Το Ισραήλ κλιμακώνει τις επιθέσεις του στην πόλη της Γάζας.

Αδιάκοπες είναι οι επιθέσεις του Ισραήλ σε ολόκληρη τη Λωρίδα της Γάζας

Σύμφωνα με ανακοίνωση των IDF, σήμερα Σάββατο έπληξαν πολυώροφο κτίριο «που χρησιμοποιούνταν από την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς», έναν ισχυρισμό που επαναλαμβάνουν για κάθε κτίριο που χτυπούν.

Σύμφωνα με τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, η Χαμάς «δημιούργησε στρατιωτική υποδομή που χρησιμοποιήθηκε για την προώθηση και την εκτέλεση τρομοκρατικών επιθέσεων εναντίον των στρατευμάτων των IDF στην περιοχή».

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, «λήφθηκαν μέτρα για τον περιορισμό των ζημιών στους πολίτες, όπως προειδοποιήσεις προς τον πληθυσμό, χρήση πυρομαχικών ακριβείας, εναέρια επιτήρηση και πρόσθετες πληροφορίες από τις μυστικές υπηρεσίες».

Η στιγμή της επίθεσης του Ισραήλ:

عاجل| طيران الاحتلال يقصف برج النور السكني قرب وزارة التربية والتعليم في حي تل الهوا جنوب غربي مدينة غزة. pic.twitter.com/ZDJUjkzxJh — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) September 13, 2025

Σύμφωνα με το Al Jazeera, 23 άνθρωποι που περίμεναν να πάρουν ανθρωπιστική βοήθεια και εκτοπισμένοι σκοτώθηκαν από ισραηλινά χτυπήματα σε ολόκληρη τη Γάζα.

Με βάση την ίδια πηγή, δύο σχολεία των Ηνωμένων Εθνών επλήγησαν από ισραηλινούς βομβαρδισμούς στην πόλη της Γάζας.

Το γραφείο Τύπου της κυβέρνησης της Γάζας αναφέρει ότι περισσότεροι από 1,3 εκατομμύρια Παλαιστίνιοι, μεταξύ των οποίων 350.000 παιδιά, παραμένουν στην πόλη της Γάζας και στο βόρειο τμήμα της, παρά τους αδιάκοπους βομβαρδισμούς του Ισραήλ και τις εντολές αναγκαστικής εκκένωσης.

Ο πόλεμος του Ισραήλ στη Γάζα έχει προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον 64.803 ανθρώπων και τον τραυματισμό 164.264 από τον Οκτώβριο του 2023.