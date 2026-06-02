ΣτΕ: Επιστρέφουν τα μέτρα φύλαξης για την πρώην γραμματέα στελέχους της Siemens

Υπό προστασία από την Ελληνική Αστυνομία με φρουρά παραμένει η πρώην γραμματέας στελέχους της Siemens, το οποίο είχε απασχολήσει τη δικαιοσύνη για την υπόθεση των αποκαλούμενων «μαύρων ταμείων» της εταιρείας.

Η πρώην γραμματέας δικαιώθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας ενώπιον του οποίου προσέφυγε ζητώντας να ακυρωθεί η πράξη της Ελληνικής Αστυνομίας με την οποία έπαυσαν τα μέτρα ασφαλείας-προστασίας που της είχαν διατεθεί.

Ειδικότερα, η προσφεύγουσα ζήτησε από το ΣτΕ να ακυρωθεί η πράξη της ΕΛ.ΑΣ. με τις οποία αποφασίσθηκε η παύση των μέτρων αστυνομικής προστασίας (φρούρηση κατοικίας, συνοδεία κατά τις μετακινήσεις) που είχαν ληφθεί και εφαρμόζονταν για μεγάλο χρονικό διάστημα, καθώς είχε θεωρηθεί ως «ευπαθής στόχος» εξαιτίας της ιδιότητάς της ως ουσιώδους μάρτυρα στην ποινική υπόθεση της Siemens.

Το Δ΄ Τμήμα του ΣτΕ με πρόεδρο τον αντιπρόεδρο Ηλία Μάζο και εισηγητή τον σύμβουλο Επικρατείας Ιωάννη Παπαγιάννη, με την 747/2026 απόφασή του έκανε δεκτή την αίτηση της τέως γραμματέως.

Αναλυτικότερα, το Δ΄ Τμήμα έκρινε, κατά πλειοψηφία, πλημμελή την αιτιολογία της μη συνέχισης των μέτρων αστυνομικής προστασίας της Α.Τ., «λαμβάνοντας υπόψη ότι από την προηγούμενη απόφαση για συνέχιση των μέτρων προστασίας είχε παρέλθει μικρό χρονικό διάστημα, η δε απόφαση για την παύση στηρίχθηκε στην έλλειψη ικανών πληροφοριών για ενεργό απειλή σε βάρος της, χωρίς ωστόσο η απειλή αυτή να αποκλείεται εκ των προτέρων και χωρίς ειδικότερη εκτίμηση των περιστάσεων που μεσολάβησαν από την προηγούμενη απόφαση σε σχέση με την εξάλειψη των κινδύνων που προ ολίγων μηνών είχε θεωρηθεί ότι επέβαλλαν την συνέχιση των μέτρων προστασίας».