Γάζα: Το Ισραήλ χρησιμοποιεί μη συμβατικά όπλα για να την καταστήσει ακατοίκητη, καταγγέλλειo o OHE
Η Φραντσέσκα Αλμπανέζε τονίζει ότι το Ισραήλ επιδιώκει να απομακρύνει τους Παλαιστίνιους από την πόλη της Γάζας - Τουλάχιστον 37 νεκροί από τα ξημερώματα της Δευτέρας στη Λωρίδα
Η ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των Παλαιστινίων, Φραντσέσκα Αλμπανέζε δήλωσε ότι το Ισραήλ προσπαθεί να καταστήσει την πόλη της Γάζας ακατοίκητη χρησιμοποιώντας μη συμβατικά όπλα.
Η Φραντσέσκα Αλμπανέζε έχει δηλώσει ότι το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα
«Το Ισραήλ βομβαρδίζει χρησιμοποιώντας μη συμβατικά όπλα», δήλωσε η Αλμπανέζε σε δημοσιογράφους στη Γενεύη.
«Προσπαθεί να εκκενώσει βίαια τους Παλαιστινίους. Γιατί; Αυτή είναι η τελευταία περιοχή της Γάζας που πρέπει να καταστεί ακατοίκητη πριν προχωρήσει στην εθνοκάθαρση αυτής της περιοχής», πρόσθεσε.
Το Ισραήλ δηλώνει ότι η επίθεση για την κατάληψη της πόλης της Γάζας αποτελεί μέρος ενός σχεδίου για την οριστική ήττα της παλαιστινιακής ένοπλης οργάνωσης Χαμάς και ότι έχει προειδοποιήσει τους πολίτες να κατευθυνθούν νότια προς μια καθορισμένη «ανθρωπιστική ζώνη».
Τουλάχιστον 37 νεκροί από το πρωί στη Γάζα εξαιτίας επιθέσεων του Ισραήλ
Σύμφωνα με ιατρικές πηγές που επικαλείται το Al Jazeera, τουλάχιστον 37 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από το πρωί της Δευτέρας στη Γάζα.
Δείτε σχετική ανάρτηση:
As a result of the relentless Israeli airstrikes, the death toll in Gaza has climbed to more than 50 since dawn today. pic.twitter.com/KzvckhpY68
— Quds News Network (@QudsNen) September 15, 2025
Οι 25 από αυτούς σκοτώθηκαν στην πόλη της Γάζας, όπου το Ισραήλ έχει κλιμακώσει τις επιθέσεις του με στόχο την κατάληψή της, όπως έχει ανακοινώσει το ίδιο.
