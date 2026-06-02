02.06.2026 | 20:20
Φωτιά σε υπόγειο καταστήματος στο Κολωνάκι
02.06.2026 | 12:51
Πέθανε ο Νάσος Αθανασίου
«Μανιακός ο Τραμπ, καταστρέφει ό,τι όμορφο υπάρχει», λέει ο Ρίτσαρντ Γκιρ
Κόσμος 02 Ιουνίου 2026, 19:29

«Ζούμε τη σκοτεινότερη στιγμή που έχω βιώσει σε αυτό τον πλανήτη. Ποιος θα το πίστευε ότι η Αμερική θα μπορούσε να γίνει τόσο σκοτεινή; Ποιος θα το πίστευε πως ένας παρόμοιος μανιακός θα μπορούσε να γίνει πρόεδρος των ΗΠΑ;», διερωτήθηκε ο Ρίτσαρντ Γκιρ

O Ρίτσαρντ Γκιρ χαρακτήρισε σήμερα τον Ντόναλντ Τραμπ «μανιακό», ο οποίος καταστρέφει «ό,τι όμορφο υπάρχει», κατά τη διάρκεια μιας εκδήλωσης στο Όσλο.

«Ζούμε τη σκοτεινότερη στιγμή που έχω βιώσει σε αυτό τον πλανήτη. Ποιος θα το πίστευε ότι η Αμερική θα μπορούσε να γίνει τόσο σκοτεινή; Ποιος θα το πίστευε πως ένας παρόμοιος μανιακός θα μπορούσε να γίνει πρόεδρος των ΗΠΑ;», διερωτήθηκε ο Αμερικανός ηθοποιός, ηλικίας 76 ετών.

Ο Ρίτσαρντ Γκιρ βρισκόταν στη νορβηγική πρωτεύουσα προκειμένου να απονείμει «το διεθνές βραβείο Βάτσλαβ Χάβελ για τη Δημιουργική Διαφωνία» στον Κινέζο καλλιτέχνη Γκάο Ζεν, που βρίσκεται σε φυλακή της χώρας του, και στον αντιφρονούντα από τη Μιανμάρ Σάι, με την ευκαιρία του Oslo Freedom Forum.

«Από την πρώτη ημέρα, αυτός ο τύπος κατέστρεψε σχεδόν ό,τι ήταν καλό στην αμερικανική κυβέρνηση και στον αμερικανικό λαό», δήλωσε ο διάσημος ηθοποιός για τον Ντόναλντ Τραμπ απευθυνόμενος σε ένα κοινό εκατοντάδων ανθρώπων.

«Πώς ήταν δυνατό αυτό; Διότι εμείς αποκοιμηθήκαμε. Δεν ανησυχήσαμε. Δεν ψηφίσαμε. Δεν ακούσαμε πραγματικά», τόνισε χαρακτηριστικά, ενώ παραδέχτηκε πως και ο ίδιος δεν κινητοποιήθηκε επαρκώς.

Επισημαίνοντας πως επισκέφθηκε προσφάτως το ναζιστικό στρατόπεδο του Νταχάου, ο Ρίτσαρντ Γκιρ προειδοποίησε για την αδιαφορία.

«Πρέπει να βλέπουμε τα σημάδια, αυτή τη δικτατορία των τεράτων, σε ποια ταχύτητα εγκαθίσταται. Πρέπει να παραμείνουμε σε επαγρύπνηση», υπογράμμισε.

Τον Φεβρουάριο του 2025, ο πρωταγωνιστής των ταινιών «Pretty Woman» και «American Gigolo» είχε ήδη χαρακτηρίσει τον Ντόναλντ Τραμπ «νταή».

Να σημειωθεί ότι ο  Ρίτσαρντ Γκιρ ζει στην Ισπανία με την Ισπανίδα σύζυγό του, Αλεχάντρα Σίλβα, από το 2024.

HSBC: Μετά τον Ιούνιο… τι; – Τα σχέδια της ΕΚΤ

8 καλοκαιρινά superfoods που δεν πρέπει να λείπουν από τη διατροφή σας

Χρηματιστήριο Αθηνών: Πάλεψε για το θετικό πρόσημο

Ιράν: Στα μέσα Ιουνίου η κηδεία του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ – Τρεις ημέρες θα διαρκέσουν οι τιμητικές εκδηλώσεις
Δημοσία δαπάνη 02.06.26

Οι αρχές προγραμματίζουν τριήμερη κηδεία για αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, τον επί 37 χρόνια ανώτατο ηγέτη του Ιράν που σκοτώθηκε την πρώτη ημέρα του πολέμου. Στην κηδεία αναμένονται 15-20 εκατομμύρια άνθρωποι.

Ρούμπιο: Η διαπραγμάτευση με το Ιράν μπορεί να μην οδηγήσει σε συμφωνία – Ο Χαμενεΐ εμπλέκεται στις συνομιλίες
Επιχειρήματα Τραμπ 02.06.26

Ο Μάρκο Ρούμπιο κατέθεσε στο Κογκρέσο για τον πόλεμο στο Ιράν. Υποστήριξε ότι υπάρχει «προοπτική» για συμφωνία, αλλά η Τεχεράνη πρέπει να ανοίξει το Ορμούζ άνευ όρων και να διαπραγματευθεί για το ουράνιο.

Αρχοντία Κάτσουρα
Δεκάδες πτήσεις 02.06.26

Περισσότερες από 200 πτήσεις από και προς τα αεροδρόμια Βρυξελλών και Σαρλερουά στο Βέλγιο ακυρώθηκαν απρογραμμάτιστα. Οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας κατέβηκαν σε αιφνιδιαστική απεργία.

ΗΠΑ και σύμμαχοι του ΝΑΤΟ θα αρχίσουν στρατιωτικές ασκήσεις μειωμένης κλίμακας στη Θάλασσα της Βαλτικής
Η ναυτική άσκηση BALTOPS των ΗΠΑ, η οποία θα διεξαχθεί από τις 4 έως τις 20 Ιουνίου, θα παραμείνει η μεγαλύτερη στρατιωτική άσκηση στη Βαλτική Θάλασσα φέτος, με την Ουάσινγκτον να διαθέτει τη ναυαρχίδα της, το πλοίο USS Mount Whitney

Στολίσκος για τη Γάζα: Ακτιβιστές υπέβαλαν αναφορά κατά του Ισραήλ στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για βασανιστήρια
Στην προσφυγή στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο οι Αυστραλοί καταγγέλλουν Ισραηλινούς στρατιωτικούς διοικητές και κορυφαίους πολιτικούς για εγκλήματα πολέμου, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, βασανιστήρια και συμπεριφορά σχετική με γενοκτονία.

Λίβανος: Ξεκίνησε στις ΗΠΑ ο 4ος γύρος διαπραγματεύσεων με το Ισραήλ, παρά τις επιθέσεις των IDF στον νότο
Εν μέσω ισραηλινών επιθέσεων στον Λίβανο, κατά παράβαση της εκεχειρίας, ανακοινώθηκε η έναρξη των νέων απευθείας διαπραγματεύσεων με το Ισραήλ στις ΗΠΑ. Έκκληση Αούν να μη διασπαστεί ο Λίβανος λόγω διχόνοιας.

Ουκρανία: Το Κίεβο εξέδωσε εντολή εκκένωσης χιλιάδων κατοίκων στο Χάρκοβο – Πεσκόφ: Παραδώστε τα όπλα
Καθώς κλιμακώνεται η σύγκρουση ανάμεσα σε Ρωσία και Ουκρανία, εκφράζονται φόβοι ότι μπορεί να υπάρξει ρωσική προέλαση. Ο εκπρόσωπος του Βλαντιμίρ Πούτιν είπε ότι αν το Κίεβο παραδώσει τα όπλα στην περιοχή, ο πόλεμος θα τελειώσει σήμερα.

Σχολεία χωρίς οθόνες; Ένα παγκόσμιο ρεύμα στην εκπαίδευση την εποχή της AI
Οι απαγορεύσεις της χρήσης κινητών τηλεφώνων στα σχολεία εξελίσσονται σε ευρύτερες προσπάθειες για τον περιορισμό της χρήσης οθονών και τη θέσπιση μέτρων ασφαλείας όσον αφορά τη χρήση της AI στην εκπαίδευση

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Οζγκιούρ Οζέλ: Η κρίση δημοκρατίας στην Τουρκία λαμβάνει διαστάσεις κρίσης περιφερειακής ασφάλειας
Ο ηγέτης της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην Τουρκία, Οζγκιούρ Οζέλ, υποστηρίζει ότι η κρίση στην Τουρκία υπερβαίνει τα εθνικά όρια και αφορά την περιφερειακή ασφάλεια και σταθερότητα

ΗΠΑ: Σχεδιάζουν να αναπτύξουν πυρηνικά όπλα σε περισσότερες χώρες της Ευρώπης
Την ώρα που η συμβατική στρατιωτική υποστήριξη των ΗΠΑ σε χώρες της Ευρώπης μειώνεται, η Ουάσιγκτον φαίνεται να συζητά την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων σε περισσότερες χώρες

Βγήκαν οι μάσκες στην ΕΠΟ: Οι ομάδες που φώναζαν για τη διαιτησία κράτησαν τον Λανουά
Μόνο ο Ολυμπιακός ήταν ξεκάθαρος, καθώς ο Καραπαπάς ψήφισε «όχι» στην παραμονή του Γάλλου, οι Παναθηναϊκός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ τον κράτησαν αν και είχαν παράπονα για φαλτσοσφυρίγματα

Βάιος Μπαλάφας
Κατρίνης: Να ενημερωθεί άμεσα η Επιτροπή Άμυνας και Εξωτερικών της Βουλής για το ουκρανικό drone
Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ χαρακτήρισε αδιανόητο να έχει ενημερώσει ο υπουργός Εξωτερικών την ευρωπαία Επίτροπο για το ουκρανικό drone και να μην έχει υπάρξει στοιχειώδης ενημέρωση της Βουλής.

