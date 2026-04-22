Κοβέσι: Υπάρχει θόρυβος γύρω από τις υποθέσεις της ευρωπαϊκής εισαγγελίας – Έχουν δοθεί κάποιες υποσχέσεις

Συνάντηση με τρεις υπουργούς θα έχει σήμερα, Τετάρτη 22 Απριλίου, η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λάουρα Κοβέσι η οποία το πρωί βρίσκεται στο υπουργείο Δικαιοσύνης, πραγματοποιώντας συνάντηση με τον υπουργό Γιώργο Φλωρίδη και τον υφυπουργό Γιάννη Μπουγά.

Σε σύντομες δηλώσεις έξω από το κτίριο του υπουργείου Δικαιοσύνης, πριν τη συνάντηση, προανήγγειλε ότι αύριο, Πέμπτη 23 Απριλίου, θα μπορεί να πει περισσότερα από το Φόρουμ των Δελφών.

«Ευχαριστώ που ήρθατε, θα συναντηθώ με τρεις υπουργούς, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών (σ.σ. Προστασίας του Πολίτη) και Οικονομικών. Όπως γνωρίζετε, είχαν δοθεί κάποιες υποσχέσεις την προηγούμενη φορά. Ήρθαμε να δούμε ποια είναι η τρέχουσα κατάσταση, να κάνουμε έναν απολογισμό. Υπάρχει πολύς θόρυβος γύρω από τις υποθέσεις μας αλλά αύριο θα μπορούμε να δώσουμε περισσότερες λεπτομέρειες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μετά τη συνάντηση στο υπουργείο Δικαιοσύνης, η κ. Κοβέσι θα συναντηθεί στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη με τον υπουργό Μιχάλη Χρυσοχοΐδη.

«Θεσμικές απαντήσεις»

Σημειώνεται ότι τα βλέμματα είναι στραμμένα στην αυριανή τοποθέτηση της Λάουρα Κοβέσι που κατά πληροφορίες θα δώσει θεσμικές απαντήσεις για όλα τα θέματα που αφορούν την ευρωπαϊκή εισαγγελία και τους Έλληνες εισαγγελείς, το έργο των οποίων μάλιστα είχε εξάρει και στη διάρκεια της προηγούμενης επίσκεψης της.

Στόχος, όπως λένε αρμόδιες πηγές, είναι να μην αφήσει αναπάντητη καμία από τις αιτιάσεις που διατυπώθηκαν από επίσημα χείλη τις τελευταίες μέρες για την Ευρωπαϊκή εισαγγελία και να μην αφήσει καμιά σκιά να …αιωρείται πάνω από το έργο των Ελλήνων Ευρωπαίων εισαγγελέων.

Μέχρι χθες μάλιστα παρέμενε ανοιχτό το ενδεχόμενο μετά τη δημόσια τοποθέτηση της στους Δελφούς να ακολουθήσει συζήτηση, απαντώντας σε ερωτήματα εκπροσώπων του Τύπου.

Το διήμερο αυτό ανήκει στην Κοβέσι, όπως έλεγε πηγή από το χώρο της Δικαιοσύνης, θέλοντας να καταδείξει τη δυναμική και αυτής της επίσκεψης της Ευρωπαίας Εισαγγελέως, η οποία σε λίγους μήνες αποχωρεί από τη θέση αυτή παραδίδοντας τη σκυτάλη στον Γερμανό συνάδελφό της, Αντρέ Ρίτερ.

Μέχρι τότε η Λάουρα Κοβέσι θα εξακολουθεί να δίνει τις δικές της μάχες με τρόπο θεσμικό ώστε οι συνάδελφοι της ανεπηρέαστα να συνεχίζουν να ασκούν, όπως ακριβώς πράττουν, τα καθήκοντά τους.