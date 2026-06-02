Τρίτη 02 Ιουνίου 2026
weather-icon 28o
Stream
Σημαντική είδηση:
02.06.2026 | 12:51
Πέθανε ο Νάσος Αθανασίου
# ΕΛΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
YES Forum: Από τα σχολεία της περιφέρειας στα Ποσειδώνια – επενδύοντας στη νέα γενιά της ναυτιλίας
Τα Νέα της Αγοράς 02 Ιουνίου 2026, 18:56

YES Forum: Από τα σχολεία της περιφέρειας στα Ποσειδώνια – επενδύοντας στη νέα γενιά της ναυτιλίας

Η παρουσίαση των συμπερασμάτων των δράσεων του YES Forum θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 5 Ιουνίου στο Posidonia Conference Hall.

Σύνταξη
Σχολιάστε
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
8 καλοκαιρινά superfoods που δεν πρέπει να λείπουν από τη διατροφή σας

8 καλοκαιρινά superfoods που δεν πρέπει να λείπουν από τη διατροφή σας

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Το YES Forum συνεχίζει δυναμικά την αποστολή του να φέρνει τη ναυτιλία πιο κοντά στη νέα γενιά, υλοποιώντας δράσεις σε όλη την Ελλάδα στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας YES TOUR TO SCHOOLS. Από τον Πύργο Ηλείας, τη Νεάπολη Λακωνίας και το Καρπενήσι, έως τη Θεσσαλονίκη και την Ύδρα, και από την Αλεξανδρούπολη, την Ορεστιάδα, το Διδυμότειχο και την Κομοτηνή, μέχρι τη Χίο, τις Οινούσσες, τα Ψαρά και τους Φούρνους, αλλά και την Καβάλα, την Ξάνθη, την Πάτρα, το Ρέθυμνο, τα Χανιά και το Ηράκλειο, χιλιάδες μαθητές και φοιτητές είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τον κόσμο της ναυτιλίας μέσα από βιωματικές παρουσιάσεις και άμεση επαφή με επαγγελματίες του κλάδου.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η ένταξη του μαθήματος Ναυτιλίας του YES Forum στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων για την ΣΤ Δημοτικού και τη Γ’ Γυμνασίου, με εξαιρετικά θετική ανταπόκριση από μαθητές και εκπαιδευτικούς, καθώς ενισχύει την εξοικείωση των νέων με τον κλάδο και ανοίγει νέους επαγγελματικούς ορίζοντες. Παράλληλα, η ενεργή συμμετοχή της ναυτιλιακής κοινότητας υπήρξε καθοριστική, με πολλές εταιρείες να στηρίζουν έμπρακτα τη δράση, μεταξύ άλλων προσφέροντας το βιβλίο «Προς θάλασσα μεριά…» στους μαθητές.

Τα συμπεράσματα των δράσεων είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτικά. Ακόμη και σε περιοχές με έντονο ναυτικό στοιχείο ήταν η πρώτη φορά που οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με επαγγελματίες του χώρου. Η απουσία τέτοιων πρωτοβουλιών από την περιφέρεια αναδεικνύει ένα σημαντικό κενό, την ώρα που η ανάγκη για ουσιαστικό επαγγελματικό προσανατολισμό είναι πιο επιτακτική από ποτέ.

Παράλληλα, οι δράσεις ανέδειξαν τη σύνδεση του ναυτιλιακού κλάδου με κρίσιμα ζητήματα όπως το δημογραφικό και το brain drain, καθώς η έλλειψη ενημέρωσης και ευκαιριών οδηγεί πολλούς νέους στην αναζήτηση επαγγελματικής πορείας εκτός Ελλάδας. Η έγκαιρη ενημέρωση και η επαφή με την αγορά μπορούν να λειτουργήσουν ως καταλύτης για την παραμονή και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού στη χώρα. Επιπλέον, η ενεργή συμμετοχή της ναυτιλιακής κοινότητας υπήρξε καθοριστική, με πολλές εταιρείες να στηρίζουν έμπρακτα τη δράση, μεταξύ άλλων προσφέροντας το βιβλίο «Προς θάλασσα μεριά…» στους μαθητές

Παράλληλα, δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στη μετάβαση των νέων στην αγορά εργασίας.

