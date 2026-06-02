«Μανιακός ο Τραμπ, καταστρέφει ό,τι όμορφο υπάρχει», λέει ο Ρίτσαρντ Γκιρ

O Ρίτσαρντ Γκιρ χαρακτήρισε σήμερα τον Ντόναλντ Τραμπ «μανιακό», ο οποίος καταστρέφει «ό,τι όμορφο υπάρχει», κατά τη διάρκεια μιας εκδήλωσης στο Όσλο.

«Ζούμε τη σκοτεινότερη στιγμή που έχω βιώσει σε αυτό τον πλανήτη. Ποιος θα το πίστευε ότι η Αμερική θα μπορούσε να γίνει τόσο σκοτεινή; Ποιος θα το πίστευε πως ένας παρόμοιος μανιακός θα μπορούσε να γίνει πρόεδρος των ΗΠΑ;», διερωτήθηκε ο Αμερικανός ηθοποιός, ηλικίας 76 ετών.

Ο Ρίτσαρντ Γκιρ βρισκόταν στη νορβηγική πρωτεύουσα προκειμένου να απονείμει «το διεθνές βραβείο Βάτσλαβ Χάβελ για τη Δημιουργική Διαφωνία» στον Κινέζο καλλιτέχνη Γκάο Ζεν, που βρίσκεται σε φυλακή της χώρας του, και στον αντιφρονούντα από τη Μιανμάρ Σάι, με την ευκαιρία του Oslo Freedom Forum.

«Από την πρώτη ημέρα, αυτός ο τύπος κατέστρεψε σχεδόν ό,τι ήταν καλό στην αμερικανική κυβέρνηση και στον αμερικανικό λαό», δήλωσε ο διάσημος ηθοποιός για τον Ντόναλντ Τραμπ απευθυνόμενος σε ένα κοινό εκατοντάδων ανθρώπων.

«Πώς ήταν δυνατό αυτό; Διότι εμείς αποκοιμηθήκαμε. Δεν ανησυχήσαμε. Δεν ψηφίσαμε. Δεν ακούσαμε πραγματικά», τόνισε χαρακτηριστικά, ενώ παραδέχτηκε πως και ο ίδιος δεν κινητοποιήθηκε επαρκώς.

Επισημαίνοντας πως επισκέφθηκε προσφάτως το ναζιστικό στρατόπεδο του Νταχάου, ο Ρίτσαρντ Γκιρ προειδοποίησε για την αδιαφορία.

«Πρέπει να βλέπουμε τα σημάδια, αυτή τη δικτατορία των τεράτων, σε ποια ταχύτητα εγκαθίσταται. Πρέπει να παραμείνουμε σε επαγρύπνηση», υπογράμμισε.

Τον Φεβρουάριο του 2025, ο πρωταγωνιστής των ταινιών «Pretty Woman» και «American Gigolo» είχε ήδη χαρακτηρίσει τον Ντόναλντ Τραμπ «νταή».

Να σημειωθεί ότι ο Ρίτσαρντ Γκιρ ζει στην Ισπανία με την Ισπανίδα σύζυγό του, Αλεχάντρα Σίλβα, από το 2024.