Επίθεση Τραμπ στα ΜΜΕ για τον πόλεμο στο Ιράν: Ακόμη και αν παραδοθεί άνευ όρων η Τεχεράνη, θα λένε ότι νίκησε
Με ανάρτησή του στο Truth Social, o Ντόναλντ Τραμπ επιτίθεται στο Δημοκρατικό Κόμμα, αλλά και στα μεγαλύτερα ΜΜΕ των ΗΠΑ. Τους κατηγορεί ότι διακινούν fake news και αρνούνται να δουν ότι το Ιράν έχει χάσει τον πόλεμο.
Για τον Ντόναλντ Τραμπ όλοι «είναι ΤΡΕΛΟΙ» (δικά του τα κεφαλαία γράμματα). Τόσο το Δημοκρατικό Κόμμα, που το αποκαλεί «Βλακοκρατικό» (Dumpocrats – κάνει ένα λογοπαίγνιο με το Dump, που σημαίνει χαζός και το Democrats). Όσο και τα ΜΜΕ, που δεν παρουσιάζουν τον πόλεμο στο Ιράν με το τρόπο που εκείνος θέλει.
Με μια νέα ανάρτησή του στην προσωπική του πλατφόρμα Truth Social, μέσω της οποία ασκεί μέρος της πολιτικής του, ο Ντόναλντ Τραμπ επιτίθεται για πολλοστή φορά στα αμερικανικά ΜΜΕ. Στο στόχαστρό του βρέθηκαν οι εφημερίδες New York Times και Wall Street Journal (την οποία χαρακτηρίζει Street Journal της Κίνας), αλλά και το CNN. Και «όλα τα άλλα μέλη των Fake News Media», όπως τα χαρακτηρίζει.
Ο Ντόναλντ Τραμπ έγραψε ότι τα μέσα ενημέρωσης «θα γράψουν τίτλους ότι το Ιράν είχε μια αριστοτεχνική και λαμπρή νίκη επί των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής», ακόμη και αν η Τεχεράνη «παραδοθεί» και παραδεχτεί συντριπτική ήττα.
«Οι Βλακοκράτες και τα μέσα ενημέρωσης έχουν χάσει εντελώς τον δρόμο τους. Έχουν ΤΡΕΛΑΘΕΙ ΕΝΤΕΛΩΣ!!!» έγραψε ο Τραμπ.
Η ανάρτηση δεν διευκρίνισε ποιες αναφορές των αμερικανικών μέσων ενημέρωσης είχαν προκαλέσει την οργή του Τραμπ.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ επιτίθεται συστηματικά στην κάλυψη του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν.
Η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ
Ο Αμερικανός πρόεδρος γράφει στην ανάρτησή του:
«Αν το Ιράν παραδοθεί, παραδεχτεί ότι το Ναυτικό του έχει χαθεί και αναπαύεται στον βυθό της θάλασσας, και η Πολεμική του Αεροπορία δεν είναι πια μαζί μας, και αν ολόκληρος ο Στρατός του αποχωρήσεις από την Τεχεράνη, με τα όπλα πεταμένα και τα χέρια ψηλά, φωνάζοντας ο καθένας “Παραδίνομαι, παραδίδομαι” ενώ κυματίζει άγρια την αντιπροσωπευτική Λευκή Σημαία, και αν όλη η εναπομείνασα Ηγεσία του υπογράψει όλα τα απαραίτητα “Έγγραφα Παράδοσης”, και παραδεχτεί την ήττα του απέναντι στη μεγάλη δύναμη και ισχύ των υπέροχων ΗΠΑ, οι αποτυχημένοι New York Times, η Street Journal της Κίνας (WSJ!), το διεφθαρμένο και τώρα άσχετο CNN, και όλα τα άλλα μέλη των Fake News Media, θα γράψουν τίτλους ότι το Ιράν είχε μια Αριστουργηματική και Λαμπρή Νίκη επί των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής -και δεν ήταν καν κοντά. Οι Βλακοκράτες και τα ΜΜΕ έχουν ξεφύγει εντελώς Έχουν ΤΡΕΛΑΘΕΙ απόλυτα!!! Πρόεδρος DJT»