  • Πάνω από 130 Open Days σε ναυτιλιακές εταιρείες που δεν ειχαν ξανα ανοίξει τα γραφεία τους και οι νέοι δεν είχαν επισκεφθεί άλλη φορά πριν τις δικές μας διοργανώσεις
  • Ημέρες καριέρας με τη συμμετοχή δεκάδων εταιρειών και περισσότερες από 1.500 συνεντεύξεις  με νέους από το 1ο έτος φοίτησης στο Πανεπιστήμιο
  • 175 ενεργά ζευγάρια mentors–mentees, ενισχύοντας τη μεταφορά γνώσης και τη γεφύρωση των γενεών
  • Και μέσω της πλατφόρμας YES-CV, μια άμεση και λειτουργική σύνδεση με την αγορά εργασίας

Η παρουσίαση των συμπερασμάτων των δράσεων του YES Forum θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 5 Ιουνίου στο Posidonia Conference Hall, στο πλαίσιο της Ημέρας των Νέων στα Ποσειδώνια, η οποία φέτος συμπληρώνει 10 χρόνια συνεχούς παρουσίας και έχει πλέον καθιερωθεί ως ένας σημαντικός θεσμός που συνδέει τη νέα γενιά με τη ναυτιλιακή βιομηχανία.

Χαιρετισμούς θα απευθύνουν ο Βασίλης Κικίλιας, Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, η Νίκη Κεραμέως, Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, η Δόμνα Μιχαηλίδου, Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, ο Γιώργος Αλεξανδράτος, Πρόεδρος του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, ο Μιχάλης Σφακιανάκης, Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, και ο Γιάννης Μώραλης, Δήμαρχος Πειραιά.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το διεθνές πάνελ που διοργανώνεται για πρώτη φορά, με τη συμμετοχή εκπροσώπων από 12 χώρες, μεταξύ των οποίων οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Γαλλία, η Ιταλία, η Κύπρος, η Μάλτα, η Σιγκαπούρη, οι Φιλιππίνες, η Ινδία, η Αιθιοπία, η Νορβηγία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Στόχος της συζήτησης είναι να αναδειχθούν οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες που διαμορφώνουν το μέλλον της ναυτιλίας, καθώς και ο ρόλος που καλείται να διαδραματίσει η νέα γενιά σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον.

Παράλληλα, και φέτος θα πραγματοποιηθεί ένας ουσιαστικός διάλογος ανάμεσα σε νέους που εκπροσωπούν πανεπιστημιακά ιδρύματα και Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού από όλη την Ελλάδα και σε διακεκριμένα στελέχη από το σύνολο του ναυτιλιακού πλέγματος, δίνοντας βήμα στις απόψεις, τις ανησυχίες και τις φιλοδοξίες της επόμενης γενιάς επαγγελματιών.

Screenshot

Με συνέπεια και όραμα, το YES Forum συνεχίζει να επενδύει στη νέα γενιά, δημιουργώντας ουσιαστικές γέφυρες μεταξύ εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας και ενισχύοντας την πρόσβαση των νέων σε έναν από τους πιο στρατηγικούς και εξωστρεφείς κλάδους της ελληνικής οικονομίας. Παράλληλα, ανανεώνει και επικαιροποιεί διαρκώς το εκπαιδευτικό του υλικό, προσαρμόζοντάς το στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς και στις εξελίξεις της ναυτιλιακής βιομηχανίας.

«Σε μια περίοδο όπου το δημογραφικό ζήτημα και το brain drain αποτελούν κρίσιμες εθνικές προκλήσεις, η έγκαιρη ενημέρωση των νέων, η ισότιμη πρόσβαση στη γνώση και η σύνδεσή τους με πραγματικές επαγγελματικές ευκαιρίες αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για την παραμονή, την ενδυνάμωση και την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού στη χώρα μας», τονίζει η Δανάη Μπεζαντάκου, Concept – Founder του YES Forum.

Εγγραφές: https://www.eventora.com/en/Events/YEStoShipping26?c=p

Πληροφορίες www.yes-forum.com

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Πάλεψε για το θετικό πρόσημο

Χρηματιστήριο Αθηνών: Πάλεψε για το θετικό πρόσημο

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
8 καλοκαιρινά superfoods που δεν πρέπει να λείπουν από τη διατροφή σας

8 καλοκαιρινά superfoods που δεν πρέπει να λείπουν από τη διατροφή σας

Ποντοπόρος
Στενά του Ορμούζ: 94 ημέρες παράλυσης – Παραμένουν ασφυκτικά αποκλεισμένα

Στενά του Ορμούζ: 94 ημέρες παράλυσης – Παραμένουν ασφυκτικά αποκλεισμένα

inWellness
inTown
Τα Νέα της Αγοράς
Jessica Claar (Mastercard): «Η γυναικεία ενδυνάμωση αποκτά ουσιαστικό νόημα όταν δημιουργεί πραγματικές ευκαιρίες»
Τα Νέα της Αγοράς 28.05.26

