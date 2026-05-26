Προειδοποιητικό μήνυμα Χαμενεΐ στις ΗΠΑ: «Δεν θα έχετε πλέον ασφαλές καταφύγιο στην περιοχή του Κόλπου»

Οι χώρες του Κόλπου δεν θα αποτελούν πλέον ασπίδα για τις βάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και οι ΗΠΑ δεν θα έχουν πλέον ασφαλές καταφύγιο στην περιοχή, δήλωσε ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, καθώς η Τεχεράνη και η Ουάσιγκτον συζητούν ένα πλαίσιο για τον τερματισμό του τρίμηνου πολέμου τους.

Σε γραπτή ομιλία του για τον εορτασμό της ισλαμικής περιόδου του Χατζ, ο Χαμενεΐ μίλησε για μια «νέα τάξη» που αναδύεται για την περιοχή του Κόλπου και τον κόσμο.

Στο μήνυμα, ο Χαμενεΐ είπε ότι το Ισραήλ και οι ηγέτες του «πλησιάζουν τα τελικά στάδια της άθλιας ύπαρξής τους».

Πάνω από 10 εβδομάδες αφότου ανακοινώθηκε ως ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν μετά τη δολοφονία του πατέρα του, Αλί Χαμενεΐ, οι Ιρανοί δεν έχουν ακόμη δει ή ακούσει τον Χαμενεΐ, αλλά έχει εκδώσει αρκετά γραπτά μηνύματα.

Οι δηλώσεις Χαμενεΐ

Ειδικότερα ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Αυτό που είναι βέβαιο σε αυτό το θέμα είναι ότι ο χρόνος δεν θα γυρίσει πίσω και τα έθνη και τα εδάφη της περιοχής δεν θα αποτελούν πλέον την ασπίδα των αμερικανικών βάσεων».

عقربه‌ی زمان به عقب برنمی‌گردد و ملّت‌ها و سرزمین‌های منطقه، دیگر سپر پایگاه‌های امریکایی نخواهند بود. امریکا دیگر نقطه‌ی امنی برای شرارت و استقرار پایگاه نظامی در منطقه نخواهد داشت. — رسانه رهبر انقلاب اسلامی (@Rahbarenghelab_) May 26, 2026

Να σημειωθεί ότι οι ΗΠΑ έχουν στρατιωτικές βάσεις και παρουσία σε πολλές χώρες της Μέσης Ανατολής κοντά και γύρω από το Ιράν.

Το Ιράν κατά τη διάρκεια του πρόσφατου πολέμου κατηγόρησε πολλές περιφερειακές χώρες ότι επιτρέπουν στις ΗΠΑ να ξεκινούν στρατιωτικές επιχειρήσεις από το έδαφός τους και στοχοποίησε αμερικανικές βάσεις και συμφέροντα σε αυτές τις χώρες.

Επίσης, απευθυνόμενος στους γείτονες του, δήλωσε πως «η Ισλαμική Ούμμα και τα έθνη της περιοχής διαθέτουν πολλές κοινές ικανότητες και συμφέροντα που θα διαμορφώσουν τη νέα τάξη πραγμάτων και τη μελλοντική γεωμετρία της περιοχής και του κόσμου».

«Ήταν το όπλο του Αλλάχ Ακμπάρ που ενίσχυσε τα νήματα που συνέδεσαν την Ισλαμική Ούμμα και της νεολαίας μουτζαχεντίν του Μετώπου Αντίστασης, από το Ιράν μέχρι τον Λίβανο, την Παλαιστίνη, το Ιράκ και τη Συρία, από την Αφρική και την Υεμένη μέχρι το Αφγανιστάν και το Πακιστάν, και όλα τα ελεύθερα έθνη του κόσμου» ανέφερε.

Πρόσθεσε επίσης ότι το Ισραήλ «πλησιάζει επίσης τα τελικά στάδια της άθλιας ύπαρξής του».

Οι φρουροί της Επανάστασης για τις αμερικανικές επιθέσεις

Τα σχόλια του Χαμενεΐ έρχονται καθώς το Ιράν και οι ΗΠΑ εργάζονται για μια συμφωνία για τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) πραγματοποίησε την Τρίτη νέες επιθέσεις στο νότιο Ιράν, τις οποίες αποκάλεσε «επιθέσεις αυτοάμυνας», παρά το γεγονός ότι οι δύο αντιμαχόμενες πλευρές ανέφεραν σημαντική πρόοδο στις συζητήσεις τους ημέρες νωρίτερα.

Ώρες μετά την ανακοίνωση της CENTCOM, το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) του Ιράν δήλωσε ότι εντόπισε και αναχαίτισε ένα drone MQ9, ένα drone RQ4 και ένα αμερικανικό αεροσκάφος τύπου F35 στον εναέριο χώρο του το προηγούμενο βράδυ.

«Το IRGC έχει προειδοποιήσει για οποιαδήποτε παραβίαση της εκεχειρίας από τον εισβάλλοντα αμερικανικό στρατό και θεωρεί το δικαίωμά του να απαντήσει νόμιμα και οριστικά», αναφέρει η δήλωση.

Ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν ξεκίνησε στα τέλη Φεβρουαρίου, με την Ουάσιγκτον να επιδιώκει να τερματίσει το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και να θέσει όρια στις πυραυλικές δυνατότητες της χώρας. Ο πόλεμος διήρκεσε πάνω από ένα μήνα και οδήγησε στον θάνατο χιλιάδων ανθρώπων και σε ζημιές δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Οι εχθροπραξίες έχουν σε μεγάλο βαθμό σταματήσει από τότε που το Ιράν και οι ΗΠΑ κατέληξαν σε μια εύθραυστη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στις αρχές Απριλίου, η οποία στη συνέχεια παρατάθηκε για άγνωστο χρονικό διάστημα, καθώς οι δύο πλευρές συνέχισαν να εργάζονται για μια μόνιμη συμφωνία, με τη μεσολάβηση του Πακιστάν.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε το Σάββατο ότι μια συμφωνία «έχει αποτελέσει αντικείμενο σε μεγάλο βαθμό διαπραγματεύσεων» με την ιρανική πλευρά και αναμένεται η οριστικοποίηση, μετά από μια σειρά έμμεσων διαπραγματεύσεων μέσω Πακιστανών μεσολαβητών.