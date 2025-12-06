magazin
06.12.2025 | 22:56
Σεισμός 4,6 Ρίχτερ στα Καλάβρυτα - Τι λένε στο in οι σεισμολόγοι
Ο Ρίτσαρντ Γκιρ ήταν αποκλεισμένος από τα Όσκαρ για 20 χρόνια λόγω πολιτικής δήλωσης, αλλά «δεν το πήρε προσωπικά»
Culture Live 06 Δεκεμβρίου 2025 | 23:25

Ο Ρίτσαρντ Γκιρ ήταν αποκλεισμένος από τα Όσκαρ για 20 χρόνια λόγω πολιτικής δήλωσης, αλλά «δεν το πήρε προσωπικά»

Σε συνέντευξή που έδωσε στο Variety, ο Ρίτσαρντ Γκιρ έσπασε τη σιωπή του σχετικά με την απαγόρευση που του επιβλήθηκε στα Όσκαρ, έπειτα από μια πολιτική δήλωση εναντίον του Κινέζου ηγέτη Τενγκ Σιαοπίνγκ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Vita.gr
Τα τελευταία χρόνια, το όνομα του χολιγουντιανού ηθοποιού και ακτιβιστή Ρίτσαρντ Γκιρ έχει συνδεθεί με τον αγώνα ενάντια στην γενοκτονία του Ισραήλ στη Γάζα.

Ωστόσο, δεκαετίες νωρίτερα, ο ηθοποιός απασχόλησε και πάλι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, προκαλώντας πυρετό στην διοργάνωση των Όσκαρ, όχι για το αναμφισβήτητο υποκριτικό του ταλέντο, αλλά για μια ακόμη πολιτική δήλωση «εκτός σεναρίου».

Δεκαετίες νωρίτερα

Το 1993, ο Ρίτσαρντ Γκιρ παρευρέθηκε στην 65η τελετή των Όσκαρ για να παρουσιάσει το βραβείο για την Καλύτερη Σκηνογραφία. Κατά τη σύντομη παρουσία του στη σκηνή, ο ηθοποιός, δεν στάθηκε μονάχα στον κινηματογράφο, αλλά κατακεράυνωσε αυτό που περιέγραψε ως «φρικτή κατάσταση που επικρατεί στην Κίνα και το Θιβέτ».

Όπως φαίνεται σε ένα βίντεο που αναρτήθηκε στο επίσημο κανάλι των Όσκαρ στο YouTube, η παρέμβαση του ηθοποιού έτυχε χειροκροτήματος από το κοινό στην αίθουσα, αλλά η Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογράφου τελικά απέκλεισε τον ηθοποιό από την παρουσίαση της τελετής για δύο δεκαετίες – μέχρι το 2013.

Δεκαετίες αργότερα, ο Ρίτσαρντ Γκιρ, μιλώντας στο Variety, αναφέρθηκε στον αποκλεισμό του από την διοργάνωση.

Η Κίνα, το Θιβέτ και μια ουδέτερη Ακαδημία

Και για να θυμηθούμε λιγάκι καλύτερα το περιστατικό, πριν ανακοινώσει τους υποψηφίους της κατηγορίας, ο Ρίτσαρντ Γκιρ σχολίασε ότι 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι σε όλο τον κόσμο παρακολουθούσαν την τηλεοπτική μετάδοση και ότι ήταν «περίεργος» να μάθει αν «την έβλεπαν στην Κίνα εκείνη τη στιγμή».

«Η πρώτη σκέψη που μου ήρθε ήταν: αναρωτιέμαι αν ο [Κινέζος πολιτικός] Τενγκ Σιαοπίνγκ παρακολουθεί αυτό το πρόγραμμα αυτή τη στιγμή, μαζί με τα παιδιά και τα εγγόνια του, γνωρίζοντας πόσο φρικτή είναι η κατάσταση σε ότι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Κίνα. Όχι μόνο απέναντι στον ίδιο τον λαό του, αλλά και απέναντι στο Θιβέτ», είπε ο Γκιρ.