Jessica Claar (Mastercard): «Η γυναικεία ενδυνάμωση αποκτά ουσιαστικό νόημα όταν δημιουργεί πραγματικές ευκαιρίες»

Στο πλαίσιο του 7ου Live A Legacy — της επιτυχημένης πρωτοβουλίας της Mastercard και του οργανισμού WHEN — η Jessica Claar, Senior Vice President Marketing & Communications Central Europe της Mastercard, μιλά για τη σημασία της γυναικείας ενδυνάμωσης στην πράξη, τις δεξιότητες που διαμορφώνουν τη νέα γενιά ηγεσίας και την ανάγκη δημιουργίας περισσότερων ευκαιριών εξέλιξης και συμμετοχής.

Σύνταξη
11 χρόνια One Salonica: Όταν η μόδα συναντά την εμπειρία και την κοινωνική προσφορά
Τα Νέα της Αγοράς 28.05.26

11 χρόνια One Salonica: Όταν η μόδα συναντά την εμπειρία και την κοινωνική προσφορά

Οι φετινοί εορτασμοί του One Salonica outlet mall κορυφώθηκαν με ένα εντυπωσιακό Safari-inspired Fashion Show και μια σειρά δράσεων με κοινωνικό αποτύπωμα, που έδωσαν ξεχωριστό χαρακτήρα στα 11α γενέθλια

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ακυρώθηκαν όλες οι πτήσεις από και προς αεροδρόμια του Βελγίου – Απεργία ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας
Δεκάδες πτήσεις 02.06.26

Ακυρώθηκαν όλες οι πτήσεις από και προς αεροδρόμια του Βελγίου – Απεργία ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας

Περισσότερες από 200 πτήσεις από και προς τα αεροδρόμια Βρυξελλών και Σαρλερουά στο Βέλγιο ακυρώθηκαν απρογραμμάτιστα. Οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας κατέβηκαν σε αιφνιδιαστική απεργία.

Σύνταξη
ΗΠΑ και σύμμαχοι του ΝΑΤΟ θα αρχίσουν στρατιωτικές ασκήσεις μειωμένης κλίμακας στη Θάλασσα της Βαλτικής
Κόσμος 02.06.26

ΗΠΑ και σύμμαχοι του ΝΑΤΟ θα αρχίσουν στρατιωτικές ασκήσεις μειωμένης κλίμακας στη Θάλασσα της Βαλτικής

Η ναυτική άσκηση BALTOPS των ΗΠΑ, η οποία θα διεξαχθεί από τις 4 έως τις 20 Ιουνίου, θα παραμείνει η μεγαλύτερη στρατιωτική άσκηση στη Βαλτική Θάλασσα φέτος, με την Ουάσινγκτον να διαθέτει τη ναυαρχίδα της, το πλοίο USS Mount Whitney

Σύνταξη
Στολίσκος για τη Γάζα: Ακτιβιστές υπέβαλαν αναφορά κατά του Ισραήλ στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για βασανιστήρια
Global Sumud Flotilla 02.06.26

Στολίσκος για τη Γάζα: Ακτιβιστές υπέβαλαν αναφορά κατά του Ισραήλ στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για βασανιστήρια

Στην προσφυγή στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο οι Αυστραλοί καταγγέλλουν Ισραηλινούς στρατιωτικούς διοικητές και κορυφαίους πολιτικούς για εγκλήματα πολέμου, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, βασανιστήρια και συμπεριφορά σχετική με γενοκτονία.

Σύνταξη
Star Wars: Υπάρχει θαμμένος θησαυρός εκατομμυρίων κάτω από ένα χωράφι στην Αγγλία;
Culture Live 02.06.26

Star Wars: Υπάρχει θαμμένος θησαυρός εκατομμυρίων κάτω από ένα χωράφι στην Αγγλία;

Χιλιάδες φιγούρες του Star Wars φέρεται να θάφτηκαν μετά το κλείσιμο της Palitoy τη δεκαετία του 1980. Σήμερα, ένα ντοκιμαντέρ ερευνά αν ο θρύλος κρύβει πραγματικά έναν χαμένο συλλεκτικό θησαυρό

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Φάμελλος: Κομπάρσος η κυβέρνηση Μητσοτάκη στην ακραία αύξηση των τιμών καυσίμων ή συνέταιρος στο πάρτι κερδοσκοπίας των διυλιστηρίων;
Πολιτική Γραμματεία 02.06.26

