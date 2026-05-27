Αγρίεψαν οι τιφόζι της Ferrari μετά την παρουσίαση της ηλεκτροκίνητης Luce – Έξαλλοι οι Ιταλοί

Με την Ferrari να κινείται κόντρα στην ιστορία της και να παρουσιάζει το πρώτο της ηλεκτροκίνητο, ήταν σαφές πως θα υπάρξουν αντιδράσεις. Όμως οι αντιδράσεις δεν είναι μόνο για την προφανή έλλειψη… του ήχου της μηχανής που κάνουν τα ιταλικά sports cars τόσο αγαπητά, ούτε για τις επιδόσεις οι οποίες είναι εκπληκτικές. Αλλά για ένα αυτοκίνητο που παρότι απευθύνεται σε λίγους, πάντα ήταν το όνειρο εκατομμυρίων, η εμφάνισή του κρίθηκε άκρως απογοητευτική.

Αρχικά, αν δεν είναι κόκκινη δεν θα έπρεπε να θεωρείται Ferrari. Όμως το μεγάλο πρόβλημα ήταν με τον σχεδιασμό και όχι με το χρώμα. Το ιταλικό brand των super cars, απομακρύνθηκε από την φιλοσοφία όλων των μεγάλων σχεδιαστών που μεγαλούργησαν για τον οίκο.

Για παράδειγμα δεν μπορεί να συγκριθεί σχεδιαστικά με την F50 του Οίκου Πινινφαρίνα ή το σχεδιαστικό πνεύμα του Μανζόνι, με αυτοκίνητα που αγάπησαν εκατομμύρια παιδιά και ενήλικες, φτιαγμένα από το υλικό των ονείρων.

Μα αυτό είναι το Nissan Leaf!

«Η νέα Ferrari Luce μοιάζει λιγότερο με σούπερκαρ και περισσότερο με ένα οικονομικό μοντέλο της Nissan ή της Toyota», ανέφερε μια ανάρτηση που διαδόθηκε ευρέως. Οι μετοχές της Ferrari σημείωσαν πτώση έως και 7,8% στις συναλλαγές του Μιλάνου.

Έξαλλοι και οι Ιταλοί

Ο Κάρλο Καλέντα, πρώην υπουργός Βιομηχανίας της Ιταλίας που είχε εργαστεί κάποτε στη Ferrari, χαρακτήρισε τη Luce «αισθητική και τεχνολογική προσβολή για όποιον αγαπά τη Ferrari» και στη συνέχεια εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία για να εκφέρει μια κατηγορηματική κρίση για το έργο του Τζον Έλκαν.

Ο Έλκαν, ο οποίος προεδρεύει τόσο της Ferrari όσο και της εταιρείας χαρτοφυλακίου της οικογένειας Ανιέλι, Exor, έχει επιβλέψει τη σταδιακή αποσυναρμολόγηση της βιομηχανικής κληρονομιάς της Ιταλίας, υποστηρίζει ο Καλέντα.

«Η Ferrari Luce αποτελεί αισθητική και τεχνολογική προσβολή για όποιον αγαπά τη Ferrari ή, όπως στην περίπτωσή μου, έχει εργαστεί εκεί. Μπράβο στον #Elkann ο οποίος, αφού σχεδόν κατέστρεψε ή αποξένωσε τις Marelli, Comau, Iveco, Fiat, Alfa, Maserati, Lancia, Scuderia Ferrari, Juventus, Repubblica και Stampa, τώρα επιτίθεται και στη Ferrari. Και δεν ήταν εύκολο».

La Ferrari Luce è un insulto estetico e tecnologico per chi ama la Ferrari o, come nel mio caso, ci ha lavorato. Complimenti a #Elkann che dopo aver semidistrutto o alienato Marelli, Comau, Iveco, Fiat, Alfa, Maserati, Lancia, Scuderia Ferrari, Juventus, Repubblica e Stampa ci… https://t.co/lAq8iEaeYm — Carlo Calenda (@CarloCalenda) May 26, 2026

Βγάλτε το αλογάκι λέει πρώην πρόεδρος της Ferrari

Ο Λούκα Κορντέρο ντι Μοντετζεμόλο πρώην πρόεδρος της Ferrari μίλησε για την Luce:

«Αν έλεγα αυτό που πραγματικά σκέφτομαι, θα έβλαπτα τη Ferrari. Διακινδυνεύουμε να καταστρέψουμε έναν μύθο, και λυπάμαι πολύ γι’ αυτό. Ελπίζω τουλάχιστον να αφαιρέσουν το άλογο από αυτό το αυτοκίνητο». Αυτή ήταν η λογοκριμένη εκδοχή δηλαδή.

🚨 | Luca Cordero di Montezemolo on the new Ferrari Luce: “If I said what I really think, I’d harm Ferrari. We’re risking the destruction of a myth, I’m very sorry about that. I hope they at least remove the Prancing Horse from that car” pic.twitter.com/CdqD5mGFuN — La Gazzetta Ferrari (@GazzettaFerrari) May 26, 2026

Δεν θα το αντιγράψουν οι Κινέζοι λέει ο Μπριατόρε

Ο Φλάβιο Μπριατόρε παλιός μάνατζερ της Formula 1, μίλησε με την σειρά του για τη νέα Ferrari:

« Όλοι με ρωτούν για τη νέα Ferrari… Έχει ένα μεγάλο πλεονέκτημα: οι Κινέζοι δεν θα την αντιγράψουν» προφανώς επειδή δεν αξίζει ούτε για αντιγραφή.

Flavio Briatore🇮🇹 sobre el nuevo Ferrari Luce (100 % eléctrico): « Todo el mundo me pregunta por el nuevo Ferrari… Tiene una gran ventaja: los chinos no lo copiarán. » 😭😭 pic.twitter.com/UAs4FNsOFY — Alpine Club (@alpineclub_esp) May 26, 2026

Έχει τις επιδόσεις και τίποτα άλλο

Η νέα Ferrari έχει τέσσερις ηλεκτροκινητήρες, έναν σε κάθε τροχό, με συνδυαστική ισχύς 1.050 ίππων και 990 Nm, επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα σε 2,5 δλ. και 0-200 χλμ./ώρα σε 6,8 δλ. Η τελική της ταχύτητα είναι άνω των 310 χλμ./ώρα και η εκτιμώμενη αυτονομία είναι τα 530 χιλιόμετρα.

Αλλά το ζήτημα είναι να υπάρχει έστω μια μικρή διαφορά από ένα SMEG με ρόδες. Μια χαρά το design των ψυγείων, αλλά δεν κάνουν για οδήγηση.