Σουηδία: Δεκαετή κάθειρξη ζητείται για άνδρα που υποχρέωνε τη σύζυγό του να συνευρίσκεται με 120 άνδρες
Η δίκη του 62χρονου, ο οποίος είναι προφυλακισμένος, διεξάγεται από τις 10 Απριλίου κεκλεισμένων των θυρών
- ΠΑΣΟΚ: Προετοιμάζονται για Τσίπρα και απαντούν με το πράσινο «μανιφέστο»
- Θεσσαλονίκη: Νέες εικόνες από το σπίτι όπου o 30χρονος σκότωσε με κατσαβίδι τον πατέρα του
- Αυτόνομο λεωφορείο στη Σουηδία έκανε ντεμπούτο με τρακάρισμα
- Καταγγελία σοκ: Γαλλίδα ψυχίατρος καταγγέλλει βιασμό στην Κρήτη – «Ήταν με τη θέλησή της» λέει ο καταγγελλόμενος
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Την επιβολή δεκαετούς κάθειρξης σε έναν άνδρα 62 ετών ο οποίος εκμεταλλευόταν τη σύζυγό του υποχρεώνοντάς την να συνευρίσκεται έναντι αμοιβής με περίπου 120 άνδρες ζήτησε σήμερα η εισαγγελία του Χάρνοσαντ, στη βόρεια Σουηδία.
Ο 62χρονος κατηγορείται επίσης για οκτώ βιασμούς
Η δίκη του 62χρονου, ο οποίος είναι προφυλακισμένος, διεξάγεται από τις 10 Απριλίου κεκλεισμένων των θυρών.
Ο 62χρονος κατηγορείται επίσης για οκτώ βιασμούς.
«Ζήτησα την καταδίκη του για μαστροπεία με επιβαρυντικά στοιχεία, πρώτον επειδή διευκόλυνε αυτές τις ενέργειες και δεύτερον επειδή είχε οικονομικό όφελος» εκμεταλλευόμενος χωρίς κανέναν ενδοιασμό τη σύζυγό του, είπε η εισαγγελέας Ίντα Άνερστετ στους δημοσιογράφους.
Τι έχει γίνει γνωστό για τη δράση του 62χρονου στη Σουηδία
Ο άνδρας φέρεται ότι από τον Αύγουστο του 2022 μέχρι τον Οκτώβριο του 2025 αναρτούσε «αγγελίες» στο διαδίκτυο, οργάνωνε τα ραντεβού, παρακολουθούσε τη γυναίκα και την ανάγκαζε να επιδίδεται σε σεξουαλικές πράξεις σε διαδικτυακές πλατφόρμες, ώστε να προσελκύσει περισσότερους «πελάτες».
Στη Σουηδία ο νόμος απαγορεύει την «αγορά σεξουαλικών υπηρεσιών» και τη «διευκόλυνση πώλησης σεξουαλικών υπηρεσιών».
Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, το θύμα ήταν μια γυναίκα «σε ευάλωτη κατάσταση». Η δικηγόρος της ζητά αποζημίωση ύψους 100.000 ευρώ. «Την χρησιμοποιούσε σαν τραπεζική κάρτα και την πουλούσε σαν να ήταν εμπόρευμα», είπε η Σίλβια Ινγκολφσντότιρ στη δημόσια τηλεόραση SVT.
Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η δίκη θα ολοκληρωθεί αύριο Τρίτη με την αγόρευση της συνηγόρου υπεράσπισης.
- Οι ημερομηνίες των τελικών της Stoiximan GBL
- Εκλογές στην Κύπρο: Αυτοί είναι οι 56 νέοι βουλευτές
- Σουηδία: Δεκαετή κάθειρξη ζητείται για άνδρα που υποχρέωνε τη σύζυγό του να συνευρίσκεται με 120 άνδρες
- Γαλλία: Σε πορτοκαλί συναγερμό 8 διαμερίσματα – Καύσωνας διαρκείας
- Η Οδύσσεια της Σαρλίζ Θερόν – Η Καλυψώ, το μαρτύριο και η αντοχή μιας ατσαλένιας μπαλαρίνας
- Κούβα: Αμφισβητεί την «αντικειμενικότητα» της Κάλας για την κατάσταση στο νησί
- Παναθηναϊκός: Στο Σισμανόγλειο νοσοκομείο νοσηλεύεται ο Σπύρος Μαραγκός
- Τι συμβαίνει με την ExxonMobil και τα blocks της Κρήτης
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις