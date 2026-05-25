Κρήτη: Θρίλερ με τις γέννες και τα παιδιά της 25χρονης – Βίντεο ντοκουμέντο πριν μεταφέρει στο νοσοκομείο το 3χρονο κοριτσάκι

Την ώρα που η 3χρονη δίνει μάχη για τη ζωή της στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Ηρακλείου, η μητέρα της και ο σύντροφός της παραμένουν υπό κράτηση.

Το κοριτσάκι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, με τη μητέρα της αρχικά να ισχυρίζεται ότι έπεσε και χτύπησε στην παιδική χαρά, γρήγορα όμως οι γιατροί αντιλήφθηκαν πως τα σημάδια στο σώμα της ανήλικης δεν ήταν από πτώση αλλά από κακοποίηση.

Ντοκουμέντα

Σε βίντεο ντοκουμέντο που έχει έρθει στη δημοσιότητα, η μητέρα καταγράφεται να αναζητά ταξί για τη μεταφορά του παιδιού. Στον οδηγό ταξί είπε ότι το παιδί έχει πυρετό.

Η μητέρα συνελήφθη και λίγο αργότερα και ο σύντροφός της που δεν είναι ξεκάθαρο αν είναι ο βιολογικός πατέρας των παιδιών. Οι Αρχές ανέτρεξαν στο σπίτι της οικογένειας προκειμένου να διαπιστώσουν σε τι κατάσταση βρίσκονται τα υπόλοιπα παιδιά. Με έκπληξη είδαν ότι η οικογένεια ζούσε σε αποθήκη θερμοκηπίου.

Τα παιδιά απομακρύνθηκαν και φιλοξενούνται πλέον στο Νοσοκομείο Χανίων.

Θρίλερ

Το ΑΜΚΑ της μητέρας περιπλέκει τα πράματα, καθώς η γυναίκα εμφανίζεται να έχει γεννήσει 6 φορές συνολικά. Το 2017, το 2018, ξανά το 2018, το 2020, το 2023 και το 2024.

Ωστόσο, εκτός από την 3χρονη που βρίσκεται στο νοσοκομείο, στο θερμοκήπιο βρέθηκαν άλλα 3 παιδιά, 8, 6 ετών και 10 μηνών.

Σύμφωνα με το ΑΜΚΑ της, η δεύτερη εγκυμοσύνη του 2018 διεκόπη ενώ σύμφωνα με τη μητέρα, γέννησε κανονικά και το παιδί πέθανε στο θηλασμό όμως επικρατεί μυστήριο γύρω από το θάνατό του καθώς φέρεται να μην είναι πουθενά δηλωμένος.

Επίσης, άγνωστο είναι το πού βρίσκεται και το παιδί που φέρεται να έχει γεννηθεί το 2024 καθώς δεν υπάρχει πουθενά ενώ και σε αυτή την περίπτωση η μητέρα υποστηρίζει πως το παιδί πέθανε στο θηλασμό ενώ ούτε αυτός ο θάνατός του είναι πουθενά δηλωμένος.

Μυστήριο με το 10 μηνών μωρό

Τα αδερφάκια της τρίχρονης, νοσηλεύονται επίσης στο νοσοκομείο καθώς οι Αρχές τα βρήκαν στο θερμοκήπιο. Πρόκειται για ένα 8χρονο παιδί (γεν. 2018) και ένα 6χρονο (γεν.2020).

Μυστήριο όμως επικρατεί και γύρω από ένα μωρό 10 μηνών, το οποίο βρίσκεται επίσης στο νοσοκομείο νοσηλευόμενο αλλά δεν είναι δηλωμένο στις γεννήσεις της 25χρονης μητέρας σύμφωνα με το Live News. Ωστόσο, το μωράκι βρέθηκε στο θερμοκήπιο μαζί με τα άλλα δύο μεγαλύτερα παιδιά.

Η μητέρα και ο σύντροφός της θα περάσουν αύριο την πόρτα του εισαγγελέα, με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας.