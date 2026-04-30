Η Ομάδα Αλήθειας πάει Βρυξέλλες;

Στον απόηχο των όσων δήλωσε στο Φόρουμ των Δελφών η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, Λάουρα Κοβέσι, περί των πολιτικών χρήσεων της διαφθοράς, έχει πυκνώσει η συζήτηση για τους τρόπους με τους οποίους τα ευρωπαϊκά κονδύλια τίθενται καταχρηστικά στην υπηρεσία των σκοπιμοτήτων των εκάστοτε κυβερνώντων. Έχουν περάσει λίγες μόλις ημέρες από το άνοιγμα της σχετικής συζήτησης και μπορούμε πια να τραβήξουμε μια νοητή γραμμή που καταλήγει να φτάνει μέχρι την Ομάδα Αλήθειας.

Συγκεκριμένα, ερωτήματα απηχούν σε πανευρωπαϊκό επίπεδο μετά τη δημοσίευση της κοινής έρευνας του Inside Story, του ολλανδικού Follow the Money και της γερμανικής Suddeutsche Zeitung, με την οποία ακολούθησαν την πορεία μιας υπόθεσης που είχε ανοίξει τρία χρόνια πριν και η οποία αφορούσε συμβούλους του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, οι οποίοι απέσπασαν πλούσιες αμοιβές για υπηρεσίες οι οποίες σύμφωνα με την κρίση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δεν δικαιολογούνταν.

Συγκεκριμένα, οι εταιρείες του Έρικ Παρκς, συμβούλου του Έλληνα πρωθυπουργού και του Γεράσιμου (Τζέρι) Ζαγορίτη, εμφανίζονται να πληρώθηκαν πάνω από μισό εκατομμύριο ευρώ σε ένα εξάμηνο από το ΕΛΚ για υπηρεσίες που σχετίζονταν με την αναδιαμόρφωση της επικοινωνιακής στρατηγικής του κόμματος. Αμφότεροι, αποδίδονταν ως επιλογές στον γενικό γραμματέα του ΕΛΚ, Θανάση Μπακόλα, ο οποίος επιλέχθηκε από τον Μάνφρεντ Βέμπερ για το πόστο το 2022, όταν ο ίδιος ανέλαβε την προεδρία του κόμματος. Την υποψηφιότητα Βέμπερ είχε στηρίξει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στις αρχές του 2023, το ΕΛΚ έλυσε τις συμβάσεις του με τους Παρκς και Ζαγορίτη, όταν άρχισαν να εκφράζονται ενστάσεις για τη συγκεκριμένη επιλογή. Στη συνέχεια, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν ενέκρινε τις σχετικές δαπάνες, με τους Παρκς και Ζαγορίτη να επιστρέφουν στο ΕΛΚ τα ποσά που είχαν πληρωθεί για τους πρώτους τρεις μήνες του 2023.

Ωστόσο, το Ευρωκοινοβούλιο δεν ενημέρωσε ποτέ για το ζήτημα την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ενώ άγνωστο παραμένει αν ενημέρωσε και την υπηρεσία καταπολέμησης της απάτης της ΕΕ (OLAF), όπως οφείλει να κάνει σε περίπτωση που εγερθούν υποψίες για πλαστογραφία, κατάχρηση εμπιστοσύνη, απάτη ή διαφθορά.

Προτού αναλάβει την προεδρία του ΕΛΚ, δημοσιεύματα στον ευρωπαϊκό Τύπο ήθελαν τον Μάνφρεντ Βέμπερ να επιχειρεί μία «υφαρπαγή εξουσίας» στο κόμμα (Politico, 24/5/2022), ενώ ακολούθως, οι τεράστιες απολαβές του ιδίου ως ταυτόχρονου επικεφαλής της ομάδας του ΕΛΚ στο ευρωκοινοβούλιο και προέδρου του κόμματος, δεν έμειναν ασχολίαστες.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως ενημερώνει σε ακόλουθο δημοσίευμα το Follow the Money, δεν έχει μείνει ασχολίαστη η αντίφαση του ΕΛΚ που ζητάει «εξορθολογισμό» σε οποιοδήποτε κρατικό πόρο, την ίδια στιγμή που επιχειρεί να αποσπάσει μεγάλα ποσά από κοινοτικά κονδύλια για ακαθόριστους σκοπούς, όπως έγινε με την περίπτωση των Παρκς και Ζαγορίτη. Σε εγχώριο επίπεδο, δε, έχει επισημανθεί ότι δίπλα στην προσοδοφόρα σχέση που ανέπτυξε με το ΕΛΚ, το ευρωπαϊκό κόμμα στο οποίο υπάγεται η Νέα Δημοκρατία, αυτό που γνωρίζαμε για τον Έρικ Παρκς ήταν ότι προσέφερε «εθελοντικά» τις υπηρεσίες του στον Έλληνα πρωθυπουργό.

