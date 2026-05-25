Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι ο στρατός του Ισραήλ θα καταφέρει «ισχυρά πλήγματα« στη Χεζμπολάχ του Λιβάνου.

Το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανακοίνωσε ότι 34 άτομα έχασαν τη ζωή τους και 62 τραυματίστηκαν τις τελευταίες 24 ώρες

Ο Νετανιάχου είπε επίσης ότι το Ισραήλ βρίσκεται «σε πόλεμο» με την οργάνωση, υποστηρίζοντας ότι έχει σκοτώσει 600 μέλη της τις τελευταίες εβδομάδες.

«Θα εντείνουμε τις επιθέσεις μας εναντίον της Χεζμπολάχ και δεν θα σταματήσουμε», δήλωσε.

Netanyahu: We are at war with Hezbollah. In recent weeks alone, our heroic fighters have eliminated more than 600 terrorists. I want you to know this: more than 600 terrorists. But we are not taking our foot off the gas. On the contrary, I said to step on the gas even more.… pic.twitter.com/MCpkBEYLdV — Clash Report (@clashreport) May 25, 2026

Τι είχαν δηλώσει νωρίτερα οι ακροδεξιοί υπουργοί του Νετανιάχου

Όπως ανέφεραν οι Times of Israel, οι ακροδεξιοί υπουργοί απαίτησαν από τον Νετανιάχου να ξαναρχίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στον Λίβανο ως απάντηση στις επιθέσεις με drones φορτωμένα με εκρηκτικά από τη Χεζμπολάχ, εν όψει μιας πιθανής συμφωνίας μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ που θα μπορούσε να περιορίσει τη δράση του Ισραήλ κατά της λιβανικής οργάνωσης.

Ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας, Ιταμάρ Μπεν – Γκβιρ υποστήριξε ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός πρέπει να «ενημερώσει» τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ ότι ο πόλεμος στον Λίβανο ξαναρχίζει.

«Δεν πρέπει να εξοικειωθούμε με την πραγματικότητα των drones με εκρηκτικά. Έχει έρθει η ώρα ο πρωθυπουργός να χτυπήσει το χέρι στο γραφείο του Τραμπ και να τον ενημερώσει ότι επιστρέφουμε στον πόλεμο στον Λίβανο», σημείωσε ο Μπεν – Γκβιρ σε ανακοίνωσή του, λίγες ημέρες πριν από τον προγραμματισμένο γύρο συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου στην Ουάσινγκτον.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Hard-right Israeli Minister of National Security, Itamar Ben-Gvir: “It is time for Prime Minister [Netanyahu] to slam his hand on Trump’s table and tell him that Israel will return to war in Lebanon. Electricity to Lebanon must be cut off, control of Al-Zahrani [River] must be… pic.twitter.com/wUNChpdwaS — Quds News Network (@QudsNen) May 25, 2026

«Πρέπει να διακόψουμε την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στον Λίβανο, να κατακτήσουμε το Ζαχράνι και να επιστρέψουμε σε πόλεμο υψηλής έντασης», πρόσθεσε, αναφερόμενος σε έναν ποταμό βόρεια του Λιτάνι, υπογραμμίζοντας την επιθυμία του να επεκταθεί η περιοχή όπου διεξάγονται πολεμικές επιχειρήσεις.

Υπενθυμίζεται ότι ο ακροδεξιός υπουργός είναι αυτός που είχε δημοσιοποιήσει το εξοργιστικό βίντεο με τα βασανιστήρια κατά των ακτιβιστών του Global Sumud Flotilla, πανηγυρίζοντας για τη στάση των ισραηλινών αρχών και προκαλώντας διεθνείς αντιδράσεις.

Ο επίσης ακροδεξιός υπουργός Οικονομικών, Μπεζαλέλ Σμότριχ ζήτησε επιθέσεις στη Βηρυτό, ανακοινώνοντας την έγκρισή του για προϋπολογισμό 2 δισεκατομμυρίων NIS (692,8 εκατομμύρια δολαρίων) για «τεχνολογικές λύσεις στην απειλή των drones».

«Μια στρατηγική απειλή δεν αντιμετωπίζεται μόνο με άμυνα· για κάθε drone με εκρηκτικά, δέκα κτίρια στη Βηρυτό πρέπει να καταρρέουν», δήλωσε ο Σμότριχ.

Νέες εντολές εκκένωσης από τις IDF

Ο αραβόφωνος εκπρόσωπος των IDF, Αβιχάι Αντράεε έχει κάνει σειρά αναρτήσεων σήμερα, γνωστοποιώντας εντολές εκκένωσης του Ισραήλ σε περιοχές του Λιβάνου, αλλά και μεμονωμένα κτίρια.

Δείτε σχετική ανάρτηση του εκπροσώπου των IDF:

#عاجل بعد الإنذارات بدأ جيش الدفاع مهاجمة بنى تحتية تابعة لحزب الله الإرهابي في صور وفي عدة مناطق أخرى بجنوب لبنان https://t.co/tuIOGzLphh — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 25, 2026

Το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανακοίνωσε ότι 34 άτομα έχασαν τη ζωή τους και 62 τραυματίστηκαν τις τελευταίες 24 ώρες.

Από την αρχή του πολέμου του Ισραήλ με το Ιράν και την επέκτασή του στον Λίβανο, 3.185 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και 9.633 έχουν τραυματιστεί, σύμφωνα με την ίδια πηγή.