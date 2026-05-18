Europe Gulf Forum: Μία πρωτοβουλία του Θοδωρή Κυριακού, πραγματοποιήθηκε με τεράστια επιτυχία
Κόσμος 18 Μαΐου 2026, 18:19

Εικοσιτρείς αρχηγοί κρατών, πρωθυπουργοί και θεσμικοί αξιωματούχοι από Ευρώπη και Μέση Ανατολή συναντήθηκαν στην Ελλάδα, καθιερώνοντας το Europe Gulf Forum ως έναν μόνιμο θεσμό στρατηγικής συνεργασίας

Με τεράστια επιτυχία ολοκληρώθηκε το πρώτο Europe Gulf Forum, μια πρωτοβουλία του Θοδωρή Κυριακού, Προέδρου του Ομίλου Antenna, μαζί με το Atlantic Council. 23 αρχηγοί κρατών, πρωθυπουργοί και θεσμικοί αξιωματούχοι συναντήθηκαν σε μία σύνοδο κεκλεισμένων των θυρών για να συζητήσουν τα πιο σημαντικά ζητήματα που αφορούν στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή.

Η διοργάνωση αποτέλεσε ένα πρωτοφανές εγχείρημα διεθνούς διαλόγου για την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή, συγκεντρώνοντας για πρώτη φορά τόσες κορυφαίες πολιτικές και θεσμικές προσωπικότητες, με κοινό στόχο τη διαμόρφωση μιας νέας στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ των δύο περιοχών.

Αριστερά: Alexander Stubb – Κέντρο: H.E. Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, Πρωθυπουργός του Κατάρ – Δεξιά: Θοδωρής Κυριακού. Europe Gulf Forum – Day One. Picture by Ryan Jenkinson / Parsons Media

Σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών ανακατατάξεων και ραγδαίων οικονομικών εξελίξεων, ο Θοδωρής Κυριακού, Ιδρυτής και Πρόεδρος του Europe Gulf Forum μαζί με τον Fred Kempe – Πρόεδρο και CEO του Atlantic Council, φιλοξένησαν ηγέτες παγκόσμιας επιρροής, καθιερώνοντας μια σταθερή πλατφόρμα στρατηγικού διαλόγου και συνεργασίας μεταξύ της Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής.

Το Forum, που πραγματοποιήθηκε από τις 15 έως τις 17 Μαΐου, ανέδειξε τη σημασία της διακρατικής συνεργασίας σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον, ενώ έφερε στο ίδιο τραπέζι ηγέτες και ανώτερους αξιωματούχους κυβερνήσεων των δύο περιοχών, εκπροσώπους του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου και κρατικών επενδυτικών οργανισμών.

Αριστερά: Tony Blair – Δεξιά: Christine Lagarde Picture by Andrew Parsons / Parsons Media

Κοινός στόχος όλων ήταν η ενίσχυση μακροπρόθεσμων συνεργασιών και η διαμόρφωση κοινών στρατηγικών προτεραιοτήτων για το μέλλον των δύο περιοχών. Οι συζητήσεις εστίασαν στην αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων, όπως η ασφάλεια, η διαχείριση διεθνών οικονομικών κρίσεων, η προώθηση της περιφερειακής σταθερότητας, καθώς και η ενίσχυση της συνεργασίας στους τομείς της εφοδιαστικής αλυσίδας, της ενέργειας, της άμυνας και της τεχνολογίας.

Κυριάκος Μητσοτάκης. Picture by Andrew Parsons / Parsons Media

Κατά τη διάρκεια του Europe Gulf Forum, οι συμμετέχοντες συζήτησαν, επίσης, τη διαρκώς εξελισσόμενη γεωπολιτική και οικονομική σχέση μεταξύ Ευρώπης και Κόλπου, αναδεικνύοντας τρεις βασικούς άξονες συνεργασίας για τους επόμενους μήνες: τις στρατηγικές υποδομές, τη συνεργασία στην τεχνολογία και την ασφάλεια, καθώς και τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις.

Όλοι οι συμμετέχοντες συμφώνησαν στην ανάγκη καθιέρωσης του Europe Gulf Forum, ως σταθερού και οργανωμένου πλαισίου διαλόγου και συνεργασίας για την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή.

Αριστερά: Alexander Stubb – Κέντρο: Απόστολος Τζιτζικώστας – Δεξιά: Kristalina Georgieva. Picture by Andrew Parsons / Parsons Media

Το Europe Gulf Forum αποτελεί την πρώτη πλατφόρμα δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για τη στρατηγική συνεργασία μεταξύ Ευρώπης και Κόλπου. Με αφετηρία το πρώτο Forum στην Ελλάδα, θα εξελιχθεί σε έναν μόνιμο θεσμό που θα ενισχύει τον διάλογο και τη συνεργασία μεταξύ των δύο περιοχών, μέσα από κοινές πρωτοβουλίες και τακτικές συναντήσεις ηγετών και εκπροσώπων των δύο περιοχών, τον συντονισμό των οποίων αναλαμβάνει η επίσημη οργανωτική επιτροπή του Europe Gulf Forum.

