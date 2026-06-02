Τρίτη 02 Ιουνίου 2026
Σημαντική είδηση:
02.06.2026 | 12:51
Πέθανε ο Νάσος Αθανασίου
ΣτΕ: Επιστρέφουν τα μέτρα φύλαξης για την πρώην γραμματέα στελέχους της Siemens
Ελλάδα 02 Ιουνίου 2026, 18:11

Μίνα Μουστάκα
8 καλοκαιρινά superfoods που δεν πρέπει να λείπουν από τη διατροφή σας

Υπό προστασία από την Ελληνική Αστυνομία με φρουρά παραμένει η πρώην γραμματέας στελέχους της Siemens, το οποίο είχε απασχολήσει τη δικαιοσύνη για την υπόθεση των αποκαλούμενων «μαύρων ταμείων» της εταιρείας.

Η πρώην γραμματέας δικαιώθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας ενώπιον του οποίου προσέφυγε ζητώντας να ακυρωθεί η πράξη της Ελληνικής Αστυνομίας με την οποία έπαυσαν τα μέτρα ασφαλείας-προστασίας που της είχαν διατεθεί.

Ειδικότερα, η προσφεύγουσα ζήτησε από το ΣτΕ να ακυρωθεί η πράξη της ΕΛ.ΑΣ. με τις οποία αποφασίσθηκε η παύση των μέτρων αστυνομικής προστασίας (φρούρηση κατοικίας, συνοδεία κατά τις μετακινήσεις) που είχαν ληφθεί και εφαρμόζονταν για μεγάλο χρονικό διάστημα, καθώς είχε θεωρηθεί ως «ευπαθής στόχος» εξαιτίας της ιδιότητάς της ως ουσιώδους μάρτυρα στην  ποινική υπόθεση της Siemens.

Το  Δ΄  Τμήμα του ΣτΕ με πρόεδρο τον αντιπρόεδρο  Ηλία  Μάζο  και εισηγητή τον σύμβουλο  Επικρατείας  Ιωάννη  Παπαγιάννη, με την 747/2026 απόφασή του έκανε δεκτή την  αίτηση της τέως γραμματέως.

Αναλυτικότερα, το Δ΄ Τμήμα έκρινε, κατά πλειοψηφία, πλημμελή την αιτιολογία της μη συνέχισης των μέτρων αστυνομικής προστασίας της  Α.Τ., «λαμβάνοντας υπόψη ότι από την προηγούμενη απόφαση για συνέχιση των μέτρων προστασίας είχε παρέλθει μικρό χρονικό διάστημα, η δε απόφαση για την παύση στηρίχθηκε στην έλλειψη ικανών πληροφοριών για ενεργό απειλή σε βάρος της, χωρίς ωστόσο η απειλή αυτή να αποκλείεται εκ των προτέρων και χωρίς ειδικότερη εκτίμηση των περιστάσεων που μεσολάβησαν από την προηγούμενη απόφαση σε σχέση με την εξάλειψη των κινδύνων που προ ολίγων μηνών είχε θεωρηθεί ότι επέβαλλαν την συνέχιση των μέτρων προστασίας».

Χρηματιστήριο Αθηνών: Πάλεψε για το θετικό πρόσημο

8 καλοκαιρινά superfoods που δεν πρέπει να λείπουν από τη διατροφή σας

Στενά του Ορμούζ: 94 ημέρες παράλυσης – Παραμένουν ασφυκτικά αποκλεισμένα

Πανελλαδικές 2026: Αυτά είναι τα θέματα στα Μαθηματικά για τα ΕΠΑΛ – Οι πρώτες εκτιμήσεις
Ελλάδα 02.06.26 Upd: 10:32

Συνέχεια για τις πανελλαδικές σήμερα με τους υποψήφιους των ΕΠΑΛ να εξετάζονται στην Άλγεβρα - Το in σε συνεργασία με το φροντιστήριο ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ παρουσιάζει τα θέματα και τις απαντήσεις

Πανελλαδικές 2026: Στα Μαθηματικά διαγωνίζονται οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ

Πρόκειται για το δεύτερο -και τελευταίο- μάθημα Γενικής Παιδείας που δίνουν οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ στις πανελλαδικές, καθώς από την ερχόμενη Πέμπτη 5 Ιουνίου έως και τις 16 Ιουνίου 2025, θα εξετάζονται σε μαθήματα ειδικότητας

Καλαμάτα: «Πήγαμε κρυφά για καφέ και μας είπε τι περνούσε – Φοβόταν πάρα πολύ να φύγει απ’ αυτόν» – Τι λένε φίλες της 39χρονης
Ελλάδα 02.06.26

