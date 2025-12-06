Ο Ρίτσαρντ Γκιρ ήταν αποκλεισμένος από τα Όσκαρ για 20 χρόνια λόγω πολιτικής δήλωσης, αλλά «δεν το πήρε προσωπικά»

Τα τελευταία χρόνια, το όνομα του χολιγουντιανού ηθοποιού και ακτιβιστή Ρίτσαρντ Γκιρ έχει συνδεθεί με τον αγώνα ενάντια στην γενοκτονία του Ισραήλ στη Γάζα.

Ωστόσο, δεκαετίες νωρίτερα, ο ηθοποιός απασχόλησε και πάλι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, προκαλώντας πυρετό στην διοργάνωση των Όσκαρ, όχι για το αναμφισβήτητο υποκριτικό του ταλέντο, αλλά για μια ακόμη πολιτική δήλωση «εκτός σεναρίου».

Δεκαετίες νωρίτερα

Το 1993, ο Ρίτσαρντ Γκιρ παρευρέθηκε στην 65η τελετή των Όσκαρ για να παρουσιάσει το βραβείο για την Καλύτερη Σκηνογραφία. Κατά τη σύντομη παρουσία του στη σκηνή, ο ηθοποιός, δεν στάθηκε μονάχα στον κινηματογράφο, αλλά κατακεράυνωσε αυτό που περιέγραψε ως «φρικτή κατάσταση που επικρατεί στην Κίνα και το Θιβέτ».

Όπως φαίνεται σε ένα βίντεο που αναρτήθηκε στο επίσημο κανάλι των Όσκαρ στο YouTube, η παρέμβαση του ηθοποιού έτυχε χειροκροτήματος από το κοινό στην αίθουσα, αλλά η Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογράφου τελικά απέκλεισε τον ηθοποιό από την παρουσίαση της τελετής για δύο δεκαετίες – μέχρι το 2013.

Δεκαετίες αργότερα, ο Ρίτσαρντ Γκιρ, μιλώντας στο Variety, αναφέρθηκε στον αποκλεισμό του από την διοργάνωση.

Η Κίνα, το Θιβέτ και μια ουδέτερη Ακαδημία

Και για να θυμηθούμε λιγάκι καλύτερα το περιστατικό, πριν ανακοινώσει τους υποψηφίους της κατηγορίας, ο Ρίτσαρντ Γκιρ σχολίασε ότι 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι σε όλο τον κόσμο παρακολουθούσαν την τηλεοπτική μετάδοση και ότι ήταν «περίεργος» να μάθει αν «την έβλεπαν στην Κίνα εκείνη τη στιγμή».

«Η πρώτη σκέψη που μου ήρθε ήταν: αναρωτιέμαι αν ο [Κινέζος πολιτικός] Τενγκ Σιαοπίνγκ παρακολουθεί αυτό το πρόγραμμα αυτή τη στιγμή, μαζί με τα παιδιά και τα εγγόνια του, γνωρίζοντας πόσο φρικτή είναι η κατάσταση σε ότι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Κίνα. Όχι μόνο απέναντι στον ίδιο τον λαό του, αλλά και απέναντι στο Θιβέτ», είπε ο Γκιρ.

«Όλοι μπορούν να λυτρωθούν και, τελικά, όλοι πρέπει να λυτρωθούν, αλλιώς κανένας από εμάς δεν θα λυτρωθεί. Έτσι, από αυτή την άποψη, δεν το παίρνω προσωπικά»

«Θα ήταν θαυμάσιο αν μπορούσαμε να λογικεύσουμε το Τενγκ Σιαοπίνγκ αυτή τη στιγμή, ώστε να αποσύρει τα στρατεύματά του, να απομακρύνει τους Κινέζους από το Θιβέτ και να επιτρέψει σε αυτούς τους ανθρώπους να ζήσουν ξανά ελεύθεροι και ανεξάρτητοι», συνέχισε.

Το κοινό χειροκρότησε, αλλά λίγο μετά, ο Μπομπ Ρέιμ, τότε πρόεδρος της Ακαδημίας Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών, δήλωσε ότι η τελετή απονομής των βραβείων αφορά «τις ταινίες, τη δουλειά των ανθρώπων στον κινηματογράφο, την ψυχαγωγία».

«Δεν πρέπει να αφορά πολιτικές δραστηριότητες σε όλο τον κόσμο (ανεξάρτητα) από το πόσο μπορεί να υποστηρίζουμε ατομικά οποιαδήποτε από αυτές», συνέχισε, σύμφωνα με την εφημερίδα Los Angeles Times.

Ο Γκιλ Κέιτς, ο τότε παραγωγός της μετάδοσης, φέρεται να είπε: «Ενδιαφέρεται κανείς για τα σχόλια του Ρίτσαρντ Γκιρ σχετικά με την Κίνα; Είναι αλαζονικό».

«Δεν το παίρνω προσωπικα»

Σε πρόσφατη συνέντευξή που έδωσε στο Variety, ο Ρίτσαρντ Γκιρ έσπασε τη σιωπή του σχετικά με την απαγόρευση που διήρκεσε σχεδόν 20 χρόνια, αποκαλύπτοντας ότι «δεν το πήρε προσωπικά».

«Δεν πίστευα ότι υπήρχαν κακοί σε αυτή την κατάσταση», είπε. «Κάνω [πάντοτε] αυτό που θέλω και ο σκοπός μου δεν είναι να βλάψω κανέναν. Βασικά, αυτό που επιθυμώ είναι να αντιταχθώ στο μίσος, στις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τον αποκλεισμό. Αλλά προσπαθώ να μείνω όσο το δυνατόν πιο κοντά στην άποψη του [Δαλάι Λάμα]», συνέχισε ο Γκιρ.

«Δηλαδή ότι, όλοι μπορούν να λυτρωθούν και, τελικά, όλοι πρέπει να λυτρωθούν, αλλιώς κανένας από εμάς δεν θα λυτρωθεί. Έτσι, από αυτή την άποψη, δεν το παίρνω προσωπικά».

*Με πληροφορίες από: People & Variety