«Όλοι μπορούν να λυτρωθούν και, τελικά, όλοι πρέπει να λυτρωθούν, αλλιώς κανένας από εμάς δεν θα λυτρωθεί. Έτσι, από αυτή την άποψη, δεν το παίρνω προσωπικά»

«Θα ήταν θαυμάσιο αν μπορούσαμε να λογικεύσουμε το Τενγκ Σιαοπίνγκ αυτή τη στιγμή, ώστε να αποσύρει τα στρατεύματά του, να απομακρύνει τους Κινέζους από το Θιβέτ και να επιτρέψει σε αυτούς τους ανθρώπους να ζήσουν ξανά ελεύθεροι και ανεξάρτητοι», συνέχισε.

YouTube thumbnail

Το κοινό χειροκρότησε, αλλά λίγο μετά, ο Μπομπ Ρέιμ, τότε πρόεδρος της Ακαδημίας Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών, δήλωσε ότι η τελετή απονομής των βραβείων αφορά «τις ταινίες, τη δουλειά των ανθρώπων στον κινηματογράφο, την ψυχαγωγία».

«Δεν πρέπει να αφορά πολιτικές δραστηριότητες σε όλο τον κόσμο (ανεξάρτητα) από το πόσο μπορεί να υποστηρίζουμε ατομικά οποιαδήποτε από αυτές», συνέχισε, σύμφωνα με την εφημερίδα Los Angeles Times.

Ο Γκιλ Κέιτς, ο τότε παραγωγός της μετάδοσης, φέρεται να είπε: «Ενδιαφέρεται κανείς για τα σχόλια του Ρίτσαρντ Γκιρ σχετικά με την Κίνα; Είναι αλαζονικό».

«Δεν το παίρνω προσωπικα»

Σε πρόσφατη συνέντευξή που έδωσε στο Variety, ο Ρίτσαρντ Γκιρ έσπασε τη σιωπή του σχετικά με την απαγόρευση που διήρκεσε σχεδόν 20 χρόνια, αποκαλύπτοντας ότι «δεν το πήρε προσωπικά».

«Δεν πίστευα ότι υπήρχαν κακοί σε αυτή την κατάσταση», είπε. «Κάνω [πάντοτε] αυτό που θέλω και ο σκοπός μου δεν είναι να βλάψω κανέναν. Βασικά, αυτό που επιθυμώ είναι να αντιταχθώ στο μίσος, στις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τον αποκλεισμό. Αλλά προσπαθώ να μείνω όσο το δυνατόν πιο κοντά στην άποψη του [Δαλάι Λάμα]», συνέχισε ο Γκιρ.

Φωτογραφία: Ο ηθοποιός Ρίτσαρντ Γκιρ συναντά τον πνευματικό ηγέτη του Θιβέτ, τον 14ο Δαλάι Λάμα, κατά τη διάρκεια της γιορτής για τα 90ά του γενέθλια στο Tsuglagkhang, γνωστό και ως συγκρότημα ναών του Δαλάι Λάμα, στη βόρεια πόλη Νταραμσάλα της Ινδίας, στις 6 Ιουλίου 2025. REUTERS/Anushree Fadnavis

«Δηλαδή ότι, όλοι μπορούν να λυτρωθούν και, τελικά, όλοι πρέπει να λυτρωθούν, αλλιώς κανένας από εμάς δεν θα λυτρωθεί. Έτσι, από αυτή την άποψη, δεν το παίρνω προσωπικά».