Ο φόβος κρατούσε κλειστό το στόμα της 39χρονης στην Καλαμάτα για χρόνια - Δεν θέλησε να κάνει καταγγελία στην Αστυνομία και προτίμησε να μην ζητήσει βοήθεια από στενούς συγγενείς της

Δίκη για τα Τέμπη: Τα δύο «όχι» και το ένα «ναι» της εισαγγελέως – Συνεδριάσεις έως τα τέλη Ιουλίου 
Ελλάδα 02.06.26

Μόλις τρεις από τους συνολικά 36 κατηγορουμένους έδωσαν το παρών στη σημερινή συνεδρίαση της δίκης για τα Τέμπη - Η πρόταση της εισαγγελέως στο επίκεντρο της δικασίμου, «νηφάλια και ισορροπημένη» τη χαρακτήρισε ο Θεόδωρος Μαντάς

Νάσος Αθανασίου: Η ΕΣΗΕΑ αποχαιρετά έναν εκλεκτό συνάδελφο – «Άνθρωπος ευαίσθητος, βαθιά καλλιεργημένος και προσηνής»
Ελλάδα 02.06.26

Ο Νάσος Αθανασίου έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών αφήνοντας σημαντικό αποτύπωμα στη δημοσιογραφία και στους συναδέλφους που τον γνώρισαν - Ο αποχαιρετισμός της ΕΣΗΕΑ

Ακυρώθηκαν όλες οι πτήσεις από και προς αεροδρόμια του Βελγίου – Απεργία ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας
Δεκάδες πτήσεις 02.06.26

Περισσότερες από 200 πτήσεις από και προς τα αεροδρόμια Βρυξελλών και Σαρλερουά στο Βέλγιο ακυρώθηκαν απρογραμμάτιστα. Οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας κατέβηκαν σε αιφνιδιαστική απεργία.

ΗΠΑ και σύμμαχοι του ΝΑΤΟ θα αρχίσουν στρατιωτικές ασκήσεις μειωμένης κλίμακας στη Θάλασσα της Βαλτικής
Κόσμος 02.06.26

Η ναυτική άσκηση BALTOPS των ΗΠΑ, η οποία θα διεξαχθεί από τις 4 έως τις 20 Ιουνίου, θα παραμείνει η μεγαλύτερη στρατιωτική άσκηση στη Βαλτική Θάλασσα φέτος, με την Ουάσινγκτον να διαθέτει τη ναυαρχίδα της, το πλοίο USS Mount Whitney

Στολίσκος για τη Γάζα: Ακτιβιστές υπέβαλαν αναφορά κατά του Ισραήλ στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για βασανιστήρια
Global Sumud Flotilla 02.06.26

Στην προσφυγή στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο οι Αυστραλοί καταγγέλλουν Ισραηλινούς στρατιωτικούς διοικητές και κορυφαίους πολιτικούς για εγκλήματα πολέμου, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, βασανιστήρια και συμπεριφορά σχετική με γενοκτονία.

Star Wars: Υπάρχει θαμμένος θησαυρός εκατομμυρίων κάτω από ένα χωράφι στην Αγγλία;
Culture Live 02.06.26

Χιλιάδες φιγούρες του Star Wars φέρεται να θάφτηκαν μετά το κλείσιμο της Palitoy τη δεκαετία του 1980. Σήμερα, ένα ντοκιμαντέρ ερευνά αν ο θρύλος κρύβει πραγματικά έναν χαμένο συλλεκτικό θησαυρό

Φάμελλος: Κομπάρσος η κυβέρνηση Μητσοτάκη στην ακραία αύξηση των τιμών καυσίμων ή συνέταιρος στο πάρτι κερδοσκοπίας των διυλιστηρίων;
Πολιτική Γραμματεία 02.06.26

Ο Σωκράτης Φάμελλος τονίζει ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη «αρνείται επίμονα» να ελέγξει και να ρυθμίσει συνολικά την αγορά καυσίμων, από τη διύλιση μέχρι την αντλία, αφήνοντας ανεξέλεγκτες ολιγοπωλιακές πρακτικές

Δουδωνής για αφθώδη πυρετό: Αφέθηκε στην τύχη της η Λέσβος – «Κανείς δεν ρώτησε τους ειδικούς»
Επικαιρότητα 02.06.26

Δριμεία κριτική στην κυβέρνηση για τους χειρισμούς της σχετικά με τον αφθώδη πυρετό έκανε ο Παναγιώτης Δουδωνής, τονίζοντας ότι το νησί έχει υποστεί μια μεγάλη καταστροφή.