Αριστερά: Alexander Stubb – Δεξιά: Giorgia Meloni. Picture by Andrew Parsons / Parsons Media

Ο Θοδωρής Κυριακού, Πρόεδρος του Ομίλου Antenna, Ιδρυτής και Πρόεδρος του Europe Gulf Forum, δήλωσε: «Το Europe Gulf Forum ξεκίνησε ως μια ιδέα που είχα πριν από έναν χρόνο. Η σκέψη ήταν απλή: η Ευρώπη και η Μέση Ανατολή, παρά τις μεγάλες ευκαιρίες που διαθέτουν, βρίσκονται ταυτόχρονα αντιμέτωποι με μια σειρά από σημαντικές, κοινές προκλήσεις. Η δημιουργία μίας γέφυρας συνεργασίας ανάμεσα στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή δεν ήταν απλώς σημαντική, αλλά αναγκαία. Αν συνεργαστούμε πιο στενά σε τομείς όπως η ενέργεια, η άμυνα και η τεχνολογία, μπορούμε όχι μόνο να ισχυροποιήσουμε τις δύο περιοχές, αλλά και να συμβάλουμε στη δημιουργία ενός πιο σταθερού διεθνούς περιβάλλοντος. Το Forum που πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα φιλοδοξεί να αποτελέσει την πρώτη από πολλές συναντήσεις ηγετών των δύο περιοχών με στόχο την αναζήτηση ουσιαστικών λύσεων. Δεσμευόμαστε να το εξελίξουμε σε μια πλατφόρμα με πραγματική αξία και διάρκεια για την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή».

Αριστερά: David Lammy – Δεξιά: H.E. Adel Al-Jubeir, Υπουργός Εξωτερικών Υποθέσεων του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας . Picture by Andrew Parsons / Parsons Media

Ο Frederick Kempe, Πρόεδρος και CEO του Atlantic Council και Πρόεδρος του Europe Gulf Forum, δήλωσε: «Ζούμε σε μια εποχή γεωπολιτικών, τεχνολογικών και οικονομικών αλλαγών. Η Ευρώπη και η Μέση Ανατολή μοιράζονται κοινά συμφέροντα σε πολλούς τομείς και οι συμμετέχοντες συμφώνησαν ότι οι χώρες των δύο περιοχών πρέπει να κάνουν ακόμη περισσότερα για να αντιμετωπίσουν από κοινού τις αναδυόμενες προκλήσεις. Οι μεγάλες κρίσεις των τελευταίων ετών, από τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία έως τη σύγκρουση με το Ιράν και το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, αναδεικνύουν την ανάγκη για στενότερους και βαθύτερους στρατηγικούς δεσμούς. Εδώ και εξήντα πέντε χρόνια, το Atlantic Council προωθεί τον εποικοδομητικό διάλογο και τη διεθνή συνεργασία γύρω από τα σημαντικότερα παγκόσμια ζητήματα της εποχής μας, με στόχο τη διαμόρφωση του μέλλοντος μαζί με τους εταίρους και τους συμμάχους του. Το πρώτο Europe Gulf Forum εξέφρασε ακριβώς αυτές τις αρχές. Οι ουσιαστικές συζητήσεις αυτού του Σαββατοκύριακου μπορούν να λειτουργήσουν ως καταλύτης για δράση στους τομείς της ασφάλειας, της ενέργειας, του εμπορίου και της τεχνολογίας και να θέσουν τις βάσεις για μακροπρόθεσμη συνεργασία».

Tony Blair –  Picture by Andrew Parsons / Parsons Media

Στο Forum συμμετείχαν οι:
• Alexander Stubb, Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Φινλανδίας
• Νίκος Χριστοδουλίδης, Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας
• Giorgia Meloni, Πρωθυπουργός της Ιταλίας
• Κυριάκος Μητσοτάκης, Πρωθυπουργός της Ελληνικής Δημοκρατίας
• Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, Πρωθυπουργός του Κατάρ
• Sheikh Ahmad Abdullah AlAhmad Al-Sabah, Πρωθυπουργός του Κράτους του Κουβέιτ
• David Lammy MP, Lord Chancellor, Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου
• Kristalina Georgieva, Επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου
• Christine Lagarde, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
• Κυριάκος Πιερρακάκης, Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών της Ελληνικής Δημοκρατίας, Πρόεδρος του Eurogroup
• Απόστολος Τζιτζικώστας, Ευρωπαίος Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού
• Adel Al-Jubeir, Υπουργός Εξωτερικών Υποθέσεων του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας
• Sheikh Jarrah Jaber AlAhmad Al-Sabah, Υπουργός Εξωτερικών του Κράτους του Κουβέιτ
• Shaikh Salman bin Khalifa Al Khalifa, Υπουργός Οικονομικών και Εθνικής Οικονομίας του Βασιλείου του Μπαχρέιν
• Jasem Mohamed Albudaiwi, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου
• Δρ. Anwar Mohammed Gargash, Διπλωματικός Σύμβουλος του Προέδρου των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων
• Shaikh Nasser bin Hamad Al Khalifa, Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Βασιλείου του Μπαχρέιν
• Nasser bin Saad Al Khathran, Γενικός Διευθυντής Πολιτικής και Στρατηγικής του Υπουργείου Άμυνας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας
• Sir Tony Blair KG, Senior Advisor του Ομίλου Antenna και πρώην Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου
• Amos Hochstein, Πρώην Ανώτερος Σύμβουλος του Λευκού Οίκου και του τέως Προέδρου Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Joe Biden για θέματα ενέργειας και επενδύσεων
• Θοδωρής Κυριακού, Πρόεδρος του Ομίλου Antenna, Ιδρυτής και Πρόεδρος του Europe Gulf Forum
• Frederick Kempe, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Atlantic Council & Πρόεδρος του Europe Gulf Forum

