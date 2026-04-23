Σημαντική είδηση:
23.04.2026 | 10:46
Μετωπική σύγκρουση τρένων στη Δανία: 17 τραυματίες, τέσσερις σε κρίσιμη κατάσταση
Κοβέσι: Μην παραιτηθείτε! Η διαφθορά μπορεί να ηττηθεί, το μήνυμά μου στους Έλληνες
Ελλάδα 23 Απριλίου 2026, 10:35

Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λάουρα Κοβέσι θα απαντήσει σε ερωτήσεις δημοσιογράφων για τις έρευνες και τις εξελίξεις στις ανοιχτές υποθέσεις που ελέγχονται.

Νατάσα Ρουγγέρη
Upd:23.04.2026, 11:18
Έντερο: Πώς επηρεάζεται από τον σύγχρονο τρόπο ζωής;

Σαφή μηνύματα απέστειλε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, Λάουρα Κοβέσι, στην συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε μετά την ομιλία της στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών.

Αφού επανέλαβε ότι έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στους Έλληνες συναδέλφους της που υπηρετούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η Λάουρα Κοβέσι τόνισε πως εμπιστεύεται τους Έλληνες πολίτες και πως και εκείνοι εμπιστεύονται την δικαιοσύνη και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

«Υπάρχουν εκατομμύρια Έλληνες που πιστεύουν ότι η διαφθορά δεν είναι τρόπος ζωής», υπογράμμισε.

«Μην παραιτηθείτε! Η διαφθορά μπορεί να ηττηθεί»

«Μην παραιτηθείτε! Η διαφθορά μπορεί να ηττηθεί. Αυτό είναι το μήνυμά μου στους Έλληνες πολίτες», τόνισε η Λάουρα Κοβέσι.

Παράλληλα, διεμήνυσε χαρακτηριστικά: «Όποιος έχει κάτι να καταγγείλει εναντίον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, τον περιμένω στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, που βρίσκεται στο Λουξεμβούργο».

«Έγκλημα ο ΟΠΕΚΕΠΕ – Νεποτισμός και πελατειακές σχέσεις»

Στη συζήτηση που είχε, νωρίτερα, με τον δημοσιογράφο Παύλο Τσίμα, η Λάουρα Κοβέσι αναφέρθηκε στον ΟΠΕΚΕΠΕ, χαρακτηρίζοντάς τον ως «έγκλημα».

«Νεποτισμός και πελατειακές σχέσεις χαρακτηρίζουν την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ», τόνισε χαρακτηριστικά.

Επίσης, χαρακτήρισε ως «αντιπερισπασμό» τις αντιδράσεις των πολιτικών προσώπων που έχουν βρεθεί στο στόχαστρο των Ευρωπαίων Εισαγγελέων, για τους οποίους συμπλήρωσε ότι «έχουν κάνει καλά τη δουλειά τους».

Αξίζει να σημειωθεί ότι η άφιξη της Λάουρα Κοβέσι στην Ελλάδα συμπίπτει και με την συζήτηση που έχει ξεκινήσει, μετά την αποστολή των δικογραφιών του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βουλή, για την παράταση της απόσπασης των τριών εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων (Πόπης Παπανδρέου, Διονύση Μουζάκη και Χαρίκλειας Θάνου) – οι οποίοι, επίσης, δέχονται επιθέσεις από τον υπουργό Υγείας – από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου, απόφαση που αναμένεται εντός του Μαΐου.

Ομόλογα: Ο διπλός πονοκέφαλος για το χρέος – Η δύσκολη ισορροπία

Έντερο: Πώς επηρεάζεται από τον σύγχρονο τρόπο ζωής;

Στον «πάγο» οι συνομιλίες Ιράν-ΗΠΑ εν μέσω έντασης στο Ορμούζ – Συνεχίζονται οι φονικές επιθέσεις των IDF στον Λίβανο

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές στο Θέατρο «Δόρα Στράτου»
Music 22.04.26

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στο πανέμορφο Θέατρο «Δόρα Στράτου»

Ο Αργύρης Μπακιρτζής και οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στον λόφο του Φιλοπάππου, με τα τραγούδια τους αλλά και τις ιστορίες που κάνουν κάθε φορά αυτή τη συνάντηση μοναδική.

