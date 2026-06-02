ΣτΕ: Επιστρέφουν τα μέτρα φύλαξης για την πρώην γραμματέα στελέχους της Siemens
Η πρώην γραμματέας δικαιώθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας ενώπιον του οποίου προσέφυγε ζητώντας να ακυρωθεί η πράξη της Ελληνικής Αστυνομίας με την οποία έπαυσαν τα μέτρα ασφαλείας-προστασίας που της είχαν διατεθεί.
- To chatbot της Meta βοήθησε χάκερ να καταλάβουν ξένους λογαριασμούς στο Instagram
- Απόδραση από τις φυλακές Κορυδαλλού: Συνελήφθησαν δύο σωφρονιστικοί υπάλληλοι
- Στη φυλακή 37χρονος Πακιστανός για τη δολοφονία 24χρονου - Η σορός είχε βρεθεί χωρίς κεφάλι και κάτω άκρα
- Προσοχή σε νέα απάτη με μήνυμα που «μοιάζει» να έρχεται από το gov.gr [εικόνα]
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Υπό προστασία από την Ελληνική Αστυνομία με φρουρά παραμένει η πρώην γραμματέας στελέχους της Siemens, το οποίο είχε απασχολήσει τη δικαιοσύνη για την υπόθεση των αποκαλούμενων «μαύρων ταμείων» της εταιρείας.
Η πρώην γραμματέας δικαιώθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας ενώπιον του οποίου προσέφυγε ζητώντας να ακυρωθεί η πράξη της Ελληνικής Αστυνομίας με την οποία έπαυσαν τα μέτρα ασφαλείας-προστασίας που της είχαν διατεθεί.
Ειδικότερα, η προσφεύγουσα ζήτησε από το ΣτΕ να ακυρωθεί η πράξη της ΕΛ.ΑΣ. με τις οποία αποφασίσθηκε η παύση των μέτρων αστυνομικής προστασίας (φρούρηση κατοικίας, συνοδεία κατά τις μετακινήσεις) που είχαν ληφθεί και εφαρμόζονταν για μεγάλο χρονικό διάστημα, καθώς είχε θεωρηθεί ως «ευπαθής στόχος» εξαιτίας της ιδιότητάς της ως ουσιώδους μάρτυρα στην ποινική υπόθεση της Siemens.
Το Δ΄ Τμήμα του ΣτΕ με πρόεδρο τον αντιπρόεδρο Ηλία Μάζο και εισηγητή τον σύμβουλο Επικρατείας Ιωάννη Παπαγιάννη, με την 747/2026 απόφασή του έκανε δεκτή την αίτηση της τέως γραμματέως.
Αναλυτικότερα, το Δ΄ Τμήμα έκρινε, κατά πλειοψηφία, πλημμελή την αιτιολογία της μη συνέχισης των μέτρων αστυνομικής προστασίας της Α.Τ., «λαμβάνοντας υπόψη ότι από την προηγούμενη απόφαση για συνέχιση των μέτρων προστασίας είχε παρέλθει μικρό χρονικό διάστημα, η δε απόφαση για την παύση στηρίχθηκε στην έλλειψη ικανών πληροφοριών για ενεργό απειλή σε βάρος της, χωρίς ωστόσο η απειλή αυτή να αποκλείεται εκ των προτέρων και χωρίς ειδικότερη εκτίμηση των περιστάσεων που μεσολάβησαν από την προηγούμενη απόφαση σε σχέση με την εξάλειψη των κινδύνων που προ ολίγων μηνών είχε θεωρηθεί ότι επέβαλλαν την συνέχιση των μέτρων προστασίας».
- Κρήτη: Μοτοσικλετιστής πέφτει σε λακκούβα έργων ύδρευσης και τραυματίζεται – Βίντεο ντοκουμέντο
- Με το πρωτάθλημα στο πόλο ο Ολυμπιακός μετράει 346 τίτλους!
- Κι επίσημα ο Κώστας Φορτούνης στον Ολυμπιακό! – Η ανακοίνωση των «ερυθρόλευκων» (pics)
- YES Forum: Από τα σχολεία της περιφέρειας στα Ποσειδώνια – επενδύοντας στη νέα γενιά της ναυτιλίας
- Σε κλίμα οδύνης και βαθιάς συγκίνησης η κηδεία του Μάριου Οικονόμου (pics)
- Ακυρώθηκαν όλες οι πτήσεις από και προς αεροδρόμια του Βελγίου – Απεργία ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας
- Κοινωνικός Τουρισμός: Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες για συνταξιούχους κι ελεύθερους επαγγελματίες
- ΗΠΑ και σύμμαχοι του ΝΑΤΟ θα αρχίσουν στρατιωτικές ασκήσεις μειωμένης κλίμακας στη Θάλασσα της Βαλτικής
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις