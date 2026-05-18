ΣΥΡΙΖΑ: Τώρα και επίσημα σε καθοδηγητικό ρόλο στη ΝΔ η τοξική «Ομάδα Αλήθειας»
«Η ΝΔ υιοθετεί πλέον και επίσημα τον συγκεκριμένο μηχανισμό προπαγάνδας και δολοφονίας χαρακτήρων», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ μετά την εκλογή των πρωτοπαλίκαρων της «Ομάδας Αλήθειας» στην Πολιτική Επιτροπή του κυβερνώντος κόμματος
Πυρά στη Νέα Δημοκρατία εξαπολύει ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, μετά την πανηγυρική εκλογή των Κίμωνα Μπένου και Κωνσταντίνου Δογάνη στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας.
Υπενθυμίζεται ότι οι Κίμων Μπένος και Κωνσταντίνος Δογάνης, που ηγούνται της Ομάδας Αλήθειας, βασικού προπαγανδιστικού μηχανισμού της Νέας Δημοκρατίας, έλαβαν αντίστοιχα 611 ψήφους ο πρώτος και 625 ο δεύτερος. Βρίσκονται στους πρώτους 15 σε σειρά ψήφων υποψηφίους. Τα δύο συγκεκριμένα άτομα είναι πρωτοπαλίκαρα του Γρηγόρη Δημητριάδη και λατρεμένοι υπουργών, όπως του Άδωνι Γεωργιάδη.
Στην εσωτερική εκλογική διαδικασία του κυβερνώντος κόμματος ψήφισαν 1.683 σύνεδροι. Έγκυρα ψηφοδέλτια ήταν 1.659 και 4 σύνεδροι ψήφισαν λευκό.
«Η ΝΔ έκρινε ότι θα της χρειαστεί στις επερχόμενες εκλογές»
«Την προαγωγή της ‘Ομάδας -παραμόρφωσης της- Αλήθειας’ σηματοδοτεί η ανάδειξη των δημιουργών της, στα συλλογικά όργανα της ΝΔ και μάλιστα στις πρώτες θέσεις», επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ.
Ακολούθως η Κουμουνδούρου προσθέτει πως «έτσι, η ΝΔ υιοθετεί πλέον και επίσημα -μετά τις εκδηλώσεις λατρείας στις οποίες συμμετείχε- τον συγκεκριμένο μηχανισμό προπαγάνδας και δολοφονίας χαρακτήρων. Να χαίρονται την ομάδα απαξίωσης, αλλά και αμφισβήτησης της πολιτικής δράσης και των δημοκρατικών δικαιωμάτων. Προφανώς η ΝΔ έκρινε ότι θα της χρειαστεί στις επερχόμενες εκλογές».
Τέλος, ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ αναφέρει πως «το ερώτημα για το ποιος καθοδηγεί ποιον -η ‘Ομάδα Αλήθειας’ τη ΝΔ ή η ΝΔ την ‘Ομάδα Αλήθειας’- αρχίζει να απαντάται».
