχές στην Κάλυμνο, μετά τον εντοπισμό ενός πτώματος στη θάλασσα.
Ο άνδρας, που εντοπίστηκε να επιπλέει στο νερό το βράδυ της Κυριακής, έφερε τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο, στοιχείο που περιπλέκει την υπόθεση και εντείνει τα ερωτήματα σχετικά με τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του.
Συνελήφθη ένας ψαράς
Για την υπόθεση έχει συλληφθεί ένας άνδρας, ο οποίος φέρεται να επέβαινε μαζί του σε αλιευτικό σκάφος.
Υπό συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, βρέθηκε στη θάλασσα.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο άνδρας που συνελήφθη ήταν εκείνος που ενημέρωσε της Αρχές ωστόσο φέρεται να είπε απλώς πως υπάρχει ένας άνθρωπος στη θάλασσα χωρίς να διευκρινίσει τι συνέβη.
Οι έρευνες του Λιμενικού Σώματος βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με στόχο να διαλευκανθούν όλα τα στοιχεία και να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες του θανάτου.
- «Η γη της ελιάς» – Όσα θα δούμε στο νέο συνταρακτικό επεισόδιο
- Έμπολα: Τουλάχιστον 100 νεκροί στο Κονγκό – Έξι Αμερικανοί έχουν εκτεθεί στον ιό
- Μυστήριο με το θάνατο 47χρονου στην Κάλυμνο – Συνελήφθη ένας ψαράς
- Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου: Όχι σε αυτόνομη πορεία ειδικού καθεστώτος για την Τουρκία
- Europe Gulf Forum: Μία πρωτοβουλία του Θοδωρή Κυριακού, πραγματοποιήθηκε με τεράστια επιτυχία
- Ο λάθος τρόπος επιλογής των ξένων διαιτητών από τον Λανουά
- Παναθηναϊκός: Τζέικομπ Νέστρουπ με την «υπογραφή» Ζέκα
- Ρόδος: «Η ταχύτητα ήταν τρόπος ζωής για εκείνον» – Τι αναφέρουν μαρτυρίες για τον 44χρονο οδηγό
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις