Την επιβολή δεκαετούς κάθειρξης σε έναν άνδρα 62 ετών ο οποίος εκμεταλλευόταν τη σύζυγό του υποχρεώνοντάς την να συνευρίσκεται έναντι αμοιβής με περίπου 120 άνδρες ζήτησε σήμερα η εισαγγελία του Χάρνοσαντ, στη βόρεια Σουηδία.

Η δίκη του 62χρονου, ο οποίος είναι προφυλακισμένος, διεξάγεται από τις 10 Απριλίου κεκλεισμένων των θυρών.

Ο 62χρονος κατηγορείται επίσης για οκτώ βιασμούς.

«Ζήτησα την καταδίκη του για μαστροπεία με επιβαρυντικά στοιχεία, πρώτον επειδή διευκόλυνε αυτές τις ενέργειες και δεύτερον επειδή είχε οικονομικό όφελος» εκμεταλλευόμενος χωρίς κανέναν ενδοιασμό τη σύζυγό του, είπε η εισαγγελέας Ίντα Άνερστετ στους δημοσιογράφους.

Τι έχει γίνει γνωστό για τη δράση του 62χρονου στη Σουηδία

Ο άνδρας φέρεται ότι από τον Αύγουστο του 2022 μέχρι τον Οκτώβριο του 2025 αναρτούσε «αγγελίες» στο διαδίκτυο, οργάνωνε τα ραντεβού, παρακολουθούσε τη γυναίκα και την ανάγκαζε να επιδίδεται σε σεξουαλικές πράξεις σε διαδικτυακές πλατφόρμες, ώστε να προσελκύσει περισσότερους «πελάτες».

Στη Σουηδία ο νόμος απαγορεύει την «αγορά σεξουαλικών υπηρεσιών» και τη «διευκόλυνση πώλησης σεξουαλικών υπηρεσιών».

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, το θύμα ήταν μια γυναίκα «σε ευάλωτη κατάσταση». Η δικηγόρος της ζητά αποζημίωση ύψους 100.000 ευρώ. «Την χρησιμοποιούσε σαν τραπεζική κάρτα και την πουλούσε σαν να ήταν εμπόρευμα», είπε η Σίλβια Ινγκολφσντότιρ στη δημόσια τηλεόραση SVT.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η δίκη θα ολοκληρωθεί αύριο Τρίτη με την αγόρευση της συνηγόρου υπεράσπισης.