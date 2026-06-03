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Διαδηλωτές εκτόξευσαν μπουκάλια και κάδους απορριμμάτων σε αστυνομικούς στο Σαουθάμπτον, στο περιθώριο συγκέντρωσης διαμαρτυρίας χθες Τρίτη για τη δολοφονία ενός φοιτητή από νεαρό Σιχ (στη φωτογραφία, επάνω, από βίντεο στο Χ, κάτω, η στιγμή κατά την οποία οι αστυνομικοί περνούν χειροπέδες στον ετοιμοθάνατο φοιτητή).

Οι διαδηλωτές κατήγγειλαν τις συνθήκες θανάτου του 18χρονου Χένρι Νόουακ, τον οποίο μαχαίρωσε 23χρονος που καταδικάστηκε προχθές σε ισόβια κάθειρξη.

Ενώ ήταν ετοιμοθάνατο, το θύμα της επίθεσης συνελήφθη από τους αστυνομικούς

UK police bodycam footage has been released from the December 2025 stabbing death of 18 year old Southampton student Henry Nowak, showing officers initially dismiss his statements of “I’ve been stabbed” and “I can’t breathe” while handcuffing him. https://t.co/mSwcDithax — Jose Asenjo (@AsenjoX) June 2, 2026

Εκαναν πορεία προς το σημείο όπου άφησε την τελευταία του πνοή ο φοιτητής και στη συνέχεια τα έβαλαν με τους αστυνομικούς που είχαν μπλοκάρει έναν δρόμο.

Ενώ ήταν ετοιμοθάνατος, ο Νόουακ συνελήφθη από τους αστυνομικούς που έσπευσαν στο σημείο όπου δέχτηκε την επίθεση.

Southampton police just beat up a guy at the Henry Nowak protest. Why couldn’t they have done this to Vickrum Digwa? pic.twitter.com/0GmacyBq95 — Gays For Trump (@GaysForTrump) June 2, 2026

Η αστυνομία του Σαουθάμπτον ζήτησε συγγνώμη την περασμένη εβδομάδα, υποστηρίζοντας ότι «παραπλανήθηκε» από τον δράστη.

Στο πατρικό

Σύμφωνα με το BBC, το πλήθος είχε συγκεντρωθεί αρχικά έξω από τον Κεντρικό Αστυνομικό Σταθμό της πόλης και στη συνέχεια κατευθύνθηκε σε ένα σημείο κοντά στο πατρικό σπίτι του δράστη, του Βίκραμ Ντίγκουα, στο Σεντ Ντένις.

🇬🇧 Southampton is getting pretty messy right now. Hundreds of people demanding justice for Henry Nowak are going head-to-head with riot police. “I can’t breathe” chants are ringing out across the crowd.pic.twitter.com/yCuIUweeKv https://t.co/LStR3mIktv — Mario Nawfal (@MarioNawfal) June 2, 2026

Οι διαδηλωτές εκτόξευαν καρέκλες, κουτάκια αναψυκτικών και φωτοβολίδες, αναγκάζοντας τους αστυνομικούς να υποχωρήσουν.

Bins and other projectiles have now been thrown at police officers policing the flash protest outside Southampton Central Police Station. Whilst I do not endorse violence, this is being seen by many as an inevitable reaction to the killing of our children. Our country is unsafe. pic.twitter.com/V0lvcDvQua — Young Bob (@YoungBobRB) June 2, 2026

Πηγή: ΑΠΕ