Φάμελλος: Κομπάρσος η κυβέρνηση Μητσοτάκη στην ακραία αύξηση των τιμών καυσίμων ή συνέταιρος στο πάρτι κερδοσκοπίας των διυλιστηρίων;

Ο Σωκράτης Φάμελλος τονίζει ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη «αρνείται επίμονα» να ελέγξει και να ρυθμίσει συνολικά την αγορά καυσίμων, από τη διύλιση μέχρι την αντλία, αφήνοντας ανεξέλεγκτες ολιγοπωλιακές πρακτικές

Σύνταξη
ΣτΕ: Επιστρέφουν τα μέτρα φύλαξης για την πρώην γραμματέα στελέχους της Siemens
Ελλάδα 02.06.26

ΣτΕ: Επιστρέφουν τα μέτρα φύλαξης για την πρώην γραμματέα στελέχους της Siemens

Η πρώην γραμματέας δικαιώθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας ενώπιον του οποίου προσέφυγε ζητώντας να ακυρωθεί η πράξη της Ελληνικής Αστυνομίας με την οποία έπαυσαν τα μέτρα ασφαλείας-προστασίας που της είχαν διατεθεί.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Καλαμάτα: «Πήγαμε κρυφά για καφέ και μας είπε τι περνούσε – Φοβόταν πάρα πολύ να φύγει απ’ αυτόν» – Τι λένε φίλες της 39χρονης
Ελλάδα 02.06.26

Καλαμάτα: «Πήγαμε κρυφά για καφέ και μας είπε τι περνούσε – Φοβόταν πάρα πολύ να φύγει απ’ αυτόν» – Τι λένε φίλες της 39χρονης

Ο φόβος κρατούσε κλειστό το στόμα της 39χρονης στην Καλαμάτα για χρόνια - Δεν θέλησε να κάνει καταγγελία στην Αστυνομία και προτίμησε να μην ζητήσει βοήθεια από στενούς συγγενείς της

Σύνταξη
Δουδωνής για αφθώδη πυρετό: Αφέθηκε στην τύχη της η Λέσβος – «Κανείς δεν ρώτησε τους ειδικούς»
Επικαιρότητα 02.06.26

Δουδωνής για αφθώδη πυρετό: Αφέθηκε στην τύχη της η Λέσβος – «Κανείς δεν ρώτησε τους ειδικούς»

Δριμεία κριτική στην κυβέρνηση για τους χειρισμούς της σχετικά με τον αφθώδη πυρετό έκανε ο Παναγιώτης Δουδωνής, τονίζοντας ότι το νησί έχει υποστεί μια μεγάλη καταστροφή.

Σύνταξη
Το Ελ Νίνιο φέρνει καυτό καλοκαίρι, προειδοποιεί ο ΟΗΕ – Και το επόμενο μπορεί να είναι ακόμα θερμότερο
Περιβάλλον 02.06.26

Το Ελ Νίνιο φέρνει καυτό καλοκαίρι, προειδοποιεί ο ΟΗΕ – Και το επόμενο μπορεί να είναι ακόμα θερμότερο

H άνοδος της θερμοκρασίας που φέρνει το Ελ Νίνιο τους επόμενους μήνες θα παραταθεί και το 2027, το οποίο ίσως σπάσει το ρεκόρ ζέστης το 2024,.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Baby botox και «περιποίηση βαμπίρ»: Πώς οι αισθητικές θεραπείες έγιναν το νέο φυσιολογικό
Go Fun 02.06.26

Baby botox και «περιποίηση βαμπίρ»: Πώς οι αισθητικές θεραπείες έγιναν το νέο φυσιολογικό

Οι αισθητικές θεραπείες κατά της γήρανσης, όπως το botox, που κάποτε συνδέονταν με τον πλούτο και τη διασημότητα, έχουν πλέον γίνει πιο συνηθισμένες. Πώς επηρεάζουν τα πρότυπα ομορφιάς;

Σύνταξη
Κυβέρνηση: Χωρίς… πυξίδα στα αχαρτογράφητα νερά του νέου πολιτικού σκηνικού
Πολιτική Γραμματεία 02.06.26

Κυβέρνηση: Χωρίς… πυξίδα στα αχαρτογράφητα νερά του νέου πολιτικού σκηνικού

Σοβαρές ανατροπές στο σχεδιασμό της κυβέρνησης φέρνει η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού. Η «ανοιχτή πληγή» του Μαξίμου σε σχέση με Καραμανλή - Σαμαρά και το σενάριο εκλογών τον Οκτώβριο.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Λίβανος: Ξεκίνησε στις ΗΠΑ ο 4ος γύρος διαπραγματεύσεων με το Ισραήλ, παρά τις επιθέσεις των IDF στον νότο
Μέση Ανατολή 02.06.26

Λίβανος: Ξεκίνησε στις ΗΠΑ ο 4ος γύρος διαπραγματεύσεων με το Ισραήλ, παρά τις επιθέσεις των IDF στον νότο

Εν μέσω ισραηλινών επιθέσεων στον Λίβανο, κατά παράβαση της εκεχειρίας, ανακοινώθηκε η έναρξη των νέων απευθείας διαπραγματεύσεων με το Ισραήλ στις ΗΠΑ. Έκκληση Αούν να μη διασπαστεί ο Λίβανος λόγω διχόνοιας.

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Τεράστια ζήτηση για τα νέα διαρκείας – Ξεπέρασαν τις 11.500 οι ανανεώσεις
Ποδόσφαιρο 02.06.26

Ολυμπιακός: Τεράστια ζήτηση για τα νέα διαρκείας – Ξεπέρασαν τις 11.500 οι ανανεώσεις

Έντονη η ζήτηση των «ερυθρόλευκων» οπαδών για την ανανέωση των εισιτηρίων διαρκείας τους, ενόψει της νέας σεζόν. Χαρακτηριστικό ότι μέχρι στιγμής ο αριθμός ξεπέρασε τις 11.500.

Σύνταξη
Κέιτ Μος και Λούσιαν Φρόιντ: Ήταν φίλοι; Εραστές; Κάτι άλλο, μυστικό;
Μούσα και καλλιτέχνης 02.06.26

Κέιτ Μος και Λούσιαν Φρόιντ: Ήταν φίλοι; Εραστές; Κάτι άλλο, μυστικό;

Eκείνη, το βρωμόστομο σούπερ μοντέλο που κάπνιζε μανιωδώς, εκείνος, ο γκρινιάρης ζωγράφος με αλλεργία στη διασημότητα. H νέα ταινία Moss & Freud εξερευνά τους 9 μήνες που πέρασαν μαζί.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Παναθηναϊκός: Προβλήματα με Σλούκα και Ρογκαβόπουλο πριν τον πρώτο τελικό με τον Ολυμπιακό
Μπάσκετ 02.06.26

Παναθηναϊκός: Προβλήματα με Σλούκα και Ρογκαβόπουλο πριν τον πρώτο τελικό με τον Ολυμπιακό

Κώστας Σλούκας και Νίκος Ρογκαβόπουλος δεν προπονήθηκαν στον Παναθηναϊκό την Τρίτη και η συμμετοχή τους στον πρώτο τελικό της Stoiximan GBL κόντρα στον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ (3/6, 21:00) είναι αμφίβολη.

Σύνταξη
Κλήση Ταλ Ντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για τις υποκλοπές ζητά το ΠΑΣΟΚ
Πολιτική Γραμματεία 02.06.26

Κλήση Ταλ Ντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για τις υποκλοπές ζητά το ΠΑΣΟΚ

Αίτημα για κλήση του Ταλ Ντίλιαν και του Γρηγόρη Δημητριάδη, σε ακρόαση στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, καταθέτουν ο Παναγιώτης Δουδωνής, ο Δημήτρης Μπιάγκης και η Ευαγγελία Λιακούλη του ΠΑΣΟΚ, μετά τις ραγδαίες εξελίξεις με τη νέα δήλωση του Ταλ Ντίλιαν που «δίνει» για άλλη μια φορά την κυβέρνηση

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Ουκρανία: Το Κίεβο εξέδωσε εντολή εκκένωσης χιλιάδων κατοίκων στο Χάρκοβο – Πεσκόφ: Παραδώστε τα όπλα
Κλιμάκωση 02.06.26

Ουκρανία: Το Κίεβο εξέδωσε εντολή εκκένωσης χιλιάδων κατοίκων στο Χάρκοβο – Πεσκόφ: Παραδώστε τα όπλα

Καθώς κλιμακώνεται η σύγκρουση ανάμεσα σε Ρωσία και Ουκρανία, εκφράζονται φόβοι ότι μπορεί να υπάρξει ρωσική προέλαση. Ο εκπρόσωπος του Βλαντιμίρ Πούτιν είπε ότι αν το Κίεβο παραδώσει τα όπλα στην περιοχή, ο πόλεμος θα τελειώσει σήμερα.

Σύνταξη
Must Read
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Τρίτη 02 Ιουνίου 2026
Cookies