*Με πληροφορίες από: People & Variety

World
Αρκτική: Πώς θα συνδεθεί με την παγκόσμια οικονομία

Αρκτική: Πώς θα συνδεθεί με την παγκόσμια οικονομία

Ο Έιντριεν Μπρόντι είναι σίγουρος ότι η τεχνητή νοημοσύνη «δεν θα μπορέσει ποτέ να αντικαταστήσει τα συναισθήματα»
Χόλιγουντ 06.12.25

Ο Έιντριεν Μπρόντι είναι σίγουρος ότι η τεχνητή νοημοσύνη «δεν θα μπορέσει ποτέ να αντικαταστήσει τα συναισθήματα»

«Πρέπει πάντα να εκτιμούμε την ομορφιά της κινηματογραφικής τέχνης, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η αναπόφευκτη εξέλιξη είναι κακή», δήλωσε μεταξύ άλλων ο ηθοποιός Έιντριεν Μπρόντι.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Είναι ο Ντάνιελ Ντέι-Λιούις της γενιάς μας» – H Μάργκοτ Ρόμπι για τον Τζέικομπ Έλορντι στα Ανεμοδαρμένα Ύψη
Σύμμαχος 06.12.25

«Είναι ο Ντάνιελ Ντέι-Λιούις της γενιάς μας» – H Μάργκοτ Ρόμπι για τον Τζέικομπ Έλορντι στα Ανεμοδαρμένα Ύψη

Η επιλογή του Τζέικομπ Έλορντι ως Χίθκλιφ στα πολυαναμενόμενα Ανεμοδαρμένα Ύψη προκάλεσε κατακραυγή αλλά η συμπρωταγωνίστρια του τον υπερασπίζεται άνευ όρων

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο Μπονγκ Τζουν-χο δεν πιστεύει «ότι η κινηματογραφική εμπειρία θα εξαφανιστεί τόσο εύκολα»
Η απειλή 06.12.25

Ο Μπονγκ Τζουν-χο δεν πιστεύει «ότι η κινηματογραφική εμπειρία θα εξαφανιστεί τόσο εύκολα»

Ο Μπονγκ Τζουν-χο κλήθηκε να απαντήσει σε ένα ερώτημα το οποίο έχει αναστατώσει το Χόλιγουντ: ποιο θα είναι το μέλλον του κινηματογράφου μετά την εξαγορά της Warner Bros από το Netflix;

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Να μπλοκαριστεί!» – Σφοδρές αντιδράσεις για την εξαγορά της Warner Bros. από το Netflix – Τα πέντε σημεία
Culture Live 06.12.25

«Να μπλοκαριστεί!» – Σφοδρές αντιδράσεις για την εξαγορά της Warner Bros. από το Netflix – Τα πέντε σημεία

Το Χόλιγουντ και η Ουάσιγκτον βρίσκονται σε αναβρασμό μετά τη συμφωνία-«βόμβα» για την εξαγορά της Warner Bros. από το Netflix έναντι 72 δισ. δολαρίων με την κίνηση να έχει προκαλέσει σφοδρότατες αντιδράσεις

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Πέθανε ο Φρανκ Ο. Γκέρι – Ο αρχιτέκτονας που έκανε το μέταλλο να χορεύει, «ανέστησε» το Μπιλμπάο και έδωσε μορφή στο χάος της ζωής
Τιτάνας 05.12.25

Πέθανε ο Φρανκ Ο. Γκέρι – Ο αρχιτέκτονας που έκανε το μέταλλο να χορεύει, «ανέστησε» το Μπιλμπάο και έδωσε μορφή στο χάος της ζωής

Ο Φρανκ Ο. Γκέρι, ο «μαέστρος» των μεταλλικών επιφανειών που χάρισε στο Μπιλμπάο το εμβληματικό Γκουγκενχάιμ και επαναπροσδιόρισε τι μπορεί να είναι ένα κτίριο, πέθανε σε ηλικία 96 ετών στη Σάντα Μόνικα.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Γκιγιέρμο ντελ Τόρο: «Είμαι μεγάλος θαυμαστής του θανάτου και τον περιμένω με ανυπομονησία»
«Η θρησκεία μου» 05.12.25

Γκιγιέρμο ντελ Τόρο: «Είμαι μεγάλος θαυμαστής του θανάτου και τον περιμένω με ανυπομονησία»