Το Ελ Νίνιο φέρνει καυτό καλοκαίρι, προειδοποιεί ο ΟΗΕ – Και το επόμενο μπορεί να είναι ακόμα θερμότερο
Περιβάλλον 02.06.26

H άνοδος της θερμοκρασίας που φέρνει το Ελ Νίνιο τους επόμενους μήνες θα παραταθεί και το 2027, το οποίο ίσως σπάσει το ρεκόρ ζέστης το 2024,.

Baby botox και «περιποίηση βαμπίρ»: Πώς οι αισθητικές θεραπείες έγιναν το νέο φυσιολογικό
Go Fun 02.06.26

Οι αισθητικές θεραπείες κατά της γήρανσης, όπως το botox, που κάποτε συνδέονταν με τον πλούτο και τη διασημότητα, έχουν πλέον γίνει πιο συνηθισμένες. Πώς επηρεάζουν τα πρότυπα ομορφιάς;

Κυβέρνηση: Χωρίς… πυξίδα στα αχαρτογράφητα νερά του νέου πολιτικού σκηνικού
Πολιτική Γραμματεία 02.06.26

Σοβαρές ανατροπές στο σχεδιασμό της κυβέρνησης φέρνει η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού. Η «ανοιχτή πληγή» του Μαξίμου σε σχέση με Καραμανλή - Σαμαρά και το σενάριο εκλογών τον Οκτώβριο.

Λίβανος: Ξεκίνησε στις ΗΠΑ ο 4ος γύρος διαπραγματεύσεων με το Ισραήλ, παρά τις επιθέσεις των IDF στον νότο
Μέση Ανατολή 02.06.26

Εν μέσω ισραηλινών επιθέσεων στον Λίβανο, κατά παράβαση της εκεχειρίας, ανακοινώθηκε η έναρξη των νέων απευθείας διαπραγματεύσεων με το Ισραήλ στις ΗΠΑ. Έκκληση Αούν να μη διασπαστεί ο Λίβανος λόγω διχόνοιας.

Ολυμπιακός: Τεράστια ζήτηση για τα νέα διαρκείας – Ξεπέρασαν τις 11.500 οι ανανεώσεις
Ποδόσφαιρο 02.06.26

Έντονη η ζήτηση των «ερυθρόλευκων» οπαδών για την ανανέωση των εισιτηρίων διαρκείας τους, ενόψει της νέας σεζόν. Χαρακτηριστικό ότι μέχρι στιγμής ο αριθμός ξεπέρασε τις 11.500.

Κέιτ Μος και Λούσιαν Φρόιντ: Ήταν φίλοι; Εραστές; Κάτι άλλο, μυστικό;
Μούσα και καλλιτέχνης 02.06.26

Eκείνη, το βρωμόστομο σούπερ μοντέλο που κάπνιζε μανιωδώς, εκείνος, ο γκρινιάρης ζωγράφος με αλλεργία στη διασημότητα. H νέα ταινία Moss & Freud εξερευνά τους 9 μήνες που πέρασαν μαζί.

Παναθηναϊκός: Προβλήματα με Σλούκα και Ρογκαβόπουλο πριν τον πρώτο τελικό με τον Ολυμπιακό
Μπάσκετ 02.06.26

Κώστας Σλούκας και Νίκος Ρογκαβόπουλος δεν προπονήθηκαν στον Παναθηναϊκό την Τρίτη και η συμμετοχή τους στον πρώτο τελικό της Stoiximan GBL κόντρα στον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ (3/6, 21:00) είναι αμφίβολη.

Κλήση Ταλ Ντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για τις υποκλοπές ζητά το ΠΑΣΟΚ
Πολιτική Γραμματεία 02.06.26

Αίτημα για κλήση του Ταλ Ντίλιαν και του Γρηγόρη Δημητριάδη, σε ακρόαση στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, καταθέτουν ο Παναγιώτης Δουδωνής, ο Δημήτρης Μπιάγκης και η Ευαγγελία Λιακούλη του ΠΑΣΟΚ, μετά τις ραγδαίες εξελίξεις με τη νέα δήλωση του Ταλ Ντίλιαν που «δίνει» για άλλη μια φορά την κυβέρνηση

Ουκρανία: Το Κίεβο εξέδωσε εντολή εκκένωσης χιλιάδων κατοίκων στο Χάρκοβο – Πεσκόφ: Παραδώστε τα όπλα
Κλιμάκωση 02.06.26

Καθώς κλιμακώνεται η σύγκρουση ανάμεσα σε Ρωσία και Ουκρανία, εκφράζονται φόβοι ότι μπορεί να υπάρξει ρωσική προέλαση. Ο εκπρόσωπος του Βλαντιμίρ Πούτιν είπε ότι αν το Κίεβο παραδώσει τα όπλα στην περιοχή, ο πόλεμος θα τελειώσει σήμερα.

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

