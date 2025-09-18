Together for Palestine: Ρίτσαρντ Γκιρ και όλοι όσοι ξέρεις ένωσαν τη φωνή τους ενάντια στη γενοκτονία στη Γάζα

Ο Μπένεντικτ Κάμπερμπατς, η Φλόρενς Πιου, ο Ντέιμον Άλμπαρν και η Παλόμα Φέιθ βρέθηκαν ανάμεσα στους καλλιτέχνες που συμμετείχαν σε μια μεγάλη συναυλία στο Λονδίνο, η οποία είχε στόχο τη στήριξη ανθρωπιστικών δράσεων για την Παλαιστίνη.

Η εκδήλωση Together for Palestine, που πραγματοποιήθηκε στο Wembley Arena υπό την παρουσίαση του Βρετανού κωμικού Γκαζ Καν, ένωσε καλλιτέχνες από τον χώρο του βρετανικού κινηματογράφου, της μουσικής και της τηλεόρασης με Παλαιστίνιους δημιουργούς. Στη διάρκεια της βραδιάς υπήρχαν εμφανίσεις, μουσικές συνεργασίες και απαγγελίες ποιημάτων, πλαισιωμένα από έντονα πολιτικά και συγκινητικά μηνύματα.

Όλα όσα έγιναν

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός Ριζ Άχμεντ, ανοίγοντας την εκδήλωση, τόνισε: «Αυτό είναι η ουσία της κοινότητας», ενώ θυμήθηκε ότι μεγάλωσε στην περιοχή του Γουέμπλεϊ, μιλώντας για «τοπικές φωνές που υψώνονται με παγκόσμια αλληλεγγύη».

Έξω από τον χώρο, οι συγκεντρωμένοι ύψωναν παλαιστινιακές σημαίες, ενώ οι θεατές μπήκαν στην αρένα φορώντας μπλουζάκια και κονκάρδες με συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης. Όπως ανακοίνωσε η Τζόζι Νότον, συνιδρύτρια της οργάνωσης Choose Love, πριν ακόμη ολοκληρωθεί η συναυλία είχαν συγκεντρωθεί πάνω από μισό εκατομμύριο λίρες.

Στη σκηνή προβλήθηκαν έργα Παλαιστίνιων καλλιτεχνών, ανάμεσά τους και της Μάλακ Ματάρ από τη Γάζα, ενώ μουσικές εμφανίσεις πραγματοποίησαν, μεταξύ άλλων, η Παλόμα Φέιθ, ο Νταν Σμιθ από τους Bastille, η Ελιάννα, η Κάτ Μπερνς και η Ρέιτσελ Τσινουρίρι.

«Δεν μπορείς να βομβαρδίσεις την αλήθεια»

Ο Στίβεν Κάπος, επιζών του Ολοκαυτώματος, μίλησε για τις ομοιότητες ανάμεσα στα παιδικά του βιώματα στη ναζιστική Γερμανία και στις σημερινές εμπειρίες των Παλαιστινίων. «Ξέρω τι σημαίνει να σου αφαιρούν την αξιοπρέπεια, τη γη, το σπίτι», είπε. «Γι’ αυτό παραμένω αταλάντευτος στη δέσμευσή μου προς τον παλαιστινιακό λαό. Ο αγώνας τους για ελευθερία, δικαιοσύνη και επιστροφή δεν είναι ξεχωριστός από τον δικό μου. Είναι μέρος της ίδιας κραυγής για ανθρωπιά».

Η δημοσιογράφος Γιαρά Εϊντ αναφέρθηκε στους 270 συναδέλφους της που έχουν σκοτωθεί στη Γάζα, ενώ ο Κάμπερμπατς, η Ρουθ Νέγκα και ο Άμερ Χλεχέλ διάβασαν ποίηση του Μαχμούντ Νταρουίς. «Κάποιοι από αυτούς ήταν μέντορές μου, φίλοι, ένας μάλιστα ήταν το άλλο μου μίσο», είπε στο κατάμεστο από κόσμο γήπεδο, ενώ ο κόσμος συγκινημένος χειροκροτούσε με συμπόνια.

«Σαν δημοσιογράφος έχω να καταθέσω πως το Ισραήλ δεν θα καταφέρει ποτέ να με κάνει να σωπάσω – ακόμη κι αν με σκοτώσει»

«Όλοι τους θα κατοικούν μέσα μας για πάντα», συμπλήρωσε.

«Σας το λέω πως πρέπει να δράσετε τώρα γιατί δεν θα μείνει ούτε ένας δημοσιογράφος ζωντανός στη Γάζα. Κανείς δεν θα είναι εκεί για αν σας πει την αλήθεια», είπε.

«Σαν δημοσιογράφος έχω να καταθέσω πως το Ισραήλ δεν θα καταφέρει ποτέ να με κάνει να σωπάσω – ακόμη κι αν με σκοτώσει», συνέχισε.

«Σας ζητώ να πάτε σπίτι σας σήμερα και να ανοίξετε ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή σας. Να γίνετε δικηγόροι, δημοσιογράφοι, γιατροί, καλλιτέχνες, ό,τι θέλετε, αλλά για την Παλαιστίνη, για την ελευθερία, για όσους είναι καταπιεσμένοι σε όλον τον κόσμο», τόνισε κλείνοντας.

Ενώ, ενθάρρυνε τους νέους να γίνουν δημοσιογράφοι και να μην σταματήσουν να μιλούν για την αδικία και τη γενοκτονία στη Γάζα.

«Να γίνετε δικηγόροι, δημοσιογράφοι, γιατροί, καλλιτέχνες, ό,τι θέλετε, αλλά για την Παλαιστίνη, για την ελευθερία, για όσους είναι καταπιεσμένοι σε όλον τον κόσμο»

Ο Μέχντι Χασάν καταφέρθηκε κατά δυτικών μέσων που σιώπησαν για τις δολοφονίες Παλαιστίνιων δημοσιογράφων.