Ο Γκιγιέρμο ντελ Τόρο, σκηνοθέτης του «Φράνκενσταιν» δεν φοβάται τον θάνατο για έναν απλό λόγο: πρόκειται για την ημέρα που τα προβλήματα εξατμίζονται.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Ψυχοσεξουαλικό ποπ θρίλερ» – Η Αν Χάθαγουεϊ και η Μικαέλα Κόελ αναμετρώνται στο πρώτο τρέιλερ της επικής ταινίας Mother Mary
«Παράξενη, περίεργη ταινία» 05.12.25

«Ψυχοσεξουαλικό ποπ θρίλερ» - Η Αν Χάθαγουεϊ και η Μικαέλα Κόελ αναμετρώνται στο πρώτο τρέιλερ της επικής ταινίας Mother Mary

Η Αν Χάθαγουεϊ υποδύεται μια ποπ σταρ και η Μικαέλα Κόελ την αποξενωμένη σχεδιάστρια μόδας της στο πρώτο τρέιλερ της πολυαναμενόμενης δραματικής ταινίας Mother Mary.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Stranger Things:: Η 5η σεζόν σπάει όλα τα ρεκόρ
Culture Live 05.12.25

Stranger Things:: Η 5η σεζόν σπάει όλα τα ρεκόρ

Όλοι περίμεναν ότι ο 5ος και τελευταίος τίτλος του Stranger Things θα έσπασε ρεκόρ. Αλλά η σειρά των αδερφών Ντάφερ το κάνει με εντυπωσιακό τρόπο.

Σύνταξη
ΤΟ ΕΚΠΑ τίμησε τη Μαρία Φαραντούρη
Επίτιμη διδάκτορας 04.12.25

ΤΟ ΕΚΠΑ τίμησε τη Μαρία Φαραντούρη

ΤΟ ΕΚΠΑ τίμησε μια από τις σημαντικότερες φωνές του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού, της οποίας η καλλιτεχνική διαδρομή και η συμβολή στην προβολή της ελληνικής ποίησης και μουσικής έχουν αφήσει ανεξίτηλο αποτύπωμα.

Σύνταξη
Η Χαμάς είναι έτοιμη να παραδώσει τα όπλα της σε μια παλαιστινιακή αρχή, «αν σταματήσει η κατοχή»
Κόσμος 07.12.25

Η Χαμάς είναι έτοιμη να παραδώσει τα όπλα της σε μια παλαιστινιακή αρχή, «αν σταματήσει η κατοχή»

H Χαμάς ανακοίνωσε πως ο οπλισμός της θα μεταφερθεί στις αρχές εφόσον υπάρξει Παλαιστινιακό Κράτος, αφήνοντας να εννοηθεί πως σε αντίθετη περίπτωση ο οπλισμός είναι απαραίτητος εξαιτίας της κατοχής

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ θέτουν προς πώληση 250 τεθωρακισμένα στην Πολωνία για… 1 δολάριο!
Stryker 07.12.25

Οι ΗΠΑ θέτουν προς πώληση 250 τεθωρακισμένα στην Πολωνία για… 1 δολάριο!

Οι ΗΠΑ πρότειναν να δώσουν στην Πολωνία 250 τεθωρακισμένα μεταφοράς προσωπικού που βρίσκονται σταθμευμένα στην Ευρώπη με κόστος 1 δολάριο. Τα οχήματα βέβαια ενδέχεται να χρειαστούν ανακατασκευή

Σύνταξη
Ίντερ Μαϊάμι – Βανκούβερ Γουάιτκαπς 3-1: Πρωταθλητής MLS ο Λιονέλ Μέσι (pic)
Ποδόσφαιρο 06.12.25

Ίντερ Μαϊάμι – Βανκούβερ Γουάιτκαπς 3-1: Πρωταθλητής MLS ο Λιονέλ Μέσι (pic)

Πρωταθλήτρια MLS για πρώτη φορά στην ιστορία της αναδείχθηκε η Ίντερ Μαϊάμι του Λιονέλ Μέσι που επιβλήθηκε με 3-1 στον τελικό των Βανκούβερ Γουάιτκαπς του Τόμας Μίλερ. Ιδανικό φινάλε και Μπουσκέτς και Άλμπα.

