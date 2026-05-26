Συναγερμός στην Κρήτη: Πήγαν για ψάρεμα και βρήκαν νάρκη στα βράχια
Στο σημείο όπου βρέθηκε η νάρκη έσπευσαν δυνάμεις του Λιμενικού, ενώ ενεργοποιήθηκαν τα πρωτόκολλα ασφαλείας για πιθανό επικίνδυνο πολεμικό υλικό.
Ένα ύποπτο μεταλλικό αντικείμενο, το οποίο όπως διαπιστώθηκε ήταν μία νάρκη, εντόπισαν πολίτες που πήγαν για ψάρεμα, σε βραχώδη ζώνη στον Άγιο Αντώνιο, στη Δημοτική Ενότητα Νεάπολης, ανάμεσα στη Μίλατο και την Ελούντα, στην Κρητη.
Αμέσως ειδοποιήθηκαν οι αρμόδιες αρχές και στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις του Λιμενικού, ενώ ενεργοποιήθηκαν τα πρωτόκολλα ασφαλείας για πιθανό επικίνδυνο πολεμικό υλικό.
Οι πρώτες εκτιμήσεις
Οι πρώτες εκτιμήσεις που μεταφέρει το ekriti.gr κάνουν λόγο για ναυτική νάρκη, με αναφορές από το Λιμενικό προς τους πολίτες που τη βρήκαν, ότι πρόκειται για ουκρανική νάρκη.
Έρευνες γίνονται για την προέλευση και διαδρομή του αντικειμένου.
Να σημειωθεί ότι πριν από έναν χρόνο, παρόμοια νάρκη είχε εντοπιστεί σε παραλία της Ρόδου.