«Μας έχουν πει ψέματα, μας χειραγώγησαν, μας παραπλάνησαν, μας έκαναν gaslight», είπε με έντονο ύφος ο Μέχντι Χασάν. «Ντροπή σε εκείνους τους δυτικούς δημοσιογράφους που δεν είπαν λέξη για τη μαζική σφαγή των Παλαιστίνιων συναδέλφων τους. Ντροπή τους».

«Ως δυτικός δημοσιογράφος κι εγώ, μπορώ να σας πω το εξής: οι Παλαιστίνιοι δημοσιογράφοι είναι οι καλύτεροι από εμάς. Είναι οι καλύτεροι από εμάς γιατί δεν καταγράφουν απλώς έναν πόλεμο, ή μια γενοκτονία· καταγράφουν τον ίδιο τους τον αφανισμό, την ίδια τους την πείνα. Σε πραγματικό χρόνο. Έδειξαν στον κόσμο ότι δεν μπορείς να βομβαρδίσεις την αλήθεια».

Η γενοκτονία στη Γάζα

Η εκδήλωση Together for Palestine πραγματοποιήθηκε λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση διετούς έρευνας του ΟΗΕ, η οποία διαπίστωσε ότι το Ισραήλ έχει διαπράξει γενοκτονία στη Γάζα.

Η Ανεξάρτητη Διεθνής Ερευνητική Επιτροπή του ΟΗΕ κατέληξε ότι το Ισραήλ «παραβίασε κατάφωρα» το διεθνές δίκαιο και «ενορχήστρωσε μια γενοκτονική εκστρατεία εδώ και σχεδόν δύο χρόνια».

Αυτή ήταν η πρώτη φορά που όργανο του ΟΗΕ κατέληγε σε τέτοιο συμπέρασμα, και αποτέλεσε «το πιο ισχυρό και αυθεντικό πόρισμα του ΟΗΕ μέχρι σήμερα», σύμφωνα με τους συγγραφείς της μελέτης.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ απέρριψε τη δημοσίευση ως μια «αντισημιτική… διαστρεβλωμένη και ψευδή έκθεση» και πρόσθεσε ότι η επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 ήταν η ίδια «απόπειρα γενοκτονίας».

Η Φραντσέσκα Αλμπανέζε, ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ για τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, η οποία πρόσφατα είχε δεχθεί κυρώσεις από την κυβέρνηση Τραμπ, καταχειροκροτήθηκε όρθια από το κοινό καθώς εκφώνησε έναν συγκινητικό λόγο.

Μιλώντας περίπου 30 χιλιόμετρα από το Κάστρο του Ουίνδσορ, όπου νωρίτερα ο Τραμπ και η σύζυγός του Μελάνια έκαναν επίσκεψη στον βασιλιά και τη βασίλισσα, η Αλμπανέζε είπε ότι το Ισραήλ «συνεχίζει να καταστρέφει και να σκοτώνει, και να κατέχει γη στην Παλαιστίνη». Κατηγόρησε «τις κυβερνήσεις μας» ότι είτε κλείνουν τα μάτια είτε είναι συνένοχες στις επιθέσεις του Ισραήλ στη Γάζα: «Εμπορεύονται όπλα, φιλοξενούν Ισραηλινούς αξιωματούχους…».

Η Φλόρενς Πιου υπογράμμισε πως «η σιωπή μπροστά σε τέτοιο πόνο δεν είναι ουδετερότητα αλλά συνενοχή».

Αντιθέτως, ο Ρίτσαρντ Γκιρ αποδοκιμάστηκε όταν αναφέρθηκε στον Ντόναλντ Τραμπ ως «το ένα πρόσωπο» που θα μπορούσε να βάλει τέλος στη βία, πριν η Παλόμα Φέιθ ερμηνεύσει το «Dangerous World».

«Αλλά αν υπάρξει μια στιγμή λογοδοσίας, ίσως εν μέρει να οφείλεται στο ότι ηθοποιοί, καλλιτέχνες, συγγραφείς και μουσικοί μας βοήθησαν να δούμε τους Παλαιστινίους ως ανθρώπους»

Ο Μπράιαν Ίνο, συνδιοργανωτής, έγραψε στον Guardian ότι όπως οι Βρετανοί πολιτικοί αναθεώρησαν εκ των υστέρων τη στάση τους απέναντι στο απαρτχάιντ, έτσι ίσως στο μέλλον υπάρξει αυτοκριτική και για την ανοχή στη σημερινή βία κατά των Παλαιστινίων – αν και, όπως τόνισε, θα είναι πολύ αργά για τα χιλιάδες θύματα.

«Ίσως κάποια μέρα μελλοντικοί ηγέτες δυτικών πολιτικών κομμάτων να κάνουν μια παρόμοια mea culpa για τη συνενοχή τους στη βίαιη καταπίεση που υφίστανται οι παλαιστινιακές οικογένειες», είπε ο Ίνο.

«Θα είναι πολύ αργά για να σωθούν πολλές δεκάδες χιλιάδες αθώα θύματα αυτού του πολέμου. Αλλά αν υπάρξει μια στιγμή λογοδοσίας, ίσως εν μέρει να οφείλεται στο ότι ηθοποιοί, καλλιτέχνες, συγγραφείς και μουσικοί μας βοήθησαν να δούμε τους Παλαιστινίους ως ανθρώπους, το ίδιο άξιους σεβασμού και προστασίας με τους Ισραηλινούς γείτονές τους».

*Κεντρική Φωτογραφία: Oι Gorillaz στο Together for Palestine, Πηγή: X @TheArcherxz