Σύνταξη
«Βόμβες» από Σαλάχ για Σλοτ και διοίκηση της Λίβερπουλ: «Το κλαμπ με… πετάει στις ρόδες του λεωφορείου»
Ποδόσφαιρο 06.12.25

«Βόμβες» από Σαλάχ για Σλοτ και διοίκηση της Λίβερπουλ: «Το κλαμπ με… πετάει στις ρόδες του λεωφορείου»

Ο Σαλάχ ξέσπασε στις δηλώσεις του μετά τη νέα γκέλα της Λίβερπουλ, λέγοντας πως η ομάδα τον... πετάει, ενώ ξαφνικά δεν έχει και καμία σχέση με τον Άρνε Σλοτ.

Σύνταξη
Φρίντριχ Μερτς: «Είναι στον πυρήνα του DNA μας να σταθούμε στο πλευρό του Ισραήλ»
«Φιλία-θησαυρός» 06.12.25

Φρίντριχ Μερτς: «Είναι στον πυρήνα του DNA μας να σταθούμε στο πλευρό του Ισραήλ»

Επίσημη επίσκεψη στο Ισραήλ πραγματοποιεί ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς. Υπογράμμισε τις σχέσεις φιλίας με το Ισραήλ και δήλωσε ότι προσβλέπει στην επόμενη φάση του σχεδίου για τη Γάζα.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για επεισόδια στην πορεία για τον Γρηγορόπουλο: Η εντολή ήταν η διάλυση των συγκεντρώσεων και η πρόκληση επεισοδίων, πάση θυσία
«Δεν ξεχνάμε» 06.12.25

ΣΥΡΙΖΑ για επεισόδια στην πορεία για τον Γρηγορόπουλο: Η εντολή ήταν η διάλυση των συγκεντρώσεων και η πρόκληση επεισοδίων, πάση θυσία

«Η ακραία επιχείρηση καταστολής που εξαπέλυσε η Αστυνομία ενάντια στις συγκεντρώσεις μνήμης για τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, δείχνει τον φόβο της κυβέρνησης Μητσοτάκη στη νέα γενιά», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Πόλεμος στην Ουκρανία: Η ηγεσία της ΕΕ και το ενδεχόμενο ενός πρωτοφανούς στρατηγικού ναυαγίου
Μονόδρομος; 06.12.25

Πόλεμος στην Ουκρανία: Η ηγεσία της ΕΕ και το ενδεχόμενο ενός πρωτοφανούς στρατηγικού ναυαγίου

Η προοπτική μιας ιστορικών διαστάσεων γεωπολιτικής αποτυχίας στην Ουκρανία και ο κίνδυνος μιας άνευ προηγουμένου στρατηγικής συντριβής για την ηγεσία της ΕΕ.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Σεισμός 4,6 Ρίχτερ στα Καλάβρυτα
Ελλάδα 06.12.25

Σεισμός 4,6 Ρίχτερ στα Καλάβρυτα

Σεισμός 4,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε 6 χιλιόμετρα δυτικά νοτιοδυτικά των Καλαβρύτων. Έγινε αισθητός στην ευρύτερη περιοχή.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Επιθέσεις σε σιδηροδρομικό σταθμό και άλλες υποδομές στην Ουκρανία [βίντεο]
Φωτογραφίες 06.12.25 Upd: 23:09

Επιθέσεις σε σιδηροδρομικό σταθμό και άλλα δίκτυα υποδομών στην Ουκρανία

Η Ουκρανία δέχθηκε καταιγισμό χτυπημάτων από τη Ρωσία με στόχο κρίσιμες υποδομές, κυρίως στον τομέα των μεταφορών. Ολοκληρωτική ζημιά στον σιδηροδρομικό σταθμό Φαστίβ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Συρία: Κίνδυνος για τη χώρα η επιμονή του Ισραήλ να αποστρατιωτικοποιηθεί ο νότος, λέει ο Αλ-Σάρα
Θέτει όρους 06.12.25

Συρία: Κίνδυνος για τη χώρα η επιμονή του Ισραήλ να αποστρατιωτικοποιηθεί ο νότος, λέει ο Αλ-Σάρα

Ο Αλ-Σάρα επισήμανε ότι η Συρία είναι αυτή που υφίσταται επιθέσεις από το Ισραήλ. Συνεπώς, η Δαμασκός είναι αυτή που δικαιούται να ζητά την απόσυρση των δυνάμεών του από το συριακό έδαφος.