Λιγότερο φως έχει πέσει όμως στο μοτίβο της μίας ελληνικής εταιρείας, η οποία δείχνει να επανέρχεται ξανά και ξανά, σε κάθε εγχρήματη σχέση της Νέας Δημοκρατίας με το ΕΛΚ: την Blue Skies, την εταιρεία που εμφανίζει πολλαπλές συνδέσεις με την περιβόητη «Ομάδα Αλήθειας» και στο μισθολόγιο της οποίας βρέθηκαν με ακαθόριστα καθήκοντα από καιρού εις καιρόν διάφορα μέλη και στελέχη της ΝΔ – σχεδόν εξίσου ακαθόριστα με αυτά για τα οποία πληρώθηκαν αδρά από το ΕΛΚ οι Παρκς και Ζαγορίτης.

Άλλωστε, στο μισθολόγιο της Blue Skies από το 2016 ως το 2019 έχει εντοπιστεί ο Θανάσης Μπακόλας, προτού μεταπηδήσει αρχικά στο Μέγαρο Μαξίμου το 2020 και ακολούθως επιλεγεί από τον Βέμπερ ως γραμματέας του ΕΛΚ το 2022.

Σύμφωνα με τα Inside Story και Follow the Money, στο μισθολόγιο της Blue Skies ήταν παράλληλα και ο ένας από τους υπαλλήλους που ο Παρκς χαρακτήριζε ως «πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης», ενώ σε εταιρεία ιδιοκτησίας αυτού του υπαλλήλου μισθοδοτούνταν παράλληλα ο έτερος υπάλληλος «πλήρους και αποκλειστικής» του Παρκς, Χάρης Ζαρμπαλάς προτού περάσει ως κανονικός υπάλληλος στο μισθολόγιο του ΕΛΚ.

Αν όμως μπορεί να θεωρηθεί ότι αυτές οι συμπτώσεις σταματούν με το πάγωμα των σχέσεων του Μάνφρεντ Βέμπερ με τον Θανάση Μπακόλα -η θητεία του οποίου έληξε το 2025, με τον πρόεδρο του ΕΛΚ να μην τον προτείνει για ανανέωση- ο δίαυλος από την Blue Skies προς τις επαγγελματικές ευκαιρίες του ΕΛΚ δεν σταματάει εκεί:

Στις αρχές του 2024, θέση στο ΕΛΚ φαίνεται να ανέλαβε και η Ορσάκη Ρουσσέτου -η κ. Ρουσσέτου αρνήθηκε να απαντήσει στα σχετικά ερωτήματα του in– η οποία παρέμενε στο μισθολόγιο της Blue Skies τουλάχιστον μέχρι και τον Απρίλιο του 2025.

Αντίστοιχα, η Αντωνία Διαμαντοπούλου εμφανίζεται να είναι υπάλληλος της Blue Skies από το 2018 μέχρι το 2024, όταν μεταπηδά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως συνεργάτιδα της Ελίζας Βόζενμπεργκ και από εκεί, φτάνει σήμερα να είναι communications officer στο γραφείο της Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν, της προερχόμενης από το ΕΛΚ επικεφαλής της Κομισιόν.

Όπως αποδεικνύεται κοιτώντας μέσα από τις χαραμάδες αυτής της ιδιότυπης ιστορίας με τους συμβούλους του ΕΛΚ, η Blue Skies τελικά ενδέχεται να αποτελεί ένα stage με λαμπρές προοπτικές στο ευρωπαϊκό στερέωμα.