Ιράν: Στα μέσα Ιουνίου η κηδεία του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ – Τρεις ημέρες θα διαρκέσουν οι τιμητικές εκδηλώσεις
Ο Κιάνου Ριβς ζητά επιείκεια για τον σκηνοθέτη που κινδυνεύει με 10ετή φυλάκιση για απάτη εκατομμυρίων
Με ένα γράμμα του στον δικαστή Τζεντ Ράκοφ, ο σταρ του Χόλιγουντ Κιάνου Ριβς του ζητάει να δείξει επιείκεια στον σκηνοθέτη Καρλ Ρινς, που κατηγορείται για απάτη εκατομμυρίων εις βάρος του Netflix

Φροίξος Φυντανίδης
Ο Φουρνιέ του τελικού…
Ο Ντόρσεϊ δεν θα παίξει αύριο κόντρα στον Παναθηναϊκό και ο Μπαρτζώκας θέλει να δει τον Φουρνιέ του τελικού της Ευρωλίγκας

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ρούμπιο: Η διαπραγμάτευση με το Ιράν μπορεί να μην οδηγήσει σε συμφωνία – Ο Χαμενεΐ εμπλέκεται στις συνομιλίες
Ο Μάρκο Ρούμπιο κατέθεσε στο Κογκρέσο για τον πόλεμο στο Ιράν. Υποστήριξε ότι υπάρχει «προοπτική» για συμφωνία, αλλά η Τεχεράνη πρέπει να ανοίξει το Ορμούζ άνευ όρων και να διαπραγματευθεί για το ουράνιο.

Αρχοντία Κάτσουρα
Ανατροπή με Γιάννη Αντετοκούνμπο και Μπακς: «Είμαι εδώ 13 χρόνια και ελπίζω να μείνω για πολλά ακόμα» (vid)
Την ώρα που όλοι θεωρούσαν σχεδόν σίγουρη την αποχώρησή του από το Μιλγουόκι, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με δηλώσεις του εξέφρασε τη διάθεση να παραμείνει κι άλλα χρόνια στην πόλη.

Μαρινάκης: Καμία ευνοϊκή ρύθμιση από την κυβέρνηση για τον Ντίλιαν και τους άλλους κατηγορούμενους για τις υποκλοπές
«Η ελληνική κυβέρνηση δεν αγόρασε ποτέ, ούτε πήρε στην κατοχή της με κανέναν τρόπο το Predator» είναι η «καθαρή απάντηση», όπως τονίζει, του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, μετά και τις νέες ενοχοποιητικές για το Μαξίμου δηλώσεις του Ταλ Ντίλιαν. Στις επίμονες για το σκάνδαλο ερωτήσεις αναγνωρίζει τη σοβαρότητα της υπόθεσης, επιμένει όμως να παραπέμπει στις έρευνες και τις αποφάσεις της Δικαιοσύνης. Απορρίπτει δε τα σενάρια περί ευνοϊκής ρύθμισης για τους καταγορούμενους για τις υποκλοπές. Απόσπασμα της συνέντευξης που θα δημοσιευθεί ολόκληρη την Τετάρτη

Πόλο: Δείτε την απονομή του πρωταθλήματος στις γυναίκες του Ολυμπιακού (vids)
Σε πελάγη ευτυχίας οι ερυθρόλευκες. Η γυναικεία ομάδα πόλο του Ολυμπιακού νίκησε τη Βουλιαγμένη και πανηγύρισε την κατάκτηση του πρωταθλήματος για 16η φορά στην ιστορία της.

Κι επίσημα ο Κώστας Φορτούνης στον Ολυμπιακό! – Η ανακοίνωση των «ερυθρόλευκων» (pics)
Η ΠΑΕ Ολυμπιακός γνωστοποίησε την επιστροφή του Κώστα Φορτούνη στους Πειραιώτες κι επίσημα πλέον. Δείτε φωτογραφίες με τον έμπειρο μεσοεπιθετικό από τα γραφεία της ομάδας να φορά τη νέα εμφάνιση.

Ακυρώθηκαν όλες οι πτήσεις από και προς αεροδρόμια του Βελγίου – Απεργία ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας
Περισσότερες από 200 πτήσεις από και προς τα αεροδρόμια Βρυξελλών και Σαρλερουά στο Βέλγιο ακυρώθηκαν απρογραμμάτιστα. Οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας κατέβηκαν σε αιφνιδιαστική απεργία.

ΗΠΑ και σύμμαχοι του ΝΑΤΟ θα αρχίσουν στρατιωτικές ασκήσεις μειωμένης κλίμακας στη Θάλασσα της Βαλτικής
Η ναυτική άσκηση BALTOPS των ΗΠΑ, η οποία θα διεξαχθεί από τις 4 έως τις 20 Ιουνίου, θα παραμείνει η μεγαλύτερη στρατιωτική άσκηση στη Βαλτική Θάλασσα φέτος, με την Ουάσινγκτον να διαθέτει τη ναυαρχίδα της, το πλοίο USS Mount Whitney

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