Σύνταξη
Βόλος – Κηφισιά 1-1: Ο Σιαμπάνης «κράτησε» τον βαθμό για τους Βολιώτες (vid)
Ποδόσφαιρο 06.12.25

Βόλος – Κηφισιά 1-1: Ο Σιαμπάνης «κράτησε» τον βαθμό για τους Βολιώτες (vid)

Η Κηφισιά ήταν ανώτερη στον Πανθεσσαλικό, καθώς έφτιαξε πολλές ευκαιρίες, ωστόσο ο Βόλος έχοντας σε πολύ καλή ημέρα τον τερματοφύλακα Σιαμπάνη κατάφερε να αποσπάσει τον τον Βόλο της ισοπαλίας (1-1).

Σύνταξη
Κουτσούμπας στον Τύρναβο: Είμαστε με τα μπλόκα της αγροτιάς. Είμαστε με όποια μορφή πάλης αποφασίσετε εσείς
Περιοδεία στη Θεσσαλία 06.12.25

Κουτσούμπας στον Τύρναβο: Είμαστε με τα μπλόκα της αγροτιάς. Είμαστε με όποια μορφή πάλης αποφασίσετε εσείς

«Νόμιζαν ότι θα αποφύγουν την οργή των αγροτών με την καταστολή, με τα χημικά και τις συλλήψεις. Έφαγαν τα μούτρα τους και μάλιστα σε απευθείας μετάδοση», είπε χαρακτηριστικά για την κυβέρνηση ο Δημήτρης Κουτσούμπας

Σύνταξη
Στη Βηθλεέμ ετοιμάζονται για τα πρώτα τους Χριστούγεννα μετά από 2 χρόνια
Κόσμος 06.12.25

Στη Βηθλεέμ ετοιμάζονται για τα πρώτα τους Χριστούγεννα μετά από 2 χρόνια

Η Βηθλεέμ άναψε το πρώτο της χριστουγεννιάτικο δέντρο στη Βηθλεέμ από το 2022, με τον δήμαρχο να ανησυχεί για τους κατοίκους της Γάζας, αλλά και την οικονομία και τον τουρισμό της πόλης

Σύνταξη
Κακοκαιρία Byron: Ξεπέρασε τα 280 χιλιοστά το ύψος βροχής στην Παλαιοκούνδουρα Μάνδρας στο τριήμερο
Meteo 06.12.25

Κακοκαιρία Byron: Ξεπέρασε τα 280 χιλιοστά το ύψος βροχής στην Παλαιοκούνδουρα Μάνδρας στο τριήμερο

Σύμφωνα με τις μετρήσεις του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, στην Παλαιοκούνδουρα της Μάνδρας Αττικής έπεσε το μεγαλύτερο ύψος βροχής του τριημέρου της κακοκαιρίας Byron.

Σύνταξη
Πόσο χρυσό κατέχουν οι δέκα χώρες με το μεγαλύτερο απόθεμα – Η θέση της Ελλάδας
Αποθεματικό 06.12.25

Πόσο χρυσό κατέχουν οι δέκα χώρες με το μεγαλύτερο απόθεμα – Η θέση της Ελλάδας

Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Χρυσού δημοσίευσε δεδομένα για τα αποθέματα χρυσού -που συγκεντρώθηκαν με βάση τα στατιστικά στοιχεία Διεθνών Χρηματοοικονομικών Στατιστικών

Ευθύμης Τσιλιόπουλος
